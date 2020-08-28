Анализ телесмотрения IPTV «Таттелеком»: в топе июля — детские каналы и развлекательный контент

«Реальное время» проанализировало данные о телесмотрении каналов в Татарстане, представленные крупнейшим провайдером региона «Таттелекомом», и сделало вывод о том, что в прошлом месяце у жителей республики наметился серьезный запрос на детский и развлекательный контент. Так, телеканал «Карусель» вдруг вырвался на первое место по телесмотрению, обогнав июньского лидера — телеканал ТНВ. В свою очередь, подробное изучение сетки ТНВ продемонстрировало высокую популярность рекреационного, юмористического и спортивного контента. Подробности — в нашем материале.

«Карусель» на вершине рейтинга

Прежде, чем перейти к описанию результатов исследования, стоит уточнить, что полученные нашим изданием данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых измеряется десятками тысяч устройств, а распределение приставок на территории Республики Татарстан — 28% в городах и 72% в остальных населенных пунктах. По ним татарстанцы смотрят более 200 телеканалов.

Отметим также, что данные не персонализированы, в статистике оценивается совокупное время, в течение которого в республике смотрят ту или иную «кнопку» — а по этому показателю легко выяснить и предпочтения людей в телесмотрении.

Итак, буквально за месяц картина телесмотрения в республике заметно изменилась. Если в июне самым популярным в Татарстане телеканалом — в будни, среди абонентов IPTV провайдера «Таттелеком» — являлся ТНВ с общей долей в 7,9%, то в июле на первое место выбилась «Карусель». Главный телеканал республики теперь занимает четвертую позицию с долей 6,3%. На втором месте находится НТВ, за ним следует Первый канал.

Для сравнения, в июне на втором месте находился «Первый», далее шла «Карусель», а четвертое место занимал НТВ. Тем не менее ТНВ по-прежнему остается лидером среди региональных телеканалов, оставившим позади «Майдан», «Татарстан-24», TMTV и «Туган Тел».

К слову, о «регионалах». Небольшое снижение в июле продемонстрировал телеканал «Майдан»: в прошлом месяце его доля в будни составляла 3%, тогда как в текущем — 2,8%. Июньская доля «Майдана» в выходные достигала 3,8%, а июльская держится на отметке 3,3%.

Потеря позиций на селе



Также стоит учитывать то, что описанные выше будничные показатели телесмотрения несколько отличаются от средних показателей за выходные. Во втором случае доля ТНВ составляет 5,2% и это пятое место в списке. На первом месте все так же находится «Карусель» с 7,3%, на втором — Первый канал с 6%, на третьем — НТВ с 5,5%, а четвертую позицию отвоевал «Домашний» с 5,3%.

Помимо этого, «Таттелеком» сравнил общие доли телесмотрения различных телеканалов в городах Татарстана (28% устройств) и других населенных пунктах (72% устройств). Если мы посмотрим на ТНВ, то в первом случае канал заполучил долю 2,4%, а во втором уже 7,3%. В свою очередь, у «Майдана» в городе 1,4%, а на селе целых 3,5%.

На первом месте в городах находится Первый канал, на втором — «Карусель», а на третьем — НТВ. В других населенных пунктах первое место занимает «Карусель», далее ТНВ c уже озвученной долей 7,3%, и на третьем месте — НТВ.

Запрос на юмор и спорт

Несколько раз в сутки ТНВ обгоняет по популярности как «Первый», так и выбившуюся в июле в лидеры «Карусель». Это происходит ближе к 11 утра, в 13:00 и 18:30. В среднем наибольшую долю телесмотрения ТНВ провайдер фиксирует в 19:00. В городах республиканский телеканал чаще всего смотрят с 8:00 до 13:00 и с 18:30 до 22:00. Раскладка по другим населенным пунктам примерно такая же.

Интересные выводы можно сделать исходя из информации провайдера о телепередачах, которые пользовались в июле наибольшей популярностью у зрителей ТНВ. Если посмотреть на усредненные данные, то в этом рейтинге лидирует проект «Видеоспорт», посвященный популяризации автоспорта в РТ, собравший 4 июля долю телесмотрения 18,6% среди аудитории телеканала ТНВ. Далее идет «Головоломка» с долей 16,8%, а третье место занимает «Юмористическая программа» с долей 16,1%.

В целом, представленные данные демонстрируют высокий запрос зрителя на развлекательный контент. Новости выбивались в топ всего три раза, тогда как уже перечисленные программы, а также проекты из серии «Споемте, друзья!», стабильно показывали хорошие доли в течение всего июля.