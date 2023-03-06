Путин: «Выявлять и пресекать сепаратизм, национализм и ксенофобию»

Жесткое заявление президента России, и что уже делается в масштабах страны. Главные события недели от программы «7 дней»

На прошлой неделе, с участием президента России, состоялось заседание коллегии Федеральной службы безопасности России. На нем Владимир Путин дал ФСБ поручение еще больше внимания уделять выявлению и пресечению тех, кто, используя возможности интернета и соцсетей, пытается дестабилизировать ситуацию в стране, вести пропаганду идеологии терроризма и экстремизма. Об этом, а также о том, что уже предпринимается в масштабах страны, во исполнение поручения, и что еще попало в объективы наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Работа должна быть продолжена

Продолжить работу по выявлению и пресечению действий «тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан, конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь — это молодежь», — именно в этом заключалось поручение президента России службе, отвечающей за безопасность государственных устоев.

Владимир Путин также добавил: «Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

Активная работа в этом направлении и не прекращалась. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на прошлой же неделе анонсировал предстоящее рассмотрение Государственной думой поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных правонарушений. Речь идет об ужесточении наказания за действия, направленные на дискредитацию участников специальной военной операции.

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин подчеркнул: «Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации задач, недопустимы».

Ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый Век», депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов особо акцентировал внимание на том, что председатель Госдумы РФ выделил в своем выступлении: речь идет обо всех воинах, несущих службу сегодня, в том числе и добровольцах. Наказание, которое грозит нарушителям, более чем серьезное: штрафы до 5 миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо исправительные или принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Нужно исправлять перекосы в экономике

Таким был один из ключевых посылов состоявшейся на прошлой неделе коллегии Минпромторга РТ. В частности, заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обратил внимание собравшихся на переизбыток работников в непроизводственных сферах: курьеров, разносчиков, таксистов и т. д., в условиях, когда на предприятиях и в науке наблюдается некоторый дефицит кадров. Никто не говорит, что доставлять покупки и возить людей не нужно, но совершенно ненормально, если этим занимаются инженеры, ученые или люди, имеющие рабочие профессии.

Министр подчеркнул: «Это может иметь катастрофические последствия для экономики, когда работать доставщиком пиццы, охранником, который поднимает шлагбаум на рынке, выгоднее, чем строить ракетоносцы на авиационном заводе в Казани или выпускать корабли».

Особенный вес словам вице-премьера придает то, что сам он пришел на руководящую должность из реального сектора экономики и знает ситуацию изнутри. «Он чиновник, но живой, в смысле настоящий, и еще, как многие, не покрылся коростой равнодушия и чинопочитания, не занимается имитацией деятельности и не подменяет реальные дела пустой эквилибристикой фраз, не боится говорить прямо и ошибаться», — дал собственную краткую характеристику министру Ильшат Аминов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Говорил на коллегии Олег Коробченко о наиболее актуальном: технологическом суверенитете, о том, что нужно возрождать станкостроение, потерянные отрасли экономики, привлекать талантливую молодежь на производство. На чем особенно акцентировал внимание ведущий программы «7 дней»: «В конце своего выступления министр сказал очень смелую фразу, которую многие не услышали или не захотели услышать. Он сказал: мы победим в этом глобальном противостоянии, если будем инвестировать в реальный сектор экономики, победим в технологиях, а не будем заниматься шапкозакидательством».

Одним из тех, кто работал на площадке коллегии в Зеленодольске, был наш коллега с ТНВ Тимур Бикмурзин. В своем материале он поделился тем, что увидел и услышал.

«Из чего складывается реальный технологический суверенитет страны?», — задается вопросом журналист. И сам же отвечает: «Из полноценной и ритмичной работы сотен, тысяч предприятий. Малых, средних, больших, которые, работая в тесной кооперации друг с другом, обеспечивают экономическую самодостаточность всей России». В республике совместная работа над решением масштабных задач — привычная практика. Яркий пример — Геннадий Гусаков и его Завод алюминиевых профилей. До недавнего времени, завод работал просто на рынок, конкурируя с другими, в том числе зарубежными, поставщиками. Сегодня приоритеты поменялись: главная задача предпринимателя — обеспечение качественным профилем отечественные предприятия, в том числе мебельные производства и фабрики, автомобилестроителей, судостроителей, создателей рекламных конструкций, тех, кто возводит дома и мосты. Заказов — много, но есть непростой вопрос: оборудование хотя и современное, но импортное. Какое-то время проработает, а что потом? Где брать станки тем, кто сейчас хочет наладить свои производства. Геннадий Гусаков подчеркивает: в производстве оборудования Россия отстает. Пока. Но если найдутся люди, понимающие необходимость и готовые решать сложную задачу, то невозможного — нет.

Об этом говорили и с трибуны. Цифры — неутешительные: по объему станочного парка Россия на 33-м месте в мире. Гордиться — нечем. И если в целом по планете рынок по производству станков за последние 20 лет вырос втрое, то в России ситуация оставляет желать лучшего.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Уже в этом году собрать не менее 30 станков (в 2022-м было собрано 12). Через год, в 2024 году, 150, еще через год — 500 станков. Параллельно расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%. Создать собственный инжиниринговый центр по станкостроению до 2025 года, а затем и профильный промышленный парк», — был озвучен на коллегии амбициозный план Минпромторга РТ. Раис Татарстана темпы одобрил, но рекомендовал гнаться не за качеством, а за насыщением в первую очередь тех ниш, где уже имеет место высокая потребность в отечественном оборудовании.

Станкостроение — один из 23 кластеров, что планируется к развитию в республике. Все они будут объединены в общую систему, помогающую в развитии друг-другу. Это и автомобилестроение, и судостроение, подшипниковый завод, который скоро начнет работать в Татарстане, кластер аддитивных технологий… И все это — не просто планы, а уже стартовавшие процессы.

Что касается кадрового голода, то тут дело не в том, что где-то и кто-то недорабатывает в вопросах подготовки нужных специалистов. Это вопрос и к самим работодателям: нужно делать так, чтобы производства могли конкурировать со сферой услуг по уровню заработных плат. Особенно для только выбирающих, куда пойти работать, молодых людей. Нужны условия: организация качественного питания, общежития и жилищные программы, возможность организации досуга.

Стабильная работа промышленного комплекса задача первоочередная, отметил, подводя итоги коллегии, Рустам Минниханов. Это важно для всех регионов, а для Татарстана особенно, ведь у нас мощная и разноплановая промышленность. Вклад каждого товаропроизводителя неоценим. Все вместе они позволяют нам развивать экономику и реализовывать важнейшие социальные программы и проекты.

Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

«Куда ведут ручьи»

Это не слова из песни, не строка из стихотворения или иного произведения. «Куда ведут ручьи» — имя, которое получило движение неравнодушных людей, стремящихся сохранить богатое историческое наследие.

Ручьи — это сами люди. Каждый по отдельности, при всем желании, способен не так уж и на многое. Но если ручьи сливаются в реку — это уже сила. И здесь все совершенно так же. Уже несколько лет совершенно разные по возрасту, профессии, национальности и вероисповеданию, достатку и даже взглядам люди собираются вместе во имя решения объединяющих задач.

Яркий пример — 200-летняя церковь в селе Юматово Верхнеуслонского района. С нее, в свое время — 5 лет назад, и начался проект. Просто в одном месте и с единой целью собрались хорошие люди. Результат? Не так давно в чудом сохранившейся центральной части храма паслась скотина и царила полная разруха. Сегодня она укрыта кровлей, установлены окна. На очереди — трапезная и колокольня. К работе по восстановлению церкви подключились и местные жители. Храм, пусть медленно, но оживает.

Как и еще 28 храмов, на которых сейчас также ведутся работы в рамках проекта «Куда ведут ручьи». Разных храмов, с разными, часто печальными, историями. Где-то в советские времена были склады, хранилища, гаражи, клубы... Какие-то были заброшены десятки лет и сегодня остается только удивляться: как уцелели хотя бы в этом виде? Причем не только стены, но даже остатки фресок.

Сейчас силами добровольцев-волонтеров эти свидетели истории обретают новый шанс на жизнь. Один ручеек слишком слаб и мелок. Но десятки, сотни, тысячи ручьев — сила, способная на многое.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как татарстанские нефтяники готовят для отрасли кадры, начиная с детсада, о том, почему растет число случаев отравлений угарным газом, о том, почему Ивана Грозного не увековечили ни на одном памятнике времен Российской Империи, и кому выгодно сейчас раздувать угли споров вокруг этой неоднозначной исторической фигуры, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 марта ровно в 13:00, или на сайте телеканала.