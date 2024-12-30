Итоги года от программы «7 дней» на ТНВ

Главные политические, экономические, общественные, культурные и спортивные события года по версии наших коллег

Фото: Динар Фатыхов

Выпуск программы, подводящей итоги 2024 года, ведущий программы, гендиректор ТНВ, депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов начал на территории Казанского хлебозавода №3, и это не случайно. Именно здесь к недавно состоявшемуся в Казани саммиту БРИКС готовили подносы с чак-чаком, которым встречали лидеров иностранных государств. Еще один важный момент, о котором мало кто знает: кусочки теста в национальном татарском лакомстве, скрепленные медом в единое целое, символизируют сплоченность и единство народа. Подробнее об этих и других главных событиях года — в обзоре «Реального времени».

Где, если не в Казани?

2024-й запомнится татарстанцам, и не только жителям республики, более чем десятком событий мирового уровня, состоявшихся на казанской земле, но охвативших весь Татарстан. Событий статусных, ответственных, ярких. И одно из самых значимых, планетарного масштаба — XVI саммит БРИКС, собравший в России делегации 36 государств, 24 из которых возглавляли первые лица и главы правительств. Столицу Татарстана посетили главы шести международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. А итогом саммита стала Казанская декларация, подтвердившая приверженность участников построению нового — более демократичного и многополярного мирового порядка.

Владимир Путин — татарстанцам: «Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение кортежей, закрытие, как я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы. Спасибо большое», — на завершающей саммит пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Красивейший город с 1000-летней историей и при этом современнейший мегаполис с инновационным будущим — Казань уже многократно подтверждала опыт, возможности, стремление к проведению самых масштабных мероприятий. Это и XV Международный форум «Россия — исламский мир», и спортивные Игры стран БРИКС, и второй Российско-Китайский форум «РОСТКИ», и множестве других событий. На безупречно высоком организационном уровне прошли выборы президента страны и состоялись выборы в Госсовет РТ. Татарстан первым принял международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Татарстан гордится героизмом земляков, несущих ратную службу в зоне СВО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан гордится героизмом земляков, несущих ратную службу в зоне СВО. За время спецоперации уже 14 наших земляков были удостоены высшей воинской награды — стали Героями России. В республике одни из самых высоких размеров единовременных выплат бойцам, заключающим воинские контракты. Обеспечивается постоянная поддержка семей солдат и офицеров, защищающих безопасность страны. Решаются вопросы демобилизованных участников СВО и сложности, возникающие у семей погибших защитников Отечества.

С первых дней конфликта, республика активно поддерживает и бойцов на линии соприкосновения с противником, и мирное население освобожденных территорий: в зону СВО регулярно отправляются гуманитарные грузы. В подшефных РТ городах Лисичанске и Рубежном ведутся активные восстановительные работы. Одним из первых Татарстан поддержал и продолжает оказывать поддержку подвергшейся атаке неонацистов Курской области.

В подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном ведутся активные восстановительные работы. предоставлено АО «Казэнерго»

Не забывают в республике и ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Великой Победы и им, и ветеранам локальных конфликтов — максимум внимания.

2024 год был объявлен в России Годом семьи. И на повышение качества жизни ключевой ячейки общества направлены все социально-экономические программы. В том числе и строительные: собственное жилье, возможность приобретения и обустройства семейного очага — одного из ключевых факторов благополучия. В 2024 году в республике планируется ввести почти 3,5 млн квадратных метров жилья. В денежном выражении объем строительных работ почти приблизился к отметке в триллион рублей. Кроме того, обустроены и отремонтированы в рамках программы «Наш двор» более 830 дворов, построены 64 новых парка, в скором будущем ожидается ввод в эксплуатацию нового здания театра им. Г. Камала.

В 2024 году в республике планируется ввести почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полным ходом в республике ведется социальная газификация. Все меньше домохозяйств, куда еще не подведен источник голубого топлива.

Татарстан на первом месте в ПФО по уровню среднемесячной заработной платы. К сентябрю она достигала уровня 71 450 рублей, что на 20,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Первое место в ПФО у республики и по демографическим показателям: наибольшее число новорожденных и наименьший процент разводов. Серьезное внимание уделяется вопросам здравоохранения. С участием президента России в Казани был открыт новый перинатальный центр.

В 2024 году с участием президента России Владимира Путина в Казани был открыт новый перинатальный центр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Растущий уровень жизни идет в тесной связке с ростом экономического развития региона в целом. И здесь Татарстан — один из российских лидеров. Валовый региональный продукт Татарстана в 2024 году, по предварительной оценке, перешагнул отметку в 5 трлн рублей. Объем промышленного производства — свыше 5,5 трлн рублей. Сельское хозяйство республики дало стране продукции на 340 млрд рублей. Причем по объемам производства молока мы — первые в России. По объемам промышленного производства и производства продукции сельского хозяйства — пятые. Промежуточные итоги национального рейтинга «Производительность труда» в 2024 году так же показали безусловное лидерство РТ. При этом Татарстан продолжает активно развиваться: объем инвестиций по итогам 2024 года превысит 1,3 трлн рублей.

Локомотивом экономики республики остается нефтегазохимическая отрасль. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Локомотивом экономики республики остается нефтегазохимическая отрасль. И здесь также немало событий, которыми можно и нужно гордиться: глубина переработки и уровень извлечения светлых нефтепродуктов из каждой тонны сырья на предприятиях АО «ТАИФ-НК», с вводом в эксплуатацию новой установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона — ценного компонента для отечественной металлургии, все ближе к проектной отметке, превышающей 98%. Успешно реализует свои проекты компания «Татнефть». Корзина производимой продукции на ТАНЕКО уже превысила 150 наименований, а общий объем нефти, переработанной с момента основания комплекса, перешагнул за отметку 145 млн тонн. Готовится к вводу в эксплуатацию новый этиленовый комплекс на «Нижнекамскнефтехиме». Также СИБУР, с участием президента России Владимира Путина, раиса республики Рустама Минниханова и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, дал старт строительству научно-исследовательского центра. Свой научно-исследовательский центр по изучению процессов, испытанию и подготовке к внедрению технологий глубокой переработки тяжелой нефти строит ТАИФ-НК.

Масштабы дорожного строительства в Татарстане впечатляют. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ведется масштабное дорожное строительство. Темпы и размах, которых оно достигло в Татарстане, республике не снились и в лучшие советские времена. Только в декабре были открыты такие объекты, как реконструированное Горьковское шоссе, автодорога «Большой Зеленодольск», запустили рабочее движение на участке трассы М-7 «Волга», было открыто движение по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов трассы М-7 «Волга».

Наука — двигатель производственных процессов. Республика в 2024 году стала вторым из регионов России в Национальном рейтинге научно-технологического развития. В вопросах строительства и капремонта объектов образования Татарстан — также в числе федеральных лидеров. В 2024 году первый раз звонок на урок прозвучал в 8 школах, открыли свои двери 10 новых детсадов, 236 объектов образования были капитально отремонтированы. Как результат столь бережного отношения к научно-образовательному кластеру — успехи татарстанской молодежи: республика на втором месте в ПФО по результатам ЕГЭ, на третьем месте в России по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Итогами участия татарстанской сборной в Национальном чемпионате «Абилимпикс», стали 80 медалей и второе командное место. 180 медалей привезли домой участники сборной РТ с чемпионатов «Профессионалы», а на национальных соревнованиях по беспилотной авиации «Архипелаг 2024» Татарстан стал безусловным лидером.

Рустам Минниханов: «Нам еще нужно сделать много». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

С показателем 95% цифровой зрелости, республика прочно занимает первое место в рейтинге цифровой трансформации России. Татарстан является одним из самых спортивных регионов России и самым читающим, а Казань признана библиотечной столицей огромной страны.

Впрочем, почивать на лаврах — рано. Об этом говорит и раис Татарстана Рустам Минниханов: «Нам еще нужно сделать много. Самое важное — мы знаем, как это делать. Нас объединяет любовь к родной земле, к Родине. Вместе мы — сила, Победа будет за нами! Без бергә! Без булдырабыз!».

В Год семьи

2024-й был объявлен в России Годом семьи. Татарстану есть чем гордиться из достижений. В республике отмечается значительное сокращение числа разводов. В ПФО регион уверенно занимает лидирующую строку по числу зарегистрированных брачных союзов. Растет число многодетных семей: за 11 лет их стало в два с лишним раза больше: вместо 24 тысяч на конец 2013 года, свыше 55 тысяч на декабрь 2024.

2024-й был объявлен в России Годом семьи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На ТНВ в уходящем году провели четыре телемарафона, посвященные семьям. Одними из героев марафона стала семья Поповых. Их встреча и образование 21 год назад прочного союза состоялись благодаря музыке. Познакомились в музыкальном училище. Сначала много детей не планировали, но… сегодня впору организовывать семейный ансамбль — в семье четверо детей. И все влюблены в музыку и творчество.

Миннур Шамсутдинов со своей избранницей Ольгой жили в одном районе, пересекались, но смогли увидеть и разглядеть друг-друга сравнительно недавно. Он — директор дома культуры, она — журналист. Он создал настоящий музей, посвященный героям-землякам: страницы истории и памяти предков и современников, открытые для всех желающих: предметы и личные вещи времен Второй мировой войны, письма бойцов-участников чеченской кампании. Истории участников Великой Отечественной войны, переплетенные с деяниями внуков, защищавших Родину в зоне СВО.

На ТНВ в уходящем году проведены четыре телемарафона, посвященных семьям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Миннур и Ольга вместе пять лет. Уже растут трое детей. Помогают с внуками дедушка и бабушка. Поговорка про двух медведиц в одной берлоге — это не про них: уважение, взаимопонимание и взаимопомощь.

И таких— уникальных по своему историй в прямом эфире телемарафона прозвучали десятки. Талантливые, креативные, многодетные и неизменно — счастливые люди делились рецептами любимых блюд, рассказывали о достижениях, заряжали позитивом выступлений и рассказывали каждый о своем рецепте любви.

Год семьи подходит к концу, но программы поддержки и укрепления семейных ценностей, проекты по повышению уровня жизни и благополучия будут продолжаться. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В республике главный компонент успешного общества — крепкие семьи активно поддерживают. На всевозможные программы и проекты, работающие в этом направлении, в 2024 году было выделено 35 млрд рублей. И это — только на государственную поддержку. Бизнес не отстает. Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова: «Есть предприятия, где полагаются отдельные выплаты при рождении ребенка в семьях работников. Или есть отдельные выплаты к свадьбе, если, допустим, новая семья родилась в рамках этого предприятия». Результат? Самый явный и яркий в том, что за уходящий год в татарстанских семьях родились более 32 тыс. малышей. А еще рождаются новые семьи. За год в республике стало больше на 22 тыс. семей. Четыре пары сочетались узами брака в прямом эфире ТНВ.

Год семьи подходит к концу, но программы поддержки и укрепления семейных ценностей, проекты по повышению уровня жизни и благополучия будут продолжаться.

Какой он — символ будущего года?

Будущий 2025 год, согласно китайскому календарю, будет годом зеленой деревянной змеи. В Поднебесной змею ассоциируют с мудростью и преображением. Что касается России, то здесь ближе понятие «переломный». Судите сами, вот только несколько дат: 1905 год — первая русская революция. 1917-й — Великая Октябрьская революция. 1941 год — начало Великой Отечественной войны. 1989-й перестройка в СССР. Сегодня мир снова интенсивно меняется. Преображается на всем пространстве земного шара и практически во всех направлениях и сферах жизни.

2025 год, согласно китайскому календарю, будет годом зеленой деревянной змеи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наши коллеги из программы «7 дней» решили познакомиться с символом будущего года поближе и лучше его узнать.

Молодые императорские удавы Аиша и Гриша у Екатерины появились неслучайно. Любовь к змеям нарастала постепенно: увлеченность принтами на одежде, случайное знакомство с ручными змеям в одном из казанских отелей, затем ожидание, когда же вылупятся будущие питомцы, и вот они уже растут дома у новой хозяйки.

Змеи — уникальные существа: способны слышать без ушей, собирают запахи с помощью языка, совершенно безэмоциональны, у них очень короткая память и, соответственно, никакой привязанности к хозяину. Впрочем, многие обладатели змей так не считают. А вот то, что змея дома — это хлопотно, признают. Да, едят нечасто. Но придется изучить места, где продают мышей, а кому-то еще и победить свои страхи перед грызунами. Здоровье питомца — это важно. А вот серпентологов даже в Казани немного. Специалиста придется поискать. Прогулки — под четким присмотром. И даже если это по квартире. Летом питомец запросто может решить прогуляться через балкон к соседям. Чем чревата змеиная любознательность проверять опытным путем лучше не стоит.

И в чем еще сходятся владельцы змей, так это в том, что их питомцы дарят им спокойствие. А что думают о змеях мировые культуры? В Месопотамии змея — символ изначального хаоса. Того самого, из которого и был создан этот мир. В древней Индии змей — иссушитель земли. В Библии — отрицательный и коварный персонаж, искуситель. У древних славян домовая змея — покровитель. Не даром в культуре были и амулеты змеевики. Есть и в татарской мифологии свой Ак Елан — Белый Змей, охранитель человека. Правда есть и его антиподы — змеи черные. Но в целом человечество сходится во мнении, что змея — символ живучести, целительства и мудрости.

Рожденные в год змеи харизматичны и сдержанны. И как пример: Евгений Богачев, с именем которого связано становление банковской системы Татарстана, заслуженный работник нефтяной и газовой отрасли Рафкат Кантюков, основатель и председатель правления Фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, депутат Госдумы РФ Олег Морозов, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр спорта Владимир Леонов, министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков и др.

Подробнее обо всем этом — в завершающем цикл 2024 года выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 декабря. В передаче также расскажут о том, каким в Татарстане выдался Год научно-технического развития, кого Татарстан потерял в уходящем 2024-м, что уже запланировано на скорый 2025-й, объявленный Годом защитника Отечества