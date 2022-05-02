Стрелять нельзя, а содержать не на что: проблема бездомных собак

Трагедия в Сочи, вопросы импортозамещения и Первомай. Эти и другие ключевые темы недели — в программе «7 дней»

Фото: Дмитрий Резнов

Чемпионат по шахматам в Сочи обернулся трагедией: собаки загрызли 12-летнюю девочку, отправившуюся самостоятельно прогуляться по курорту и забравшуюся на стройплощадку, охраняемую псами. Тело ребенка обнаружили лишь спустя время. Помочь было уже ничем невозможно. И это — почти домашние питомцы, правда, специально заведенные для того, чтобы охранять объект. А сколько по стране бродит бездомных собак, для которых слабый человек может стать просто добычей? О том, как сегодня вопрос с бездомными псами решается в республике, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Закон — за псов

В начале этого года в Забайкалье бездомные псы загрызли 7-летнюю девочку. В прошлом году стая бездомных собак напала на четырехклассника в татарстанском Осиново. Сколько случаев просто остались незамеченными потому, что трагедии удалось избежать благодаря случайности, или вмешательству по счастью оказавшихся рядом людей.

Между тем, согласно принятому 3,5 года назад федеральному закону, даже агрессивные псы не подлежат уничтожению. Их нужно поймать, стерилизовать, вакцинировать и отпустить. Правда речь идет только о мелких и не проявляющих избыточной агрессии. Слишком крупных и злых, согласно тому же закону, надлежит содержать пожизненно. Где и на что — закон не сообщает. Финансирования документ на эти цели — не предполагал.

В каждом регионе проблему пытаются решать самостоятельно. Где-то все тяготы свалены на плечи немногочисленных энтузиастов-зоозащитников. Где-то, пусть в скромных объемах, но местные бюджеты оказывают поддержку. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в путь, чтобы увидеть — как обстоят сегодня дела в Татарстане. Что удалось узнать, какие вопросы в Татарстане решены, а где еще предстоит серьезная работа, можно узнать из свежего выпуска информационно-аналитической программы.

По закону бродячих собак нужно поймать, стерилизовать, вакцинировать и отпустить. Фото: Василий Иванов

Меняем импорт на made in Tatarstan

Новые геополитические и геоэкономические условия заставляют тщательно проанализировать уровень зависимости России от поставок из-за рубежа. Обширность ассортимента и процент импорта в ключевых отраслях, заставляет активно искать решения в своем отечестве.

Для информации: зарубежные поставки в первую очередь занимают серьезную долю в сфере высоких технологий, транспорте и технике, фармацевтике, продукции легкой промышленности и продовольствии. В машиностроении доля импорта достигает 49%, в химии — 18%, в продовольствии — 11%. Ситуация не столь критична как лет 15—20 назад, но в авиации, в части автокомпонентов и многом другом, обойтись без компонентов из зарубежья крайне сложно.

У кого-то в сложившихся условиях опускаются руки, а кто-то видит в ситуации почти безграничные возможности для реализации собственного потенциала. Например, создатели электротехнических шкафов из Казани. Их предложение — шкафы из композитного материала, который без заметного ущерба сопротивляется огню, попыткам разрушения с помощью кувалды и даже тяжелой техники, при этом достаточно красивы внешне, не пропускают электроток и не препятствуют радиосигналам, что особенно актуально сегодня, когда все большее распространение получают устройства дистанционного съема информации или управления.

Производители активно ищут отечественные аналоги сырья, материалов, компонентов, составляющих, деталей и элементов. И что характерно — находят.

Легче становится сейчас и с привлечением оборотных средств. И на федеральном и на региональных уровнях поддержку обещают власти. Об этом недавно говорил президент Татарстана Рустам Минниханов. Еще одно решение — развитие через госзаказ и муниципальные программы. Большинство представителей отечественной промышленности и бизнеса убедились, что лояльность глобального рынка — непостоянна, а значит рассчитывать нужно не на тех, кто много обещает издалека, а на тех, кто рядом и предпочитает не говорить, а делать.

Производители активно ищут отечественные аналоги сырья, материалов, компонентов, составляющих, деталей и элементов. Фото: Максим Платонов

Первомай и все о нем

Флаги, шары, транспаранты, праздничные митинги и шествия. Какие еще ассоциации возникают при слове «Первомай»? Откуда вообще пришел этот праздник? Этим вопросом задались наши коллеги из программы «7 дней» и, как оказалось, история Дня международной солидарности трудящихся — событие интернациональное и с богатой историей.

Родина Первомая — Австралия, а в Россию он пришел из Америки. И возник он изначально как исключительно политическое событие: митинг рабочих и манифестация о сокращении рабочего дня до 8 часов, позже подкрепленное лозунгами с требованием о смене действующей власти. Впрочем, позже лозунги сменились на более позитивные: за мир, труд, солидарность.

А в СССР это день стал настоящим праздником: демонстрации, казалось бы, собирающиеся по разнарядке, быстро заражали общим настроением. Красные гвоздики, воздушные шарики, громкая музыка. Предприятия, районы и города устраивали настоящие соревнования и в массовости и в оформлении колонн. А после официально-торжественной части, начиналась маевка — продолжение праздника на природе, или на дачах. А еще именно Первомай ( не смотря на то, что календарь уже перелистнул и март, и апрель), фактически и является тем рубежом, с которого начинается настоящая весна.

Как встречали Первомай раньше, что происходит сейчас и какие события приготовил к празднику 2022-й — узнали и увидели наши коллеги с телеканала «Новый век». Подробности — в их материале.

В СССР это день стал настоящим праздником. Фото: pastvu.com

Уже век спасают людей

В День солидарности трудящихся главные герои, конечно же, — люди труда. С одной династией, уже больше века на всех, врачующей людей, сохраняющей здоровье и спасающей жизни, и встретилась съемочная группа телеканала.

Сергей Фишилев — врач-педиатр на станции скорой помощи. Сам отдал этой благородной профессии уже около 30 лет. И не один, а вместе с супругой Татьяной. Она — фельдшер на той же станции. Сколько за это время было выездов и пациентов, сейчас подсчитать — просто нереально. Пошла по стопам родителей и дочь.

Интересно, что почти в канун Дня солидарности трудящихся, состоялся профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. И наши коллеги решили узнать — как проходит обычный рабочий день, а точнее — суточное дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Работа тяжелая, важная, нужная. Пациенты — совершенно разные. И совсем маленькие, только-только появившиеся на свет, и взрослые, и пожилые. У каждого своя боль. Казалось бы, за 30 лет, когда бывало все: и ложные вызовы, и спасенные жизни, когда уже опускались руки, но происходило чудо, усиленное упорством и мастерством врача, и случаи, когда никакие знания не в состоянии были помочь отобрать у костлявой ее добычу, можно было бы привыкнуть, очерстветь. Не получается. И помнится многое и многие.

Выбор профессии неслучаен. В семье уже четыре поколения врачей: у главы семейства медиками были и бабушка, и отец, сейчас врачуют сами и в белом же халате — дочь. Наверное, это призвание — предполагает Сергей Фишилев. О себе он говорить не любит, или просто стесняется. А о работе — готов. Вот только именно на разговоры времени у врача нет почти никогда. Карета скорой помощи всегда спешит — на вызов, или с пациентом в больницу.

Подробнее о династии врачей, о том, как Татарстан встречает Ураза-байрам, а также о других событиях недели, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 2 мая, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

