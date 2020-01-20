Эпоха перемен: послание президента, премьер Мишустин и новые инициативы

Обращение Путина, преемник Медведева, 32 часа в год на родной язык, соглашение с «РосРАО» и победы на «Дакаре» — итоги недели от «7 дней»

В России сменился глава правительства. После послания президента страны Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об уходе с поста и роспуске возглавляемого им правительства. Новый премьер уже назначен. Им стал Михаил Мишустин — теперь уже экс-руководитель налогового ведомства. Об этом и других главных событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Чиновник, «айтишник», спортсмен и друг Татарстана

Новый глава федерального правительства успел проявить себя во многих сферах: Михаил Мишустин — успешный чиновник в области налогового администрирования, профессионал в области IT, содействовал становлению особых экономических зон в России и в частности ОЭЗ «Алабуга», неоднократно бывал в Татарстане, умеет выстраивать отношения как с региональным руководством, так и с представителями различных политических партий. Кроме того, он активный спортсмен, крепкий семьянин и даже композитор.

И именно ему и правительству, которое он сформирует и возглавит, предстоит решать задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ.

А говорил президент и о борьбе с бедностью, и о программах, призванных повлиять на демографическую ситуацию, направленных на поддержку молодых семей и семей с низким уровнем дохода. Говорил о строительстве жилья, об экономических программах.

Обозначил Владимир Путин и источники поступления средств на реализацию этих задач. А еще сообщил о том, что к госслужащим будут предъявляться более жесткие требования, а кроме того, предстоят изменения в Конституции РФ, в том числе и те, что закрепят приоритет главного документа страны в правовом пространстве России. Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней».

Людям сложно понять: как можно было опустить курс родных языков до методики преподавания иностранных, способных дать лишь базис? Фото tatar-inform.ru

Родной язык — по усеченной программе

После внесения изменений в Закон об образовании часы, отведенные школьной программой на национальные языки, резко сократились, а сам второй государственный, теперь в дневниках 70% школьников республики (столько выбрали татарский язык для обучения), обозначен как «родной язык», на который отводится 32 часа в год. То есть всего по часу в неделю вместо двух-трех, что были всего несколько лет назад. Учителя уверены — этого мало. Слишком мало для того, чтобы освоить язык на должном уровне.

Что потеряла программа? Прорежен список авторов, с произведениями которых дети могут познакомиться в школах. А те, что остались, изучаются поверхностно и вскользь. И новая концепция, разрабатываемая в недрах Министерства просвещения России, не только не ответила на злободневные вопросы, но и породила множество новых. Людям сложно понять: как можно было опустить курс родных языков до методики преподавания иностранных, способной дать лишь базис?

Новая система сбора мусора

На минувшей итоговой коллегии министерств экологии и лесного хозяйства РТ Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с отходами 1-го и 2-го классов — компанией «РосРАО». Цель — создание принципиально новой системы обращения с отходами крупных производств: химических, шинных и т. д. В частности, речь идет об переработке отходов: превращать мусор в полезную, востребованную продукцию.

Так, жители деревни Прости, что в Нижнекамском районе, скоро могут стать свидетелями обратного процесса: мусор, что свозили к ним под бок десятилетиями, может стать источником ценного сырья. Обещают, что начнется раскопка, и территория в 35 гектаров, которую заняла мегасвалка, сократится до 5 га, местную речку очистят. На эти работы выделят 733 млн рублей.

70% хлама пока что, на нынешнем уровне развития мусороперерабатывающей отрасли, переработке не поддаются. Фото Олега Тихонова

Казани пока от мусорных полигонов совсем не избавится. Самосыровская свалка практически рекультивирована, но рядом расположен полигон Восточный, который планируется закрыть в 2020 году, но уже планируют открыть еще один полигон, который будет заполнен за 2 — 3 года. К этому времени, надеются эксперты, в столице республики появится экопарк, где будут цивилизованные сбор и переработка мусора. И в Набережных Челнах тоже на это надеются. Пока пытаются сортировать мусор. Но 70% хлама пока что, на нынешнем уровне развития мусороперерабатывающей отрасли, переработке не поддаются. Надежда на то, что в республике все-таки нормально заработает система раздельного сбора мусора, и на то, что появятся мусоросжигательные предприятия, способные откровенный хлам преобразовать в энергию и тепло.

Проблема бездомных животных

Правила отлова бродячих животных в России изменились. В январе этого года закон (8 лет создававшийся и корректировавшийся Госдумой) вступил в силу, и сразу вызвал бурную реакцию. Согласно ему, бездомные собаки или кошки должны быть отловлены, доставлены в приют, стерилизованы, вакцинированы и… либо останутся в приюте (на какие средства — вопрос открытый: строительство новых приютов, равно как и средства на уже имеющиеся, законом не предусмотрены), либо отправятся обратно на улицу. Таких «прошедших курс» животных легко можно отличить по специальной бирке на ухе. Лишь в редком случае, если по ветеринарным показателям оставлять животное в живых — заставлять его мучиться, будет разрешено его усыпить.

Россельхознадзор контролирует процессы, а отловом животных, к слову, продолжающих сбиваться в стаи и нападающих на домашних питомцев и людей, может заниматься любая организация, подавшая заявку и имеющая специальную лицензию. Правда, кто будет выдавать лицензию — не уточняется. В Татарстане, скорее всего, заниматься отловом будет организация «Зооцентр», ранее называвшийся «Ветдом», а до этого — СОБЖ. Несколько лет назад, еще когда организация работала под прежней вывеской, против нее было возбуждено дело из-за негуманного усыпления безнадзорных собак, делятся информацией журналисты программы «7 дней».

Животные, прошедшие вакцинацию, будут контактировать с теми, кто может быть заражен. На воле механизм их разделения невозможен. Как узнать, когда животному нужна повторная вакцинация, — тоже вопрос, не имеющий ответа. На чипирование, способное обеспечить дистанционный сбор информации, средств нет.

А еще закон ужесточает контроль за потенциально опасными домашними питомцами. Список пород и гибридов — впечатляет, делятся успевшие с ним ознакомиться журналисты программы «7 дней».

Сразу две ступени пьедестала почета заняли наши спортсмены. Фото instagram.com/kamazmastersport

17-я победа «КАМАЗ-мастера»

Очередной триумф татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар». Сразу две ступени пьедестала почета заняли наши спортсмены. «Золотого бедуина» завоевал Андрей Каргинов, серебряного — Антон Шибалов.

Уже сегодня состоится триумфальное возвращение «Синей армады» на Родину.

Без приключений не обошлось: на пятом этапе вышел из строя двигатель автомобиля прошлогоднего победителя «Дакара» — Эдуарда Николаева. Прогорел поршень. Ремонтироваться пришлось прямо на трассе.

«КАМАЗ-мастер», как всегда, продемонстрировал мощный боевой дух, готовность к принятию решений на ходу и командную игру.

О том, кто первым поздравил Андрея Каргинова с победой, как проходила гонка и какие планы строят спортсмены «КАМАЗ-мастер юниор», а также на чем еще заострили внимание журналисты, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 20 января, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

