Анализ республиканского телесмотрения IPTV «Таттелеком»: ТНВ в лидерах

«Реальное время» проанализировало июньскую статистику о телесмотрении каналов в Татарстане, которую предоставил крупнейший провайдер региона — «Таттелеком». Эти данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых измеряется десятками тысяч устройств. По ним татарстанцы смотрят более 200 телеканалов. Стоит отметить, что данные не персонализированы, в статистике оценивается совокупное время, в течение которого в республике смотрят ту или иную «кнопку» — а по этому показателю легко выяснить и предпочтения людей в телесмотрении. Например, оказалось, что по будням у нас любят смотреть новости и сериалы, а вот по выходным их «сдвигает» детское вещание. Безоговорочным лидером среди телеканалов в нашей республике стал ТНВ. Правда отметим, что большое влияние на этот показатель оказала особенность распределения приставок IPTV «Таттелекома» — 28% располагаются в городах и 72% — в остальных населенных пунктах республики.

На ТНВ смотрят утренние шоу и новости

Согласно данным «Таттелекома», ТНВ — самый популярный в Татарстане телеканал, по крайней мере по будням и среди абонентов IPTV провайдера. Общая доля телесмотрения ТНВ в республике за июнь составила 7,4%. Это самый высокий показатель не только среди региональных, но и среди федеральных телеканалов. Еще раз оговоримся: он характеризует процент телесмотрения канала от общего времени просмотра телеканалов за июнь.

ТНВ явно лидирует в ранние утренние часы — с 6 до 9 утра (время вещания утреннего шоу) и с 10 до 15 часов (время программ на татарском языке). Вечером возникает очевидный всплеск популярности канала, когда идут новости на татарском языке.



Самой популярной программой среди передач телеканала ТНВ в будни почти всегда становятся «Новости Татарстана». К примеру, 4 июня доля этой передачи в телесмотрении аудиторией ТНВ составила 17%, 2 июня и 1 июня — 16,2%. А вот доля в смотрении парада войск Казанского гарнизона 24 июня составила 15,3%. В топе программ крупнейшего татарстанского канала — еще и турецкий сериал «Никогда не откажусь», который транслируют на татарском языке. Его популярность достигала в июне 15,3%. 14,8% популярности добивалась программа «Татары». В выходные лидерами телепросмотра в аудитории ТНВ являются программы «Кэмит Жавит» — 20,6% и «Башваткыч»-15%.

Интересно, что второй татароязычный канал в рейтинге — телеканал «Майдан» — получил в регионе долю в 3,2%. Это больше, например, чем у СТС, и лишь немногим меньше, чем у «России 1».

Если же рассматривать только аудиторию региональных телеканалов, то «Майдан» идет на втором месте после ТНВ с 18,3% (У самого ТНВ — 41,7% доли региональных каналов, еще 17,5% — у «ТНВ-Планета»). Канал смотрят довольно равномерно на протяжении всего дня.



Первый далеко впереди «России 1»

Второе место в общем рейтинге каналов оказалось у Первого канала — 6,9% от общего телесмотрения. На третьем месте детский канал «Карусель», доля телесмотрения которого составила 6,7%. НТВ — на четвертом месте с 5,8%, а замыкает пятерку канал «Домашний» с 5,7% — очевидно, он берет сериалами.

В двадцатку входят еще каналы «Мульт», «Петербург — Пятый канал», «Россия 1» (он — только восьмой) и СТС. Доля их смотрения колеблется от 4,8% до 3,2%. Интересно, что на 11-м месте расположилась международная версия ТНВ — «ТНВ-Планета»: доля канала оказалась 3,1%. Так что фактически доля «Нового века», если суммировать оба канала телекомпании, весьма внушительна — более 10%.

Любопытно взглянуть, как выглядит раскладка по другим региональным каналам. Круглосуточный новостной «Татарстан 24» оказался лишь на 19-м месте с долей в 1,6%. Но и федеральный новостной канал «Россия 24» ушел от него недалеко: он лишь 17-й с 1,7% времени телесмотрения. В том же районе — на 20-м месте — расположился татароязычный музыкальный канал TMTV с 1,5%, а «Туган тел» — на 26-м месте с 0,9%.

«Карусель» и Первый на селе и в городе любят одинаково

Есть серьезные различия в том, что смотрят в городах республики и на селе. Оказалось, что Первый канал уверенно лидирует у горожан: здесь доля его телесмотрения составила 8,5%. На втором месте — «Карусель» с 6,8%, на третьем — НТВ с 5,5%. Замыкают пятерку «Россия 1» и «Домашний». А вот татарстанские каналы начинаются с десятого места — это ТНВ, занявшее 3% от общего объема телесмотрения. Потом — еще один внушительный пробел, и лишь на 18-м месте фигурирует «Майдан» (1,6%), на 19-м — «Татарстан 24» (1,5%), на 21-м — «ТНВ-Планета».

А вот селяне совершенно по-другому формируют свою телеповестку. Здесь безоговорочно лидирует ТНВ с 9% от общего телесмотрения. Следом, как и в городе, идут «Карусель» и Первый канал (7,8% и 6,3%, соответственно). «Домашний» — на четвертом месте с 6%, пятое место на селе занимает НТВ. Девятую и десятую позиции у жителей сельской местности занимают «Майдан» и «ТНВ-Планета» (3,9% и 3,8% соответственно).