Индустрия халяль — один из самых быстрорастущих рынков планеты

Татарстан на рынке халяль, врачи РТ на освобожденных территориях, подорожавший в 10 раз соцнаем жилья в Бавлах — события в обзоре программы «7 дней»

Мы скоро будем жить в среднем 150 лет — об этом говорят уже не только ученые. По крайней мере, этот вопрос неформально обсуждали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время прошлогодней встречи в Поднебесной. А в Татарстане тему долголетия поднимали на состоявшейся в Казани медицинской конференции. И одна из ключевых составляющих долголетия, по мнению медиков, — это разум и духовность. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Держать в чистоте не только тело, но и душу

Что такое медицина будущего? Почему врачебный форум в Казани получил интригующее название «Воспалительный континуум — тело, мозг, разум»? И что нужно делать для того, чтобы долголетие перестало быть чем-то из мира фантастики и стало частью нашей повседневной жизни? Об этом можно будет узнать, посмотрев первый в наступившем году выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ.

Впрочем, в одной из основных глобальных религий — исламе — не сомневаются, что ключ к разгадке лежит не только в плоскости современной медицины, в том числе стремительно развивающемся искусстве трансплантологии, но и в духовности, уходящей корнями в глубину веков.

Ильшат Аминов: «Продукция халяль, по мнению верующих, позволяет держать в чистоте не только тело, но и душу». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мусульмане уверены, что истинный верующий должен использовать в своей жизни только халяльные продукты, лекарства и косметику. Продукция халяль, по мнению верующих, позволяет держать в чистоте не только тело, но и душу. Но халяль — это не только потребление, это еще и экономика, а точнее, драйвер роста нашей экономики. Целая индустрия халяльного образа жизни мощно набирает обороты в нашей республике, в России и в мире», — подчеркнул ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

По итогам 2025 года, по данным Минсельхоза РТ, экспорт продукции халяль из Татарстана суммарно составит около $40 млн. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немного цифр: пять лет назад Татарстан экспортировал халяль-продукции на $6,5 млн. По итогам 2024 года — почти на $14 млн. А по итогам прошлого года, по данным Минсельхоза РТ, ожидается цифра уже где-то около $40 млн. Прогресс впечатляет. Далеко не каждая отрасль способна демонстрировать кратный рост. Но если взглянуть на вопрос в глобальном масштабе, то от открывающихся перспектив просто дух захватывает: объем общемирового рынка одних только халяльных продуктов питания по итогам 2024 года — $2,5 трлн! По итогам 2025 года ожидается цифра в $2,7 трлн. А к 2034 году, при сохраняющемся среднегодовом темпе роста в 9,1%, он превысит $6 трлн!

Есть где приложить силы и умения татарстанским производителям. Но при условии максимально ответственного и вдумчивого подхода. По-другому никак. Как подчеркнул в разговоре с журналистами ТНВ директор по маркетингу ГК «ИТЛЕ» Артур Эльканов: «Халяль не может быть наполовину или на 99%. Только на все 100%».

Пока это в должной мере понимают не все. Аббас хазрат Шляпошников — председатель комитета по стандарту халяль ДУМ РТ, привел цифры: лишь четверть от общего числа бизнеса в сфере общепита, позиционирующего себя как халяль, на самом деле соблюдает все нормы, требования и правила. Тема настолько животрепещущая, что ее вновь пришлось поднимать на республиканском уровне — на круглом столе в ТПП РТ.

Несоблюдение требований в индустрии халяль — тема настолько животрепещущая, что ее вновь пришлось поднимать на республиканском уровне, на круглом столе в ТПП РТ. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Одна из причин, приведших к подобному результату, — отсутствие должного контроля за структурами, выдающими сертификаты «халяль». По факту немалая часть подобных структур — просто бизнес, не несущий никакой ответственности за свои действия или, напротив, бездействие. Недаром актуальная и злободневная тема дала столь яркий импульс к дискуссии участников ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ. Мнения и взгляды не всегда сходились, но главный вывод один у всех: необходимы четкие законодательные инструменты воздействия на недобросовестных дельцов. Инструменты, в полной мере учитывающие всю уже давно сформированную и выдерживаемую веками строгость норм и требований стандартов халяль.

По велению профессионального долга

«Никто нас не принуждает, это дело добровольное, это наш человеческий, профессиональный долг», — так говорят татарстанские врачи, в очередной раз отправившиеся в подшефные города Луганской Народной Республики Лисичанск и Рубежное.

Медики из Татарстана с 2022 года регулярно отправляются в командировки в прифронтовые города, чтобы помогать местным жителям. В больницах этих городов огромная нехватка персонала: нет более 80% специалистов. При этом пациенты, а это преимущественно пожилые люди с хроническими, запущенными формами болезней, требуют к себе внимания. Поэтому часть татарстанских медиков, приехавших в декабре прошлого года в Рубежное в сравнительно короткий профессиональный десант, не смогли оставить людей без помощи и добровольно остались на все новогодние каникулы и, вместо отдыха, заслуженного нелегким трудом в течение года, встречали новый, 2026 год не просто вдали от дома, а на рабочем месте, и нередко с риском для жизни.

Татарстанские медики отправились на помощь в подшефный Татарстану город Рубежное. скриншот видео с канала ТНВ

Рубежное. Видя, что жизнь в освобожденном городе налаживается, домой постепенно возвращаются те, кто был вынужден покинуть населенный пункт в период активных боевых действий на его территории. Больница работает в штатном режиме, насколько это возможно в текущих реалиях, а они таковы, что обеспеченность медучреждения кадрами сегодня составляет всего 16%. Главврач местной городской больницы Эдуард Кравченко делает все, что в его силах, для решения кадрового вопроса. Но нужно время. А людям врачебная помощь необходима прямо сейчас.

Обеспеченность Рубежанской городской больницы собственными кадрами сегодня составляет всего… 16%. скриншот видео с канала ТНВ

Многие из приехавших в прифронтовой зоне уже не впервые. Работали в Лисичанске, потом снова в родном Татарстане, сейчас вот — в Рубежном.

— Насильно никого не отправляют. Есть уже пул врачей-добровольцев. Это первая командировка именно в Рубежное. Нужно многое понять: какие объемы, пациенты, кто из специалистов нужен, чем можем помочь. Всю картину только изнутри понимаешь, — подчеркивает руководитель службы санитарной авиации РКБ Рафаэль Нигматзянов.

Татарстанские медики работают в Лисичанске с 2022 года. Но в Рубежном десант профессионалов из РТ высадился впервые. скриншот видео с канала ТНВ

На принятые на «большой земле» нормативы здесь оглядываться не получается: специалистов мало, пациентов много. И отказать в помощи, в лечении просто невозможно. Дежурства — круглосуточные. Операционная — не простаивает.

Центр малоинвазивной хирургии основан на базе Лисичанской центральной городской больницы экс-министром здравоохранения РТ Марселем Миннуллиным. скриншот видео с канала ТНВ

В Лисичанске в том же режиме работает Центр малоинвазивной хирургии. Основан на базе Лисичанской центральной городской больницы экс-министром здравоохранения РТ Марселем Миннуллиным. Прооперировано уже порядка 200 пациентов. С кадрами и здесь трудно. 11% от штатного расписания: 40 врачей и на поликлинику, и на стационар. На 33 400 человек населения, из которых 2 400 — дети.

«Скачки с препятствиями», или Почему в Бавлах соцнаем подорожал

— К нам в редакцию обратились жители Бавлов. Для них год Лошади обернется настоящими скачками с препятствиями. Для начала предыстория. Вы живете в квартире, взятой в аренду у государства. Налогом не облагается. Плата — только за коммуналку, и минимальная сумма за наем. Дается фактически на всю жизнь, но не наследуется и не продается. Звучит как сказка, не правда ли? Но это вполне объективная реальность — речь о жилье по договору социального найма. Сразу оговоримся, право на него имеют самые уязвимые социальные слои населения — имеющие статус «малоимущие», — перешел к следующей теме выпуска ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Почти 20 лет назад, в 2006 году, между жителями дома по ул. Зиновьева в городе Бавлы и Госжилфондом РТ был заключен бессрочный договор социального найма жилья. Реальное время / realnoevremya.ru

Подробнее: почти 20 лет назад, в 2006 году, между жителями дома по ул. Зиновьева в городе Бавлы и Госжилфондом РТ был заключен бессрочный договор, согласно которому плата за наем квадратного метра составляла 10 рублей. В 2026 году для некоторых заемщиков она выросла десятикратно. При этом суть договора не изменилась: квартира так и остается в собственности государства. Жильцы в шоке. Люди задаются вопросами: почему, да еще так резко выросла стоимость найма и в чем причина изменений бессрочного договора без предварительного уведомления. Госжилфонд в свою очередь поясняет, что изначально было определено, что договор социального найма ориентирован на малоимущих граждан, а после анализа данных о недвижимости и доходах арендаторов выяснилось, что малоимущими часть из них назвать уже нельзя. Скорее — «вполне себе обеспеченные» граждане. На чьей стороне правда, отправилась выяснять съемочная группа ТНВ.

— Нам всегда говорили: живите спокойно, вас никто не тронет, спокойно тут свою старость встретите, и дети, и внуки будут жить, — нет предела возмущению жильцов дома.

Арендаторы квартир по социальному найму обеспокоены резкими изменениями условий договора. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несколько десятков семей, людей бюджетных профессий со скромными доходами, то есть нуждающихся, получили ключи еще в те времена, когда самой доступной ипотеки не существовало. Но был другой формат: «социальная ипотека на условиях найма». 10 рублей оплаты за квадратный метр плюс коммунальные услуги. Убедительная поддержка, но она действовала до конца 2025 года.

— С октября у нас появилось сообщение: 100 рублей за квадратный метр плати или выселяйся. Получается, у меня 8 тыс. за наем и где-то 7 тыс. — коммуналка, у кого-то больше, то есть это 15—20 тыс. за квартиру — и это малоимущая семья, — не может сдержать эмоций Зульфия Латипова.

— Я получила с сыном-инвалидом эту квартиру, и вот сейчас 13 тыс. — наем и 8 тыс. — коммуналка. Другого жилья нет, что делать, не знаем, очень переживаем. На старости лет можем остаться на улице, — делится самым большим страхом Рузалия Ганиева.

Жильцам дали 10 лет на принятие решения: освободить квадратные метры или выкупить их в собственность. Реальное время / realnoevremya.ru

Жильцам дали 10 лет на принятие решения: освободить квадратные метры или выкупить их в собственность. По расчетам ГЖФ, за квартиру в условные 80 «квадратов» придется отдать 6 млн рублей. Или 75—80 тыс. рублей за квадратный метр. Местные жители уверяют, что подобные расценки для Бавлов — дикость: рынок показывает цифры не более 50 тыс. за «квадрат», то есть за ту же квартиру в 80 «квадратов» — 4 миллиона. Впрочем, и такие деньги собрать даже за 10 лет — задача по силам далеко не каждому. А съезжать жалко: за 20 лет в просторные и удобные квартиры люди «вросли», да и сил и средств в ремонты и обустройство было вложено прилично.

Но у Госжилфонда своя правда, все по закону:

— Сама программа правильная, устаканившаяся, она началась в 2007 году, а это дом 2006 года. И там все было «на коленке». И даже если у них договор бессрочный вообще, по постановлению Кабмина она действует, все равно эта рассрочка — 28,5 года. Больше этого срока они не могут жить — либо пересматриваем договор, либо выкупать. Возможно, в договоре этого не было, но есть постановление, и оно ограничивает сроки, — поясняет заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при раисе РТ Булат Гильманов.

Булат Гильманов: «По постановлению Кабмина, на жилье социального найма действует рассрочка сроком 28,5 года». скриншот из видео Татар-информ

Как быть? Жильцы мечтают о передаче дома на баланс муниципалитета. Но программа-то не муниципальная. Иначе таких условий и в прошедшие 20 лет людям было бы не видать. И дом — собственность республики, а не города и района. Администрация предлагает жильцам подтвердить статус «малоимущий», что позволит на комиссии решить вопрос, и ГЖФ придется пересмотреть ставку. Госжилфонд готов к такому варианту:

— Мы с прошлого года просим представить, но они не делают этого, — подчеркивает Булат Гильманов.

И предполагает, все потому, что у немалой части есть и доходы выше того порога, что позволяет признать человека малоимущим, да и недвижимость другая имеется. Не здесь — в соседних регионах. Все, что нужно для того, чтобы договор вновь начал работать на прежних условиях, — доказать, что это необходимость, документально.

— Если он подтверждает, мы вернем плату в 10 рублей, и он будет жить и будет в некой периодичности подтверждать свой статус, — озвучил Булат Гильманов позицию ГЖФ.

