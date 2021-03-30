«Только он произнес «Ростислав Мурзагулов», экран стал черным»: как ТНВ стал «неудобным» в Башкирии

Загадочное совпадение

В минувшее воскресенье в Башкирии произошли перебои с вещанием телеканала ТНВ — в республике «ТНВ-Планета» и «ТНВ-Татарстан» входят в базовый пакет местного оператора цифрового ТВ «Башинформсвязь». Перебои произошли вечером во время показа итоговой информационно-аналитической программы «7 дней», которую ведет генеральный директор телеканала и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. В «Башинформсвязи» уже подтвердили перебои — по их информации, в этот момент происходило «переключение на резервное информационное сообщение» на 45 секунд, потом трансляция шла без нарушений.

Но есть одно «но»: сбой произошел как раз в тот момент, когда началась трансляция сюжетов об иске Общественной палаты Башкирии к телеканалу. По окончании сюжетов вещание возобновилось.

Этот сюжет начался с обсуждения реакции Общественной палаты Башкирии на инцидент во время матча «зеленого дерби» — хоккейного клуба «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», когда болельщики казанского клуба стали выкрикивать кричалки во время исполнения гимна Башкирии а капелла. «Согласен, это неправильно, некрасиво получилось. Но сразу были принесены соответствующие извинения, болельщики признали, что не разобрались в ситуации и сделали это, конечно, не нарочно […] Все, инцидент исчерпан», — указывает Аминов.

Однако в Общественной палате РБ посчитали иначе: председатель этой организации Ростислав Мурзагулов, комментируя инцидент, обвинил в нем неких «провокаторов» и призвал разобраться в ситуации силовые органы. «Отмечу, что по своей сути это экстремизм», — заявлял Мурзагулов.

— Политик регионального уровня, председатель Общественной палаты, призванный гармонизировать отношения в обществе, бросается походя тяжкими обвинениями, называет болельщиков экстремистами, апеллирует к силовым структурам. Я, конечно, удивился: журналист, а тем более политик, должен более тщательно относиться к своим словам, если он, конечно, понимает, что творит.

После этого Аминов, обращаясь с экранов к Мурзагулову, процитировал ставшую знаменитой фразу из ответа президента РФ Владимира Путина президенту США Джо Байдену.

«Думал — услышу аргументированный ответ, а получил донос в прокуратуру»

Ведущий «7 дней» обратил внимание, что ранее Общественная палата РБ уже жаловалась в правоохранительные органы на татарстанцев, более того, на Ильшата Аминова также написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить высказывания на экстремизм.

Ильшат Аминов: «Я думал, услышу аргументированный ответ, а получил донос в прокуратуру… Написали башкирские коллеги, а стыдно мне». Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывает Аминов, поводом стал сюжет передачи «7 дней» о конференциях башкирских историков, которые на ряде форумов призвали считать татарский язык «северо-западным диалектом башкирского языка». Эта тема также подробно освещалась в передаче «7 дней» в декабре. Тогда Ильшат Аминов говорил, что организаторы конференции «пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей». «Я думал, услышу аргументированный ответ, а получил донос в прокуратуру… Написали башкирские коллеги, а стыдно мне», — отозвался он.

Вспомнил Ильшат Аминов и совсем недавние события, связанные с проблемами представителей Татарстана в Башкирии, а именно отмену концерта популярного певца Фирдуса Тямаева — якобы из-за коммунальной аварии, следов которой певец не обнаружил. Позже у Тямаева на этой почве случился конфликт с Элвином Греем (Ильшат Аминов обращает внимание, что Грей — не только певец, но еще и советник главы Башкирии по культуре). Как итог — еще одно обвинение в разжигании розни, на этот раз от Элвина Грея в адрес Тямаева.

Отметим, что весь сюжет — от инцидента с «Ак Барсом» до конфликта певцов — длился более шести минут.



«И только он произнес «Ростислав Мурзагулов» — тут же экран стал черным»

Свидетелями отключения вещания стали и сотрудники телеканала «Новый век», рассказала редактор спецпроектов ТО «7 дней» телеканала Ильзира Юзаева. В это время команда журналистов находилась с рабочей поездкой в Туймазинском районе Башкирии для подготовки программы «Ватандашлар» («Соотечественники»).

— [В то воскресенье] мы заселились в гостиницу около 9 вечера по местному времени. Первым делом поставили передачу «7 дней», там Ильшат Юнусович произносил пламенную речь по поводу Путина и Байдена. Спустя минут семь после начала передачи он сказал, что переходит к спорту и затронул тот инцидент, который произошел в Уфе во время хоккейного матча. Он хотел показать зрителям цитату Ростислава Мурзагулова, председателя Общественной палаты Башкирии. И только он произнес «Ростислав Мурзагулов» — тут же экран стал черным, на нем появились слова «Приносим свои извинения за технические неполадки. Так экран держался минуты две-три, потом связь возобновилась, но шел уже совсем другой сюжет, — рассказала она «Реальному времени».



«Почему-то стали бояться откровенных программ»

Генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов подтвердил, что вещание прервалось ровно на время блока о Башкирии. Он не исключает, что речь могла идти и о сбое, и об акте цензуры.

— Мы с этим и раньше сталкивались: почему-то [в Башкирии] стали бояться откровенных программ. Выключали в то самое время, которое касалось Башкирии. Они пишут, что отключение длилось 45 секунд, но фактически оно длилось минут пять, то есть на весь блок. Претензии предъявлять пока не будем — вдруг это действительно совпадение и был сбой. Но если это повторится и превратится в систему, придется обращаться в соответствующие госорганы. Будем ждать. Если единичный случай — ладно. Это некрасиво по отношению к телезрителям, но мы есть на «Ютьюбе», на нашем сайте — не всем это удобно, но тем не менее можно нас найти и смотреть там, — прокомментировал он ситуацию «Реальному времени».

Ранее Общественная палата РБ уже жаловалась в правоохранительные органы на татарстанцев. Фото: bashinform.ru

«Реальное время» направило запрос в Общественную палату Башкирии по поводу произошедшего инцидента.

На ситуацию со сбоем в вещании обратили внимание как СМИ Татарстана, так и в социальных сетях Башкирии. Телеграм-канал «Футляр для курая» связал прерывание вещания с уже описанной Ильшатом Аминовым в передаче деятельностью Общественной палаты РБ.

«Власти Башкортостана не отреагировали на обращение Общественной палаты в правоохранительные органы, а вот передачу глушить, касающуюся этого вопроса, — так сразу. Власти Башкортостана не нашли ничего лучшего, как отключить вещание «неудобного» канала Татарстана», — пишут авторы канала.

После этого они предлагают посмотреть на «Ютьюбе» «сюжет «запрещенной» в Башкирии передачи».

Александр Артемьев