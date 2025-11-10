День Конституции Республики Татарстан: значение и смыслы

Судьбоносные события 1992 года, единство в тылу и на фронтах СВО, 100 прогулок Дамира Фаттахова — события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Два важных торжества на минувшей неделе отметили по всему Татарстану: очередную годовщину со дня принятия Конституции республики и федеральный праздник — День народного единства. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

6 ноября 1992 года

— Тема, мимо которой просто не можем, не имеем права пройти. 6 ноября мы отметили День Конституции нашей Республики Татарстан. Еще один, очередной выходной или все-таки важный праздник и красный день календаря? — задается вопросом, открывая выпуск информационно-аналитической программы «7 дней», ее ведущий Тимур Бикмурзин. И сам же отвечает:

— Наверное, можно сказать «очередной». Но почему мы всякий раз настаиваем, что события ноября 1992 года имеют историческое, судьбоносное значение для республики и России в целом? Нет ли тут какой-то нашей зацикленности на определенных датах и деталях, смыслах и целях, которые давно потеряли свое значение? И вроде бы есть веские аргументы считать, что это именно так. Татарстанцы как-то перестали задаваться вопросами, почему у нас нет Конституционного суда (ну нет и нет), из нашего лексикона окончательно исчезло само понятие «государственный суверенитет» по отношению к республике. Мы говорим о «технологическом суверенитете», но уже по отношению к стране, что, конечно, тоже справедливо. А наша задача в том, чтобы показать, что упрощать эти события, их значение для Татарстана и России нельзя, их обязательно нужно рассматривать в историческом контексте. Понимать суть многих завоеваний республики, какой ценой они нам достались!

6 ноября мы отметили День Конституции Республики Татарстан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце 1980-х годов республика, уже к тому времени крупный промышленный регион, где успешно работали и автогигант КАМАЗ, и «Татнефть», и «Нижнекамскнефтехим», уверенно занимала второе место по промышленному производству среди 70 областей и автономий РСФСР. А вот по уровню жизни населения… Немного цифр: 61-е место по наличию больничных коек, 37-е — по обеспеченности жильем.

«Перемены нужны были. Тем более если бы я не застал сам, работая председателем Совета министров ТАССР, когда нам диктовали. Мы в достаточном объеме поставляли в союзный фонд молоко и мясо, а нам говорят, какой жирности должен быть творожок, не продавайте иначе. В противном случае вы меньше поставите в союзный фонд», — вспоминал в одном из интервью ТНВ первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев и его соратники твердо заняли взвешенную и продуманную позицию: «Мы не выступаем за выход из состава России и полностью контролируем ситуацию в республике, но выступаем за качественно новый уровень отношений и взаимодействия с центром». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Советский Союз уходил в историю, и люди требовали перемен. Руководство Татарстана — Минтимер Шаймиев и его соратники — твердо заняло взвешенную и продуманную позицию: «Мы не выступаем за выход из состава России и полностью контролируем ситуацию в республике, но выступаем за качественно новый уровень отношений и взаимодействия с центром». Закрепить их документально на высшем законодательном уровне должны были подкрепленная волей народа республики, высказанной на референдуме, Декларация о государственном суверенитете и Конституция Республики Татарстан.

А далее — годы тяжелой, упорной, методичной, последовательной и поступательной работы по насыщению основополагающих документов реальным политическим, правовым и экономическим содержанием.

— В чем еще секрет успеха Татарстана? Факторов много, но основные, на наш взгляд, это поистине широчайшая вовлеченность в процесс самых широких слоев населения, а второй — это преемственность власти в республике, обеспечивающая стабильность и устойчивость развития, — подчеркивает ведущий программы «7 дней».

Преемственность власти в республике — один из секретов успехов Татарстана. взято с сайта tatarstan.ru

Программы и проекты, начатые еще Минтимером Шаймиевым, Рустам Минниханов не просто сохранил, но и развил, придав при поддержке и населения Татарстана, и федерального центра, и лично руководства страны новые импульсы и наполнение стремительному развитию республики по множеству направлений: в энергетике, дорожном и жилищном строительстве, создании общественных пространств, росте IT и в целом цифровых технологий, промышленности, в том числе особых экономических зон, промышленных и технопарков, сельского хозяйства и предпринимательских инициатив. Республика превратилась в современный регион, сохранив свою национальную идентичность и богатейшую историю, столь привлекательные для развивающейся сферы туризма, и спортивный задор.

Возвращаясь ко Дню Конституции, Тимур Бикмурзин отмечает:

— Каждый документ, в том числе Конституция, это отчасти продукт своего времени. В этом плане Конституция 1992 года и Конституция, на основе которой мы живем сейчас, разные и по правовому наполнению, и по другим аспектам документы. Мы можем констатировать: в республике больше нет своего гражданства. Статья 21, говорившая, что жители республики являются ее гражданами, утратила силу. У нас теперь не президент, а раис (глава) Республики Татарстан. Из Основного закона РТ выпали статьи, касающиеся Конституционного суда республики. Вместо него появился Конституционный совет РТ. Фактически признан утратившим силу прежний договор между республикой и федеральным центром «О разграничении полномочий и предметов ведения», есть и другие изменения, положения, которые перестали быть актуальными, но… потенциал Конституции РТ как правового акта до сих пор не исчерпан. А, кроме того, у каждого документа есть по крайней мере несколько измерений. Историческое, политическое, экономическое... В политическом плане это был абсолютно прорывной документ. В историческом — эпохальный. Причем не только для Татарстана, для России в целом. Многие его положения и смыслы, в том числе касающиеся развития федерализма, нам еще предстоит оценить в будущем. С точки зрения экономики для Татарстана завоевания и достижения колоссальные. И да, при всей символичности Конституции это документ рабочий и, что принципиально важно, работающий. Мы это в Татарстане наглядно видим и знаем, не только на примере экономики, но и культурной, гуманитарной сферы. Что касается реализации многих вещей, касающихся национального образования, сохранения родных языков, действующие положения в Конституции позволяют нам это делать вполне полноценно. Ну и, конечно, Декларация о государственном суверенитете и Конституция оказали огромное влияние на формирование и укрепление национального самосознания, прежде всего татарского, но и всех других народов и национальностей, проживающих в Татарстане. Это единство, уважение культур, традиций мы наблюдаем и особенно ценим, — подчеркивает, завершая тему, ведущий программы «7 дней».

День народного единства

В День народного единства в Татарстане сложилась традиция — чествовать людей, внесших весомый вклад в развитие институтов гражданского общества, тех, кто своими идеями и созидательным трудом подает пример и воспитывает окружающих. И не так важно, идет ли речь о конкретном человеке, ставшем реальным лидером общественного созидательного движения, или же признания удостоены фонды или команды.

Одна из таких команд — благотворительный фонд «Ак Барс-Созидание», уже много лет его бессменный руководитель Альфия Валиева в своей деятельности руководствуется простым, но эффективным девизом: «Много делай, мало говори». Съемочная группа ТНВ побывала в благотворительном фонде и узнала, как добрые дела дарят людям возможности.

Военкоры телеканала «Новый век» вновь рядом с линией соприкосновения на территории проведения СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Особенно важно единство на поле боя. Военкоры телеканала «Новый век» вновь рядом с линией соприкосновения на территории проведения СВО. «Какие бы мы ни были разные — ментальность у нас одна. Когда беда приходит на нашу общую землю, все народы как один встают плечом к плечу. Тогда все движимы одним духом — духом победы», — подчеркивают бойцы, сегодня несущие ратную службу в Донбассе.

Интернациональный артиллерийский дивизион из Татарстана был сформирован в октябре 2022-го. Участвовал в самых значимых операциях, уничтожении позиций противника. По ту сторону тоже представители многих национальностей: поляки, немцы, американцы с обоих континентов Америки. «Но там нет единства духа, там есть лишь единство, «облагороженное» контрактными обязательствами. И когда эта братия встречалась с упорством россиян, многие если не погибали, то сбегали обратно в свои страны», — делятся наблюдениями военкоры ТНВ.

Даже будучи ранеными, имея возможность демобилизоваться, едва восстановившись, они спешат обратно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

За годы специальной военной операции сплоченность наших бойцов вынудила противника отступить из Лисичанска, Авдеевки, Угледара, а потом бежать вглубь своей территории, пытаясь зацепиться за любой бугорок. Но уже вооруженные боевым опытом, наши парни не давали нацистам возможности отдышаться. И не только опытом, но и чувством плеча, верой в братьев по оружию, тем самым настоящим единством и единением сильны воины. И даже будучи ранеными, имея возможность демобилизоваться, едва восстановившись, они спешат обратно: боевая задача не завершена, там остались те, кто за годы сражений стал намного большим, чем просто сослуживцами, — братьями.

«И, конечно же, единство нашего многонационального народа заключается в непрерывной связи фронта и тыла. Вся страна в феврале 2022-го поддержала наших мужчин, которые по приказу государства встали на защиту его интересов. И уже с первых дней на фронт потянулись колонны гуманитарных грузов. Общая беда привела к тому, что среди простых наших людей нашлись таланты, способные из ничего собирать для фронта необходимое оборудование, спасшее уже не одну сотню жизней», — подчеркивают наши коллеги-журналисты, работающие в прифронтовой зоне.

Наша страна по-настоящему уникальна. Веками в нее вливались сотни народов, не растворяясь, но привнося с собой собственную богатую культуру и историю, веру и самобытность, обогащая и делая сильнее огромную страну. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно эта разность стала сильнейшим связующим, формирующим истинное единство духа и силы, объединяя этносы и народности в государство, формируя стержень, который не смогли сломить трагедии, какими так богата история нашей страны.

В 2014 году на встрече с молодыми учеными Владимир Путин напомнил о событиях начала XVII века. взято с сайта kremlin.ru

В 2014 году на встрече с молодыми учеными Владимир Путин напомнил о событиях начала XVII века, когда народное ополчение, вставшее против польских интервентов, возглавил этнический татарин Кузьма Минин. Уже тогда столь разные и сильно отличающиеся друг от друга, по сравнению с современностью, народы Руси объединились в борьбе. И если взглянуть на историю шире, то можно увидеть, что начало каждого столетия ознаменовывалось тем, что, собравшись с силами и пылом, западные государства пытались вновь и вновь завоевать холодную, но богатую Россию. И каждый раз с позором, с большими потерями, битые русскими стрельцами, татарской и башкирской конницей, якутскими охотниками, бесстрашными казаками, уходили восвояси. Так формировалась богатая история государства-победителя, так Россия вновь переживает предписанные судьбой события сегодня. События, что на страницах новой истории уже запечатлены как Специальная Военная Операция.

Дамир Фаттахов: в прямом контакте с населением

«Стоит ли возрождать телевидение в Бугульме?» — такой опрос, состоявшийся в телеграм-канале мэра Бугульмы Дамира Фаттахова, завершен буквально на прошлой неделе. Более 3 тыс. откликов, 72% респондентов ответили «да». И это лишь одна из тем, инициированных мэром к обсуждению. И лишь один из используемых им форматов прямого общения с населением.

Во главе Бугульмы и муниципального района Дамир Фаттахов встал лишь в мае текущего года, практически с первого дня занялся ознакомлением с самим городом и сельскими поселениями. взято с сайта tatarstan.ru

Каждый опрос и его результаты становились поводом для личного посещения мэром указанных жителями мест, знакомства с проблемами и поиска путей их решения. Не столь долгое руководство районом экс-главы Кировского и Московского районов Казани, министра по делам молодежи РТ и заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи: во главе Бугульмы и муниципального района он встал лишь в мае текущего года. И практически с первого дня занялся ознакомлением с самим городом и сельскими поселениями в формате пеших прогулок. Еще в мае он пообещал, что подобных прогулок будет не менее сотни. И каждая насыщена встречами, общением, получением просьб, жалоб, пожеланий. Стоит отметить, что для местных жителей возможность вот так, без записей и ожиданий, просто на улице, встретиться с главой и рассказать ему о своих бедах поначалу оказалась полной неожиданностью. Но приятной. Особенно с учетом того, что за такими встречами последовали реальные дела.

«Я здесь не родился, не вырос, мне надо было быстро понять все проблемы… Оказалось, что такой формат востребован. Для жителей важно видеть мэра ежедневно, задать вопросы», — пояснил сам Дамир Фаттахов во время встречи со съемочной группой ТНВ.

Презентация проекта развития «Проект «Бугульма-250» в АИР РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На самую первую, ознакомительную прогулку по городу в конце мая вновь назначенный мэр отправился вместе с супругой Анастасией. «Я приехал трудиться, трудиться, трудиться. Жена сказала, что буду женат на Бугульме», — признался Фаттахов.

Еще одна заложенная мэром традиция — пятничные встречи, на которых он сам рассказывает о том, что удалось сделать за прошедшее время, и происходит обсуждение актуальных тем.

Одна из основных проблем — состояние дорог. Обращений по этому поводу больше всего. «Половина города — частный сектор — 113 км. В 81% нет асфальта совсем. Я был удивлен. 46% — более 5 000 обращений по ремонту дорог — спасибо Рустаму Нургалиевичу: я доложил — был выделен миллиард. Это 6-летняя программа», — отметил Дамир Фаттахов.

Такими уже вскоре обещают стать и многие другие дворы Бугульмы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На месте старых сараев и зарослей теперь раскинулся красавец-двор: зеленые насаждения, асфальт до дома, детская площадка. Еще один двор сделали образцово-показательным: такими уже вскоре обещают стать и многие другие: со спортивной площадкой с современным резиновым покрытием, летней сценой и зрительскими местами.

Еще один злободневный вопрос: изношенность коммуникаций. Частично удалось за минувшее лето решить и его. Налажен вопрос с общественным транспортом. Центральная районная больница прошла серьезное обновление. Ремонт первого корпуса, благодаря поддержке руководства республики и лично раиса Татарстана, завершили менее чем за год. Впереди — ремонт второго корпуса.

В Карабаше уже идет строительство курортного комплекса. взято из телеграм-канала Дамира Фаттахова

Одна из целей нового мэра — превратить Бугульминский район в центр туристического притяжения. У входа в здание администрации и в кабинете главы на самом видном месте «карта сокровищ». И речь не о зарытых кладах или нефти с газом (хотя они в районе есть), а об уникальных объектах и территориях, способных стать жемчужинами на туристической карте республики. В числе наиболее перспективных — Карабашское море: большая вода на юго-востоке района.

Планов — тоже море. И, похоже, Дамир Фаттахов останется руководить районом надолго. По крайней мере, именно такие пожелания высказывали журналистам местные жители. Тихонько, но с надеждой, что и это пожелание будет услышано и принято к действию, как уже были услышаны и реализованы сотни других просьб, пожеланий, обращений.

Подробнее об этом, а также о том, как Казанская государственная консерватория им. Назиба Жиганова встречала свой 80-летний юбилей, об уникальном ансамбле «Кадим Альмат», вдохнувшем с помощью старинных музыкальных инструментов новую жизнь в исконно татарские мелодии, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 ноября, в 13:00, или на сайте телеканала.