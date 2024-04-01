Железные парни из Татарстана на СВО и последствия теракта в «Крокус Сити»: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Спустя почти полторы недели со дня кровавого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» правоохранительным органам и спецслужбам России известно если не все, то очень многое о хронологии событий того страшного дня. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Чтобы не могло повториться

Не только выявить и задержать всех причастных к трагедии в «Крокус Сити Холле», но и раскрутить цепочку до заказчиков кровавого и ужасного преступления. А еще — и это не менее важно — сделать выводы и предпринять все возможное для того, чтобы у тех, кто лелеет планы продолжать накалять обстановку и раскачивать «лодку» межнациональных и межконфессиональных отношений на территории нашей Родины, не оставалось шанса воплотить свои гнусные замыслы.

Важнейший аспект, который важно и нужно тщательно проанализировать и сделать выводы после теракта в Подмосковье, — обеспечение эффективных мер безопасности в местах массового скопления людей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Отдал бы должное всем нашим органам, спецслужбам, оперативникам, следователям и другим, которые отработали четко, слаженно и быстро. И результат мы сегодня видим. В том числе после задержания преступников, первых допросов, когда постепенно, с предъявление доказательств и фактов, выстраивается и вся цепочка злодеяния от исполнителей к организаторам, а от них уже и к заказчикам», — отметил с экрана ведущий программы Тимур Бикмурзин. И добавил: «Нервная, и я бы даже сказал, самообличительная реакция Запада и Украины нас волновать должна меньше всего. Мы ее увидели и сделали выводы. Также хотел бы отметить очень качественную и профессиональную работу российских журналистов сразу после трагедии и на протяжении всей этой недели. Мы не только оперативно получали всю необходимую информацию с места теракта, но и узнавали потрясающе проникновенные истории проявленного героизма, мужества наших сограждан, взаимовыручки и всеобщего единения».

Говоря о героизме, вспоминается и один из посетителей «Крокуса», который с голыми руками бросился на террориста и сумел его разоружить, и 15-летний гардеробщик, который не растерялся и вывел в безопасное место десятки людей. Искреннего уважения заслуживают сотни людей, простаивающие гигантские очереди в пункты сдачи крови, чтобы помочь тем, за чьи жизни и здоровье продолжают сражаться врачи в клиниках.

И как часто бывает, нашлись те, кто решил на трагедии заработать себе чуточку хайпа, размещая циничные и уж точно неумные посты и сообщения, а потом они же слезно умоляли о прощении и уверяли, что имели в виду совсем иное.

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» объединила россиян. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими на прошлой неделе подчеркнул: России необходимо беречь многонациональный и многоконфессиональный мир нашей страны. В России в мире и согласии проживают представители 190 этносов, многие из которых представлены миллионами наших сограждан. «Как только начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», — предупредил Путин. И добавил: «Потому нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая Родина».

И еще один важнейший аспект, который важно и нужно тщательно проанализировать и сделать выводы после теракта в Подмосковье, — обеспечение эффективных мер безопасности в местах массового скопления людей.

«Тимер» — железные парни на передовой

Полтора года на СВО, в мирной жизни — кровельщик из села Лашманка, что в Черемшанском районе, сегодня — механик-водитель БМП с позывным Сахар. Там, где он и его боевые товарищи, врагам совсем несладко. За все время участия в специальной военной операции «Тимер», как бы ни было сложно, не отступал ни разу.

В минуты отдыха Сахар, как и другие бойцы, вспоминает о доме. Как поделился воин с военкорами телеканала «Новый век»: очень соскучился по маме. Но лирике и грусти не остается места, когда поступает новая боевая задача.

«Тимер» — одно из первых боевых подразделений, сформированных в Татарстане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Тимер» — одно из первых боевых подразделений, сформированных в Татарстане. На территорию Донецкой Республики батальон вступил в сентябре 2022 года. Позади тяжелые бои в Запорожье, у Пологи, отражение атак противника в селе Работино при попытках контрнаступления ВСУ.

Съемочной группе повезло встретиться с группой бойцов, вышедших из зоны соприкосновения для суточного отдыха. Только в эти моменты у солдат и офицеров есть возможность связаться с родными и близкими. На передовой сотовая связь — слишком высокий риск демаскировать позиции. Заместитель командира взвода с позывным Уокер, в мирной жизни руководитель тендерного отдела, в зоне СВО скучает по жене и двоим сыновьям. За них здесь и сражается. За них и за будущее детей Донбасса.

Полтора года назад не смог остаться в стороне и мастер КАМАЗа, отец двоих детей, а сегодня водитель-санитар с позывным Газик. Получив ранение, на два месяца был вынужден уехать на лечение, но едва рука зажила — вернулся к братьям по оружию.

Кошмар — позывной старшего стрелка. «В миру» был бизнесменом. Продал компанию и добровольцем записался в «Тимер». Получив тяжелое ранение, едва смог дождаться медкомиссии. Убедил врачей, что может быть в строю — и вот он снова здесь, на передовой.

Буся. Немного смешной позывной уже давно никого не вводит в заблуждение. Командир боевой машины, награжден орденом Мужества. В батальоне с августа 2022 года. Дома ждут жена и дочки. И он, и товарищ по оружию Бобби сражаются за то, чтобы на эту многострадальную землю вернулся мир и чтобы начинавший поднимать голову нацизм так и не смог никогда возродиться.

Боевые раны в «Тимере» есть у каждого второго. И всякий раз, едва восстановившись в госпиталях, железные парни возвращаются в строй. А в минуты передышек читают письма — не только от родных и близких, но и от татарстанских школьников, послания прибывают сюда вместе с гуманитарными грузами с малой родины. И мечтают о том, чем будут заниматься потом — когда закончится специальная военная операция. Закончится полной и безоговорочной победой.

«Луганск-24»

10 лет миновало с Русской весны в Донбассе. Зимой 2014-го новый киевский режим отменил закон «Об основах государственной языковой политики», лишив русский язык особого статуса на территориях, где он являлся основным. И это вызвало протест в русскоговорящих регионах Украины. Через митинги и противостояния люди заявили о своем несогласии с неонацизмом, а затем и о суверенитете. Ответ не заставил себя ждать: в июне украинские ВВС нанесли авиаудар по станице Луганской, погубив множество мирных граждан. Украина твердит об антитеррористической операции и методично бьет по жилым кварталам самопровозглашенных республик. Территории оказываются в реальной блокаде: отключены вода, электричество, связь… И обстрелы, обстрелы, обстрелы…

«Голос блокадного Луганска» — так называют Татьяну Бойко, журналиста телерадиокомпании «Луганск-24». 10 лет назад, пережив первые обстрелы вместе с родными в подвале, она пришла в студию с твердым намерением: рассказывать правду о том, кто несет разрушения в мирный Донбасс. Не было ни интернета, ни телевидения, и радио стало единственным источником информации в Луганске.

«Фактически я тогда была одна среди коллег, кто бы мог вещать, выходить в эфир на тот момент, потому что многие наши коллеги разъехались. Я для себя решила говорить правду, а правда на тот момент была в том, что нас пытались задушить, уничтожить. На нас танки пошли! Почему об этом не говорили? Почему молчали? И вот с этой правдой побежали на ту сторону!» — вспоминает Татьяна Бойко.

Ежедневно в прямом эфире всего 6 минут — больше обеспечить работу оборудования не мог бензиновый генератор — Татьяна говорила о том, что происходит. Архивов выпусков того времени не сохранилось. Но люди знают и помнят голос и то, как ждали каждого прямого включения. О Минских соглашениях, на которые люди возлагали большие надежды. Население Донбасса верило, что мировое сообщество сможет остановить обстрелы и бомбежку. Оказалось, что все заверения не более чем политический обман, все последствия которого прочувствовали на себе жители ЛНР и ДНР. «Такая злость взяла! Какие-то нелюди заставляют нас, моего ребенка сидеть в подвале! Вот я сейчас говорю, а у меня мороз по коже идет! Меня такая злость взяла. Мне на тот момент казалось, что ничего не случится, если я буду рассказывать правду! Ничего не будет, потому что за мной правда!» — делится воспоминаниями ведущая «Луганска-24».

Ее голосом «Луганск-24» вещает и сегодня. Директор ТРК «Луганск-24» Елена Прасолова уверена, что это правильно. И что именно так и должно быть. Чтобы люди — помнили. И о том, что работать приходилось под запретом. И о вызовах руководства телерадиокомпании в СБУ.

Пережив и бомбежки, и обстрелы, и танки на улицах родного города, жители Луганска мечтают о скорейшем восстановлении мирной жизни, поддержку региона-шефа считают бесценной и запечатлевают новые страницы новейшей истории этой земли.

Малая Шильна: с мечтой о школе

Сегодня завершились весенние школьные каникулы. Стартует последняя четверть учебного года. В новый учебный год школьники деревни Малая Шильна, что в Тукаевском районе, вновь войдут, похоже, в условиях давки: единственное старенькое учебное заведение, построенное еще в 1978 году, рассчитанное на 320 учеников, уже сейчас вмещает 500. Здесь нет актового зала, столовая рассчитана всего на 70 мест, классы расширены за счет коридоров, так как в каждом уже 35 и даже больше человек, а в гардеробе не хватает места.



Единственная старая школа, рассчитанная на 320 учеников, уже вмещает 500. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дети уже учатся в две смены, и развоз школьников идет до позднего вечера, ученики вынуждены после уроков возвращаться по оживленным дорогам, потому как для строительства пешеходных переходов в местном бюджете нет денег, как и на новую школу, обещанную людям главой района еще 5 лет назад.



Пытаясь хоть как-то повлиять на ситуацию, люди пишут во все инстанции, однако сверху проблема вновь и вновь возвращается на местный уровень. Круг замкнулся. Единственное решение, что предлагают людям: записываться в новую школу в… Набережных Челнах. Ее обещают ввести в эксплуатацию к новому учебному году. Все бы хорошо, но это 20 километров от дома.

О бедах деревенской школы и местных жителей, о том, что связывает Габдуллу Тукая и Уральск и как проходил Республиканский ифтар, о других событиях минувшей недели подробнее можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

