Гендиректор ТНВ о новом фильме «Бер-бер хәл»: «Это сериал про мою семью»

Сериал о проблемах русско-татарской семьи в большом городе выйдет на телеэкраны уже в этом году

Фото: Василий Иванов

В поселке Вознесение в огромном трехэтажном коттедже идут съемки татароязычной мелодрамы «Бер-бер хэл». Сегодня создатели 30-серийного сериала по традиции разбили символическую тарелку на успех ленты. Это первый проект специально созданной кинокомпании «Ватан ХХI век», перед которой поставлена задача: делать несколько сериалов и один «полный метр» в год. О чем будет новый фильм, как проходил кастинг, кто профинансировал проект, в каком образе мы увидим известного татарского комика и как Ильшат Аминов решал языковую проблему в семье — в материале «Реального времени» со съемочной площадки.

«Проект с убедительной эффективностью»

Сегодня на съемочной площадке нового сериала «Бер-бер хэл» («Был случай») его создатели по давней кинематографической традиции разбили тарелку, символизирующую запуск проекта. Посуда, на которой расписались создатели фильма и актеры, разлетелась на мелкие части: это считается хорошим знаком.

Сериал снимает кинокомпания «Ватан 21 век» по заказу ТРК «Новый век». Поэтому один из осколков забрал на память гендиректор телекомпании Ильшат Аминов. Вместе с ним место съемок посетили зампред парламента Татарстана, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Приезжал и экс-министр культуры Татарстана, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин, в бытность которого исполнительным директором ТНВ был снят первый татароязычный ситком «Рәхәт яшибез!».

Сегодня на съемочной площадке нового сериала «Бер-бер хэл» («Был случай») его создатели разбили тарелку, символизирующую запуск проекта

Гости осмотрели локацию — а это трехэтажный особняк в поселке Вознесение, познакомились с создателями сериала и актерами и даже наблюдали, как снимается одна из сцен, которую потом, во время чаепития, уже транслировали на экране телевизора в гостиной. Марат Ахметов заинтересовался проектом не случайно: во-первых, заявлялось, что двуязычность сериала должна сподвигнуть зрителей изучать татарский язык, во-вторых, он принял активное участие в финансовом обеспечении съемок.

Как рассказал «Реальному времени» Ильшат Аминов, деньги выделило ПАО «Татнефть», и этой суммы достаточно, чтобы снять все 30 серий кинокартины. Итоговую цифру он не назвал, но отметил, что стоимость одной серии невелика по московским меркам.

Ильшат Аминов поблагодарил компанию «Татнефть» и Комиссию по сохранению и развитию татарского языка за активную поддержку.



Сам Марат Ахметов подчеркнул, что всегда готов помочь и поддержать проекты «с убедительной эффективностью».

— Вместе со всеми неравнодушными членами комиссии, Госсовета, бизнесменами мы постоянно ищем духовный запрос на наш язык, способы, как можно сильнее усвоить его красоту, литературное изящество. Что касается мер, я думаю, что снимающийся сегодня фильм станет одним из самых ходовых. Проблемы, поднятые в основе этого фильма, в его содержании, существуют в тысячах, ста тысячах татарских семей. Надеюсь, что этот сериал поможет зрителям найти свою судьбу в качестве хорошего урока или хорошего примера в решении этой проблемы, — отметил вице-спикер республиканского парламента.

Марат Ахметов подчеркнул, что всегда готов помочь и поддержать проекты «с убедительной эффективностью»

Папа-татарин, мама-русская, дети — геймер и инстаграмщица

Сериал «Бер-бер хэл» — это мелодрама с элементами комедии и триллера. Она рассказывает о взаимоотношениях в межнациональной семье, где папа — деревенский татарин, а мама — городская русская, о поисках согласия между представителями разных поколений, между носителями разных языков, культуры, традиций, религий и семейных ценностей.

Режиссер и соавтор сценария Алмаз Акберов приоткрыл завесу тайны над сюжетом, который держится в секрете. Первые четыре серии семья ищет основного героя — пропавшего бабая, которого играет известный татарский комик Гамиль Асхадуллин. Когда дед найдется, выяснится, что у него проблемы с памятью. Чтобы помочь ему все вспомнить, семья объединяется. Но это не единственная проблема — трудности у семьи возникают то и дело. И преодолевая их, люди сплачиваются.

— Основная наша цель — создать некие образы кумиров. Потому что бабай — это у нас как старик из деревни Альдермеш. Он и по характеру, и по типажу такой же: где-то хитрый, где-то строгий, где-то мудрый. И он — центр, который всех объединяет и заставляет жить по-нашему, по-татарски, внушает внукам, зависшим в компьютерных играх и «Инстаграме», другие, истинные ценности.

Режиссер рассказал, что Гамиль Асхадуллин раскроется в сериале как драматический актер и предстанет в новом образе — мудрого аксакала, который «цементирует» семью. Его партнерами на площадке стали ведущие актеры казанских театров: народный артист РТ Радик Бариев (театр им. Г. Камала), заслуженная артистка РТ Зульфия Валеева (театр им. Тинчурина), народная артистка РТ Фирая Акберова (театр им. Г. Камала), а также выпускница театрального училища Эльвина Насыбуллина и ведущий телеканала «Шаян ТВ» Азамат Зайнулин.

Режиссер рассказал, что Гамиль Асхадуллин раскроется в сериале как драматический актер и предстанет в новом образе — мудрого аксакала, который «цементирует» семью

Вообще, по словам Акберова, проблем с кастингом не было, потому что, прежде чем писать сценарий, они с продюсером и журналистом Альбертом Шакировым придумали героев, их образы, «фишечки» — и уже под эти типажи искали исполнителей.

Хронометраж каждой серии — 26 минут. Отснято уже 15. Сейчас пишется музыка к сериалу, которая должна стать важным акцентом, создавать атмосферу фильма. На телеэкраны картина выйдет уже в этом году.

«У нас собралась сильная команда»

Алмаз Акберов был режиссером первого татарского ситкома «Рахат яшембез!» («Хорошо живем!»), снятого ТНВ. Однако он считает, что новый проект в корне отличается от предыдущего.

— Там одна серия — одна история, в начале серии обозначалась проблема, которая решалась больше юмористическими приемами, через призму каждого героя. Но это было больше, чтобы посмеяться, а этот сериал — чтобы задуматься, посмотреть на себя со стороны.

Обстановка на площадке — почти домашняя

В съемочной группе «Бер-бер хэл» — много молодежи. Обстановка на площадке — почти домашняя. В огромном доме есть где уединиться, отдохнуть или поболтать с коллегами.

— Это большое везение, потому что мы занимаемся тем, что любим и умеем. У нас собралась очень хорошая, сильная команда, которая ежедневно приходит сюда, как к себе домой и проживает кусочки жизни: бурно, ярко. Бывает, смеемся, бывает, плачем на этой площадке. Это очень дорого и важно, — сказал Акберов.

Из сериала — в полный метр

Ильшат Аминов признался, что «Бер-бер хэл» для него — личный проект. Многие истории из его семейной жизни были включены в сценарий.

— Это не первый сериал, который мы снимаем, но для меня он особенно дорог, потому что в принципе — это сериал про мою семью. Это моя жизнь, через это я сам прошел. Все эти затронутые проблемы были когда-то. Но дело закончилось тем, что моя супруга пошла на курсы татарского языка и до сих пор на них ходит — вот только пандемия помешала. Она понимает, что это очень важно, это скрепляет семью, гармонизирует наши отношения. Очень важно, когда люди не противостоят друг другу, не пытаются каждый отстаивать свой культурный код, культурные ценности, а стремятся найти интересное в другом культурном коде, пытаются его понять, воспринять, переработать и пропустить через себя. И тогда возникает гармония. Когда люди идут навстречу — гармония. Когда каждый защищает свое — всегда возникает конфликт. Мы за то, чтобы была гармония, чтобы взаимопроникновение культур рождало нечто новое, красивое, вечное. А что у нас самое важное? Это любовь. Этот фильм о том, как достичь любви, — поделился гендиректор ТНВ.

У кинокомпании «Ватан ХХI век» пока задачи скромнее — снимать несколько сериалов и хотя бы одну полнометражную картину в год

Он рассказал, что у режиссерской группы есть желание на базе сериала «Бер-бер хэл» сделать полный метр, который потом можно показывать в кинотеатрах. По такому пути идут якутские кинематографисты, которые ежегодно снимают четыре сериала и два полнометражных фильма. «Фантастика, но они это делают! Потому, что они считают, что кино — наиболее доступный и эмоциональный язык для того, чтобы привлечь внимание к языку, культуре и гармонизации национальных отношений», — отметил Аминов.

У кинокомпании «Ватан ХХI век» пока задачи скромнее — снимать несколько сериалов и хотя бы одну полнометражную картину в год. В случае зрительского успеха Аминов допустил, что их прокат возможен в Узбекистане, Казахстане, других республиках.

В киноиндустрии Татарстана пока много нерешенных проблем: нехватка сценаристов, неотлаженные технологические вопросы... «Но мы живем с надеждой. Если нужен фильм, люди найдутся», — заметил он.

1 / 45 Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов