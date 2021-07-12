В вакцинации татарстанцев наметился позитивный тренд

700 погибших в день по России, летний отдых в пандемию и 10 лет крушению «Булгарии» — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Кого мы уже потеряли, и смерть против «антиваксеров» в вопросах вакцинации от COVID-19. Что может помешать детскому отдыху в оздоровительных лагерях республики. Как идет подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму. И какие вопросы обсуждались на традиционном нефтяном саммите в Татарстане. Об этом и других ключевых событиях недели — в нашем обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век».

Антиковидная кампания: идем на рекорд?

Пусть и с определенной долей осторожности, но можно говорить о позитивной динамике антиковидной кампании в Татарстане. В четверг на прошлой неделе в республике был установлен новый рекорд по числу вакцинированных за день. Еще 18 с лишним тысяч человек решились на инъекцию.

Что их подтолкнуло — желание отправиться в отпуск, опасение, что может не хватить вакцины (а с учетом роста числа желающих вакцинироваться такой риск реален), или действительно понимание, что это единственное средство, способное защитить от смертельно опасного вируса (не от самой болезни, а от рисков тяжело заболеть и умереть) — ни мы, ни наши коллеги с телеканала «Новый век» обсуждать не будем. Но факт остается фактом: если такие темпы сохранятся, то через 10 дней хотя бы первую инъекцию получат более 180 тыс. татарстанцев, через 100 дней — без малого 2 млн. Это дает реальный шанс уже к концу 2021-го достичь регионального коллективного иммунитета.

Темпы вакцинации растут, несмотря на старания «антиваксеров» разного уровня и страшилки, ими распространяемые. Как бы ни было это горько говорить, но сегодня сама смерть является мощным «агитатором» в пользу того, чтобы люди задумались о мерах противодействия ковиду. На прошлой неделе в России с печальной регулярностью обновлялись «рекорды» по числу погибших от новой коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Ежедневно костлявая уносила по 700 и более человек. Болезнь не делает различий ни по возрасту, ни по социальному статусу. А медики отмечают, что широкое распространение и активная мутация COVID-19 делают болезнь все более коварной. И все сложнее ее лечить.

«Дело может закончиться тем, что появится неизлечимая форма болезни, и тогда на кону будет выживание человеческой популяции. К сожалению, это уже не фантастика из фильмов ужасов, а реальность. Посмотрите, каких замечательных людей мы уже потеряли: великий режиссер Владимир Меньшов, автор бессмертного фильма «Москва слезам не верит», гениальный актер Василий Лановой, создатель «Ералаша» Борис Грачевский, доктор Борменталь из «Собачьего сердца» Борис Плотников. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, замечательный человек, переполненный кипучей энергией и грандиозными планами. Председатель Татарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, известный архитектор Фарида Забирова. Этот список огромен, и он, к сожалению, не закрыт», — отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Если в целом среди населения Татарстана можно отметить позитивные сдвиги в вопросах вакцинации, то по отдельным сегментам ситуация продолжает оставаться даже не то чтобы сложной, а удручающей. На конец июня в Мамадышском, Мензелинском и Спасском районах охват вакцинацией работников сферы образования составлял всего 11%. Чуть лучше, но недостаточно хорошо (33%) в Тукаевском, Елабужском, Бугульминском районах обстоят дела с вакцинацией в системе здравоохранения. Если заглянуть чуть глубже, то становится даже страшно: в целом по вакцинации работников сферы обслуживания в Высокогорском районе по состоянию на последний день июня был полный «0», в Мензелинском районе — 0,1%, в Муслюмовском — 0,4%, в Менделеевском — 0,6%.

«Неужели нам придется пойти по пути некоторых регионов и вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан? А тех, кто не хочет, не допускать до рабочих мест? » — задается вопросом Ильшат Аминов. И сам же отвечает: «Надеюсь, что до этого не дойдет».

Детскому отдыху — особое внимание

Даже в минувшем году — в самый разгар пандемии, в Татарстане смогли провести несколько смен в детских оздоровительных лагерях. Благодаря соблюдению самых жестких антиковидных требований удалось обеспечить полноценный отдых тысяч детей, не допустив вспышки инфекции.

В этом году Роспотребнадзор зафиксировал более 600 нарушений со стороны администраций оздоровительных учреждений. Так, в лагере «Чайка» закупили антисептик с содержанием метанола. Результат — отравление нескольких детей. Вопросы у Роспотребнадзора и других контролирующих органов возникли и к дирекции учреждения, и к производителям, и к самим детям, и к их родителям. Претензии есть к лагерям «Чирша» (Высокогорский район), «Заречный» (Нурлатский), «Патриот» (Верхнеуслонский), «Волга» (Камско-Устьинский), «Сосновка» (Бугульминский), «Санта» и «Регина» (Лаишевский), «Буревестник» (Елабужский), «Шифа» (Муслюмовский район), «Солнышко» (Набережные Челны), а также к казанским лагерям: «Дуслык», «Звездный», «Имени Гагарина».

Общее радостное настроение и красоту лесной архитектуры нарушает то, что лагерь попал в черный список. Фото: e-nkama.ru

«Камский Артек» — аналог легендарного крымского. Но общее радостное настроение и красоту лесной архитектуры нарушает то, что он попал в черный список. Нарушена технологическая карта питания. К счастью, нарушения небольшие и уже устранены.

Нарушения в организации питания были обнаружены в каждом втором проверенном лагере. С реализации снято почти 800 кг продуктов питания. Реакция президента Татарстана на доклад санитарных врачей была жесткой: немедленно устранить все выявленные нарушения, разорвать договоры с допустившими просрочку операторами питания. А в лагеря вместе с инспекторами Роспотребнадзора отправились депутаты Госсовета РТ, а с ними — съемочная группа программы «7 дней».

10 лет крушению «Булгарии»

79 спасшихся из 201, находившегося на борту. Крушение теплохода «Булгария», произошедшее 10 июля 2011 года в 3 километрах от берега, до сих пор называют крупнейшей катастрофой в истории современной России. 122 погибших, в том числе 28 детей. Они могли бы учиться в школах, выбирать институт, профессию, которой посвятили бы свою жизнь... Трагедия коснулась Татарстана, Марий Эл, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, Пермского края и Республики Беларусь.

Длинный гудок в память о жертвах катастрофы. Каждое судно, проходящее мимо места крушения, сигнализирует о том, что и спустя 10 лет люди помнят и скорбят вместе с близкими и родными о тех, кто погиб на теплоходе «Булгария».

Крушение теплохода «Булгария», произошедшее 10 июля 2011 года в 3 километрах от берега, до сих пор называют крупнейшей катастрофой в истории современной России. Фото: Роман Хасаев

В 2016-м поднятое со дна судно распилили и утилизировали. Но боль потери не утихла. Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с родными и близкими погибших и вместе с ними вспоминала о том, чем жили, к чему стремились люди, чьи жизни так рано оборвала катастрофа.

4 года расследования, опрошены свыше 1 тыс. свидетелей, 250 экспертиз. «Как вспоминали позже очевидцы, теплоход давно уже не вызывал доверия у пассажиров. Неприятный запах в каютах, очень плохое питание, но самое страшное то, что еще при посадке многие видели этот крен корабля. Позже во время следствия будет доказано, что корабль затонул из-за непрофессионализма экипажа и плохого технического состояния судна», — отмечают журналисты программы «7 дней».

На места в Госдуме РФ претендуют 32 партии

Право на участие в сентябрьских выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва имеют 32 политические партии. «Каких только названий не встретишь в этом списке. Есть, например, партия «Социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу», или вот: политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Попробуй не проголосуй — могут обвинить в том, что мы против добрых дел, детей, женщин, свободы…» — отмечает ведущий программы «7 дней». А также подчеркивает, что на политической арене появилось много новых людей и новых идей, которым еще до официального старта агитационного периода предстоит серьезно постараться, чтобы заслужить и узнаваемость, и доверие у россиян.

Из 32 партий лишь 14 могут выдвигать своих кандидатов без дополнительного сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов. «Это действующие парламентские партии — «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и «Справедливая Россия». Кстати, последняя на сентябрьские выборы выходит с новым названием — «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В феврале этого года произошло слияние трех партий: «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду». Таким образом, было решено объединить сторонников левых партий, не поддерживающих представителей Коммунистической партии. Также не требуется сбор подписей для партий «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Коммунисты России», «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Партия Роста», «Родина», «Российская партия свободы и справедливости» и «Яблоко», — уточняют наши коллеги из программы «7 дней».

Право на участие в сентябрьских выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва имеют 32 политические партии. Фото: Максим Платонов

В ЦИК РФ уже представлены документы для заверения списков кандидатов от «Единой России», либеральных демократов, коммунистов, эсеров и еще нескольких партий. Оппозиция из действующих политических лидеров страны всерьез настроена на борьбу и планирует нарастить число своих сторонников в новом созыве.

Нефть остается черным золотом

В последние годы в Татарстане, как и в целом по России, помимо добывающей промышленности, активно развиваются высокотехнологичная нефтехимия и нефтепереработка. Их доля в бюджете уже превысила нефтяной сектор. В частности, об этом шла речь на традиционном нефтяном саммите, состоявшемся в Альметьевске.

Роль и значение нефти как главного топлива постепенно снижается, отмечают эксперты. «Сейчас доля нефти, газа более 50%, а вместе с углем — около 80%. К 2040 году этот сектор традиционных источников энергии упадет минимум на 5%. И эта тенденция будет только усиливаться, особенно в отношении нефти», — привел на саммите цифры заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

В Татарстане в последние несколько десятилетий активно разрабатываются и внедряются технологии повышения эффективности добычи нефти, в том числе тяжелой, сверхвязкой и битумной. Причем, с учетом того, что зарубежные компании отказываются делиться технологиями, татарстанским нефтяникам остается рассчитывать на собственные силы и разработки в добыче, делая упор на эффективность, технологичность и экологичность.

В Альметьевске прошел традиционный нефтяной саммит. Фото tatarstan.ru

Кроме того, активно развивается переработка. Буквально за несколько дней до саммита «Татнефть» вместе с венгерскими партнерами дала старт строительству установки по производству резиномодифицированного битума на основе использованных шин. Основная часть всей добываемой в республике нефти перерабатывается в Татарстане. «В такой парадигме нефтяная отрасль никогда не станет умирающей. Да, ее доля и в Татарстане, и в России будет постепенно снижаться. А в республике где-то уже с 2010 года нефтехимия и нефтепереработка занимают более солидный вес в экономике по сравнению с нефтяным сектором. В таком же направлении движется и российский ТЭК, разве что более медленными темпами. Чтобы было понятно: в 2019-м российский бюджет получил от продажи нефти и газа 39% всех доходов, в 2015-м — 43%. В 2020 году из-за локдауна и падения спроса на нефть эта доля сократилась до 28%. Однако дело даже не только и не столько в этих процентах. Российский и наш татарстанский ТЭК стали качественно другими. Так что нефть все еще черное золото. И мы должны дорожить этим богатством», — отмечают журналисты ТНВ.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в республике встретили и провели чувашский национальный праздник Уяв, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 12 июля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

