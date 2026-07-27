Топливный кризис в Татарстане преодолен?

Патриарх Кирилл в Казани, ТАИФ и «Татнефть» нарастили поставки, уловки мошенников — события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Принятые меры продемонстрировали эффективность: на АЗС республики нормализуется ситуация с моторным топливом. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

«На Казанскую — в Казань»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Казань. Поездка была приурочена к празднованию 447-летия явления Казанской иконы Божией Матери.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани начался ранним утром традиционным крестным ходом с образом. В этом году в молитвенном шествии, которое началось в Благовещенском соборе Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края, приняли участие более 7 тысяч человек. Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанский образ Царицы Небесной после ее обретения в 1579 году. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение отреставрированного храма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Республика Татарстан — пример братского соработничества и добрых отношений. Пусть Господь хранит Татарстан! — пожелал патриарх Кирилл, поблагодарив раиса РТ за вклад во взаимоотношения между православными и мусульманами.

Топливо на АЗС — есть

Ведущий программы «7 дней» — депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов отмечает, что меры, принятые руководством республики, показали свою эффективность. По решению раиса Татарстана был создан штаб для контроля ситуации с топливом в регионе, его возглавил премьер-министр Алексей Песошин. Компании ТАИФ и «Татнефть», преодолевая огромные трудности, смогли нарастить поставки топлива, в том числе из-за пределов республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аминов также подчеркнул: «Хочу сказать огромное спасибо всем работникам «Татнефти» и ТАИФа, которые сутками без сна и отдыха работали для того, чтобы в максимально короткие сроки преодолеть бензиновый кризис в республике. К сожалению, не имею права назвать конкретные имена и факты, а так хотелось бы. Впрочем, этих людей тысячи: водителей бензовозов, которые валились с ног от усталости, но выходили в сверхурочные рейсы, великих терпеливых женщин-операторов заправочных станций, гасивших ярость обезумевших в многочасовых очередях людей, а также инженеров, ремонтников, рабочих и руководителей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы вернуть жизнь людей в нормальное русло».

2 млрд 146 млн рублей

Именно на такую сумму всего за полгода и только татарстанцы озолотили всевозможных аферистов. Арсенал нечистых на руку дельцов постоянно растет и расширяется. Мошенники моментально реагируют на любые изменения в экономике.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Топливный кризис не стал исключением: пока люди часами мучились в очередях на АЗС, подонки и мошенники нагло набивали карманы. Для преступников это был настоящий сезон охоты на уставших и отчаявшихся автовладельцев. Водителям предлагали купить якобы субсидированные государством талоны на 20 литров бензина АИ-95 по старой цене. Но условие одно — мгновенная предоплата онлайн. Надо ли говорить, что после перевода продавец испарялся. В телеграм-каналах активизировались дельцы, обещающие привезти «премиальное топливо из Европы» без очередей. Итог тот же. Появлялись и сайты-двойники известных заправок, где предлагали забронировать топливо онлайн или забрать бесплатный купон. Итог — кража данных банковской карты.

Трагедия в Зеленодольске

Жуткая авария в Татарстане унесла жизни пятерых подростков в возрасте от 16 до 18 лет и 30-летнего мужчины (он был за рулем). Все они сгорели заживо. ДТП произошло в Зеленодольске. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и протаранил дерево. Удар был такой силы, что машина мгновенно вспыхнула. В салоне находились семь человек. Выжить удалось только одному. С 30%-ными ожогами тела он был доставлен в Зеленодольскую ЦРБ.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Как выяснилось позже, все находившиеся в машине были жителями Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

«Скверные парки»

— Десять лет назад в Татарстане стартовала одна из самых масштабных программ благоустройства в стране. За это время во всех районах республики появились почти 450 новых парков, скверов, бульваров и набережных. На реализацию проекта направлено более 33 млрд рублей. Даже в условиях роста цен на строительные материалы и услуги республика не отказалась от этой программы, сохранив ее среди безусловных приоритетов. Потому что речь идет не о плитке, фонарях и лавочках. Речь идет о качестве жизни миллионов людей, — отметил ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Реальное время / realnoevremya.ru

И добавил, что только построить — мало, нужно еще найти бережного и рачительного хозяина. Раису Татарстана на днях представили результаты проверки состояния общественных пространств РТ. Более тысячи нарушений: разбитые скамейки, разрисованные детские площадки, местами оголены электропровода… Реакция Рустама Минниханова была жесткой: ответственным структурам настоятельно рекомендовано в самые сжатые сроки устранить нарушения и навести порядок в скверах и парках, на которые потрачены десятки миллиардов бюджетных рублей и которые из-за нерадивости местных властей превратились в скверные парки.

Школьный «квест»: в десятый класс попадут не все

Некоторые выпускники 9-х классов рискуют навсегда проститься со школьными стенами. И речь не только о Татарстане. По всей России год от года все более жесткой становится борьба за право перейти в десятый класс: «Родители по всей стране массово жалуются — школы отказываются зачислять детей в старшие классы из-за отсутствия общеобразовательных классов, а в профильные не берут из-за низкого среднего балла аттестата. Трудности возникают даже у хорошистов», — отмечает Ильшат Аминов.

скриншот видео с канала ТНВ

В школах агитируют учеников переходить в колледжи. Причем письменных отказов администрация учебных учреждений не предоставляет, но и заявления не принимает. Между тем в Минобразования республики подчеркивают: «Каждый имеет право продолжить обучение в десятом классе». Но с нюансами. Об этом на минувшей неделе заявил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин. Съемочная группа ТНВ постаралась расставить точки над «i» в этом вопросе.

С риском для жизни

— Каждый раз, когда наши военные корреспонденты возвращаются из командировок и привозят репортажи с самых горячих участков зоны СВО, мы испытываем чувство настоящей гордости за наших ребят. Но я также горжусь нашими бабушками, которые вечерами вяжут шерстяные носки для бойцов. Горжусь мужчинами, которые своими руками варят банные печи, ремонтируют автомобили, собирают дроны, понимая, что каждая такая работа может однажды спасти чью-то жизнь. Горжусь женщинами, которые часами плетут маскировочные сети. Горжусь детьми, которые помогают взрослым и пишут искренние письма поддержки. По словам самих бойцов, именно эти детские строки порой помогают выстоять в самые тяжелые минуты. Отдельная благодарность предпринимателям Татарстана. Несмотря на все сложности, они находят возможность приобретать дорогостоящее оборудование, технику и все то, что действительно необходимо нашим подразделениям на передовой, — отметил ведущий программы «7 дней».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего две недели назад группа татарстанских волонтеров, рискуя своими жизнями, доставила к линии соприкосновения СВО очередной гуманитарной конвой: строительные материалы и другие необходимые грузы.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 июля, в 13:00, или на сайте телеканала.