Телеканал ТНВ запустил в соцсетях конкурс с хештегом #минтатар

Фото: Максим Платонов (архив)

Телеканал ТНВ запустил в соцсетях конкурс с хештегом #минтатар. Для участия в нем необходимо использовать специальную маску в Instagram.

Как рассказала руководитель PR-службы ТНВ Айгуль Галиуллина, при использовании маски в соцсети выпадает случайная буква татарского алфавита, и участник конкурса должен назвать за определенное время все известные ему слова, начинающиеся на сгенерированную букву.

За первые три дня маской воспользовались 150 Instagram-пользователей. Итоги конкурса на денежные призы планируется подводить каждую пятницу начиная с 15 октября, сообщается на сайте ТНВ.



Татьяна Демина