Татарстан готовится к введению ЧС: решение будет принято 30 июня

Аномальная засуха, новые COVID-антирекорды, старт избирательной кампании 2021 и веселый Сабантуй — итоги недели в программе «7 дней»

Когда в 2010-м году на полях Татарстана от неимоверной жары и разыгравшейся засухи погибла половина урожая, агрохолдингам понадобилось несколько лет, чтобы возместить убытки. Тогда казалось, что хуже быть уже не может, но, 2021 год бьет все рекорды. Отмечается, что в последний раз столбики термометров достигали подобных значений почти век назад. Синоптики предупреждают: еще минимум неделю в тени будет за 30. О том, как республика планирует противостоять стихии, а также о других ключевых событиях недели, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век» — в нашем обзоре.

Надеясь на лучшее, готовься к худшему

В Татарстане обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил президент республики на совещании на минувшей неделе. Решение будет приниматься 30 июня. Агрохолдинги Татарстана говорят о надвигающейся катастрофе. Виновница — аномальная жара, охватившая республику. Половина сенажа (а это корм для животных) — уже потеряна, Может упасть почти вдвое и средняя урожайность зерновых. Лишь 10% всех посевных площадей РТ застрахованы от отсутствия осадков. Потребность Татарстана в зерне — 3,2 млн тонн. В минувшем году собрали 5 млн. Частично потери могут быть компенсированы сохранившимися запасами. Но только частично. Профильные ведомства сейчас разрабатывают меры поддержки, которые должны смягчить удар природы.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в поля, чтобы увидеть — насколько серьезна ситуация.

В Лаишевском районе республики дождей практически не было. Всего 4 мм осадков с начала полевых работ. Земля высохла до состояния бетона. Озимые, еще месяц назад ярко зеленевшие, сегодня сохнут на корню. Треть полей пожелтела и спасти их уже не получится.

В красной — бездождевой зоне более половины республики. Аграрии уже считают потери. «Красный Восток» не досчитается минимум половины урожая. «Ак Барс Холдинг» пока оценивает ущерб от жары в 2 млрд рублей.

Президент Татарстана распорядился не откладывая в долгий ящик провести ревизию запасов кормов, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 года. Фото tatarstan.ru

Но если здесь беда в жаре, то где-то наоборот — в избытке осадков. Аксубаевский район тоже стонет. Надежды на урожай в буквальном смысле с полей смыло дождевой водой. Локальные грозы и град уничтожили большую часть посевов: рожь, пшеницу, кукурузу…

На республиканском уровне готовятся противостоять чрезвычайной ситуации. Президент Татарстана распорядился не откладывая в долгий ящик провести ревизию запасов кормов, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 года, когда фермеры были вынуждены пустить часть стада под нож, чтобы спасти от голодной смерти оставшихся животных. Если потребуется, республика готова просить о помощи федеральный центр. Минэкономики прорабатывает финансовые инструменты поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий. Сельчанам рекомендовано воздержаться от продаж зерна за пределы республики.

Татарстан — не единственный регион, столкнувшийся с природными катаклизмами. Стонут аграрии Ульяновской, Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, Башкортостана. В масштабах России прогнозы на урожай пока неплохие, и это вселяет надежду. Введение режима ЧС позволит погасить денежные издержки производителей, а местным властям даст возможность оперативнее реагировать на ухудшение ситуации.

COVID-2021

Аграрии вступили в самую жаркую и сложную фазу битвы за урожай, а врачи — готовятся противостоять третьей волне распространения новой коронавирусной инфекции. Эксперты от медицины прогнозируют, что она по тяжести может превзойти вторую. Причем если раньше особую тревогу вызывало состояние здоровья старшего поколения, то новые штаммы коронавирусной инфекции уже не делают различий, и на больничные койки попадают и пенсионеры, и люди среднего возраста, и молодежь, и все больше детей.

В стремлении если не остановить, то хотя бы затормозить распространение смертельно опасной болезни, власти регионов идут на непопулярные меры: в Бурятии объявлен локдаун, в Башкортостане непривитым со следующей недели будет запрещено посещение публичных мероприятий и общественных мест. Мера спорная, однако оказавшаяся действенной. Съемочная группа программы «7 дней», побывавшая в Уфе, с удивлением наблюдала очереди… на вакцинацию. Вот только не оказалось бы несколько поздно. В селе Зубово, что неподалеку от столицы республики, развернут временный (быстровозводимый) инфекционный госпиталь на 370 коек. И в нем уже нет свободных мест.

22 июня 1941 года, без объявления войны, немецко-фашистские войска пересекли границы Советского Союза. Фото wikipedia.org

22 июня, ровно в 4 часа

На прошлой неделе прошел День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад — 22 июня 1941 года, без объявления войны, немецко-фашистские войска пересекли границы Советского Союза.

4 года изматывающих боев, бомбардировок, артобстрелов, отступлений и контратак. За эти годы, что длилась Великая Отечественная война, на территории огромной страны, не осталось ни одной семьи, в которую не постучалось бы горе. Десятки, сотни тысяч бойцов и командиров, по сей день числятся пропавшими без вести. Их имена из небытия возвращают поисковые отряды.

А сохранить память помогают музеи и мемориалы. Один из них — уникальный мемориал воинам Великой Отечественной, умершим в госпитале от ран, расположен в сосновом лесу у поселка Тарловка, что всего в нескольких километрах от Набережных Челнов. И именно там съемочная группа программы «7 дней» встретила день начала войны, вместе с родными и близкими воинов, чьи имена хранит комплекс. Люди приехали кто за десятки, а кто за сотни и тысячи километров.

На холодном камне мемориала — 166 фамилий: туркмены, узбеки, грузины, русские, осетины, татары, чуваши, армяне — жители и защитники многонациональной страны. Герои, встававшие в штыковую, идущие под пули и снаряды, раненные, но не покоренные. Здесь они, вместе с врачами продолжали бороться за жизнь, страстно желая вновь вернуться на передовую к остальным товарищам. Здесь состоялся их последний бой. В России это — единственный памятник, посвященный солдатам, умершим в годы войны в госпиталях от ран и болезней.

166 имен и фамилий тех, кто умер в госпитале поселка Черный ключ (населенного пункта уже нет — был затоплен в 1980 году, тогда же была перенесена братская могила, над которой спустя долгие годы появился мемориал) — далеко не полный список. Работа поисковиков, изучение уцелевших документов и записей — продолжается.

Избиратели смогут голосовать как по спискам, так и за одномандатников. Сама процедура голосования продлится 3 дня. Фото: Максим Платонов

Выборы 2021: списки — утверждены

На прошлой неделе политические партии «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» провели съезды, на которых утверждены списки будущих кандидатов в депутаты федерального парламента.

Напомним: выборы в Государственную Думу РФ состоятся в сентябре. Избиратели смогут голосовать как по спискам, так и за одномандатников. Сама процедура голосования продлится 3 дня.

Подробнее о том, как изменился предвыборный список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» с 2016 года, чем Сергей Кургинян возмутил ДУМ Татарстана и как республика встретила Сабантуй, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 28 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

