Эпоха перемен: послание президента, премьер Мишустин и новые инициативы
Обращение Путина, преемник Медведева, 32 часа в год на родной язык, соглашение с «РосРАО» и победы на «Дакаре» — итоги недели от «7 дней»
В России сменился глава правительства. После послания президента страны Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об уходе с поста и роспуске возглавляемого им правительства. Новый премьер уже назначен. Им стал Михаил Мишустин — теперь уже экс-руководитель налогового ведомства. Об этом и других главных событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.
Чиновник, «айтишник», спортсмен и друг Татарстана
Новый глава федерального правительства успел проявить себя во многих сферах: Михаил Мишустин — успешный чиновник в области налогового администрирования, профессионал в области IT, содействовал становлению особых экономических зон в России и в частности ОЭЗ «Алабуга», неоднократно бывал в Татарстане, умеет выстраивать отношения как с региональным руководством, так и с представителями различных политических партий. Кроме того, он активный спортсмен, крепкий семьянин и даже композитор.
И именно ему и правительству, которое он сформирует и возглавит, предстоит решать задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ.
А говорил президент и о борьбе с бедностью, и о программах, призванных повлиять на демографическую ситуацию, направленных на поддержку молодых семей и семей с низким уровнем дохода. Говорил о строительстве жилья, об экономических программах.
Обозначил Владимир Путин и источники поступления средств на реализацию этих задач. А еще сообщил о том, что к госслужащим будут предъявляться более жесткие требования, а кроме того, предстоят изменения в Конституции РФ, в том числе и те, что закрепят приоритет главного документа страны в правовом пространстве России. Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней».
Родной язык — по усеченной программе
После внесения изменений в Закон об образовании часы, отведенные школьной программой на национальные языки, резко сократились, а сам второй государственный, теперь в дневниках 70% школьников республики (столько выбрали татарский язык для обучения), обозначен как «родной язык», на который отводится 32 часа в год. То есть всего по часу в неделю вместо двух-трех, что были всего несколько лет назад. Учителя уверены — этого мало. Слишком мало для того, чтобы освоить язык на должном уровне.
Что потеряла программа? Прорежен список авторов, с произведениями которых дети могут познакомиться в школах. А те, что остались, изучаются поверхностно и вскользь. И новая концепция, разрабатываемая в недрах Министерства просвещения России, не только не ответила на злободневные вопросы, но и породила множество новых. Людям сложно понять: как можно было опустить курс родных языков до методики преподавания иностранных, способной дать лишь базис?
Новая система сбора мусора
На минувшей итоговой коллегии министерств экологии и лесного хозяйства РТ Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с отходами 1-го и 2-го классов — компанией «РосРАО». Цель — создание принципиально новой системы обращения с отходами крупных производств: химических, шинных и т. д. В частности, речь идет об переработке отходов: превращать мусор в полезную, востребованную продукцию.
Так, жители деревни Прости, что в Нижнекамском районе, скоро могут стать свидетелями обратного процесса: мусор, что свозили к ним под бок десятилетиями, может стать источником ценного сырья. Обещают, что начнется раскопка, и территория в 35 гектаров, которую заняла мегасвалка, сократится до 5 га, местную речку очистят. На эти работы выделят 733 млн рублей.
Казани пока от мусорных полигонов совсем не избавится. Самосыровская свалка практически рекультивирована, но рядом расположен полигон Восточный, который планируется закрыть в 2020 году, но уже планируют открыть еще один полигон, который будет заполнен за 2 — 3 года. К этому времени, надеются эксперты, в столице республики появится экопарк, где будут цивилизованные сбор и переработка мусора. И в Набережных Челнах тоже на это надеются. Пока пытаются сортировать мусор. Но 70% хлама пока что, на нынешнем уровне развития мусороперерабатывающей отрасли, переработке не поддаются. Надежда на то, что в республике все-таки нормально заработает система раздельного сбора мусора, и на то, что появятся мусоросжигательные предприятия, способные откровенный хлам преобразовать в энергию и тепло.
Проблема бездомных животных
Правила отлова бродячих животных в России изменились. В январе этого года закон (8 лет создававшийся и корректировавшийся Госдумой) вступил в силу, и сразу вызвал бурную реакцию. Согласно ему, бездомные собаки или кошки должны быть отловлены, доставлены в приют, стерилизованы, вакцинированы и… либо останутся в приюте (на какие средства — вопрос открытый: строительство новых приютов, равно как и средства на уже имеющиеся, законом не предусмотрены), либо отправятся обратно на улицу. Таких «прошедших курс» животных легко можно отличить по специальной бирке на ухе. Лишь в редком случае, если по ветеринарным показателям оставлять животное в живых — заставлять его мучиться, будет разрешено его усыпить.
Россельхознадзор контролирует процессы, а отловом животных, к слову, продолжающих сбиваться в стаи и нападающих на домашних питомцев и людей, может заниматься любая организация, подавшая заявку и имеющая специальную лицензию. Правда, кто будет выдавать лицензию — не уточняется. В Татарстане, скорее всего, заниматься отловом будет организация «Зооцентр», ранее называвшийся «Ветдом», а до этого — СОБЖ. Несколько лет назад, еще когда организация работала под прежней вывеской, против нее было возбуждено дело из-за негуманного усыпления безнадзорных собак, делятся информацией журналисты программы «7 дней».
Животные, прошедшие вакцинацию, будут контактировать с теми, кто может быть заражен. На воле механизм их разделения невозможен. Как узнать, когда животному нужна повторная вакцинация, — тоже вопрос, не имеющий ответа. На чипирование, способное обеспечить дистанционный сбор информации, средств нет.
А еще закон ужесточает контроль за потенциально опасными домашними питомцами. Список пород и гибридов — впечатляет, делятся успевшие с ним ознакомиться журналисты программы «7 дней».
17-я победа «КАМАЗ-мастера»
Очередной триумф татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар». Сразу две ступени пьедестала почета заняли наши спортсмены. «Золотого бедуина» завоевал Андрей Каргинов, серебряного — Антон Шибалов.
Уже сегодня состоится триумфальное возвращение «Синей армады» на Родину.
Без приключений не обошлось: на пятом этапе вышел из строя двигатель автомобиля прошлогоднего победителя «Дакара» — Эдуарда Николаева. Прогорел поршень. Ремонтироваться пришлось прямо на трассе.
«КАМАЗ-мастер», как всегда, продемонстрировал мощный боевой дух, готовность к принятию решений на ходу и командную игру.
О том, кто первым поздравил Андрея Каргинова с победой, как проходила гонка и какие планы строят спортсмены «КАМАЗ-мастер юниор», а также на чем еще заострили внимание журналисты, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 20 января, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.
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