Проблемный пригород Казани получит жизненно важную инфраструктуру
Деревня становится городом, чем грозит отмена ЕНВД и как борются с фирмами-однодневками: обзор недели от программы «7 дней»
В прошлом выпуске программы «7 дней» наши коллеги следом за "Реальным временем" подняли крайне важную для десятков жителей Татарстана тему: деревня Куюки, что в Пестречинском районе Татарстана настолько активно застраивается, что по числу жителей уже давно обогнала райцентр. По неофициальным датам население деревни достигает 20-25 тыс. человек, к небу тянутся высотки, а вот детсадов, школ, дорог и других объектов социальной инфраструктуры здесь, мягко говоря, не хватает. Проблема настолько масштабна, что затронула и населенные пункты, расположенные поблизости. Вопрос взял на контроль президент Татарстана. Об этом, а также других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».
Две недели на подготовку предложений
Столько времени дал президент Татарстана Рустам Минниханов правительству республики и администрации Пестречинского района на разработку конкретных предложений по созданию необходимой инфраструктуры в Куюках. Скромная деревня в недавнем прошлом, сегодня развивается столь стремительно, что вывела Богородское сельское поселение, частью которого является, на третье место в республике по темпам ввода жилья. Вперед Куюки пропустили только Казань и Набережные Челны — два крупнейших города Татарстана.
Как уже говорилось в прошлом дайджесте, увлекшись вводом квадратных метров, застройщики совершенно упустили из виду то, что в деревне (каковой пока еще, не смотря на многотысячное население, продолжают числиться Куюки), должны в соответствующих росту населенного пункта пропорциях, появляться детсады, школы, поликлиники, клубы, магазины — все то, что делает жизнь людей удобной и комфортной. Кроме того, не помешали бы качественные дороги и места приложения труда.
Пока же «маятниковые мигранты», как принято официально именовать людей, вынужденных ежедневно везти детей в детсады и школы и добираться до работы (как правило, в Казань), проезжают через Салмачи, что оборачивается многочасовыми пробками. Альтернативный путь в столицу республики и в Пестрецы — через Богородское. А вот там дороги фактически нет. Есть только направление, по которому более или менее без проблем можно проехать зимой и в хорошую погоду летом. Есть проект дороги, связывающей Куюки с Богородским и пролегающей прямо через центр поселка. Что совершенно не приводит в восторг местных жителей.
Пока Рустам Минниханов распорядился в самые сжатые сроки подготовить предложения по строительству в Куюках новой школы. Кроме того — дать расклад по возможности создания в непосредственной близости от населенного пункта промышленных площадок. Для местного населения это — рабочие места, для Пестречинского района — очередная, причем очень серьезная точка экономического роста, причем, благодаря небольшому — в считанные километры расстоянию от Казани, способная тесно коммуницировать со столичным бизнесом. Вопрос в другом: почему об этих, вполне логичных и ожидаемых шагах не подумали раньше и в разрешение проблемы пришлось вмешиваться президенту?
Переход с ЕНВД на патентную систему налогообложения — безболезненно не получается
С 1 января 2021 года на федеральном уровне отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Как отмечают наши коллеги из программы «7 дней»: «это был достаточно популярный режим налогообложения для представителей малого бизнеса и что уж греха таить не всегда только малого. Платить было выгодно и удобно, среди его плательщиков было много представителей торговли и сферы общественного питания. По статистике, по итогам 2019-го года ЕНВД платили порядка 55 тысяч субъектов предпринимательской деятельности или 38% от общего количества предпринимателей».
В опалу руководства страны ЕНВД попал потому, что величина налога не зависела от фактического дохода. Президент Татарстана Рустам Минниханов обращался к федеральному правительству с предложением перенести отмену ЕНВД на более поздний срок, в связи с пандемией, локдауном, падением деловой активности бизнеса и, соответственно доходов, но остановить уже запущенную машину — не получилось. 31 марта завершается «переходный период» ЕНВД уходит в историю, уступая место двум другим режимам налогообложения — «упрощенной» и «патентной».
Перед самым Новым годом Госсовет РТ принял закон, призванный смягчить момент перехода. Покупатели патентов получили право на страховые вычеты, в Татарстане был расширен сам перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему (с 63 до 82), а также свои послабления получили объекты общепита и торговли. В частности, максимальная площадь торгового зала для покупателей патентов выросла втрое — с 50 до 150 квадратных метров. Но, не смотря на все это, переход «бесшовным» — то есть безболезненным, не получается. Налоговая нагрузка для предпринимателей, как отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики Ильшат Аминов — вырастет. Причем существенно. В разы!
Предприниматели ждут от властей оперативной реакции. Соответствующие запросы и предложения они уже сделали. Если крик о помощи услышан не будет, есть вероятность, что не все бизнесмены потянут новые подходы к налогообложению.
Плюс 22% — рост числа экономических преступлений по итогам 2020 года
Это максимальный показатель за последние три года. В том числе, отмечается максимальное же, но уже за 5 лет, число преступлений «в части незаконного образования юридических лиц». Иными словами — фирм-однодневок, «отмывающих» нелегально выведенные из оборота денежные средства. Только в Татарстане, и только в прошлом году, возбуждено 520 таких уголовных дел. Республика по этому показателю — вторая в ПФО, уступая лидерство лишь Самарской области, где возбуждено 565 дел. В Башкортостане, которому в этом печальном рейтинге досталась «бронза» — 270 дел.
Правоохранительные органы отмечают, что называть компании, занимающиеся незаконным отмыванием средств «фирмами — однодневками» — уже не верно. Схемы стали сложнее, длиннее, что серьезно осложняет работу служителей закона. На то, чтобы распутать цепочку, иной раз могут уйти месяцы, а то и годы. А сами действия «обнальщиков» очень напоминают реальный бизнес: работа через торги, с бюджетом, документальное подтверждение прозрачности организации… За свою «деятельность» теневые банкиры берут процент: чем сложнее и запутаннее схема, тем — выше. От 5 до 20%.
Думая, что надежно прикрылись от закона, такие структуры — ошибаются. Ежегодно преступные группы оказываются на скамье подсудимых. Срок, грозящий за подобное преступление — до 7 лет. Это если речь идет только об обналичивании денег. Если же преступление совершено «сообществом», то это уже до 20 лет лишения свободы.
Бродячие и опасные
Больше года назад на федеральном уровне был принят закон, запрещающий отстрел и усыпление бродячих собак. Их можно только стерилизовать, прививать и отпускать обратно на улицы, гуманно. Но проблемы это не снимает. И лишившиеся возможности к дальнейшему размножению, дикие псы собираются в стаи и нападают на людей. Причем выбирают тех, кто не сможет оказать серьезного сопротивления. На днях атаке беспризорных собак в Новосибирске подверглась маленькая девочка. Спасти ее отважно пыталась сестра, но только когда на помощь подоспели двое взрослых мужчин, псы отступили.
Есть проблемы с лохматыми бродяжками и в Татарстане. Закон же оказался действующим лишь частично. Так, в нем прописано, что слишком агрессивные собаки, которых опасно возвращать на улицы, должны остаться на пожизненном содержании в приютах. Вот только объемы и источники финансирования строительства и содержания таких приютов — никак не прописаны, совсем.
В Астрахани депутаты местной думы обратились к депутатам Государственной думы с предложением внести поправки в новый закон, вернув в него возможность умерщвления собак. Не всех, а только тех, которые от жизни собачьей стали слишком кусачими и являются угрозой для жизни и здоровья людей. В Красноярске, где в 2020-м одичавшие барбосы насмерть загрызли троих человек, также готовят поправки в федеральное законодательство.
Обо всем этом, а также о том, где можно ознакомиться с историей мечети «Кул Шариф», о чем повествует недавно вышедший новый — уже третий роман Гузель Яхиной, а также о том — с каким размахом республика встретила и провела веселую Масленицу, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала ТНВ 15 марта ровно в 13:00 или на сайте телеканала.
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