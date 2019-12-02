Путь к согласию: президент Татарстана в Уфе провел заседание группы «Россия — исламский мир»

«Россия — Татарстан — исламский мир», визит делегации РТ в Узбекистан, дело Гатина и махинации с землей в Актаныше — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Тимур Рахматуллин

Однополярный мир безнадежно устарел — это один из основных посылов завершившегося на прошлой неделе в Уфе заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Оно было приурочено сразу к двум юбилеям: 50-летию Организации исламского сотрудничества и 90-летию российского политического деятеля Евгения Примакова, вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым ставшим инициатором создания группы стратегического видения в 2006 году. О роли Татарстана в выстраивании отношений России с государствами исламского мира и роли России на мировой политической арене, а также других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Две ипостаси Рустама Минниханова

В Уфе на заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир», президенту Татарстана довелось одновременно побывать и в роли гостя главы Башкортостана Радия Хабирова, и в роли хозяина (с 2014 года Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения). Обилие фото с участием татарстанского лидера, как отмечают коллеги из программы «7 дней», побывавшие непосредственно в конгресс-холле «Торатау», где и проходило заседание, даже стало поводом для шуток: «А не культ ли личности получается». Впрочем, то, что это именно шутки, прекрасно понимали все. Как и то, насколько может быть велика роль конкретной личности в выстраивании и укреплении связей России и странами исламского мира, а это — четверть населения планеты. Таких личностей, как Евгений Примаков, Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.

В 2005 году Россия вступила в качестве наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества. С 2006-го, действует группа стратегического видения «Россия — исламский мир», ключевой целью которой является упрочнение контактов с исламскими государствами, реализация совместных проектов, противодействие экстремизму и нетерпимости в отношениях между народами, выстраивание надежных мостов между представителями разных конфессий, что наглядно продемонстрировало и само заседание, где за одним столом, обсуждая общие вопросы, рядом сидели и муфтии, и православные священники, и раввины. Межнациональная терпимость, равноправие, уважение — все это уже давно и успешно реализуется Татарстаном на собственной территории, где веками мирно соседствуют представители более чем сотни народов.

Успех миротворческой миссии России в Сирии, еще недавно охваченной огнем братоубийственной войны, готовность и, что особенно важно, способность выстраивать гармоничные отношения с, казалось бы, совершенно разными странами — то, чему государствам, претендующим на мировую гегемонию, не мешало бы поучиться у России. И в целом на заседании неоднократно звучало, что однополярный мир уже не отвечает требованиям времени. Он безнадежно устарел и обязан уступить место принципам справедливого демократического миропорядка, верховенству права в международных отношениях.

«Возможно, стоит подумать над проектом создания Федерального партнерского банка России», — предположил Рустам Минниханов. Фото Тимура Рахматуллина

Не конкуренция, а партнерство, не борьба за лидерство, а взаимная поддержка — вот основа успеха. В подтверждение этому на заседании было подписано соглашение между Башкортостаном и Татарстаном о сотрудничестве по проведению Kazan Summit и российско-исламской конференции в Уфе. Кроме того, был затронут вопрос о необходимости серьезных изменений в российском законодательстве. Разработка единого стандарта, соответствующего требованиям исламских финансовых механизмов, откроет для России большие возможности для экономического взаимодействия с исламским миром. «Возможно, стоит подумать над проектом создания Федерального партнерского банка России», — предположил Рустам Минниханов.

Форпост Татарстана в Средней Азии?

О том, что Татарстан создает форпост в Средней Азии, а именно — в Узбекистане, заявили на минувшей неделе некоторые СМИ. Поводом к тому стал насыщенный событиями визит делегации РТ в братскую республику. За несколько дней стало известно о том, что ПАО «Татнефть» приобретает контрольный пакет акций узбекского производителя шин Bars, КАМАЗ открывает там сборку грузовиков, Казанский федеральный университет — филиал, а телеканал «Новый век» — корпункт. Там же состоялся деловой форум «Татарстан — Узбекистан», на котором представители бизнес-кругов завязали новые знакомства, укрепили старые связи, а иные договорились о новых встречах для обсуждения возможных совместных проектов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов успел пообщаться с представителями весьма многочисленной диаспоры татар, проживающих в республике, и встретиться с президентом и премьер-министром Узбекистана, которых Рустам Минниханов пригласил посетить с ответным визитом Татарстан. Во время разговора одной из важных обсуждаемых тем стала предстоящая в Узбекистане вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Впечатлениями о том, насколько успешной была поездка, президент Татарстана поделился в эксклюзивном интервью программе «7 дней».

На минувшей неделе под стражу был взят экс-начальник Росимущества в Татарстане и Ульяновской области Альберт Гатин. Фото Ирины Плотниковой

«Была ли взятка?»: дело Гатина

Коррупция как явление стала больше беспокоить татарстанцев. К таким выводам пришли специалисты Комитета по социально-экономическому мониторингу, на днях завершившие очередной опрос. Если в прошлом году озабоченность высказывали 7,6% респондентов, то в текущем цифра округлилась до 8 процентов. 8,5% опрошенных с коррупцией сталкивались. Почти треть опрошенных твердо стоят на позиции: не давать взятки чиновникам принципиально, но куда больше — 57% участников опроса — все же готовы «подмазать» нужного человека, чтобы дело решалось быстрее и в нужном ключе. 20%, или каждого пятого, от дачи взятки уберегло лишь то… что мзда, которую с них запросили, оказалась слишком велика.

Те временем, согласно данным МВД РФ по РТ, с начала текущего года по республике было выявлено более тысячи преступлений в сфере экономики. Треть — коррупционные. Взяточников выявлено в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из самых громких дел называют распил бюджетных средств по программе «Лизинг-грант» Хайдаром Халиуллиным. За решетку отправились 23 фигуранта. И на минувшей неделе под стражу был взят экс-начальник Росимущества в Татарстане и Ульяновской области Альберт Гатин. Ему вменяется получение взятки в 10 млн рублей. Откат в три захода выплатила фирма «Экофарм» за подписание госконтракта на 59 млн рублей на освобождение земель от загрязнения нефтепродуктами близ Альметьевска. Срок, который отмерил бывшему чиновнику Вахитовский районный суд, — 4 года в колонии строгого режима.

Как отмечают журналисты программы «7 дней», есть все предпосылки к тому, чтобы решение суда было оспорено.

Дело о взятке было заведено спустя 5 лет после совершенного деяния. Мнение о том, что зло должно быть наказано, невзирая на сроки давности, поддерживают многие. Главное, чтобы наказан был именно виновный. В деле же с Гатиным и юристы, и журналисты итоговой информационно-аналитической программы на ТНВ, находят слишком много несостыковок. Сам подсудимый, арестованный в ноябре прошлого года, сначала признал свою вину, но позже от показаний отказался.

Игорь Кушниковский — руководитель «Экофарма», как выяснили журналисты программы «7 дней», в 2015 году был фигурантом еще одного громкого дела. Проходил как свидетель по хищению миллионов в КНИТУ-КХТИ. Тогда за право на поставку оборудования он передал 28 млн рублей руководству вуза и, несмотря на то, что дача взятки является не менее тяжким преступлением, чем ее получение, наказания не понес. Проректор КНИТУ Ильдар Абдулин отправился за решетку на 6,5 года.

Откат в три захода выплатила фирма «Экофарм» за подписание госконтракта на 59 млн рублей на освобождение земель от загрязнения нефтепродуктами близ Альметьевска. Фото ntr-24.ru

Что касается контракта на очистку земель, то работы были фирмой выполнены в полном объеме и в срок. Правда, Кушниковский в суде утверждал, что «Экофарм» там ничего не заработала. Почему все же он решился на дачу взятки и откуда сам взял эти деньги — толком объяснить не смог. «Показания видоизменялись в этой части», — поделился адвокат Гатина. Есть у защиты и другие вопросы: и к процедуре опознания водителя автомобиля экс-чиновника, и к невнятным показаниям заявителя относительно модели и цвета самого автомобиля, в котором, якобы, он оставлял деньги. Остается открытым вопрос и о том, почему Фемида закрыла глаза на результаты проверки подсудимого на полиграфе. А они указывают на невиновность Гатина.

Продали вместе с землей

Успевающее сельскохозяйственное предприятие «Эконом», что 10 лет занималось животноводством и растениеводством в Актанышском районе РТ, в буквальном смысле «повисло» в воздухе. Земли — более 2 тыс. гектаров, которые по договору аренды засеивались ежегодно хлебом, травами на корм скоту — руководство района разбило на 11 участков и выставило на торги. Аукцион вызвал ажиотаж, цена некоторых участков взлетела в 45 раз и теперь ежегодно будет приносить району по 9 млн рублей. Общая сумма арендной платы ежегодно составит 52 млн рублей. Вот только что делать теперь фермерам, к слову, имевшим приоритетное право на перезаключение договора, но в письменной форме лишенным его — неизвестно.

Дело дошло до абсурда. С молотка ушла даже та земля, которая числилась в собственности «Эконома» и вплотную прилегает к постройкам. Сотрудницам фермы, чтобы попасть в хлев на дойку, придется либо договариваться с новыми владельцами земли о проходе, либо, как с горьким юмором отметили журналисты, «парить по воздуху».

Самое странное в этом деле, что часть арендаторов земель не только вообще не из Татарстана, но и к сельскому хозяйству никакого отношения не имеют, а другие не чувствуют в себе сил, чтобы платить взлетевшую в ходе торгов арендную плату. Руководство предприятия «Эконом» оспаривает в арбитражном суде действия районных властей. Чем завершится дело — неизвестно. Как неизвестно и как быть с будущим урожаем: спорные земли, как обычно, были добросовестно засеяны с осени. Тогда беды ничто не предвещало.

Марсель Шахмин (слева) уверен, что цирк — это зло: там плохие условия содержания, высокая смертность и жестокие методы дрессировки, а значит, нужен законопроект, который официально запретит животным работать в цирке. Фото agryz-rt.ru

Цирк без животных?

Каким быть цирку будущего и нужны ли в нем животные? Этот вопрос неоднократно поднимался на самых разных уровнях. Зоозащитники уверены: животным в цирке — плохо, и их использование на потеху публики — издевательство. При этом подчеркивают, что за рубежом кампания по освобождению зверья из рук дрессировщиков уже нашла реальное воплощение. В пример приводят знаменитый Cirque Du Soleil, где шоу строится на возможностях человеческого организма.

Недавно к голосу зоозащитников присоединился депутат Агрызского городского совета Марсель Шахмин. Он уверен, что цирк — это зло: там плохие условия содержания, высокая смертность и жестокие методы дрессировки, а значит, нужен законопроект, который официально запретит животным работать в цирке.

Профессионалы манежа утверждают: мнение о том, что медведей учат танцевать с помощью палок с гвоздями, лошадей избивают кнутами и вообще животных всячески истязают — как минимум ошибочно. «Каких мы животных обижаем? Это не животное — это мой партнер. Они лучше меня живут, их моют каждый день, кормят, сахар, морковь, яблоки», — взывает к голосу разума Олег Танделов, руководитель конной труппы «Сармат» из Московского цирка им. Вернадского.

«Я очень рад, что в Татарстане есть Агрызский район. Хоть он немножко далеко, видимо, все остальные вопросы решены, я очень рад за агрызцев. Они, наверное, почти не пострадают, потому что до нас им ехать 400 км, а до Удмуртии — 45. Я переживаю за зрителей Татарстана. Цирк — это поход с семьей», — вторит ему директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин.

Тахир Хадеев предлагает спорщикам от пустых слов перейти к предметному обсуждению, основанному на реалиях. Фото gossov.tatarstan.ru

Те, кто работает в цирке уверены: тема — не более чем способ пропиариться для тех, кто не знает, как еще о себе заявить. Заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политик Госсовета РТ Тахир Хадеев предлагает спорщикам от пустых слов перейти к предметному обсуждению, основанному на реалиях: «Защитники животных и работники цирка должны быть открыты и рассказать, как это все достигается. Если это все гуманно, то тогда нормально», — считает он. Но готовы ли к этому стороны?

Подробнее об этих и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 2 декабря, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

