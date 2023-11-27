Как в Казани простились с Ильшатом Ганиевым и что не так с детской школой искусств в Пановке

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Очередной выпуск программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин начал с печального сообщения: в Казани на прошлой неделе простились с Ильшатом Ганиевым — государственным деятелем, руководителем, производственником, благотворителем. В последний путь депутата республиканского парламента провожали из стен Госсовета РТ. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Татарский Демидов»

Так нередко называли за глаза Ильшата Ганиева. Как и соратник Петра Первого, «татарский Демидов» — созидатель. Новатор, безгранично преданный любимому делу — тепличному комбинату «Майский», и родному краю, человек, сумевший создать круглогодичное лето, посвятивший жизнь тому, чтобы кормить республику.

Прощание с Ильшатом Ганиевым состоялось в стенах Госсовета Татарстана. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильшат Ганиев совсем немного не дожил до 70-летнего юбилея. Не выдержало сердце. Но в памяти людей, особенно жителей Зеленодольского района, поселка Осиново, для которых старался успеть сделать как можно больше, он останется надолго. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, говоря о покойном, отметил: «Ильшат Газимович был счастливым человеком, потому что он занимался любимым делом». А Ильшат Фардиев — генеральный директор «Сетевой компании», дополнил: «Красивый внешне и делами. Эталон руководителя, с глубоким уважением к людям и прилежностью к продвижению в профессии».

Ильшат Ганиев был активным меценатом. Многое сделал для поддержки сотрудников комбината «Майский», серьезное внимание уделял районным соцобъектам — детсадам, школам, которые круглогодично снабжались свежими овощами. С начала спецоперации регулярно отправлял гуманитарные грузы в зону СВО.

Прощание с человеком большой души, депутатом Госсовета пяти созывов подряд, где он был активным участником комиссий и комитетов, состоялось в стенах республиканского парламента.

Бизнес против коррупции

Бюджет Татарстана на 2024 год на прошлой неделе рассматривался Госсоветом РТ. Основной финансово-экономический документ был принят бездефицитным. Риски для формирования доходной части бюджета, конечно же, остаются. И речь не только о динамике реального сектора экономики страны в целом, но и в том, как чувствует и будет себя чувствовать предпринимательское сообщество республики. И как отметил ведущий программы «7 дней», сегодня «уже мало простого «не мешать», нужно мощно поддерживать, снимать административные и иные барьеры, оказывать всестороннюю поддержку. Один из вопросов, на который стоит обратить особое внимание: снижение так называемых антикоррупционных рисков».

На прошлой неделе Госсовет Татарстана рассматривал бюджет республики на 2024 год. взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Для справки: в 2023 году в республиканском опросе среди предпринимателей о воздействии коррупции приняли участие порядка 300 респондентов. Цифры сравнили с аналогичной статистикой в целом по России и получили такой срез:

В сфере получения разрешений, справок, лицензирования и аккредитации в России 37% опрошенных сталкивались с проявлениями коррупции. В Татарстане — 17%.

Зато в сфере госзакупок в целом по стране коррупционные моменты отметили 18% опрошенных, а в Татарстане — порядка 29%.

Контрольно-надзорную деятельность по России называют коррумпированной 37% респондентов, а в Татарстане — лишь 8%.

Процессы регистрации сделок с недвижимостью и земельных отношений по России коррумпированными называют почти 26%, в Татарстане — 11%.

Вообще не сталкивались с коррупцией в РТ 41% опрошенных. Для справки: 3 года назад при аналогичном опросе такой ответ дали лишь четверть респондентов.

Свою роль в снижении коррупционных рисков в республике играет созданный еще в 2018 году по инициативе Рустама Минниханова Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». За прошедшее время состоялось 15 заседаний совета, рассмотрено свыше 150 обращений предпринимателей. По каждому подготовлено экспертное заключение. Каждое такое дело — сложное, требующее тщательного исследования, взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, прокуратурой. Отдельные моменты стали спусковыми механизмами запуска изменений в законодательстве — не только региональном, но и федеральном.

На днях Центр «Бизнес против коррупции» собрался в очередной раз. В его работе приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

По словам уполномоченного при раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, 2/3 обращений — текущие вопросы, решения которых уже наработаны в рабочем порядке. Самые сложные, масштабные и острые становятся темой для обсуждения на подобных встречах.

И если на начальном этапе работы центра предприниматели больше слушали, чем говорили, не особо веря в успех начинания, то сейчас шанс донести до высокого руководства больной вопрос, актуальный для широкого круга предпринимателей, а то и для целых отраслей, используется активно. Понятно, что все нюансы донести в рамках одной встречи, да еще и ограниченной по времени, нереально, но задается импульс.

Впрочем, это не единственный канал, по которому предприниматели стремятся поделиться наболевшим. Кто-то обращается к прокурору Татарстана. Другие готовы и к совсем не кулуарным способам привлечения внимания к проблеме: обращаются в СМИ.

В целом, как отмечают участники встречи: «За пять лет работы площадка «Бизнес против коррупции» доказала и свою востребованность, и эффективность. А значит, продолжение будет. Ведь само осознание, что тебя могут защитить, поддержать, не оставить один на один с твоими проблемами, уже внушает оптимизм, заряжает энергией. А это уже немало».

Искусство не для всех

1 сентября в селе Пановка Высокогорского района открыли новую детскую школу искусств — филиал ДШИ имени Сайдашева. Расчетная загрузка — более 150 детей!

Ну как новую — отремонтировали бывшую начальную школу, справедливости ради стоит отметить, что неплохо, оснастили современным оборудованием, украсили фасад, привели в порядок классы. Вот только работает школа совсем не в полную силу. Из 12 запланированных направлений худо-бедно стартовали лишь два. Причина в том, что все выделенные из республиканского бюджета средства ушли собственно на ремонт и оснащение, а вот на содержание штата преподавателей и поддержание в порядке территории практически ничего не осталось.

После завершения ремонта здания средств на оплату труда педагогов не осталось. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Те преподаватели, кто сегодня ведет занятия, заработную плату получают из родительских взносов. А в остальных кабинетах — пустота и печаль. Но это видимая часть проблемы. Страшно то, что дети, которые понадеялись на то, что рядом с домом будет свой центр искусств, где можно будет продолжить занятия танцами, музыкой, творчеством, отказались от дорогостоящих поездок в школу искусств Сайдашева. В итоге здесь занятия так и не начались, а там уже не осталось свободных мест. Для каждого юного творца это трагедия. Школа — это образование, со своим расписанием, уроками, дипломами и аттестациями по окончании этой ступени обучения. А это пропуск на следующую, уже профессиональную ступень образования.

В самой ДШИ Сайдашева директор Валерий Кувшинов рассказал журналисту программы «7 дней», что по факту они и сами стали заложниками ситуации: «Мы приняли трех сторожей и техничку, преподавателям мы оплачиваем из внебюджетных средств — это родительские взносы. Я думал, что 1 сентября, постановление подписано, ставки выделены, а как бы ничего, построить — построили, а финансирования пока нет».

В подвешенном состоянии уже не первый месяц и преподаватели. Да, они есть. Кто-то решился оставить жизнь в столице и перебрался в район, чтобы обучать детей здесь. В итоге ни работы, ни внятных перспектив на обозримое будущее.

В администрации Высокогорского района успокаивают, говорят, что дело в бюрократических проволочках. Заявка в Минфин Татарстана отправлена уже давно, и теперь все, что остается, — только ждать. Может быть, ответ будет уже в декабре этого года, может, до конца зимы. «Мы еще раз попробуем их поторопить, может, после вашей передачи пойдет дело, но никто не отказывает, все будет», — уверен замруководителя исполкома Высокогорского района Ринат Сабирзянов. Правда, говорят, что с тем же успехом история может и затянуться. На несколько месяцев, а то и год. Наши коллеги из программы «7 дней» обещают следить за развитием ситуации и рассказывать о том как, когда и что будет меняться.

300 лет Казанской духовной семинарии

Одной из тем недавнего Форума православной общественности Татарстана, на который собрались представители духовенства республики, Московского патриархата, зарубежных православных церквей, представители местных органов власти, руководство Духовного управления мусульман, стало 300-летие со дня основания Казанской духовной семинарии.

На Форум православной общественности Татарстана в Казани собрались более 200 делегатов со всей России и из-за рубежа. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начавшая свою историю с небольшой школы, она разрасталась до крупнейшего богословского центра — академии в Поволжье.

Торжественные мероприятия по случаю 300-летия духовной семинарии начались в храме. Торжественное богослужение, к которому присоединились и гости, возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Позже викарий патриарха Антиохийского и всея Востока (Сирия и Ливан) напомнил, что выпускники Казанской духовной семинарии служили архиереями и Антиохийского патриархата.

После торжественного богослужения участники форума посетили занятия и в самой семинарии. За сотни лет существования учебного заведения программа обучения не сильно изменилась. По крайней мере в пропорциональном соотношении: 30% — светские предметы, 70% — богословские. Особая гордость — своя кафедра востоковедения. Важнейшее направление в миссионерской работе.

Еще одна гордость — фонд редких книг. К сожалению, это только часть былого богатства. В 1921 году, когда в порыве богоборчества уничтожались многие святыни, семинария не избежала печальной участи разорения. Книги смогли спасти преподаватели. Часть спасенного хранится в библиотеке Казанского университета, в том числе и древнейшие экземпляры, датированные XV веком. Сейчас между митрополией и вузом достигнуто соглашение о сотрудничестве.

Форум православной общественности в Казани состоялся уже в пятый раз. Причем пришлось делать разрыв в 4 года — свои коррективы внесла пандемия COVID-19. В столицу Татарстана съехались почти две сотни гостей из разных стран и регионов России — и религиозные деятели, и представители светской власти.

В завершение встречи рассказали и о достижениях тех четырех лет, когда форум проводить не получалось. За это время в Татарстане открыты 26 новых храмов, а центральным событием стало освящение восстановленного по инициативе республиканского фонда «Возрождение», при поддержке руководства республики и федеральных властей собора Казанской иконы Божией Матери. Церемонию провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как и на каких примерах идет подготовка будущих героев в Казанском высшем танковом училище, о том, как в республике встретили один из самых главных праздников — День матери, а также о других событиях, попавших в объективы наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 ноября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

