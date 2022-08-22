Голодными не останемся, но сможем ли собрать рекордный урожай?

Новая волна АЧС, прогнозы на урожай, поддержка бизнеса — эти и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

Текущий год не обещает быть легким. Впрочем, как и несколько лет до него, и еще только грядущий 2023-й. Рецессия, энергетический и продовольственный кризисы, инфляция, падение реальных доходов населения, пандемия COVID-19, усугубление геополитической ситуации… Что значат все эти слова и понятия, любой россиянин легко поймет без дополнительных объяснений. Каждый привык надеяться на лучшее, но на всякий случай готовится к пессимистичному варианту развития событий. Минсельхозпрод РФ надеется собрать рекордный урожай — 130 млн тонн зерна. А как обстоят дела в Татарстане? Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Погода — благоволит

В отличие от предыдущего года, погода к татарстанским аграриям — благосклонна. И прогнозы на собираемый урожай — более чем оптимистичные. Пшеница, горох и кукуруза уже созрели и по объемам уборки радуют. А вот сахарная свекла вызывает некоторые опасения: во время цветения природа была излишне обильна на влагу, и сейчас корнеплоды активно набирают сахаристость, однако жаркая и засушливая погода может привести к пересыханию плодов.

На прошлой неделе президент Татарстана ознакомился с ходом уборочной кампании в Высокогорском и Кукморском районах республики, а съемочная бригада программы «7 дней» отправилась на поля Буинского района. К слову, именно здесь готовились нашими коллегами материалы и в мае. 3 месяца назад съемочный процесс то и дело прерывался дождями. Почва стремительно размокала и вязла на колесах тракторов, останавливая даже такую мощную технику.

Сегодня картина поразительно иная: золотые поля волнующихся на ветру колосьев, яркое солнце и ни одной остановки. Работа кипит и днем, и ночью. Горы зерна, растущие на элеваторных площадках. Озимые поля уже убраны — очередь за яровыми. Тяжелые колосья с трудом удерживаются в вертикальном положении. Дорог не то что каждый день — каждый час, каждая минута. Зерна нужно много: на хлеб, на корм для скотины, на продажу, на экспорт.

На прошлой неделе президент Татарстана ознакомился с ходом уборочной кампании в Высокогорском и Кукморском районах республики. Фото tatarstan.ru

Нет времени на сон и отдых ни у кого: ни у комбайнеров, ни у элеваторщиков, ни у техников. Обмолочено в Буинском районе уже 27 тыс. гектаров. Высокая урожайность — не только благодаря удачному сочетанию погоды: дожди в мае, солнце в июле и августе, но и эффективным агротехнологиям: удобрения, увлажнение, правильная обработка почвы.

Параллельно с уборочной страдой кипит работа и на свободных участках земли — идет подготовка к посеву озимых-2023. Распашка, удобрение, семена — все в нужном объеме, в срок и строго по технологии.

Что касается надежд на урожай, то они оптимистичны. И хлеба, и овощей однозначно будет больше, чем в засушливом 2021-м. Главное — успеть собрать все созревшее и чтобы погода дала возможность набрать силу тем культурам, которым еще только предстоит созреть. Потому-то так внимательны аграрии сегодня к прогнозам синоптиков. И если в разгар зерноуборки все молились на солнечную и сухую погоду, сейчас на передний план выходят просьбы о дождях: сахарная свекла и капуста сегодня нуждаются в воде. Время на дозревание культур еще есть. Нужны хорошие условия.

Насколько хороша урожайность 2022-го года, каждый татарстанец сможет оценить уже с 10 сентября, когда во всех крупных населенных пунктах республики зашумят традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия РФ могут брать льготные кредиты на перестройку (под 4,5%) и развитие (под 3%). Фото: Максим Платонов

Поддержка предпринимательства

Восстанавливать и поднимать собственную науку, собственное производство, для того чтобы в минимально возможных объемах зависеть от поставок извне — одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед отечественной наукой, промышленностью, сельским хозяйством — всеми жизнеобеспечивающими отраслями государства. Сколько на это потребуется времени — годы или десятилетия — вопрос открытый.

Перед малым и средним предпринимательством стоит сложная цель — успешно заместить собой ниши, освобожденные ушедшими с российского рынка компаниями-представителями враждебных к России государств. Бизнес готов, но ожидает поддержки от государства. В первую очередь налоговых каникул и льготного кредитования, под процентную ставку в 3—5%. И государство готово пойти на встречу: на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия РФ могут брать льготные кредиты на перестройку (под 4,5%) и развитие (под 3%). Льготная программа пока рассчитана на 3 года. Сроки кредитования — до 10 лет. Приоритет отдается компаниям, ориентированным на переработку сельхозпродукции, развитие логистики и гостиничного бизнеса. Согласно ожиданиям правительства, объем выданных льготных кредитов к концу 2022-го может достигнуть 50 млрд рублей.

С теми, кто готов расти быстро, эффективно, амбициозно — встретилась съемочная группа программы «7 дней». Одна из таких компаний — «НЭТЕР» — ведущий производитель литийионных аккумуляторов в России. Компания расположена в Татарстане — на территории технополиса «Химград». В планах на обозримое будущее — не только собирать аккумуляторы, но и производить компоненты к ним и элементную базу, а также начать сборку плат. На выходе будет получаться продукт, на 90% локализованный на одной площадке. Строительство фабрики запланировано на начало 2023 года. При условии, что удастся успешно решить все, включая финансовые, вопросы.

Раиль Гатауллин готов завалить татарстанский, а то и российский рынок витаминами. Вкусными, полезными и, что особенно важно, натуральными: финики — природная кладезь полезных микроэлементов, поставляются из Саудовской Аравии и Ирана, если добавить миндаль и шоколадную глазурь — получится вкусно и полезно. Уже сейчас продукция не только поставляется в разные регионы России, но и в 5 зарубежных стран. Увеличить объемы и освоить новые рынки — возможно. Но нужны финансы.

Проектов у татарстанского бизнеса хватает. Есть и наработки, и желание. Нужна поддержка: компенсация рисков и возможных потерь. И что особенно важно, готовность к диалогу между властью и бизнесом есть и на республиканском, и на федеральном уровнях.

АЧС вновь зафиксирована и на территории Татарстана. Фото: psi-vlg.ru

АЧС

Африканская чума свиней вновь бушует в России. Активные вспышки зафиксированы в 15 регионах страны. АЧС вновь зафиксирована и на территории Татарстана. Сразу 4 района республики отмечены очагами опасной болезни — Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский и Чистопольский. Еще 34 района, входящие в 100-километровую зону потенциального риска, находятся под пристальным наблюдением и под режимом карантина. Соответствующий указ был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В очагах и прилегающих к ним территориях проводятся жесткие меры по недопущению распространения заразы: поголовье свиней изымается и уничтожается. В окрестностях 5 км от точки выявления заболевания изъято, усыплено и сожжено порядка 6 тыс. голов свиней. О том, почему уничтожение свиней, попавших в черную зону чумы, и даже здоровых, строжайше необходимо, откуда пришла зараза, как африканская чума свиней скажется на продовольственном рынке, опасна ли она для человека и почему Татарстан претендует на роль избавителя от африканской чумы, — в материале наших коллег.

Республиканский педсовет

Минувшую неделю наши коллеги из программы «7 дней» определили как прошедшую под знаком системы образования. И это не удивительно: событий, связанных с образовательными процессами, действительно, состоялось немало. В полилингвальной гимназии «Адымнар» в Казани завершил свою работу республиканский форум по развитию национального образования в Татарстане.

Марат Ахметов — заместитель председателя Госсовета РТ и председатель комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, сообщил том, что свыше трети от общих расходов бюджета РТ — 129 из 230 млрд рублей годового бюджета — связаны с образовательными процессами.

Под занавес недели в республике состоялось ежегодное совещание работников системы образования и науки. Фото tatarstan.ru

И под занавес недели в республике состоялось ежегодное совещание работников системы образования и науки — республиканский педсовет, где вновь речь шла о наболевшем: необходимости повышения интереса и популярности родных языков, интереса к родной культуре и истории. И это задача — не только для школьного образования, а для всей вертикали получения знаний — от родителей ребенка и детского сада, до ссузов и вузов.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как труженик тыла и ветеран труда Мария Пирожкова из Билярска борется за свои права жить в человеческих условия, как проходил традиционный велопробег от «Болгар радиосы», смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.