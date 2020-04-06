Как Татарстан противостоит распространению коронавируса

Обзор событий недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Главная тема всех без исключения информационных лент по земному шару — пандемия коронавируса. Очередной выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» не стал исключением. Мнения политиков и ученых, решения руководства страны и республики, просьбы и требования к населению — обо всем этом в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

На «боевом посту»

Население Татарстана, как и всей России, выслушало обращение президента страны и, что особенно важно, услышало и поняло правильно, перейдя в режим самоизоляции. На «боевом посту» остались те, без кого жизнь в прямом смысле этого слова остановится: работники производств непрерывного цикла, медработники, персонал детских садов, принимающих малышей, чьи родители трудятся, а также сотрудники аграрных и животноводческих предприятий, продуктовых магазинов и производители продуктов питания. В их числе — Зеленодольский хлебокомбинат, где побывала съемочная группа телеканала «Новый век».

Комбинату уже 60 лет. За это время бывали и кризисы, и смена политического и государственного строя, и несколько денежных реформ. Но во все времена хлеб на столе должен быть, и производство честно выполняло и продолжает выполнять поставленные задачи. По самым скромным подсчетам, в год каждый человек съедает по центнеру (!) хлеба. Потому работа здесь кипит и днем и ночью. Ежедневно на производстве трудятся 400 человек, обеспечивающих хлебом и кондитерскими изделиями и сам Зеленодольск, и Казань, и соседнюю Марий Эл.

Впрочем, перемены, вызванные пандемией, здесь все-таки есть. И их журналисты заметили сразу: утренняя проверка на входе на комбинат — замер температуры (с малейшими признаками нездоровья на производство не попасть), затем вручается маска — и за работу. А выпускается комбинатом 30 наименований продукции: от простого хлеба «Сельского» до шедевров кондитерского искусства — тортов. Чтобы и в период самоизоляции у людей было на столах все, к чему они привыкли.

Руководство территорий вправе, исходя из ситуации в области, крае или республике, само решать — стоит ли закрывать границы своих территорий, придерживаться ли максимальных сроков нерабочих дней, кому оставаться в самоизоляции, а кто может уже вернуться на рабочие места. Фото Максима Платонова

Что сейчас разрешено, а за что накажут

Владимир Путин продлил связанный с угрозой распространения коронавируса нерабочий период до конца апреля. При этом наделил глав регионов широкими полномочиями. Руководство территорий вправе, исходя из ситуации в области, крае или республике, само решать — стоит ли закрывать границы своих территорий, придерживаться ли максимальных сроков нерабочих дней, кому оставаться в самоизоляции, а кто может уже вернуться на рабочие места. При этом специалисты от медицины рекомендуют, во избежание повторения сценариев Италии и США, все-таки учитывать инкубационный период вируса, а это три недели.

В помощь людям, находящимся в режиме самоизоляции, в Татарстане запущен сайт yardam.ru. Упорядочить перемещение лиц, которым необходимо на время покинуть дома и квартиры, призван цифровой сервис СМС-системы управления самоизоляцией, где можно на законных основаниях заказать пропуск, чтобы выйти или выехать по необходимости.

Что можно, чего делать не стоит, а за что могут и наказать — постарались разобраться наши коллеги.

Так, в режиме всеобщей самоизоляции люди, находящиеся в группе наибольшего риска: те, кто старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями (онкологическими, сахарным диабетом, астмой, хроническими болезнями почек, перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны находиться дома. Исключение — лишь ситуации, несущие прямую угрозу жизни и здоровью.

Стараться не покидать места проживания должны и все остальные граждане. Выходить можно лишь в случаях, когда необходимо получить экстренную медицинскую помощь, посетить ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять домашнее животное (но не далее чем 100 метров от дома).

Передвигаться по городу можно лишь тем, чья работа не приостановлена согласно требованиям законодательства. Но и в этом случае человек обязан иметь при себе специальную справку от работодателя. Также свобода перемещений сохранена за волонтерами, помогающими с доставкой продуктов и медикаментов пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями. Разрешено перемещение медработникам, представителям органов власти, правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора. Им справка не нужна — достаточно удостоверения.

Выходить можно лишь в случаях, когда необходимо получить экстренную медицинскую помощь, посетить ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять домашнее животное. Фото Рината Назметдинова

Кроме того, есть девять целей, реализация которых для каждого гражданина возможна при получении СМС-пропуска. Для этого нужно зарегистрироваться в системе, отправив бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом: Регистрация#ФИО#серия и номер паспорта#адрес фактического проживания#Согласен на обработку персональных данных. В ответ вы получите уникальный идентификационный код. В дальнейшем, чтобы получить разрешение на кратковременное нарушение самоизоляции, будет достаточно отправить на тот же короткий номер СМС с текстом: цель и номер причины. Таких всего девять:

посещение суда; доставка несовершеннолетних в (из) образовательную организацию; посещение медицинской или ветеринарной организации; участие в похоронах; получение/восстановление паспорта; выезд/возвращение на дачу/загородный дом; посещение кредитных и почтовых учреждений; доставка лекарств, продуктов питания или предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи; изменение места жительства/пребывания (после смены места — необходимо повторить процедуру регистрации).

Пункт 6 разрешает перемещение в течение 2 часов, п. 9 — до 6 часов. Остальные — действуют по часу.

Нарушение режима самоизоляции может привести к административной ответственности. На прошлой неделе Госдумой штрафы были увеличены с прежних 100 и 500 рублей до 15 тыс. и 40 тыс. для граждан, от 50 тыс. до 150 тыс. рублей на должностное лицо и от 200 тыс. до 500 тыс. — на юридическое.

Жизнь в изоляции

Редкие прохожие, закрытые парки, театры, кафе и т. д., полупустые автобусы, трамваи и троллейбусы, работающие в режиме «выходного дня», приостановленное междугороднее и межмуниципальное автобусное сообщение. Большая часть населения республики находится в самоизоляции по домам.

Редкие прохожие, закрытые парки, театры, кафе и т. д., полупустые автобусы, трамваи и троллейбусы, работающие в режиме «выходного дня», приостановленное междугороднее и межмуниципальное автобусное сообщение... Фото Максима Платонова

Единственный способ выбраться за город — личный транспорт и СМС-пропуск. Только злоупотреблять этой возможностью не стоит. Да и не получится. В день получить разрешение добраться на дачу можно лишь дважды. Как раз хватит, чтобы доехать туда, а потом получить разрешение вернуться.

На предприятиях безостановочного производства по нескольку раз в день сотрудникам меряют температуру. Начинают прямо на проходной. Тепловизорами.

Дома, подъезды, улицы, помещения и торговые залы торговых учреждений, администраций дезинфицируются. Города, поселки, деревни продолжают жить. Только пока в режиме самоизоляции. Потому что так нужно. Согласно результатам недавнего «Яндекс»-мониторинга, в Казани один из самых высоких среди регионов индексов самоизоляции. Люди понимают, что сознательность в этом вопросе равняется здоровью и жизни.

Неравнодушные

Пандемия коронавируса, доставившая столько проблем, все же совершила и нечто полезное. Она показала, как много в Татарстане неравнодушных людей. И тех, кто готов оказать благотворительную помощь, как сообщество предпринимателей, чтобы собрать бесплатные продуктовые наборы и приобрести нужные лекарства для пожилых людей, как волонтеры — те, кто готов, несмотря на опасности, безвозмездно доставить эти наборы по адресу.

Волонтерские штабы работают с утра и до позднего вечера. Люди разных возрастов и профессий, объединенные стремлением творить добро, откликнулись на призыв, прошли регистрацию на сайте добро.ру или на сайте госуслуг Татарстана, и теперь практически в любом населенном пункте РТ есть люди, готовые выехать на помощь по первому звонку. Заявитель сообщает, без чего ему не обойтись, волонтеры — доставляют. Чтобы обезопасить граждан от мошенников, каждой заявке присваивается собственный код-пароль. В населенных пунктах, где есть медицинские колледжи, сформированы еще и отряды «Волонтеры-медики». На крупных предприятиях организована помощь своим пенсионерам-ветеранам.

Впрочем, еще больше тех, кто не объединялся в движения, а просто по велению души оказывает помощь соседям. Потому точно сказать, сколько «тимуровцев XXI века» в Татарстане, не сможет никто. Но точно — многие тысячи.

Теперь практически в любом населенном пункте РТ есть люди, готовые выехать на помощь по первому звонку. Фото minmol.tatarstan.ru

Министерством цифрового развития РТ вместе с командой IT-парка запущен специальный портал «Ярдэм» — «Помощь». На нем собрана вся информация о цифровых сервисах и услугах для жителей республики, находящихся в режиме самоизоляции. Таких сервисов более 140: доставка продуктов и готовой еды, психологическая помощь, горячие линии РФ и РТ, образовательные курсы, сервисы удаленной работы и т. д. Ресурс с момента запуска оказался более чем просто востребован.

Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже присоединился к стартовавшей акции «Мы вместе», в рамках которой каждый может сделать свой вклад в поддержку тех, кому сегодня особенно нужна помощь.

Обо всех этих событиях подробнее, а также о том, к чему призывает россиян медсестра одной из больниц США, каково мнение микробиолога Зеленихина о COVID-19 и принимаемых для противостояния пандемии мерах, какие поручения дал президент Татарстана Рустам Минниханов, чтобы обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса в этот сложный период, и о чем молится митрополит Казанский и Татарстанский Феофан — можно узнать 6 апреля, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.