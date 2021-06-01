В гостях у «татарского Netflix»: «У нас на площадке сложилась домашняя атмосфера»

Эксклюзив со съемок нового сериала ТНВ о проблемах русско-татарской семьи в городе

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в самом разгаре съемки первого оригинального 30-серийного сериала ТНВ о проблемах межнациональной семьи в большом городе. Телеканал, анонсировавший создание собственной кинокомпании, запланировал премьеру на осень. Корреспондент «Реального времени» побывал на съемочной площадке и пообщался с исполнителями главных ролей. Кто принял участие в проекте, который называют новым явлением для татарстанского телевидения, и какие цели преследует — в нашем репортаже.

Мелодрама с элементами комедии и триллера



О проекте, в который инвестировал средства благотворительный фонд «Татнефти», стало известно в феврале 2021 года. Это мелодрама продолжительностью в 30 серий. Действие происходит в доме, где живет семья: муж — деревенский татарин, бизнесмен, жена — городская русская, художница, двое их детей — студентка и старшеклассник. Также в сериале появляются родители мужа.



По понятным причинам сюжет не раскрывается. Мы оказались, к примеру, на съемке эпизода, где дочери присылают посылку с пикантным содержимым, что вызывает множество разговоров в доме.

Премьера сериала запланирована на осень. Мы попадаем на площадку на третьей неделе съемок. Работа кипит в загородном доме недалеко от микрорайона Азино, так что самый младший актер Азамат Зайнулин ездит на работу на велосипеде. Мы находим его в условной комнате героя, где он что-то изучает в компьютере. «В миру» он работает на «Шаян ТВ», но в сериал прошел по кастингу.

Азамат Зайнулин «в миру» работает на «Шаян ТВ», но в сериал прошел по кастингу

— Мой герой знает татарский, но не использует его в повседневной жизни, — рассказывает Азамат. — У меня был киноопыт, но вообще я хочу быть журналистом. Персонаж — типичный подросток, интеллигентно воспитанный мамой. Он любит спорт и постоянно играет в компьютерные игры. Я на него похож и не похож одновременно.

— Это мелодрама, в которой есть и элементы комедии, и даже триллера, — замечает главный режиссер канала и сериала Алмаз Акберов. — Можно и поплакать, и посмеяться, и поулыбаться. Сейчас я хочу больше внимания уделять так называемой «физике», чтобы было больше действия, когда одним вздохом можно передать все эмоции. Мы прописали уже 25 серий, и мы точно знаем, чем все закончится.

Акберову в сценарии помогал Альберт Шакиров — продюсер, журналист, чья пьеса «Сәфәр» будет поставлена в Камаловском театре в следующем сезоне. Многие элементы сценария рождались в споре, уточняет главный режиссер.

— На нас влияет обстановка, — усмехается Акберов. — Дом располагает к комфорту. С утра пришли — надо попить чай, обсудить новости. У нас на площадке сложилась домашняя атмосфера.



Алмаз Акберов: «На нас влияет обстановка. Дом располагает к комфорту. С утра пришли — надо попить чай, обсудить новости. У нас на площадке сложилась домашняя атмосфера»

О где же ты был, дед?

У Радика Бариева на площадке немало работы. Он не только играет роль мужа, но и занимается с актерами, вместе с главрежем объясняя им тонкости роли. Как указывали ранее организаторы, некоторые из них выступят «в очень экспериментальном образе».

Это точно касается роли Гамиля Асхадуллы. Руководитель театра «Мунча ташы» сходу отмечает, что роль у него драматическая. На площадке он недавно — его герой не сразу оказывается в доме. Благодаря окладистой седой бороде один из самых известных комиков Татарстана превращается в степенного деда, которого явно не устраивает происходящее в семье.

— Я в юности играл драматические роли, — рассуждает он, сидя в кресле гримера. — И кино это у меня не первое, хотя раньше я снимался в основном в комических картинах. Но был и фильм «Яу», там я играл хана. Раз уж у меня внешность татарская, видимо, я пригодился. К тому же каждый комик мечтает сыграть драматическую роль (и наоборот). Настоящий актер всегда стремится к открытиям. Я не равнодушный человек, мол, все хорошо: хочу всегда что-то придумать. Люди, возможно, удивятся, но все зависит от моей игры, от режиссера. Я по роли где-то в начале сериала отсутствовал, сам пока не знаю, где. Надо сказать, что кино люблю, я ведь 12 лет работал в прокате, смотрел по четыре фильма в день.

Благодаря окладистой седой бороде один из самых известных комиков Татарстана превращается в степенного деда

Людям сериал будет интересен, уверен Асхадулла, поскольку в сценарии немало сюжетных поворотов. Он же хочет сыграть настоящего татарского деда, который желает, чтобы в его семье сохранились традиции.

Бабушку играет актриса Камаловского театра Фирая Акберова. Пока она вчитывается за кухонным столом в текст эпизода, в шутку замечаем, что она сыграла столько телеролей, что может считаться ветераном ТВ.

— Помню, я еще играла, когда на советском телевидении спектакли шли в прямом эфире, — внезапно уходит она в воспоминания. — Иногда всплывают архивы — сама себе удивляюсь. Мне роль нравится, многосторонняя. И драма есть, и комедия. Это важно для артиста. Я такую роль не ожидала, хотя, конечно, за всю карьеру кого только не играла. Знаете, как часто подходят взрослые мужчины и говорят: «Мы выросли на вашем Акбае!»



Бабушку играет актриса Камаловского театра Фирая Акберова

Как герои начнут говорить на родном языке?

Акберова, как и ее юная коллега Эльвина Насыбуллина, играла в ситкоме «Рәхәт яшибез», над которым работала та же команда. Еще Насыбуллину можно увидеть в сериале «Җылы эзли җаннар». В сериале она в роли «болеющей» социальными сетями студентки Эльвиры.

— Я еще не знаю, где учусь, но я думаю, что это факультет международных отношений, — рассуждает она, пока ей поправляют платье. — Мне кажется, что этот сериал получается глубже «Рәхәт яшибез», здесь есть длинный сюжет, за которым интересно наблюдать. Моя героиня пока говорит только на русском. Она по натуре пока что такая… распущенная. Ей важно набрать побольше лайков в «Инстаграме», «ТикТоке». Ценности у нее поверхностные. Я думаю, что моя героиня — это типичная молодежь 21 века. Мне какие-то эпизоды с ней нелегко даются. Потом ее образ станет другим.



Эльвина Насыбуллина совмещает съемки с учебой — скоро у нее дипломная работа в театральном училище

Съемки Эльвина совмещает с учебой — скоро у нее дипломная работа в театральном училище, после она хочет поработать в том же заведении. Это вызывает восторг у актрисы Тинчуринского театра Зульфии Валеевой, которая экспериментирует над образом:

— Я первые десять серий вообще не владею татарским языком. Но, видимо, втайне почитаю Тукая, чтобы было приятно свекрови. Моя героиня — художница. В ходе подготовки к роли я перекрасилась в блондинку, чего никогда не было. Я из аристократический семьи, вероятно, муж заинтересовался мной из-за этого. Такие случаи бывают в жизни. Я уравновешенная, что, конечно, противоположность мне в жизни. Говорю без акцента, ведь я выросла в городе.

Зульфия Валеева: «В ходе подготовки к роли я перекрасилась в блондинку, чего никогда не было»

Изначально авторы и заявляли, что двуязычность сериала должна сподвигнуть зрителей изучать татарский язык. Как минимум младшее поколение героев начнет его использовать.

— Проблема этих персонажей в том, что они знают татарский, но не говорят на нем, — объясняет Шакиров. — Но благодаря влиянию семьи дети меняются. Это, конечно, тема тонкая, порой хотелось просто написать, как важно знать свою историю, свои корни. Но мы постарались показать, как в этой сфере на детей могут благотворно повлиять родители, бабушки и дедушки.

Сам Акберов видит в новом проекте еще одну большую миссию:

— В свое время нас воспитывали кумиры. Они показывали, какими нам нужно быть. Сейчас героями молодежи стали люди хайповые, люди, которые пролезли наверх благодаря везению, разнообразному трешу. А мне хотелось бы показать зрителям другие примеры, дать им другие ценности.

Премьера сериала ожидается осенью.



1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов