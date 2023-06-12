Гуманитарные конвои в новые регионы: Татарстан помогает Лисичанску

СВО — связь с Татарстаном, «Рубин» — чемпион, День русского языка: события недели в программе «7 дней»

Единство — это не просто слово. Особенно сегодня. И Татарстан, несмотря на расстояния, это доказывает делом: почти ежедневно из разных районов республики отправляются гуманитарные конвои в новые российские регионы. Помощь идет и бойцам СВО, и в приходящие в себя после многолетнего геноцида киевским режимом донецкие республики. Об этом, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Лисичанск и Рубежное

Два города в Луганской Народной Республике, расположенные в 20 километрах друг от друга и почти в 1400 километрах от Татарстана, взявшего на себя курирование восстановления населенных пунктов. Почти ежедневно в те края из Казани, Нурлата, Сабов, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов и районов республики отправляются автоколонны, везущие самое необходимое: маскировочные сети, окопные свечи, специальную оптику, антидроновые ружья, тепловизоры, продукты и многое другое — для бойцов на передовой и во второй линии обороны, и одежду, строительные материалы, учебники, лекарства — все то, без чего не обойтись мирному населению, желающему одного — жить. Нормальной жизнью. Ходить на работу, в школы и детские сады, прогуливаться по выходным в красивых парках, посещать кинозалы или театры.

Пока до этого еще далеко. Но уже не кажется таким невозможным, как это было до 2022-го. Сегодня дети на Донбассе не ходят в школы. Опасно. Для укронацистов социальные учреждения и общественные объекты — цель. 80% школ повреждены артиллерийско-минометными обстрелами. Приходится учиться из дома, с помощью интернета… когда он есть.

С Даниилом Уточкиным съемочная группа программы «7 дней» знакома давно. В апреле с руководителем 67-й донецкой школы встречались в самом Донецке. Учитель с большой буквы тогда был на своем боевом посту. Семью вывез в Ростов, а сам остался. Не смог бросить школу и детей, остающихся в родном городе. В октябре 2022-го Уточкин побывал в Казани — в лицее №146, взявшем шефство над его школой. Договорились, что как только станет спокойнее, наладят взаимные визиты целыми командами.

Почти ежедневно в те края из Казани, Нурлата, Сабов, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов и районов республики отправляются автоколонны, везущие самое необходимое. Фото realnoevremya.ru

В целом связь Донбасса с Российскими регионами не прекращалась. Территории дружили до госпереворота на Украине в 2014 году и не теряли контакта после. Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики: «Если на Донбассе 134 национальности, то какие могут быть ограничения?» И дело тут даже не в национальностях или вероисповедании, а в обычных человеческих отношениях. Об этом Денис Пушилин снова говорил недавно в Казани — на площадке Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».

Да, пока масштабной совместной работе мешают обстрелы. Но они обязательно уйдут в прошлое, и к тому времени должен уже быть создан фундамент для плотного взаимодействия. А день победы приближает и Татарстан — бойцы из республики сейчас несут службу в разных частях и подразделениях на территории Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

С бойцами съемочная группа программы «7 дней» также встречалась. И не раз. В том числе журналисты из Татарстана знакомились с бытом земляков. А обустраиваются татарстанцы всерьез и основательно. И баньки ставят. Кто — в землянке, кто в блиндаже, кто в палатке. Объединяет все их главный атрибут: печка-буржуйка, присланная с Родины. А укрывают позиции маскировочные сети, связанные татарстанскими рукодельницами. «Поддержка Родины ощущается очень сильно — заваливают подарками. Приятно. Письма детские — бальзам на душу. Командиры с других частей говорят, что от Татарстана лучшая поддержка. Особая благодарность Раису республики», — поделился с журналистами один из бойцов.

Книги, что также регулярно поступают с Родины, помогают скрасить моменты затишья бойцам и офицерам, да и потом не остаются без внимания. Большинство оседают на полках местных библиотек и активно читаются здешними жителями.

Продукты, приходящие из Татарстана, не оседают на складах подразделений. Солдатам, разумеется, голодать не приходится. А всем, чем могут, бойцы сами делятся с местным населением. И едой, и одеждой, и той же литературой. И медицинской помощью тоже. Благо медикаментами Родина тоже серьезно помогает.

«Всем огромное спасибо за поддержку, за помощь, ждите нас с победой! Она обязательно будет за нами!» — главные слова, которые просили передать наших коллег на Родину ее защитники с передовой.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru сайтом rubin-kazan.ru

Победа «Рубина»

Этот год для Татарстана богат на спортивные победы: хоккейный «Ак Барс» лишь в финале уступил ЦСКА, в баскетболе — впервые в своей истории — УНИКС стал чемпионом России, в волейболе победой отметился «Зенит», лыжники в 6-й раз стали обладателями Кубка России, регбисты «Стрелы» привезли серебро, подтвердили титул сильнейших ватерполисты «Синтеза»… И это только часть ярких событий 2023 года. Наконец, долгожданной победой порадовал болельщиков «Рубин». Серьезных трофеев в копилке команды не было аж с 2012 года. И тем ценнее чемпионство первой лиги.

Вдвойне приятной победа стала тем, что знаменует собой возвращение клуба в Премьер-лигу.

Былые достижения важны. Но они — уже история. И всем хочется новых побед. Немало сложных моментов довелось пережить клубу, дважды становившемуся чемпионом страны в высшем дивизионе, обладателю Кубка и Суперкубка России, победителю «Барселоны» и «Камп Ноу», заставившему серьезно переволноваться фанатов «Интера» и «Ливерпуля»… Были надежды, связанные с Леонидом Слуцким, но…

И этот сезон тоже был непростым. Смена главного тренера и президента «на ходу», возрождение правления команды, перекройка, смена картины игры, победы, чередующиеся с обидными поражениями. И вот на поле постепенно вырисовывается не новая команда, нет! Тот самый «Рубин», который любят, в который верят, которому остаются верны по-прежнему многочисленные болельщики. Результат? 5 побед подряд. Команда прочно обосновалась на второй позиции дивизиона, гарантирующей выход в высший эшелон. Всего 2 очка отделяют от лидера — «Балтики». И вот решающая игра в Калининграде.

И те, кто наблюдал за ходом баталии у экранов, и те, кто оказался на трибунах стадиона, сходятся в одном: это было эпическое противостояние. Эмоции кипели еще перед самим матчем, трибуны стадионов с трудом вместили всех желающих стать свидетелями исторической игры. Парадокс: «Балтика», имея в активе серию из 30(!) беспроигрышных матчей, по мнению многих, безусловным фаворитом не являлась уже хотя бы потому, что соперником был «Рубин» — команда, стремительно возвращающая позиции под руководством Рашида Рахимова.

Финальный свисток! И вот оно: «Рубин» — чемпион. Но все еще только начинается! Казанскому клубу только предстоит набрать форму образца самого себя периода взлета 2008—2009 годов. В межсезонье предстоит огромная работа по усилению основного состава и развитию всей футбольной клубной пирамиды. Цель минимум: место в пятерке сильнейших клубов РПЛ. Максимум? А нет предела совершенству!

Что такое клубная пирамида? А это вся жизнь клуба. Это и женский «Рубин», молодежный состав, и Академия, и детский футбол, и работа с фан-клубом и ветеранами.

Со дня рождения великого поэта миновало 224 года, но творчество его передается из поколения в поколение. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Вчера, сегодня и завтра русского языка

Пушкинский день и он же День русского языка. Со дня рождения великого поэта миновало 224 года, но творчество его передается из поколения в поколение. Он — достояние огромной страны и символ русского языка.

Разумеется, сам русский язык с 19-го века не остался неизменным. Масштабная реформа затронула основы в послереволюционные годы, изменилось правописание, исчезла часть букв. Затем был 1956-й, также внесший свои коррективы, но так и не завершившийся полномасштабной реформой. Все? Как бы не так. Современность исподволь, тихо, но настойчиво вводит свои новеллы: сокращения, заимствования, профессиональный сленг, неологизмы… В настоящем и будущем русского языка пытались разобраться наши коллеги из программы «7 дней».

«Насытить его без основания иноязычной лексикой — это размыть его устои, тем более если речь идет об упрощении. Эллочка людоедка тоже изъяснялась небольшим набором слов, чтобы быть понятой, но мы не «Эллочки», мы просвещенные люди», — говоря о современном русском языке, подчеркивает одна из собеседниц журналиста Ирина Александровская.

Сложно не согласиться с такой постановкой вопроса. Русский язык за всю многовековую историю, претерпевал не так и много потрясений: реформа при Петре Великом и та, что гранула после Великой Октябрьской революции. К слову, назревать вторая стала еще в годы существования Российской империи, но тогда не получила поддержки интеллигенции.

В 1956-м Никита Хрущев, сам не очень образованный человек, о чем не стеснялся говорить и с высоких трибун, активно ратовал за новую реформу, которую кратко можно описать так: «как слышишь, так и пишешь». Пару лет назад, к слову, к этой идее вновь едва не обратились. Но возмутились лингвисты. От новой реформы отказались, но навсегда ли? Достаточно посмотреть на стилистику общения в мессенджерах, и… Кому-то просто кажется смешным коверкать язык, а кто-то уже и впрямь только так живет, думает и говорит. Когда их станет большинство, сопротивление веяньям времени ослабнет. К такому мнению склоняются и лингвисты, успокаивая и себя, и иных неравнодушным тем, что «не претерпевает изменений лишь мертвый язык». А еще подчеркивают, что живой язык возьмет извне лишь то, без чего сейчас не обойтись, а все лишнее — просто отсеется. И потому переживать о том, что сам великий и могучий растворится в потоке заимствований и неологизмов, все-таки не стоит.

Большинство новоселов живут в Куюках, а вот работать ездят в Казань. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Проблемы застройки

Татарстан — один из самых активно строящихся регионов России. Новые квадратные метры с трудом втискиваются в границы городов, а то и выплескиваются за их пределы. Казалось бы, много жилья — хорошо, но… Рост предложения совсем не значит его доступность, в том числе по ценам. И простейшая формула, выведенная риелторами: новостройка — дороже вторички, вторичка — дороже загородного жилья, — далеко не полностью отражает картины. Более того, даже купив жилье, не всегда получается стать именно счастливым обладателем заветных квадратных метров. Лавиной наваливаются новые вопросы и проблемы.

Пример? В Казани за ним далеко ходить не нужно. Деревня Куюки. Нет, по карте это еще не Казань, но… утверждать, что это именно деревня и что она в Пестречинском районе, тоже уже не получается. Населенный пункт, ощетинившийся многоэтажками, мало отвечает привычному понятию «деревня». Да и провести черту, где кончается «деревня» и начинается столица республики, тоже непросто. Однако это только внешне. И если в городе худо-бедно, но нет проблем с тем, чтобы ребенок был зачислен в школу, люди могли попасть на прием к врачу, да и просто с тем, чтобы добраться из одного района в другой, то здесь со всем этим — беда.

Большинство новоселов живут в Куюках, а вот работать ездят в Казань. Для подавляющего большинства дорога утром к месту работы, а вечером — домой превратилась в квест с непредсказуемым результатом. Непредсказуемым прежде всего по времени, сколько может занять дорога. Часами стоять на единственном узком выезде становится уже привычной частью жизни. Как и многодневные попытки записаться на прием к нужному специалисту в поликлинике. Построены тысячи квартир, в которые въехали преимущественно молодые семьи и люди среднего возраста — то есть те, у кого уже есть дети детсадовского и школьного возраста или планирующие завести ребенка. А лицей на весь населенный пункт — всего один. Рассчитан на 1200 мест, а учатся уже 3 тысячи. И новые дома все растут и растут.

И это не единственная такая «деревня» или «поселок» в приказанье. Кроме пестречинского направления активно застраиваются лаишевское и зеленодольское. Проблемы схожие: дороги, поликлиники, детсады и школы.

По инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике создана специальная структура, задача которой распутывать как раз такие сложнейшие узлы на карте региона, Институт пространственного планирования. Одним из первых решений стал своего рода барьер бесконтрольной застройке: документально прописанное обязательство застройщикам по обеспечению таких активно растущих территорий должной инфраструктурой: дорогами, социальными объектами и всем тем, что необходимо людям для того, чтобы жить, а не бороться за выживание.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как в республике решается «мусорная проблема», и о том, как в Буинском районе Татарстана решили возродить старинные традиции проведения Сабантуя, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

