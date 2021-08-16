Антирекорды COVID-19 в России: 6,5 миллиона больных, почти 170 тысяч погибших

Опыт регионов в борьбе с пандемией, почему закрываются школы, и какое будущее у нефтехимии после объединения ТАИФа и СИБУРа — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

COVID-19 в России продолжает бить антирекорды: 815 умерших всего за один день — четверг 12 августа, более 6,5 млн заболевших и 168 864 погибших в стране за весь период эпидемии. В регионах пытаются противопоставить смертельно опасной болезни свои — дополнительные и более жесткие меры. Какие? Наши коллеги с телеканала «Новый век» на прошлой неделе отправились за поиском ответа на этот вопрос в Йошкар-Олу. Подробности — в обзоре программы «7 дней».

На законодательном уровне

Еще месяц назад Республика Марий Эл в федеральном рейтинге эффективности кампаний по вакцинации была пятой с конца. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Причина в том, что решением проблемы занялись на уровне правительства региона — на законодательном уровне. Постановлением главы республики вакцинация стала обязательной для работников торговли, сферы обслуживания и услуг: салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, общественное питание; клиентские подразделения финансовых организаций, многофункциональные центры, транспорт общего пользования, такси, образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, культурные, выставочные, просветительские учреждения, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, концертные залы и так далее.

Цель, обозначенная на ближайшее время, — довести процент вакцинированных в этих отраслях минимум до 60%. Из действующих ограничений: закрытые фуд-корты и запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. Маски обязательны для всех — вне зависимости от возраста.

Обязав людей вакцинироваться, в республике озаботились и тем, чтобы создать для населения условия для того, чтобы процедура проходила максимально комфортно и безопасно. Пункты организованы во всех поликлиниках, а главный центр вакцинации открыт в Йошкар-Оле в старом ДК и условия, что там созданы, съемочную группу программы «7 дней» впечатлили.

Главный центр вакцинации открыт в Йошкар-Оле в старом ДК. Фото: vk.com/yoshkarola_12reg

Городская больница столицы республики — центральный и самый большой ковидный госпиталь в Йошкар-Оле. 200 койко-мест (на столько рассчитано медучреждение) не пустуют. Официальная статистика по заболеваемости в Марий Эл — порядка 60 вновь выявленных случаев заражения ежедневно. При этом, как узнали наши коллеги, ежесуточно госпитализируются до сотни пациентов.

При этом нельзя сказать, что меры, узаконенные на региональном уровне, вызывают полное одобрение у населения. Но люди, пусть вынужденно, их соблюдают. И результат есть.

И снова о малокомплектных школах

«У нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не просто приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1,3 тысячи. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа» — эти слова президент России Владимир Путин сказал 30 июня в ходе прямой линии с гражданами. Он также пообещал уже в скором времени полностью решить проблему аварийного состояния школ, а также то, что именно сельские школы на федеральном уровне — будут в приоритете.

Между тем материал о закрытии 15 малокомплектных школ в Кукморском районе республики, подготовленный нашими коллегами с телеканала «Новый век» и вышедший в прошлом выпуске, вызвал большой резонанс. В редакцию звонили и сами жители осиротевших сел и деревень, и люди из других районов. Отреагировали и чиновники. Так, в деревню Копка, где закрыли школу, в которой учились 26 детей, приехало районное руководство, чтобы встретиться с гражданами и попытаться разрешить проблему.

«Если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа», — сказал Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами. Фото: kremlin.ru

Наши коллеги из программы «7 дней» отправились в Балтасинский район, где в единственной марийской деревне с 20-х годов действует школа, где сегодня под одной крышей обучаются 13 школьников разных возрастов и работает детский сад на 11 воспитанников. Объединение произошло еще в 90-х годах, и благодаря этому удалось сохранить учебное заведение.

Как отмечают в районном отделе образования, в отличие от Кукморского района, где на фоне многочисленных проверок после трагедии в 175-й гимназии в Казани и возросших требований не закрыли ни одно учебное заведение. Более того, сообщают, что в зоне их ответственности нет ни одной аварийной школы, поскольку работа по поддержанию учебных учреждений в надлежащем состоянии ведется в плановом режиме.

В Кайбицком районе также сообщают об успешной перезагрузке объектов системы образования под современные реалии. Установлены системы освещения, оповещения и так далее. Теперь ждут помощи от республики, чтобы усилить безопасность школ еще и системами видеонаблюдения.

В Кукморском районе пока все грустно. 15 школ по-прежнему не отвечают предъявляемым требованиям. В них отсутствуют канализация и система водоотведения, стены, двери, окна, крыши недостаточно прочны. Все это привело к тому, что деятельность учебных учреждений приостановлена. В требовании указано «до исправления всех недочетов». По факту — навсегда. Денег на капремонт школ в казне района — нет. Заявок от муниципального образования на выделение средств из бюджета республики — не поступало. Почему? Чем жители осиротевших населенных пунктов заслужили такое отношение? Кто ответит за то, что с 60-х годов прошлого века эти школы оставались без внимания? Все это — вопрос открытый. Но факт остается фактом.

Только из Купки почти 50 детей в три рейса теперь будут вынуждены ездить учиться в соседнее село. Как минимум 2 года. Не раньше этого срока обещают построить новый образовательный комплекс. Но, как всегда есть «но» — на то, чтобы реализовать проект, нужно порядка 50 млн рублей, из которых 5 млн должны выделить инвесторы, работающие в самих Купках. Вот только вопрос: где в обычном селе найти таких инвесторов — ответа не имеет.

На выборы в Госдуму в этом году зарегистрированы 14 политических партий. Фото: Максим Платонов

Старт агиткампании

Регистрация кандидатов в депутаты Госдумы России — завершена. Уже на этой неделе стартует агитационная кампания в СМИ. Как отмечает эксперт Фонда исследований проблем демократии, партийная конкуренция в России растет год от года. И сами партии все более активны. На выборы в Госдуму в этом году зарегистрировались 14 политических партий. В Татарстане 10 из них заявили своих претендентов в одномандатных округах.

Всего за право представлять республику на федеральном уровне соперничают чуть больше 50 кандидатов-одномандатников.

Растут конкуренция, активность, но при этом растут и требования, что заставляет партии тщательнее готовиться к предстоящим политическим баталиям.

Претенденты на депутатские мандаты стали моложе, и наибольшая политактивность остается за мужчинами — их 86% из кандидатов.

О планах по объединению было объявлено в апреле. Фото: Московский филиал ТНВ

ТАИФ и СИБУР: в преддверии объединения

Российская экономика демонстрирует тенденцию к росту. Об этом практически в один голос говорят эксперты. Одной из отраслей-локомотивов для укрепления позиций страны на глобальном рынке является нефтехимия. А ключевым событием в этой отрасли в России, является предстоящее объединение нефтехимических и энергетических бизнесов двух крупнейших компаний страны: ТАИФа и СИБУРа. Объединенная компания всерьез настроена занять достойное место в топ-5 крупнейших нефтехимических холдингов планеты.

О планах по объединению было объявлено в апреле. В июле сделку одобрила ФАС. А в настоящее время руководство и специалисты двух групп активно изучают опыт друг-друга, общее и различия в технологиях и корпоративных подходах. В конце июля делегация ТАИФа провела три насыщенных информацией и событиями дня в Тобольске — на производствах «ЗапСибНефтехима», а на минувшей неделе более 20 специалистов и топ-менеджеров СИБУРа приехали в Казань, где в течение трех дней общались с коллегами из ПАО «Казаньоргсинтез» и Казанской ТЭЦ-3.

Подробнее об этом, а также об итогах летней Олимпиады в Токио для татарстанских спортсменов, планах на следующие старты и так называемом «антисемейном» постановлении правительства России, отменяющим штампы в паспортах граждан страны, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 16 августа ровно в 13.00, или на сайте телеканала.



