Проблемный пригород Казани получит жизненно важную инфраструктуру

Деревня становится городом, чем грозит отмена ЕНВД и как борются с фирмами-однодневками: обзор недели от программы «7 дней»

В прошлом выпуске программы «7 дней» наши коллеги следом за "Реальным временем" подняли крайне важную для десятков жителей Татарстана тему: деревня Куюки, что в Пестречинском районе Татарстана настолько активно застраивается, что по числу жителей уже давно обогнала райцентр. По неофициальным датам население деревни достигает 20-25 тыс. человек, к небу тянутся высотки, а вот детсадов, школ, дорог и других объектов социальной инфраструктуры здесь, мягко говоря, не хватает. Проблема настолько масштабна, что затронула и населенные пункты, расположенные поблизости. Вопрос взял на контроль президент Татарстана. Об этом, а также других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Две недели на подготовку предложений

Столько времени дал президент Татарстана Рустам Минниханов правительству республики и администрации Пестречинского района на разработку конкретных предложений по созданию необходимой инфраструктуры в Куюках. Скромная деревня в недавнем прошлом, сегодня развивается столь стремительно, что вывела Богородское сельское поселение, частью которого является, на третье место в республике по темпам ввода жилья. Вперед Куюки пропустили только Казань и Набережные Челны — два крупнейших города Татарстана.

Как уже говорилось в прошлом дайджесте, увлекшись вводом квадратных метров, застройщики совершенно упустили из виду то, что в деревне (каковой пока еще, не смотря на многотысячное население, продолжают числиться Куюки), должны в соответствующих росту населенного пункта пропорциях, появляться детсады, школы, поликлиники, клубы, магазины — все то, что делает жизнь людей удобной и комфортной. Кроме того, не помешали бы качественные дороги и места приложения труда.

Пока же «маятниковые мигранты», как принято официально именовать людей, вынужденных ежедневно везти детей в детсады и школы и добираться до работы (как правило, в Казань), проезжают через Салмачи, что оборачивается многочасовыми пробками. Альтернативный путь в столицу республики и в Пестрецы — через Богородское. А вот там дороги фактически нет. Есть только направление, по которому более или менее без проблем можно проехать зимой и в хорошую погоду летом. Есть проект дороги, связывающей Куюки с Богородским и пролегающей прямо через центр поселка. Что совершенно не приводит в восторг местных жителей.

Рустам Минниханов распорядился в самые сжатые сроки подготовить предложения по строительству в Куюках новой школы. Фото: Максим Платонов

Пока Рустам Минниханов распорядился в самые сжатые сроки подготовить предложения по строительству в Куюках новой школы. Кроме того — дать расклад по возможности создания в непосредственной близости от населенного пункта промышленных площадок. Для местного населения это — рабочие места, для Пестречинского района — очередная, причем очень серьезная точка экономического роста, причем, благодаря небольшому — в считанные километры расстоянию от Казани, способная тесно коммуницировать со столичным бизнесом. Вопрос в другом: почему об этих, вполне логичных и ожидаемых шагах не подумали раньше и в разрешение проблемы пришлось вмешиваться президенту?

Переход с ЕНВД на патентную систему налогообложения — безболезненно не получается

С 1 января 2021 года на федеральном уровне отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Как отмечают наши коллеги из программы «7 дней»: «это был достаточно популярный режим налогообложения для представителей малого бизнеса и что уж греха таить не всегда только малого. Платить было выгодно и удобно, среди его плательщиков было много представителей торговли и сферы общественного питания. По статистике, по итогам 2019-го года ЕНВД платили порядка 55 тысяч субъектов предпринимательской деятельности или 38% от общего количества предпринимателей».

В опалу руководства страны ЕНВД попал потому, что величина налога не зависела от фактического дохода. Президент Татарстана Рустам Минниханов обращался к федеральному правительству с предложением перенести отмену ЕНВД на более поздний срок, в связи с пандемией, локдауном, падением деловой активности бизнеса и, соответственно доходов, но остановить уже запущенную машину — не получилось. 31 марта завершается «переходный период» ЕНВД уходит в историю, уступая место двум другим режимам налогообложения — «упрощенной» и «патентной».

Перед самым Новым годом Госсовет РТ принял закон, призванный смягчить момент перехода. Покупатели патентов получили право на страховые вычеты, в Татарстане был расширен сам перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему (с 63 до 82), а также свои послабления получили объекты общепита и торговли. В частности, максимальная площадь торгового зала для покупателей патентов выросла втрое — с 50 до 150 квадратных метров. Но, не смотря на все это, переход «бесшовным» — то есть безболезненным, не получается. Налоговая нагрузка для предпринимателей, как отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики Ильшат Аминов — вырастет. Причем существенно. В разы!

Предприниматели ждут от властей оперативной реакции. Соответствующие запросы и предложения они уже сделали. Если крик о помощи услышан не будет, есть вероятность, что не все бизнесмены потянут новые подходы к налогообложению.

31 марта завершается «переходный период» — ЕНВД уходит в историю. Фото: bizneszakon.ru

Плюс 22% — рост числа экономических преступлений по итогам 2020 года

Это максимальный показатель за последние три года. В том числе, отмечается максимальное же, но уже за 5 лет, число преступлений «в части незаконного образования юридических лиц». Иными словами — фирм-однодневок, «отмывающих» нелегально выведенные из оборота денежные средства. Только в Татарстане, и только в прошлом году, возбуждено 520 таких уголовных дел. Республика по этому показателю — вторая в ПФО, уступая лидерство лишь Самарской области, где возбуждено 565 дел. В Башкортостане, которому в этом печальном рейтинге досталась «бронза» — 270 дел.

Правоохранительные органы отмечают, что называть компании, занимающиеся незаконным отмыванием средств «фирмами — однодневками» — уже не верно. Схемы стали сложнее, длиннее, что серьезно осложняет работу служителей закона. На то, чтобы распутать цепочку, иной раз могут уйти месяцы, а то и годы. А сами действия «обнальщиков» очень напоминают реальный бизнес: работа через торги, с бюджетом, документальное подтверждение прозрачности организации… За свою «деятельность» теневые банкиры берут процент: чем сложнее и запутаннее схема, тем — выше. От 5 до 20%.

Думая, что надежно прикрылись от закона, такие структуры — ошибаются. Ежегодно преступные группы оказываются на скамье подсудимых. Срок, грозящий за подобное преступление — до 7 лет. Это если речь идет только об обналичивании денег. Если же преступление совершено «сообществом», то это уже до 20 лет лишения свободы.

Ежегодно преступные группы оказываются на скамье подсудимых. Срок, грозящий за подобное преступление — до 7 лет. Фото: Ирина Плотникова

Бродячие и опасные

Больше года назад на федеральном уровне был принят закон, запрещающий отстрел и усыпление бродячих собак. Их можно только стерилизовать, прививать и отпускать обратно на улицы, гуманно. Но проблемы это не снимает. И лишившиеся возможности к дальнейшему размножению, дикие псы собираются в стаи и нападают на людей. Причем выбирают тех, кто не сможет оказать серьезного сопротивления. На днях атаке беспризорных собак в Новосибирске подверглась маленькая девочка. Спасти ее отважно пыталась сестра, но только когда на помощь подоспели двое взрослых мужчин, псы отступили.

Есть проблемы с лохматыми бродяжками и в Татарстане. Закон же оказался действующим лишь частично. Так, в нем прописано, что слишком агрессивные собаки, которых опасно возвращать на улицы, должны остаться на пожизненном содержании в приютах. Вот только объемы и источники финансирования строительства и содержания таких приютов — никак не прописаны, совсем.

В Астрахани депутаты местной думы обратились к депутатам Государственной думы с предложением внести поправки в новый закон, вернув в него возможность умерщвления собак. Не всех, а только тех, которые от жизни собачьей стали слишком кусачими и являются угрозой для жизни и здоровья людей. В Красноярске, где в 2020-м одичавшие барбосы насмерть загрызли троих человек, также готовят поправки в федеральное законодательство.

Обо всем этом, а также о том, где можно ознакомиться с историей мечети «Кул Шариф», о чем повествует недавно вышедший новый — уже третий роман Гузель Яхиной, а также о том — с каким размахом республика встретила и провела веселую Масленицу, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала ТНВ 15 марта ровно в 13:00 или на сайте телеканала.

