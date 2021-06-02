Праздник на «ШАЯН ТВ»: «Таких смелых, храбрых детей хочется видеть больше»

На татарском детском телеканале подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в студии «ШАЯН ТВ» подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры». Авторы пяти песен получили премии в 50 000 рублей. На церемонии генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов напомнил о планах — открыть татарское детское радио, а значит, такого контента, как на конкурсе, скоро понадобится очень много.

Количество заявок выросло почти в три раза

«Балачак җыры» проходит во второй раз, в этом году — при поддержке Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

В первом году на конкурс пришло 40 заявок, на этот раз — 110. Заявки принимались с 1 февраля по 30 апреля, а потом прошли отбор в три этапа. До второго дошли всего 20 композиций.

Оценивало работы жюри, в которое вошли, к примеру, профессор Казанской консерватории Сагит Хабибуллин, композитор Резеда Ахиярова (у нее 1 июня, к слову, был день рождения), певица Айсылу Габдинова, а также блогеры, победители музыкальных конкурсов и юные работники «ШАЯН ТВ». У всех были требования: кто-то сетовал, что песня написана «газетным» языком, а кто-то требовал, чтобы певец проявлял в композиции весь свой вокальный диапазон.

Причем заявки были анонимные, принять участие в конкурсе могли и известные деятели, и авторы-любители: врачи, учителя, воспитатели. География конкурса — не только Татарстан, но и Москва, Челябинск, Удмуртия, Башкортостан, Чувашия. Самому младшему участнику — 23 года, самому старшему — 90. Любопытно, что им оказался композитор Масгут Имашев, который в паре с поэтом Мирхади Разовым написал песню «Их, күңелле биюләре». Она, набрав 5 013 голосов, победила в интернет-конкурсе зрительских симпатий.

«Балачак җыры» проходит во второй раз, в этом году — при поддержке Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Все участники жюри пришли на церемонию награждения победителей. В торжествах также участвовали заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Начали телепраздник с песни, одной из пяти победивших в прошлом году, — это «Тигәнәкле су буе» (музыка Рифа Гатауллина, слова Джаудата Сулейманова), которую исполнила Амина Муртазина. Как видно, ее писали маститые авторы: к примеру, Гатауллин — автор хита Айдара Галимова «Серле йөрәк» на стихи Мударриса Аглямова.



В этом году победили следующие работы:

«Дәү әни», Гульзар Валиева (мать четырех детей, с музыкой ей помогал муж), Раиля Гайнуллина (с композитором она познакомилась в Сети). Как признался ведущий награждения Рузаль Ахмадиев, его эта композиция сразу унесла воспоминаниями в деревню. «Бал корты», Фаннур Галимов, Сания Ахметзянова. Песню представила победительница городского конкурса «Татар кызы. Татар егете 2020» Зухра Камалова. «Мин татарча сөйләшәм», Эльвира Сафина (не только певица, но и составитель словарей), Фируза Хафизова-Насибуллина. Жюри впечатлили строчки о том, что герой песни общается с родными только на татарском. «Композитор чыпчыклар» — на стихи покойного Фаниса Яруллина музыку написала народная артистка РТ Лидия Ахметова. «Светофор», Резеда Фархетдинова, Эльмира Шаймарданова-Гильфанова (кстати, и дипломированный инженер, и композитор).

Помимо денежных призов, авторы смогут сделать записи своих песен в студии в профессиональной аранжировке и снять клип.

Помимо денежных призов, авторы смогут сделать записи своих песен в студии в профессиональной аранжировке и снять клип.

Больше детского контента!

Заместитель председателя Госсовета РТ, глава комиссии Марат Ахметов, вручая призы, отметил:

— Я смотрел заключительный концерт первого конкурса в большом зале института культуры. Сидел восхищенный и удивленный: какие же способные дети! Вот только что выходила девочка. Мы же, когда выступаем на трибуне, теряемся, не можем подобрать слова, нас бросает в пот, коленки дрожат. А тут — ничего подобного: крохотная девочка, а словно выросла на сцене. Таких смелых, храбрых детей хочется видеть больше.

Надо работать дальше, отметил Ахметов, если начинать не с детей, то с кого? «Наше будущее зависит от того, будет ли татарским в основе молодое поколение».

Надо работать дальше, отметил Ахметов, если начинать не с детей, то с кого?

Поэт Гулюса Батталова победила в первом конкурсе, а теперь оценивала работы во втором. Кстати, видео с ее песней «Бер генә» залил в свой «Инстаграм» президент РТ Рустам Минниханов.

— Надо сказать, просто так авторам 50 000 не дают, — указывает она. — Это твой стимул к творчеству. Твою песню слушают, на нее снимают клип, она звучит в эфире. Тобой интересуются. После проекта, к примеру, мы с Лилией Тагировой, моим соавтором, создали целую музыкальную поэму «Тарих бүген языла». Пришли запросы от многих других композиторов, исполнителей.

В некоторых песнях, отмечает Батталова, композиторы и музыканты словно бы пытались «превратиться» в детей. А порой звучали настолько «взрослые» тексты, что становилось понятно — такое ребенку не спеть.

Ильшат Аминов: «Недавно президент поставил нам новую задачу, над которой мы сейчас работаем. Это создание в текущем году татарского детского радио. Представляете, сколько песен там понадобится!»

— Поэтому и жюри у нас было разное, — говорит она. — И деятели вроде Разиля Валеева, и люди помладше вроде Эльмира Низамова, чтобы общий результат был объективнее. Хорошо, что все происходило анонимно: мы оценивали песни без всякой предвзятости.

— В целом у меня иногда возникали вопросы к текстам. Не хватало порой современности, — сказал Эльмир Низамов. — Да, дети поют о природе. Но дети и интернетом интересуются, и путешествуют — хотелось бы про это послушать. Что касается музыки — здесь многое зависит от аранжировки. Иногда люди присылали песни, просто записанные под баян. Большой вопрос вот в чем: песня должна звучать «по-народному» и быть интересна ребенку, в ней должны быть слышны современные ритмы. Этот вопрос необходимо решить.

— Недавно президент поставил нам новую задачу, над которой мы сейчас работаем, — рассказал Ильшат Аминов. — Это создание в текущем году татарского детского радио. Представляете, сколько песен там понадобится! Так что это лишь начало большой работы, которую мы будем делать вместе.



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов