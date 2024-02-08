Ильшат Сафиуллин: «Живем в уникальное время»

Первый заместитель генерального директора ТНВ удостоен медали «За доблестный труд»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Медалью «За доблестный труд» в Татарстане награждаются граждане за высокие достижения в труде в области государственного, экономического, социального и культурного развития Республики Татарстан, в развитии экономического, научного и технического потенциала республики. Первому заместителю генерального директора АО «ТРК «Новый век» Ильшату Сафиуллину медаль вручил Асгат Сафаров, руководитель Администрации раиса Республики Татарстан в рамках ежегодной коллегии «Татмедиа».

Заслуженный экономист Татарстана Ильшат Сафиуллин, уже 22-й год работающий на центральном татарстанском телевидении, начинал свою деятельность в 90-е годы налоговым инспектором по Московскому району города Казани. На телевидение он пришел уже опытным экономистом в 2002 году.

«Телевидение и радиовещание — исключительно коллективная работа, в связи с этим полученная мною награда — заслуга всего нашего огромного коллектива и высокая оценка нашей работы генеральным директором, советом директоров и руководством республики. А когда подводишь итоги, то всегда вспоминаешь людей, которые были рядом».

Ильшат Сафиуллин: «Телевидение и радиовещание — это исключительно коллективная работа». realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Начало ТНВ — это были годы становления регионального телевидения, которому предшествовали распад системы Гостелерадио и начало бурного развития коммерческого телевидения. В этих условиях крупным региональным компаниям было непросто: во-первых, необходима была перестройка сознания для работы в новых условиях, во–вторых, резко возросшая конкуренция на рынке и в-третьих, на 90-е годы пришелся технологический переход на более современные системы телепроизводства, а старые уже не поддерживались. Вот в таких условиях, сложившихся в отрасли, и рождалось ТНВ».



«В системе телевидения и радиовещания никогда не было случайных людей. Они здесь просто не задерживаются. Коллектив наш этому подтверждение. И в этом отношении, и в период ГТРК, а в последующем и на ТНВ, всегда работали преданные своему делу профессионалы, в том числе и руководители. Не могу не вспомнить бывшего председателя ГТРК «Татарстан» Тауфика Камартдиновича Сагитова и нашего генерального директора Ильшата Юнусовича Аминова, во время его работы председателем ГТРК. Тогда они сумели провести технологическую модернизацию студий и создали задел для работы ТНВ в первые десятилетия своей работы. Это позволило в первые годы работы ТНВ в условиях острого дефицита бюджета не распылять недостающие денежные средства на поддержание работы оборудования».

Ильшат Сафиуллин: «Не могу не вспомнить бывшего председателя ГТРК «Татарстан» Тауфика Камартдиновича Сагитова и нашего генерального директора Ильшата Юнусовича Аминова в пору его работы председателем ГТРК. Тогда они сумели провести технологическую модернизацию студий и создали задел для работы ТНВ в первые десятилетия своей работы» предоставлено realnoevremya.ru телеканалом ТНВ

«Большой вклад в развитие отрасли в целом для нашей компании был сделан первым руководителем агентства «Татмедиа» Маратом Яшаровичем Муратовым, который, благодаря своему авторитету и харизме руководителя, смог добиться существенного изменения объемов финансирования для отрасли и для ТНВ в частности. Это было важно для обеспечения стабильной работы предприятия на начальном этапе. Ну и, конечно, группа ТАИФ, являющаяся нашим акционером, с которой были реализованы все передовые методы ведения производственно–хозяйственной деятельности, несомненно, внесла огромный вклад в обеспечение стабильности работы предприятия. Группа ТАИФ пришла на ТНВ в самые сложные годы, в период становления. Со своим крепким подходом она позволила компании не растерять то, что могло быть утеряно в ходе реорганизации, а также много сил вкладывала в развитие канала».

«В разные годы было много талантливых людей в нашей команде, которые выстроили все процессы настолько правильно, что они до сих пор приносят высокие отраслевые результаты: Николай Львович Фишбейн — наш первый главный инженер, который на многие годы определил технический облик ТНВ, Мадина Фатыховна Тимерзянова, сформировавшая новые стандарты информационного вещания, Евгения Николаевна Артамохина — первый главный бухгалтер ТНВ, задавшая высокие стандарты бухгалтерского и финансового учета в компании и многие другие».

Ильшат Сафиуллин: «В целом сегодня ТНВ имеет лидирующие позиции, в сравнении с федеральными телеканалами в плане телесмотрения республиканской аудиторией в классической телевизионной среде. Мы понимаем, что лидирующие позиции нам обеспечивает татароязычное вещание. Это наше конкурентное преимущество». realnoevremya.ru/Максим Платонов

«За все это время преодолели немало трудностей — были и неудачи, но были и успехи. Одним из наших достижений является создание и запуск детского круглосуточного телеканала «ШАЯН ТВ». Был сделан правильный выбор концепции: максимальное количество лучших образцов современной мультипликации, дублированной на татарский язык с минимальными объемами собственного производства. Создание с нуля такого большого и успешного проекта и то, что его доверили именно нам, было серьезной победой для всей нашей команды. В настоящее время мы реализовали еще один нишевый проект — телеканал «Майдан» на татарском языке. В настоящее время телеканал уверенно входит в тройку ведущих региональных телеканалов в Республике Татарстан по данным сети IP TV компании «Таттелеком». Огромное количество отзывов с благодарностями мы получаем по данному направлению. Мы понимаем, что с точки зрения сохранения татарского языка — это очень важный и нужный проект, как и «ШАЯН ТВ». Но для достижения максимального эффекта необходимо наладить спутниковое вещание телеканала «Майдан», дав возможность нашим соотечественникам, проживающим в разных точках России, слушать родную татарскую музыку».

«В целом сегодня ТНВ имеет лидирующие позиции, в сравнении с федеральными телеканалами, в плане телесмотрения республиканской аудиторией в классической телевизионной среде. Мы понимаем, что лидирующие позиции нам обеспечивает татароязычное вещание. Это наше конкурентное преимущество».

«На текущий год нами запланировано к реализации дополнительно 14 проектов, в том числе и для интернета, направленных на татароязычную аудиторию. Результаты предыдущих лет показывают, что спрос на эту продукцию теле- и радиопроизводства стабильно растет, особенно на телесериалы местного производства на татарском языке. Как показывают данные о телесмотрении, оригинальные телесериалы на татарском языке демонстрируют очень хорошие доли телесмотрения и являются одним из самых востребованных продуктов».

«Стратегическое понимание будущего телевидения генеральным директором Ильшатом Юнусовичем Аминовым, заставляет нас активно развивать интернет-направление, которое сегодня также демонстрирует хорошие результаты в плане прироста аудитории».



Ильшат Сафиуллин: «На текущий год нами запланировано к реализации дополнительно 14 проектов». realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Уже 22 года я на ТНВ. Каждый год наша телекомпания создает и успешно развивает новые проекты — это уникальный опыт, который стал возможен только при комбинации всех факторов — и профессионального руководства, и огромной поддержки, и энергии творческого коллектива, и большого внимания наших зрителей и слушателей. Самое главное не останавливаться!», — отмечает Ильшат Сафиуллин.

Сегодня медиахолдинг «Новый век» как включает популярные в республике ТВ-каналы, так и строит digital-вселенную. Годовой охват ТНВ в интернете — 63 млн просмотров, а сайт телеканала вошел в топ-5 по версии Liveinternet.

