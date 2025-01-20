Волонтеры из Татарстана борются с последствиями экокатастрофы на Черном море

Наши в Анапе, «период охлаждения» в банковской сфере и чем живет нацобразование: итоги недели от «7 дней»

Фото: Валерий Скурыдин

Тысячи неравнодушных людей съехались в терпящий экологическое бедствие регион со всей России. В том числе волонтеры из Татарстана. Едут поодиночке, семьями и командами, за свой счет и остаются кто на несколько дней, а кто на недели и даже месяцы. Помогают устранять последствия розлива мазута, несмотря на сложные погодные условия, трудности и реальный риск для здоровья: уже 146 волонтерам потребовалась помощь врачей. Из-за работы в районе загрязнения активистов беспокоили сильная головная боль и тошнота. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

У самого Черного моря

«Посчитать, сколько их, почти невозможно. Нет специальных целенаправленных групп. Все сборы стихийны: незнакомые ранее друг другу люди из Казани, Челнов, Заинска и самых отдаленных уголков республики», — так описал картину татарстанского волонтерства в Анапе ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. Но то, что татарстанцы — одни из активных участников противостояния с экологической катастрофой, не вызывает сомнений. Часть добровольцев прибыли в первые же дни после крушения двух танкеров, перевозивших мазут, участвуя в сборе розлива нефтепродуктов провели новогодние дни и продолжают этот нелегкий труд сегодня.

Волонтеры начали прибывать в Анапу в первые же дни, как стало известно об экологической катастрофе. Валерий Скурыдин

Съемочная группа ТНВ встретилась с этими героями. В момент приезда журналистов на одном из центральных пляжей Анапы, казалось бы, ничего уже не говорило о постигшей курорт беде. Это и есть результат работы волонтеров, спасателей, водолазов и других специалистов. Еще совсем недавно море здесь было по-настоящему черным, а песок скрывался под тоннами мазута. Но затишье временное. Скоро новый шторм, а значит, к берегу прибьет новую волну вымытого из поврежденных судов яда. «Поскольку море загрязнено, рыба, дельфины, птицы погибают. Они питаются этой рыбой и гибнут. Мы находили много мертвых птиц. Перья чистые, а печень черная», — рассказал журналистам из Татарстана Рамиль Ахмадуллин. В обычной жизни — строительный эксперт, сегодня — независимый волонтер. Он никогда не состоял в специальных организациях и обществах, просто услышал, что нужны люди и помощь, собрался и приехал.

Сегодня бороться с последствиями розлива мазута помогают тысячи неравнодушных людей со всей России. Валерий Скурыдин

Именно Рамиль стал гидом для съемочной группы ТНВ, познакомил с другими волонтерами, показал, как обустроены волонтерские лагеря и кто им помогает.

Волонтерский штаб — палатка на берегу. Дежурные круглосуточно следят за морем. На улице холодно. Благотворители помогли поставить две печи. Часто приходят люди — местные жители. Кто-то с угощением, кто-то со словами благодарности. Даже в моменты затишья не всегда получается отдохнуть. Да и усталость постепенно копится в организме.

По пути встретили еще одного волонтера из Татарстана. Вере Ивановской 68 лет. Она приехала из Казани буквально 3 дня назад.

Динара Кайбагарова — жительница Краснодара. Но на берегу Анапы в борьбе с розливами времени проводит больше, чем дома. Отдышится немного в родных стенах и снова на берег: «Видеть, как на твоих руках дельфины умирают, птицы, — душа болит», — не скрывает эмоций волонтер.

Чтобы помочь отравленным и измученным птицам, их необходимо бережно отловить. Валерий Скурыдин

Маяк — территория заповедника «Утриш». В день приезда съемочной группы ТНВ работы там были приостановлены. Сильный ветер сбивал с ног людей и не давал приземлиться измученным и отравленным птицам. Но не только погода не позволяет иной раз вовремя оказать помощь пернатым: «Осложняется все и тем, что местных «гоняет» охрана заповедника. Парадокс, но есть те, кто буквально мешает работе волонтеров. Поэтому борются не только с мазутом, но и с несправедливостью», — отмечает Евгений Мацынский, волонтер из Анапы, но с татарстанским корнями: родился и вырос он в Набережных Челнах.

На месте волонтеры работают в тесном тандеме со спасателями. Как отмечают специалисты, самые проблемные — песчаные пляжи: при низкой температуре мазут проникает сквозь верхний слой и образует в грунте собственный слой. При потеплении начинает испарять токсины. Поэтому работать нужно обязательно в специальной одежде, очках, респираторе.

Арина Гордовская — студентка КГАСУ — на время оставила учебу и родных в Казани и приехала сюда. Говорит, что особенно в первые дни потеряла счет времени, работала как в тумане. Признается, что саму Анапу так и не успела посмотреть: просто некогда. Тянет домой, но уехать не в силах — еще слишком много задач. «Если не мы, то кто?» — спрашивает девушка.

Тамару Саттарову журналисты застали с очередным пациентом в пункте приема спасенных птиц. Волонтер помогала пернатой очиститься от мазута: обрабатывали клюв, глаза, затем птицу кормили сорбентом для избавления от попавших внутрь нефтепродуктов и отправляли на крахмал, позволяющий снять мазут и с перьев. Таких пунктов в зоне экокатастрофы несколько. Затем очищенных от нефтепродуктов птиц отправляют в центры реабилитации.

Каждую пойманную птицу бережно очищают от нефтепродуктов. Реальное время / realnoevremya.ru

Антон Бортяков, биолог, член Совета татарстанской организации Всероссийского общества охраны природы, отмечает, что группы волонтеров уже мониторят ситуацию в направлении предполагаемого движения пятна мазута — работают в Керчи и Крыму. В первой уже развернута масштабная операция, во втором — пока спокойно. «Очистить большую часть пролива удается, но это не гарантия в будущем. Мобильные группы планируют объезжать побережье и выходить в море. Если мазут не поднимется со дна за это время, придется подождать до весны, когда вода потеплеет», — отмечает эксперт. А волонтеры призывают не оставаться равнодушными: люди, готовые потратить хотя бы несколько дней на помощь природе, здесь очень нужны.

«Период охлаждения»

Буквально на днях в профессиональный сленг банковской системы введено новое понятие — «период охлаждения». Госдумой утвержден закон, согласно которому теперь при выдаче кредита будет действовать определенная временная пауза между одобрением на выдачу займа и непосредственно его выдачей. И нужно это для противодействия мошенникам — психологическим манипуляторам, нагло залезающим в карманы нашим согражданам и не только выгребающим оттуда все их накопления, но и убеждающим брать кредиты и переводить их «на безопасный счет».

Мошенники используют богатый арсенал психологических приемов воздействия на жертву. Реальное время / realnoevremya.ru

Для информации: в 2023 году наши сограждане отдали интернет-мошенникам 15 млрд рублей, за три квартала 2024-го — 18 млрд рублей. И очень часто это были именно заемные средства. На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным казанская пенсионерка Елена Маркелова рассказала о своей печальной истории, начавшейся с телефонного звонка с предложением пройти диспансеризацию, а завершившейся двумя кредитами и неподъемной для пожилого человека суммой почти в 2 млн рублей, улетевшей в чужие карманы.

Елена Маркелова рассказала Владимиру Путину о том, как стала жертвой обмана. скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

С марта 2025 года вступает в силу закон, согласно которому каждый гражданин может установить самозапрет на получение кредитов, а для банка заявка от заемщика с самозапретом будет тревожным сигналом. Ну и «период охлаждения» — время (если сумма более 200 тыс. рублей — 48 часов), которого по мнению законотворцев должно хватить на то, чтобы попавший под «чары» мошенников человек смог спокойно обдумать ситуацию, связаться с родственниками и одуматься. Банки за это время тоже смогут уточнить, не оставлял ли этот же человек в эти дни заявки на кредит в других финансовых учреждениях.

Буинская национальная гимназия

Татарский язык — живой, сохранный, городской — стал частью большой исследовательской работы ученых Института языкознания РАН. По поручению Владимира Путина разработан документ, способный в будущем стать основой проекта государственной языковой политики.

Исследовательская программа объединила 155 живых и 15 заснувших и исчезнувших языков народов России. Причем татарский язык признан одним из самых активных и живых языков, используемых не только в сельской местности, но и в городах. Однако и здесь не все гладко. Глобализационные процессы сильны, и ассимиляция, а также унификация языков и культур в современном мире — одна из самых больших угроз для национальной идентичности.

Татарский язык признан одним из самых активных и живых национальных языков в России. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Яркий пример этому — Буинская национальная гимназия, учебное учреждение с более чем вековой историей. Татарская школа была основана в Буинске в 1922 году. В лучшие времена в нее приезжали учиться дети со всей округи, и лучшие ученики становились передовиками всей системы народного хозяйствования. Вторая волна активного развития школы случилась в 90-е годы, когда на пике роста самосознания, политического и правого статуса татарского народа школа в Буинске получила особый статус национальной гимназии. За несколько лет гимназия стала одним из значимых центров образовательной и культурной жизни, а на ее базе были открыты множество кружков, секций, художественная и музыкальная школы. Для каждой семьи было делом чести, чтобы их ребенок учился именно здесь.

Сегодня в Буинской национальной гимназии учатся всего около 300 школьников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но прошло не так много времени, и сегодня в гимназии учатся не тысяча с лишним детей, как было, а лишь около 300. У единственной в городе татарской школы трудности с набором учеников. Да, возможно, свою роль сыграли и демографический кризис, и внутрирегиональная миграция, когда люди в поисках лучшей доли семьями перебираются поближе к промышленным центрам республики. Но налицо и кризис образования на татарском языке — преподавание в татарской гимназии на нем не ведется. От былой национальной гордости остались только название и методики воспитания в духе нации.

Еще одна из причин, по мнению наших коллег, заключается в том, что на месте ликвидированной школы искусств на площадке гимназии администрация района разместила классы коррекционной школы. На площадке гимназии — это означает, что у коррекционной школы нет отдельного входа, своей столовой и даже директора: де-юре директор национальной гимназии — теперь директор, руководитель специального образовательного учреждения. «Такая вот полная социальная адаптация и интеграция в общество. Только тесное соседство такого инклюзивного и национального образования, увы, не играет в пользу последнего», — отмечает журналист ТНВ.

На запрос журналистов ТНВ ответ от администрации Буинского района пока не поступил. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как так получилось, что единственная национальная школа в Буинске сейчас воспринимается как коррекционная, недоумевает и заслуженный профессор КФУ, академик, автор многочисленных книг по научной педагогике Анвар Хузиахметов. Именно он — один из тех, кто стоял у истоков подъема национального образования, и ему несказанно больно видеть, «как на глазах происходит разрушение того, что было создано годами, неимоверным трудом многих людей».

Журналисты ТНВ пытались получить ответ в администрации Буинского района, но… в отведенные федеральным законом о СМИ 7 дней так его и не дождались. «Видимо, руководство Буинского района живет в какой то иной законодательной плоскости. В чем же их мотивы? По какой все же причине были объединены под одно крыло две такие разные образовательные системы, две школы, каждая из которых сегодня отдельно нуждается в особом отношении. Возможно, местные власти ограничены в средствах, возможно, ограничены в помещениях, а может, и ограничены в убеждениях. Важный жизненный навык, которому, увы, не учат в школе», — с горечью предполагает автор сюжета Ильзира Юзаева.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 января в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, с какими итогам завершил минувший год Минтранс республики, кто возглавил Минфин Татарстана, как очередной гуманитарный конвой из Татарстана добрался до зоны СВО, а также о новых победах татарстанских спортсменов.