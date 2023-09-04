День Республики Татарстан: как это было?

Как прошли День города в Казани и День республики, 1 сентября в Донбассе и награды героям СВО — события недели в программе «7 дней»

Безусловно, одним из ключевых событий минувшей недели для каждого жителя Татарстана стал День республики. А для казанцев праздник стал двойным, так как в столице Татарстана отмечали еще и День города. Небольшой экскурс в историю, самые яркие моменты состоявшегося праздника, а также что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Ты помнишь, как все начиналось?

Ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана и председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов начал выпуск на несколько грустной ноте: «Скажем честно, День города, День столицы, 30 августа мы отметили хорошо, множество красочных мероприятий, опять же Клава Кока не подкачала, и День республики тоже отметили. К сожалению, я вынужден говорить об этих событиях именно в этой последовательности», — поделился он с экрана и пояснил: «На мой взгляд, ежегодно мы что-то теряем в этом празднике. Теряем его политический контекст. Конечно, романтизм 90-х уже канул в Лету, глупо ностальгировать о том, что прошло. Нет, простите, неправильно выразился, не прошло, трансформировалось в духе времени. Главное, на мой взгляд, в празднике 30 августа: Республика Татарстан была и остается опорным регионом развития федеративных отношений в нашей стране, и именно здесь, на мой взгляд, заложена основа государственного устройства современной Российской Федерации, здесь обрела содержание формула «Сильные регионы — сильная Россия».

Все началось с Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики, подписанной 30 августа 1990 года. «Заявив 30 августа о своих суверенных правах, мы в том числе, взяли на себя и огромную ответственность. И здесь только глупцы видят сепаратизм. Все 33 года с момента принятия декларации мы своим трудом, своими успехами доказывали и доказали важное значение федерализма для Российского государства, необходимость делегирования полномочий между центром и регионами, возможность динамичного развития многонациональной и многоконфессиональной республики, опирающейся на дружбу и взаимопонимание народов, ее населяющих», — подчеркнул Ильшат Аминов. Иными словами, никогда речь не шла об отделении от России, а только и исключительно о правах союзной республики в составе большого союзного государства.

Подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990. Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

Сегодня Татарстан не только инвестиционно привлекательный регион-донор, с растущим населением, красивейшими, удобными для проживания городами и селами. Это еще и важнейшая в масштабах всей страны площадка для международных форумов и мероприятий. Раис Татарстана Рустам Минниханов не только руководитель опорного региона страны, но и лидер всех татар, второго по численности народа в России, а также по поручению президента России Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Во многом эти успехи обусловлены крепким и надежным фундаментом, заложенным в 90-м году прошлого века. Каким будет дальнейший путь развития республики, решается сегодня, в том числе и жителями самой республики и их каждодневным трудом.

Более 30 тыс. человек на одной площадке

День Республики и День города в Казани прошел, как всегда, с размахом. На одной только центральной площадке торжеств, раскинувшейся у подножья Центра семьи «Казан» собрались свыше 30 тыс. татарстанцев и гостей столицы республики. Для них там состоялся суперконцерт.

Впрочем, ярких событий хватало не только вечером, и не только у «Чаши», и уж точно — не только в Казани. Торжества прокатились по всей республике.

В столице Татарстана масштабное празднество по традиции одним из первых развернулось напротив театра Галиаскара Камала. К слову, в 2023-м впервые в истории праздника шествие гармонистов возглавила женщина — заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

На сцене — единство культур народов: народные татарские мелодии сменяются русскими, мордовскими, чувашскими проигрышами. Творческие коллективы съехались со всей республики. Вниманию гостей торжеств представили уличные постановки, народные костюмы, угощения, сувениры и разнообразную продукцию ремесленников. Для интересующихся открыли экспозиции, в том числе в интерактивном формате.

На ипподроме — традиционный конноспортивный праздник. В скачках участвуют только чистокровные породы: рысаки, арабские, татарские. Были разыграны десятки наград, включая кубок первого президента Татарстана, раиса Республики Татарстан, президента Арабских Эмиратов.

Свои торжества состоялись во всех райцентрах, городах, поселках, селах и деревнях республики.

В столице Татарстана масштабное празднество по традиции одним из первых развернулось напротив театра Галиаскара Камала. realnoevremya.ru

Герои СВО

А накануне этих торжеств в казанском Кремле состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. В числе тех, кого чествовали с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, были и герои специальной военной операции — военнослужащие сформированных в республике именных батальонов «Тимер» и «Алга».

Поздравляя защитников Донбасса, Рустам Минниханов подчеркнул: «Выбрав путь служения Отечеству и народу, наши ребята проявляют стойкость и героизм, порой ценой собственной жизни…»

Примерно в то же время в зоне специальной военной операции также состоялась церемония награждения. В местах дислокации батальонов на территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области свидетелями церемонии стала съемочная группа программы «7 дней». Журналисты приехали в ближний тыл войсковых подразделений вместе с гуманитарным конвоем из Татарстана, привезя с собой не только продукты питания, медикаменты, одежду, необходимые строительные материалы и технику, но и государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Вручить награды удалось не всем. Часть бойцов в это время несли службу на передовой, а кто-то проходит реабилитацию после ранений в госпиталях. Как раз из числа тех, кто находился на излечении в Татарстане, и были приглашены военные на церемонию вручения госнаград в казанский Кремль.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

100 лет ветерану Великой Отечественной

Командир артиллерийского орудия, участник Сталинградской битвы и последовавшего наступления, а в мирное время — старейший энергетик Заинска и почетный гражданин Заинского района РТ — Леонид Мачтаков. В августе участник Великой Отечественной войны отпраздновал вековой юбилей. Ветеран весел и легко адаптируется в стремительно меняющемся мире, осваивая цифровые технологии. Да, конечно, силы уже не те, и чтобы сделать несколько шагов по яблоневому саду, нужна поддержка родных, но главное ведь — бодрость духа. А ее у Леонида Яковлевича — еще и поделиться хватит.

Что он и делает. Съемочную группу программы «7 дней» встретил радушно. Разговор щедро разбавлял шутками, делился жизненным опытом. Один из главных советов: дивиться каждой мелочи.

О себе и о войне говорит охотно, но мало. Родился в Заинске. В колхозе работал с 7-го класса. Когда учился в 10-м, началась война. В январе 1942-го был направлен в Виленское военное пехотное училище. Оттуда досрочно — на фронт — подо Ржев. Первый бой и первые ранения — в плечо и спину. Спустя полтора месяца — снова на фронте, в составе 279-й стрелковой дивизии отправляется под Сталинград. Наступление. Бои. Под Луганском еще одно ранение — прошило автоматной очередью. Госпиталь. И снова — в бой. На этот раз — под Курском, Курская дуга. Контузия. Восстановление — и вновь на фронт. Освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Югославию. Боевой путь завершил в Венгрии. О Победе, говорит, узнали случайно, и только потом был озвучен официальный приказ.

А после войны активно включился в развитие энергетики. Почти 40 лет отдал Заинской ГРЭС, причем начинал с этапа строительства станции. «Главнокомандующим на этой стройке был Берия. Лаврентий Палыч. И, сегодня это не секрет, очень большой личный вклад сделал в строительство атомного завода, где первую атомную бомбу собирали. Берию я видел в 5—7 метрах от меня. И Курчатова, я с ним спорил даже», — вспоминает ветеран.

Сейчас Леонид Мачтаков на заслуженном отдыхе. Вот только двери его дома открыты постоянно: приходят и с ГРЭС: рассказать об успехах, спросить совета. А на юбилей — с поздравлениями.

Главной наградой жизни сам ветеран считает супругу — Тамару. Первую встречу с ней помнит, как будто она была вчера: «Пришел в кино, стояла девушка, оркестр играл. Редко кто танцует вальс-бостон, и она стояла одна. Я ее спросил: «А почему вы не танцуете?» Она говорит: «У меня партнера нет». И я ей предложил свои услуги, и мы стали танцевать». Прожили душа в душу полвека. Сегодня ее рядом нет. Вот только глаза любимой женщины — всегда напротив. Портрет нарисовал сам Леонид Яковлевич. А еще рядом четверо детей, пятеро внуков и двое правнуков.

realnoevremya.ru

Не все смогли сесть за парты в День знаний

В новых регионах России еще не везде спокойно, а потому не все школы смогли вовремя открыть свои двери для учеников. Но новый учебный год все же стартует и там. 11 сентября — сразу после завершения выборов различных уровней власти в регионах.

В городе Рубежном, над которым, как и над Лисичанском, взял своего рода шефство Татарстан, из восьми школ уцелела ровно половина. Учебный процесс в этом году здесь будет проходить в очно-дистанционной форме. Иными словами, дети будут приходить в школы, получать задания, а выполнять их предстоит дома. Контроль занятий будет проходить в том же формате: пришли, сдали тетради и ушли. Оставаться в школах постоянно — опасно. ВСУ продолжают обстрелы мирных объектов, в образовательных учреждениях нет электричества и интернета, отопления и воды. А в дни продолжившихся летних каникул дети из Донецка были приглашены в Татарстан. А из самой республики в Рубежное доставлены школьные принадлежности для всех учеников города: портфели со всем необходимым для школьников разных возрастов.

Подробнее узнать обо всем этом, а также о том, как в Альметьевске встретили День нефтяника, приуроченный в этом году еще и к 80-летию компании Татнефть и 75-летию крупнейшего нефтяного месторождения республики — Ромашкинского, а еще увидеть новый музыкальный клип от музыкального канала «Майдан» можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 4 сентября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.