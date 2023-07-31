Виды на урожай и куда отправится зерно из Татарстана

Уборочная страда, договоренности с Африкой, гуманитарный конвой из Татарстана: события недели в программе «7 дней»

Одна из наиболее активно обсуждаемых в мировых кругах новостей — решение России о приостановке участия в зерновой сделке. Честно выполняя взятые на себя обязательства, наша страна осталась единственной стороной в соглашении, в отношении которой оговоренные условия так и остались словами на бумаге. Итог: биржевые цены на зерно в США бьют рекорды. При этом российское зерно все-таки готовится оказаться там, где оно должно быть по условиям сделки, — в беднейших странах, безвозмездно, и посредников в движении грузов больше не будет. Обо всем этом, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Что общего между урожаем-2023 в Татарстане и Африкой?

Одно из ключевых мировых событий минувшей недели — саммит «Россия — Африка», что состоялся в Санкт-Петербурге. Участие в пленарном заседании принял президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в России ценят отношения с каждой африканской страной и континентом в целом и эти отношения будут только укрепляться в формирующемся многополярном мире.

В том числе речь на саммите шла и о вопросах продовольственной безопасности, и о ранее озвученной готовности России безвозмездно направить сотни тысяч тонн зерна в помощь беднейшим странам.

На площадке форума работала и делегация Татарстана во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым. Состоялись встречи с главами МИД Анголы и Туниса, премьер-министром Мавритании. До этого состоялись переговоры с лидером Сенегала. В том числе речь шла и об экономическом сотрудничестве, где аграрный сектор — одна из ключевых тем. Впрочем, как и мясная, молочная продукция. В ближайшее время министры Республики Татарстан отправятся с деловыми поездками в Африку. Идет разработка дорожной карты.

Рустам Минниханов сам традиционно совершает облеты и объезды сельхозугодий. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Несмотря на капризы природы, в Татарстане рассчитывают на неплохой урожай. Есть и остатки зерна, собранного в 2022-м. Рустам Минниханов сам традиционно совершает облеты и объезды сельхозугодий. Интересуется вопросами обеспечения самым необходимым: запчастями, топливом; вопросами организации питания тружеников земли. Треть полей уже убрана. Введены в эксплуатацию новые мощности по приему, хранению и перевалке зерна. Например, в Алексеевском районе начал работу зерновой терминал, способный принять и перевалить 300 тыс. тонн в год. Уже сейчас туда свозят урожай со всего Закамья. Одновременно кипит подготовка к урожаю 2024 года: закупаются удобрения, запасы ремкомплектов для техники.

ТАИФ в гостях у СИБУРа

Впрочем, говорить, что руководство ТАИФа приехало именно в гости, было бы в корне неверно: на сибирскую площадку СИБУРа с двухдневной рабочей поездкой прилетели под руководством председателя правления АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова партнеры, нацеленные на совместную эффективную деятельность с коллегами и потому живо интересующиеся особенностями их производства.

— Не только обмен опытом. Альберт Кашафович еще член совета директоров СИБУРа, мы с ним взаимодействуем ежемесячно как минимум, — подчеркнул председатель правления — генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Первой точкой маршрута стал Ямало-Ненецкий автономный округ, точнее, окрестности города Ноябрьска, площадка одного из восьми газоперерабатывающих заводов, входящих в состав «СибурТюменьГаза» и успешно перерабатывающих в сырье для нефтехимического гиганта «ЗапСибНефтехима» 57% попутного нефтяного газа, извлекая из него 27 полезных для отрасли компонентов. Тех самых, что в виде ШФЛУ по тысячекилометровым продуктопроводам будут доставлены в Тобольск, чтобы превратиться в сырье для миллионов тонн мономеров и полимеров в год. Тех самых полимеров, из которых потом будут изготовлены многие тысячи наименований продукции, сегодня окружающей каждого современного человека, встречающейся буквально на каждом шагу.



Вынгапуровский ГПЗ — один из самых эффективных в России. Уровень извлечения полезных компонентов на его площадке — 99,7%. Секретов, в чем кроется успех, СИБУР не делает: лучшие производственные практики, постоянные инвестиции в рост профессионализма персонала, активное внедрение цифровых технологий и поиск решений, способных повысить эффективность и снизить себестоимость процессов, не снижая ни уровня безопасности, ни качества работ. Например, вопрос дороговизны электроэнергии, что в себестоимости занимает больше половины, на Вынгапуровском решен с помощью газовых турбин. И это только часть новаций.

Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Наши коллеги из программы «7 дней» готовят цикл материалов по итогам поездки в Ноябрьск и Тобольск. Большой материал на днях будет опубликован и на страницах «Реального времени».



Передвижные бани для бойцов СВО

«7 дней» продолжают и цикл материалов из зоны СВО. На этот раз речь идет о гуманитарном грузе, что как раз в момент нахождения в зоне специальной военной операции съемочной группы ТНВ был доставлен бойцам из Татарстана.

В сюжетах уже не раз рассказывалось о том, что едва ли не одним из первых объектов в каждом новом пункте временной дислокации становится баня. Ее военнослужащие строят из подручных материалов, а центром такого сооружения становятся печки-буржуйки, что приходят с гуманитарными конвоями с родины.

На этот раз, кроме привычных и необходимых продуктов, воды, одежды, бойцам были доставлены средства радиоэлектронной борьбы, прицелы, тепловизоры, строительная техника и передвижные бани.



Едой, водой и одеждой солдаты и офицеры делятся с местными жителями. Строительная техника отправляется в расположения частей. А бани были встречены с особой радостью. Температура воздуха на улице под 40 градусов, и возможность помыться дорогого стоит. Первая партия таких бань на базе КАМАЗов прибыла в расположения добровольческих именных батальонов еще в апреле. Сейчас такие же и похожие, на базе прицепов, получают подразделения мобилизованных бойцов. Точнее, не такие же, а усовершенствованные. Теперь там можно не только самим помыться, но и постирать — установлены стиральные машины.

На этот раз, кроме привычных и необходимых продуктов, воды, одежды, бойцам были доставлены средства радиоэлектронной борьбы, прицелы, тепловизоры, строительная техника и передвижные бани. realnoevremya.ru

Озеро раздора



В селе Шумково, что в Рыбно-Слободском районе, трагедия: местный рукотворный пруд внезапно пересох. Уйти воде помогла администрация. Люди возмущены: мало того что лишились прекрасного места отдыха, так еще и сброс воды нанес удар по экологии территории. Да, водоем рукотворный, но существует уже давно, сформировал собственную экосистему с растениями, разнообразной рыбой, здесь гнездились дикие птицы. Сейчас на прежнем месте зловонная лужа в обрамлении гниющих растений и погибшей рыбы.

В администрации утверждают, что действия продиктованы самыми благими намерениями: пришло время ремонтировать дамбу. Местные же жители уверяют, что конфронтация назревала долго. Сначала озеро вдруг стало частным, на берегу выросла будка с охранником, и людей перестали пропускать к воде. Впрочем, потом эти деятели исчезли, а администрация вдруг вспомнила о необходимости ремонта дамбы. Люди уверены: два события — звенья одной цепи. Не приняли люди новых «собственников» водоема, вот и исчезло «озеро раздора».

В Министерстве экологии РТ нашим коллегам сообщили, что такого водоема у них на балансе не значится. Нет его и в российском регистре водных ресурсов. Зато есть документы о статусе гидротехнического сооружения. Подобными объектами по закону управляют муниципалитеты.

В районной администрации признали, что воду спустили, но подчеркнули, что действовали по закону и в интересах населения — для безопасности людей. А ремонтировать дамбу, не спустив из водоема воду, невозможно. Это, к слову, прописано в законодательстве о правилах эксплуатации гидротехнических сооружений. Люди же выражают недовольство тем, что их вроде как не предупреждали о готовящихся работах. А кроме того, сам ремонт так до сих пор и не начался. И наконец, местное население волнует вопрос: а кто и как потом будет заниматься восстановлением флоры и фауны водоема. Вопросов пока больше, чем ответов.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как проходил в Казани Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», чем еще минувшая неделя стала особенной для наших коллег, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 31 июля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.