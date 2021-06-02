Праздник на «ШАЯН ТВ»: «Таких смелых, храбрых детей хочется видеть больше»
На татарском детском телеканале подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры»
Сегодня в студии «ШАЯН ТВ» подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры». Авторы пяти песен получили премии в 50 000 рублей. На церемонии генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов напомнил о планах — открыть татарское детское радио, а значит, такого контента, как на конкурсе, скоро понадобится очень много.
Количество заявок выросло почти в три раза
«Балачак җыры» проходит во второй раз, в этом году — при поддержке Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.
В первом году на конкурс пришло 40 заявок, на этот раз — 110. Заявки принимались с 1 февраля по 30 апреля, а потом прошли отбор в три этапа. До второго дошли всего 20 композиций.
Оценивало работы жюри, в которое вошли, к примеру, профессор Казанской консерватории Сагит Хабибуллин, композитор Резеда Ахиярова (у нее 1 июня, к слову, был день рождения), певица Айсылу Габдинова, а также блогеры, победители музыкальных конкурсов и юные работники «ШАЯН ТВ». У всех были требования: кто-то сетовал, что песня написана «газетным» языком, а кто-то требовал, чтобы певец проявлял в композиции весь свой вокальный диапазон.
Причем заявки были анонимные, принять участие в конкурсе могли и известные деятели, и авторы-любители: врачи, учителя, воспитатели. География конкурса — не только Татарстан, но и Москва, Челябинск, Удмуртия, Башкортостан, Чувашия. Самому младшему участнику — 23 года, самому старшему — 90. Любопытно, что им оказался композитор Масгут Имашев, который в паре с поэтом Мирхади Разовым написал песню «Их, күңелле биюләре». Она, набрав 5 013 голосов, победила в интернет-конкурсе зрительских симпатий.
Все участники жюри пришли на церемонию награждения победителей. В торжествах также участвовали заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.
Начали телепраздник с песни, одной из пяти победивших в прошлом году, — это «Тигәнәкле су буе» (музыка Рифа Гатауллина, слова Джаудата Сулейманова), которую исполнила Амина Муртазина. Как видно, ее писали маститые авторы: к примеру, Гатауллин — автор хита Айдара Галимова «Серле йөрәк» на стихи Мударриса Аглямова.
В этом году победили следующие работы:
- «Дәү әни», Гульзар Валиева (мать четырех детей, с музыкой ей помогал муж), Раиля Гайнуллина (с композитором она познакомилась в Сети). Как признался ведущий награждения Рузаль Ахмадиев, его эта композиция сразу унесла воспоминаниями в деревню.
- «Бал корты», Фаннур Галимов, Сания Ахметзянова. Песню представила победительница городского конкурса «Татар кызы. Татар егете 2020» Зухра Камалова.
- «Мин татарча сөйләшәм», Эльвира Сафина (не только певица, но и составитель словарей), Фируза Хафизова-Насибуллина. Жюри впечатлили строчки о том, что герой песни общается с родными только на татарском.
- «Композитор чыпчыклар» — на стихи покойного Фаниса Яруллина музыку написала народная артистка РТ Лидия Ахметова.
- «Светофор», Резеда Фархетдинова, Эльмира Шаймарданова-Гильфанова (кстати, и дипломированный инженер, и композитор).
Помимо денежных призов, авторы смогут сделать записи своих песен в студии в профессиональной аранжировке и снять клип.
Больше детского контента!
Заместитель председателя Госсовета РТ, глава комиссии Марат Ахметов, вручая призы, отметил:
— Я смотрел заключительный концерт первого конкурса в большом зале института культуры. Сидел восхищенный и удивленный: какие же способные дети! Вот только что выходила девочка. Мы же, когда выступаем на трибуне, теряемся, не можем подобрать слова, нас бросает в пот, коленки дрожат. А тут — ничего подобного: крохотная девочка, а словно выросла на сцене. Таких смелых, храбрых детей хочется видеть больше.
Надо работать дальше, отметил Ахметов, если начинать не с детей, то с кого? «Наше будущее зависит от того, будет ли татарским в основе молодое поколение».
Поэт Гулюса Батталова победила в первом конкурсе, а теперь оценивала работы во втором. Кстати, видео с ее песней «Бер генә» залил в свой «Инстаграм» президент РТ Рустам Минниханов.
— Надо сказать, просто так авторам 50 000 не дают, — указывает она. — Это твой стимул к творчеству. Твою песню слушают, на нее снимают клип, она звучит в эфире. Тобой интересуются. После проекта, к примеру, мы с Лилией Тагировой, моим соавтором, создали целую музыкальную поэму «Тарих бүген языла». Пришли запросы от многих других композиторов, исполнителей.
В некоторых песнях, отмечает Батталова, композиторы и музыканты словно бы пытались «превратиться» в детей. А порой звучали настолько «взрослые» тексты, что становилось понятно — такое ребенку не спеть.
— Поэтому и жюри у нас было разное, — говорит она. — И деятели вроде Разиля Валеева, и люди помладше вроде Эльмира Низамова, чтобы общий результат был объективнее. Хорошо, что все происходило анонимно: мы оценивали песни без всякой предвзятости.
— В целом у меня иногда возникали вопросы к текстам. Не хватало порой современности, — сказал Эльмир Низамов. — Да, дети поют о природе. Но дети и интернетом интересуются, и путешествуют — хотелось бы про это послушать. Что касается музыки — здесь многое зависит от аранжировки. Иногда люди присылали песни, просто записанные под баян. Большой вопрос вот в чем: песня должна звучать «по-народному» и быть интересна ребенку, в ней должны быть слышны современные ритмы. Этот вопрос необходимо решить.
— Недавно президент поставил нам новую задачу, над которой мы сейчас работаем, — рассказал Ильшат Аминов. — Это создание в текущем году татарского детского радио. Представляете, сколько песен там понадобится! Так что это лишь начало большой работы, которую мы будем делать вместе.
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