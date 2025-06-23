«22 июня, ровно в 4 утра»: День памяти и скорби

Итоги ПМЭФ, 125 лет со дня рождения последнего защитника Брестской крепости, выборы-2025 и другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Олег Тихонов

С минуты молчания в память о миллионах советских граждан, отдавших жизни на фронте и в тылу во имя Победы в Великой Отечественной войне, началась в этот раз информационно-аналитическая программа «7 дней» на ТНВ. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

ПМЭФ: ключевое экономическое событие недели

Три дня активной работы, пять переговорных комнат, свыше полусотни встреч и множество мероприятий, из которых более 30 с участием раиса республики Рустама Минниханова. Таковы итоги работы Татарстана на ПМЭФ-2025.

Пленарное заседание ПМЭФ-2025 состоялось при участии Владимира Путина. скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Пленарное заседание состоялось при участии президента России. В его выступлении Татарстан и Казань звучали неоднократно. Владимир Путин вновь подчеркнул непреходящее значение казанского саммита БРИКС, а также озвучил итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. В числе лидеров, наряду с Москвой и Московской областью, сразу три региона ПФО: Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область.

Три дня активной работы, пять переговорных комнат, свыше полусотни встреч — Татарстан был одним из наиболее активных участников ПМЭФ-2025. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стенд Татарстана все дни форума был в центре внимания — инновационная и импортозамещающая продукция предприятий районов РТ всевозможных направлений и отраслей. И, как результат, череда подписанных договоров и соглашений — та самая база, на которой в последующем выстраивается взаимовыгодное сотрудничество между регионами и государствами. В том числе договоренность, достигнутая на встрече Рустама Минниханова с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, о проведении в будущем году в Казани совместного энергофорума.

Главным партнером форума в этом году стало Королевство Бахрейн, с которым республику связывают давние дружеские и деловые отношения. На площадке ПМЭФ Рустам Минниханов встретился с сыном короля страны — шейхом Нассером ибн Хамадом Аль Халифой. К слову, за прошлый, 2024 год товарооборот между Татарстаном и Бахрейном вырос на 7%. Планы на увеличение взаимного товарооборота у Татарстана и Санкт-Петербурга. К слову, губернатору Ленинградской области была торжественно вручена медаль 100-летия ТАССР, также было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. В числе производств, вызвавших у татарстанцев особый интерес, было предприятие по изготовлению современных спортивных протезов.

ПМЭФ-2025 позади, но впереди масштабная работа по достигнутым договоренностям и наработанным за время форума контактам, укрепление позиций в самых разных сферах. Речь о стране в целом.

Одной из проблем, озвученных в выступлении Владимира Путина, была тема эффективности учебных учреждений и, в частности, новый рейтинг вузов по трудоустройству выпускников по специальности.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Ленинградской областью. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане дела обстоят довольно неплохо. Но преимущественно в гуманитарных науках: на 10-м месте по разделу «Культура. Уровень — магистратура» — КФУ, а Казанский государственный институт культуры — на 15-м. Но вот в технических направлениях все не так радужно: единственный вуз, занимающий первое место в рейтинге в разделе «Инженерное дело, технологии и технические науки, уровень — бакалавриат», — Университет Иннополис. КФУ лишь на 24-м месте, Альметьевский государственный нефтяной институт — на 26-м, КАИ — на 39-м, Архитектурно-строительный университет — на 42-м месте, а Энергетический — на 44-м. Нет татарстанских вузов даже в тридцатке в разделе «Математика», а также в разделах «Компьютерные науки», «Информационные науки», «Физика», «Химия», «Биологические науки» уровня магистратуры. Казанский медицинский университет из 44 участников рейтинга лишь на 23-й позиции.

Есть над чем работать, чтобы в перспективе не столкнуться с сильнейшим дефицитом необходимых специалистов на фоне переизбытка маловостребованных.

Выдвижение Рустама Минниханова

На прошлой неделе на заседании президиума республиканского регионального совета партии «Единая Россия» было принято решение о выдвижении Рустама Минниханова кандидатом на выборах раиса Татарстана, что состоятся 14 сентября.

По результатам предварительного голосования на право представлять партию на предстоящих выборах от «Единой России» претендовали сенатор Александр Терентьев и действующий раис республики Рустам Минниханов. Оба имели возможность представить единомышленникам свои программы.

Президиумом республиканского регионального совета партии «Единая Россия» решено выдвинуть Рустама Минниханова кандидатом на должность раиса РТ. взято с сайта tatarstan.ru

В программе Рустама Минниханова не было неожиданных вещей, но это потому, что она — продолжение масштабной работы по поступательному развитию и укреплению позиций республики, даже в современных непростых условиях санкций и давления Запада. И результаты впечатляют: инфраструктура, промышленные площадки и технопарки наращивают обороты. А власти оказывают в этом поддержку как крупному бизнесу, так и представителям МСП.

Понятно, что реализовать множество задач по широчайшему спектру направлений в одиночку невозможно. Добиваться выдающихся результатов республике помогает сформированная Рустамом Миннихановым крепкая команда. И это понятие гораздо шире просто узкого круга управленцев. Реально в ней тысячи специалистов — от волонтеров и молодежных активистов до предпринимателей и депутатов.

В итоге президиумом регионального политсовета партии «Единая Россия» было принято решение о выдвижении Рустама Минниханова кандидатом на должность раиса Республики Татарстан. Впереди согласование кандидатуры с Генеральным советом партии и официальное выдвижение. Оно состоится на региональной конференции партии 26 июня.

Последний защитник Брестской крепости

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Только из Татарстана на фронт было призвано 700 тыс. человек. 382 тысячи не вернулись из боя.

Одна из битв, вошедших в историю, — оборона Брестской крепости. Но многие наши современники с удивлением открывают для себя то, что последним ее защитником был наш земляк — Петр Михайлович Гаврилов, родившийся в 1900 году в деревне Альвидино. В этом году, 17 июня, ему исполнилось бы 125 лет.

Петр Гаврилов — последний защитник Брестской крепости. Реальное время / realnoevremya.ru

В окрестностях его родной деревни татарстанские реконструкторы ежегодно проводят исторический фестиваль, рассказывающий о той героической обороне, длившейся с первых минут войны по 23 июля, когда из всех защитников остался один Гаврилов.

Музей им. Петра Гаврилова на родине Героя. взято с сайта tatarstan.ru

В 1974 году Петр Гаврилов в последний раз приехал на малую родину. Александр Козлов, бывший в то время школьником, вспоминает, что, когда вынесли школьное знамя, ветеран встал на колено и поцеловал стяг. При этом самого Героя те, кому посчастливилось встречаться с ним, вспоминают как очень скромного и аккуратного человека. А еще вспоминают о том, что он очень аккуратно и бережно относился к еде. И это можно понять. И до войны, и долгое время после нее он жил в землянке. Как вспоминал сам Петр Гаврилов, в последние 13 дней обороны он едва не умер от голода. Спас обнаруженный комбикорм. Позже едва выжил в фашистских концлагерях. В родной деревне, узнав о том, что был в плену у немцев, встретили неласково. Зато теперь в Альвидино работает музей его имени — единственный во всей России, посвященный одному Герою.

Ежегодно в окрестностях родной деревни Петра Гаврилова проходит Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возвращением защитнику Брестской крепости доброго имени страна обязана журналисту, писателю, военному корреспонденту Сергею Смирнову. Благодаря ему не только стало известно о подвиге — он был по достоинству оценен, Гаврилову присвоили звание Героя Советского Союза.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 23 июня, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, что собой представляет стартовавшая в республике новая масштабная программа «Лето в Татарстане», что омрачает туристическую привлекательность столицы республики, а также о том, каким был в этом году казанский Сабантуй.