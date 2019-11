7 дней: как под Калугой «татарву» бьют, а пропагандист русского фольклора в черносотенца перекрасился

Who are you, Mr. Щеглов, 90 лет Николаю Лемаеву, есть ли будущее у татарстанского конного спорта — программа «7 дней» подвела итоги недели

Пока на федеральном уровне ратуют о межнациональном мире и согласии, толерантности и дружбе, когда в Татарстане с одинаковым размахом и по-настоящему всенародно отмечаются и татарский Сабантуй, и русский Каравон, и чувашские Уяв и Учук, удмуртский Гырон быдтон, марийский Семык и кряшенский Питрау, в некоторых регионах, например Калужской области, местные власти педалируют идею сделать Всероссийским памятным днем Стояние на реке Угре русских и ордынских войск (по мнению некоторых историков, событие стало началом освобождения Руси от ордынского владычества). Причем там не просто продвигают идею, но и регулярно проводят военно-исторические спектакли, где, как делятся сами участники действа, «татарву бьют». Губернатор области — Анатолий Артамонов при этом утверждает, что установление такой памятной даты никак не задевает чувства других народов... Да еще и передергивает факты, уверяя, что президент России поддерживает идею. Справедливости ради стоит отметить, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во всеуслышание заявил, что подобных решений на уровне первого лица страны не принималось. Хватает людей, не до конца осознающих всю тонкость и деликатность вопроса межнациональных отношений, и в Татарстане. Подробнее об этом, а также других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.



Метаморфозы Михаила Щеглова

Who are you, Mr. Щеглов? Ответ на этот, как оказалось, крайне сложный вопрос генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Государственного совета РТ и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов искал сам. Персона экс-пропагандиста русского фольклора и культуры, некогда возглавлявшего общество русской культуры РТ, а сегодня председателя казанского отделения «Русского собрания», черносотенца, организатора «Русского марша» и националиста и в самом деле загадочна.

2014-й год. Улыбчивый обаятельный мужчина в тюбетейке поздравляет жителей Татарстана с днем родных языков. Слова правильные: тут и о необходимости возрождения татарского языка, и о том, что русский язык также нуждается в поддержке. Но…

Тот же человек двумя годами ранее: попытка организовать несанкционированное националистическое шествие «Русский марш». Арест. Дальше — больше: в просторах интернет-сети Ильшат Аминов нашел обращение все того же Щеглова, где тот и действующую Конституцию России называет оккупационной. Причем эту мысль он повторяет многократно и в других выступлениях, статьях, материалах, а наличие республик в составе страны он и вовсе считает угрозой распада государства — миной замедленного действия, способной в любой момент разрушить целостность России.

Щеглов в своих выступлениях, в том числе и на недавних Калязинских чтениях, перед своими единомышленниками, как отметил Аминов, ратует за изменение федеративного устройства страны, упразднение национальных республик, отмену действующих институтов демократии и восстановление монархии. На фоне таких заявлений совершенно ясно, что человек в тюбетейке образца 2014 года — не более чем маска. Но возникает вопрос: почему такой человек, прямо призывающий к изменению конституционного устройства России и разжигающий межнациональную рознь, до сих пор на свободе? В своем материале Ильшат Аминов его задает и сам же отвечает: «Почему? Наверное, потому что демократия. Перефразируя классика, закончим словами. Если в этой стране ведут свою деятельность и спокойно себя чувствуют такие люди, как Михаил Щеглов, значит это кому-нибудь нужно…»

Николаю Лемаеву — 90 лет

На минувшей неделе нефтехимическая столица Татарстана — Нижнекамск — отпраздновала 90-летие со дня рождения основателя города и крупнейшего в России нефтехимического комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим». Журналисты программы «7 дней» к юбилею человека-легенды, подготовили специальный материал, в котором собрали и исторические кадры 60-х годов — периода становления города-на-Каме, и хронику выступлений самого Лемаева, и воспоминания современников «Гагарина» российской нефтехимии.

«Хорошая работа начинается с устроенной жизни», — любил повторять Лемаев. Поэтому параллельно с заводскими корпусами велось строительство жилья для людей, которым предстояло развивать отечественную нефтехимию. Причем росли не только жилые дома, магазины, но и детские сады, школы, столовые, пионерлагеря. Современники вспоминают, что не было ни одного объекта в Нижнекамске, строительство которого Лемаев лично бы не проконтролировал. Работать рядом с ним в полсилы — было просто невозможно.

Корректный, но при этом жесткий руководитель, способный видеть картину предстоящих и решаемых задач в целом, ставящий конкретные задачи, не способный забыть даже о мелочах и умеющий спрашивать за своевременность и качество исполнения порученного. Наверное, именно таким и должен был быть человек, которому руководство страны доверило в чистом поле построить небывалое до того производство и создать рядом с ним целый город.

С таким подходом побед не будет

Для подготовки будущих профессионалов конного спорта в казанской РДЮСШ не хватает лошадей. Многие из тех, кто вполне могли бы в будущем защищать честь республики, а то и России, на масштабных состязаниях по выездке и конкуру, рискуют никогда не подняться на пьедесталы почета просто потому, что для качественных тренировок не хватает лошадей, и вместо того, чтобы оттачивать мастерство, дети по несколько часов стоят у бордюров, наблюдая за более везучими друзьями по клубу.

В редакцию программы «7 дней» о проблеме сообщили родители юных воспитанников казанской конноспортивной школы. Как выяснилось, было и обращение в прокуратуру. Проверка показала: нормы федерального стандарта в школе не выполняются. На 43 ученика в школе сейчас всего 7 лошадей, хотя должно быть минимум вдвое больше: одна лошадь на трех воспитанников. А если говорить о группе спортивного совершенства — следующей ступени подготовки мастеров, то там на каждого подающего надежды наездника должен приходиться отдельный конь. Это если говорить о выездке. В направлении конкур ситуация прямо противоположная: там лошадей даже больше, чем нужно.

Директор РДЮСШ пояснила, что в планах школы закупить еще лошадей. Но тут есть и другие моменты: правильно и хорошо подготовленная лошадь — очень дорога. Речь идет о миллионах рублей. Можно взять (и часто так и происходит) молодого коня или кобылу, но их нужно учить. Возникает вопрос: кто это должен делать и как доверить недообученную лошадь детям?

Сейчас из-за нехватки лошадей юные спортсмены не могут сдавать на разряды, участвовать в соревнованиях. Надеются, что что-то изменится уже в ближайшем будущем. На этой неделе в школе запланирована встреча всех сторон: руководства, тренеров, родителей и учеников с представителями Минспорта РТ.

100 лет Татарской АССР

Во время Великой Отечественной войны на целых три года скромный татарстанский город Чистополь стал литературным центром СССР. Именно сюда осенью 1941 года были эвакуированы из Москвы и Ленинграда деятели Союза писателей Советского Союза вместе с семьями. Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Асеев, Арсений Тарковский, Константин Паустовский, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Михаил Исаковский и множество других известнейших имен имеют тесную связь с Чистополем. Именно здесь родились слова песен «Давай закурим, товарищ, по одной», «Землянка», а Борис Пастернак начал создавать свой роман «Доктор Живаго».

Всего в годы войны небольшой Чистополь вырос по числу населения вдвое: принял более 20 тыс. беженцев. Каждый десятый из них — представитель творческой интеллигенции Страны Советов. Люди думали, что приехали ненадолго, а задержаться пришлось до 1944 года. Память о периоде пребывания в городе многих из них жива по сей день: в музейных экспозициях. Отмечается, что самым любимым местом, где собирались литераторы в Чистополе в те годы, был дом земского врача Авдеева. Здание видело и пережило многое, но, увы, сейчас памятник архитектуры и истории республиканского значения находится в плачевном состоянии. Самое время бить тревогу — пока еще не слишком поздно. Цена вопроса — миллионы рублей. На второй чаше весов — память. История. Найти меценатов, готовых не просто вложиться в реставрацию, но еще и содержать особняк, не рассчитывая на то, что эти затраты окупятся, сложно. Но есть опыт других городов, например Томска, где уже 15 лет действует программа по спасению объектов деревянного зодчества. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в Томске, чтобы не только увидеть, но и суметь рассказать о том, как в старинном городе ведется эта работа.

