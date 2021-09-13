«Татарча диктант» в прямом эфире: татарский мир в шестой раз сдал экзамен по родному языку

Что помнят и о чем забывают татары мира, избирательная кампания на финишной прямой и последствия засухи — итоги недели в программе «7 дней»

Нет языка — нет народа. Об этом уже неоднократно говорили и с высоких трибун, и в различных СМИ. Кто-то с этим утверждением категорически не согласен, утверждая, что в глобальном масштабе происходит ассимиляция культур и это естественный и необратимый процесс. Другие именно этого и опасаются: что, превращаясь в единую массу, представители различных этносов и народов теряют и самобытность, и уникальное многовековое и даже тысячелетнее культурное наследие. Именно язык — связующая нить, через годы и расстояния скрепляющая людей. На прошлой неделе уже в шестой раз проходила Всемирная акция «Татарча диктант». Представители татарского народа, вне зависимости от того, в какой бы точке планеты они ни находились, могли проверить свой уровень и качество знания родного языка. Как проходил экзамен, а также о том, какие еще ключевые события недели попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Узнать и оценить

Узнать уровень знаний татарского языка и оценить характер и диапазон изменений в глобальном масштабе. Даже не изменений, а потерь. А еще постараться понять: как можно повлиять на ситуацию и ее исправить. Такова цель Всемирной акции «Татарча диктант».

Самому экзамену, уже шестому по счету, предшествовала масштабная подготовительная работа. Специалисты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ предложили для диктанта более полутора десятков текстов. В итоге были выбраны три. Отрывки из произведений классиков татарской литературы — Гумара Баширова (в этом году исполняется 120 лет со дня его рождения) и Ибрагима Салахова (в текущем году ему исполнилось бы ровно 110 лет). Их и предстояло написать под диктовку участникам бесплатной акции мирового масштаба.

Три текста — три уровня сложности. Самый сложный и по насыщенности, и по речевым оборотам, и по объему в пятницу достался жителям Татарстана и Башкортостана — тем, кто живет в татароязычной среде. К слову, в этих регионах диктант писали в прямом эфире. Трансляция экзамена велась на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». В субботу уровень своих знаний родного языка смогли проверить жители регионов России. Им достался вариант попроще, так как там на протяжении последних лет испытывается серьезная сложность с организацией процессов изучения родных языков. И еще более легкий вариант был предназначен для представителей татароязычных диаспор и общин в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они писали диктант в воскресенье.

«Татарча диктант» призван не только помочь специалистам разобраться в том, что мы теряем, но и самим людям помочь осознать тот факт, что они не так хорошо знают родной язык, как думают сами. Фото kzn.ru

Наши коллеги из программы «7 дней» вместе с экспертами и специалистами системы национального образования в очередной раз подняли вопрос недостаточного внимания к родным языкам многонациональной России. Не может же быть нормой подход, когда на то, чтобы постичь все лингвистические тонкости и нюансы, отводится лишь два часа в неделю, а изучение грамматики и чтение глубокой литературы подменяется коммуникативным подходом: общение, песни… Это тоже нужно, разумеется, но не может быть основным элементом образования.

Результат «коррекции» системы национального образования, ведущейся с 2016 года, ужасает! Академик Рузаль Юсупов — автор многочисленных изданий по грамматике татарского языка и правильной речи, только в одной из своих книг указал свыше 6 тысяч (!) грубых ошибок, прочно вошедших в обиход и сегодня считающихся едва ли не нормой. «Язык — это живой организм, чем беднее его среда обитания, тем ниже его функциональность. Литературный татарский язык теряет свои классические нормы и переходит в иное состояние», — отмечают наши коллеги. И с этим невозможно не согласиться. Страдает грамматика, теряется фонетика, уникальные звуки произношения татарского языка подменяются более простыми и слышимыми ежедневно. Меняется сама речь.

«Татарча диктант» призван не только помочь специалистам разобраться в том, что мы теряем, но и самим людям помочь осознать тот факт, что они не так хорошо знают родной язык, как думают сами. Понять это и хотя бы попытаться самим восполнить белые пятна в образовании. Не только в своем, но и своих детей. Тех, кому предстоит либо сохранить и преумножить национальную культуру, либо, если никто и ничего так и не будет делать, стать свидетелями ее дальнейшей деградации. Наши коллеги из программы «7 дней» подчеркивают: «По словам филологов, сегодня весь филологический мир движется в новом направлении. Востребованные языки переходят на новый уровень грамотности — это функциональная грамотность. Когда человек не просто правильно говорит и пишет, он на своем родном языке работает, обучает, изучает, совершенствуется, потому что для него он не по выбору, а действительно родной».

Пачки бюллетеней уже отправились к избирательным участкам. Фото: Ринат Назметдинов

Выборы-2021

Считаные дни остаются до выборов. В этом году отдать голос за партийные списки и отдельных кандидатов в депутаты Государственной думы РФ можно будет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября включительно.

В Татарстане свои двери уже утром в пятницу откроют 2 810 стационарных участков, а также 46 — в местах временного пребывания граждан: больницах, местах содержания под стражей, в санаториях, на вокзалах, в аэропортах.

С 17 сентября начнется голосование, а уже с 16-го будет запрещена любая агитация. Ну а пока кипят политические страсти и работа по подготовке к самой процедуре голосования. Наши коллеги с телеканала «Новый век» понаблюдали за этими процессами.

Пока кандидаты агитируют и дискутируют, на участках кипит работа. 100 тысяч камер по всей России будут фиксировать процесс от начала и до конца. Подлогам, нарушениям, спорным моментам места остаться не должно. За порядком и сохранностью на участках уже с 16-го будет наблюдать охрана. Пандемия также внесла свои требования: маски — обязательный атрибут голосования.

Пачки бюллетеней уже отправились к избирательным участкам. Под вооруженной охраной, спецтранспортом и с сопровождением. Более 6 млн бланков, которым уже к концу этой недели предстоит быть заполненными избирателями, оказаться в урнах для голосования, а после завершения процедуры — тщательно сосчитанными. Пока еще чистые клетки напротив фамилий обещают кому-то радость победы, кому-то горечь поражения. Но это еще впереди. А вот пробные экземпляры и печатный брак уже отправились на «гильотину», а затем — в утиль.

В общем и целом республика к процедуре выборов готова. Какой окажется явка и какой результат покажет голосование — узнаем уже через неделю.

Тех, кто прошел процедуру, — всего 250 тыс. человек на всю страну. Фото: Максим Платонов

Вакцинация и ревакцинация

И вновь о COVID-19, пандемии и вакцинации. По информации наших коллег из программы «7 дней», на настоящий момент первым компонентом вакцины в России привито менее трети населения. А представители медицины отмечают, что общее число привитых… снижается. Как это может быть? Ответ лежит на поверхности: из получивших вакцину 44 млн наших сограждан примерно 17—18 млн человек прививку делали еще в феврале-марте. Иными словами, полгода миновало, пора делать ревакцинацию.

Тех, кто прошел эту процедуру, — всего 250 тыс. человек на всю страну. «Делают это, похоже, только в армии», — констатировал журналист программы Михаил Любимов. Вот и получается, что реально защищены уже не 30%, как нам казалось, а всего лишь 18—19%.

Вакцинация — дело добровольное. При этом руководителям компаний и организаций рекомендуют следить за количеством вакцинированных сотрудников. При этом ни настаивать, ни делить, например, в вузах тех, кто получил иммунитет, и тех, кто иммунитета не желает, прав у руководителя нет. Но есть обязательства перед собой и коллективом — сделать все, чтобы снизить опасность вспышки эпидемии.

Недавно ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что не намерен выдавать дипломы тем, кто отказался от вакцинации. «Отказаться от прививки — это то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается Солнце... Я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — цитируют якобы слова Запесоцкого наши коллеги из программы «7 дней». Минобр уже заклеймил слова и действия ректора «недопустимыми». Между тем в университете один из самых высоких уровней вакцинации и среди сотрудников (100%), и среди студентов (93%).

Съемочная группа ТНВ побывала в Санкт-Петербурге и встретилась с Александром Запесоцким — руководителем учебного учреждения, свободного от ковида. К слову, в самом вузе новость о заявлении ректора не выдавать дипломы невакцинированным студентам называют фейком. А вот что является правдой и как удалось добиться столь потрясающего результата антиковидной кампании, можно будет узнать, посмотрев свежий выпуск программы «7 дней».

Местные аграрии не собрали и половины от прогнозных объемов. Фото: tatarstan.ru

Урожай-2021: не собрали половины

Согласно отчетам Минсельхоза России, страна в этом году собрала небывалый, рекордный урожай. В числе лидеров — Кубань, Ростовская область. Ставрополье собрало вдвое больше зерна, чем в 2020-м. Великолепную урожайность показали поля Сибири. Экспорт зерна достиг пиковых значений.

Тем временем Поволжье считает убытки. За все лето лишь пара кратковременных дождей. Земля, пересохшая до состояния пыли, и аномальная жара. Все это привело к тому, что местные аграрии не собрали и половины от прогнозных объемов. Да и то, что собрали, сами хлеборобы называют «щуплым».

Общий объем засыпанного в хранилища Татарстана зерна — почти 2 млн 400 тыс. тонн. Не то что недотягивает до рекордных показателей 2020-го. Этих объемов не хватает даже для того, чтобы перекрыть потребности самой республики. Причем не хватает намного: недобор по потребностям 1 млн 200 тыс. тонн! Придется закупаться за пределами Татарстана. И покупать предстоит много. Шаги в этом направлении уже предпринимаются, и хлебопеки уверяют: причин для беспокойства нет. Хлеба будет достаточно. И цены на него сильно повышаться не будут. На производство социальной хлебобулочной продукции республиканский бюджет выделяет средства.

В городах уже стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Выбор — достойный. Цены — адекватные. Эксперты отмечают: общая обеспеченность потребностей республики по овощам — 65%.

Памятуя о проблемном 2010-м, животноводы весной и летом времени даром не теряли. Кормов заготовили достаточно. Буренки будут сыты, а значит, ни падения надоев, ни сокращения самого поголовья ждать не следует. Ситуация под контролем.

И все же проблем лето принесло немало. В 42 районах Татарстана вводился режим ЧС из-за аномальной жары и засухи. Только по самым скромным подсчетам, потери сельхозпредприятий из-за погоды превышают 25 млрд рублей. Аграрии надеются на помощь федерального центра, но и сами не сидят сложа руки: уже сейчас делается ставка на технологии при закладке урожая уже будущего, 2022 года. Сев озимых завершается. Наконец пришедшие дожди обещают возможность накопить достаточно влаги для укрепления посевов. И это вселяет надежду.

Обо всем этом, а также о том, как татарстанский историк и этнограф в теледебатах переспорил Владимира Жириновского, о том, что такое PetroChemSkills и какое отношение он имеет к Нижнекамску, Группе ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг», и о том, как Казань встретила Игры стран СНГ, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 13 сентября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

