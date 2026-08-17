Беда, которая сплотила: черный понедельник в Нижнекамске

Мирный город под ударами дронов, августовский педсовет и эмоциональное выгорание: события недели от «7 дней»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Черным понедельником» назвали татарстанцы 10 августа. В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли 13 человек и более 70 пострадали. В Республике Татарстан был объявлен траур. Вот только реакция населения на трагедию оказалась далека от той, на которую, судя по всему, рассчитывал враг. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Нижнекамск: пострадал, но не сломлен

«Мирный Нижнекамск под ударами вражеских дронов пострадал, но не сломлен. Наоборот! Жители нефтехимической столицы, как и весь Татарстан, как и вся Россия, еще больше сплотились и укрепились в вере в то, что террористам из киевской хунты, атакующим мирные города и мирные объекты, нельзя давать продыху, нельзя дать поднять голову. Нужно сметать позиции ВСУ на поле боя и, конечно, уничтожать портовую и другую инфраструктуру, которую враг использует в военных целях: для атак на гражданские объекты внутри России», — высказал уверенность ведущий программы «7 дней» на ТНВ Тимур Бикмурзин.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Это нас только сплотило. Беда стала общей, и весь Татарстан объединился в помощи пострадавшим и родственникам погибших», — говорят сами жители Нижнекамска. Еще до прибытия карет скорой помощи люди выносили домашние аптечки, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим незнакомцам. «Молодой человек своим телом укрыл беременную жену и получил ранения. Из-за этого налета вражеских беспилотников пострадали обычные, мирные жители, многие из которых спали дома», — подчеркивает ведущий программы.

предоставлено исполкомом Черемшанского района

Погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка. Многие из погибших — работавшие в Нижнекамске граждане других государств. Свыше 70 человек — пострадали. Рустам Минниханов сразу прибыл на место трагедии, пообщался с жителями города, которые подверглись атаке дронов. Раис Татарстана объявил 10 августа днем траура в республике. В эти дни в Нижнекамске идет восстановление жилья, пострадавшие и семьи погибших получают выплаты от государства и крупных компаний города.

Больше истории, оценки за поведение и другие новации в образовании

На прошлой неделе в республике состоялся традиционный августовский педсовет. Говорили о достижениях системы образования, а также о нововведениях. Так, с первого сентября увеличивается количество часов по предмету «История». С этого учебного года вводится единая линейка учебников по этой дисциплине. А вот обществознание переедет в старшие классы — теперь эти уроки ждут школьников с 9-го по 11-й.



«Еще одно новшество — в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут изучать его с января 27 года. Три изменения — и все они про одно: укрепление единого образовательного пространства. Школы по всей стране будут работать по одинаковым программам, без разнобоя, с фиксированным временем на изучение каждой темы. Менять порядок прохождения тем школы не смогут», — подчеркнул с экрана Тимур Бикмурзин. В числе изменений также сокращение часов на изучение иностранных языков и возвращение оценок за поведение.

Не обошли вниманием и новые технологии. В планах у Татарстана — апробация цифровых учебников по информатике и искусственный интеллект со встроенным ассистентом для школьника и учителя.

Детсады в дефиците

Отдельной темой наши коллеги с телеканала «Новый век» вынесли проблематику нехватки детских садов.



Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Татарстан в числе лидеров в масштабах страны по строительству нового жилья. По итогам первого полугодия республика вошла в федеральный топ-3 по этому показателю, пропустив вперед лишь Москву и Московскую область. Планы Минстроя РТ на весь 2026 год — ввести более 3 млн квадратных метров жилья.

Новые жилые массивы нуждаются в создании необходимой инфраструктуры. В первую очередь — социальных объектов, в том числе детских садов. Только в Лаишевском районе в настоящее время в очереди на предоставление мест в ДОУ, состоят свыше 2,5 тыс. семей. При этом действующие дошкольные образовательные учреждения уже переполнены. Район-спутник Казани растет быстрее, чем его социальная инфраструктура. Съемочная группа ТНВ попыталась на месте узнать, как решается этот непростой, но очень важный вопрос.

Школы Лисичанска

В преддверии скорого Дня знаний съемочная группа ТНВ побывала в одном из подшефных городов Татарстана в Луганской Народной Республике — Лисичанске. Еще в 2022 году, сразу после освобождения и Лисичанска, и Рубежного, одновременно с работами по восстановлению коммунальной, энергетической инфраструктуры и многоквартирных домов, подрядные организации из Татарстана приступили к восстановлению объектов социальной инфраструктуры.

скриншот видео с канала ТНВ

Особое внимание уделяется ремонту и преображению детсадов, школ, спортивных и детских досуговых центров. Буквально недавно, Мензелинский район передал тренерскому составу и юным борцам Лисичанска спортивную форму. А ученики школы №4 этого прифронтового города, теперь имеют все необходимое оборудование в кружках по моделированию и робототехнике. Военкоры телеканала «Новый век» — о том, как в сердца юных жителей опаленного боями города возвращается мирное детство.

Новый взгляд на привычные практики

«Когда вызовов становится все больше, а задачи все масштабнее, мы обращаемся к самым эффективным и лучшим решениям. И что нам подсказывает «опыт сын ошибок трудных»? Правильно! Присмотреться к собственным — то есть лучшим советским — практикам. Но не слепо копировать, а бережно, аккуратно адаптировать к нынешним реалиям, с учетом современных технологий, цифровизации и т.д. При таком подходе, результат может получиться великолепным», — высказал уверенность ведущий информационно-аналитической программы «7 дней».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ближайший яркий пример — цифровая доска почета. Проект, который не просто успешно стартовал в масштабах республики, но и точно обещает закрепиться на многие годы. Советский опыт и в образовании, и в популяризации рабочих профессий, и в привлечении кадров в реальный сектор экономики, и в организации детского досуга, а также в развитии потребительской кооперации и многих других сферах был более чем успешным.

Реальное время / realnoevremya.ru

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в Сабинский район, чтобы там взглянуть на то, насколько успешно сочетается советское наследие и предпринимательская инициатива.

35% россиян испытывают социальное истощение

«Эпоха депрессий и эмоциональных выгораний. Нет, это не строчки очередных психологический гайдов. Так охарактеризовали современный мир социологи и аналитики. Российское общество в 2026 году все чаще описывают одним словом — «усталость». Она чувствуется в разговорах, в новостях, в повседневной рутине», — ввел в следующую тему выпуска программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фоновое состояние, накапливающееся годами: экономическая неопределенность, затяжное давление внешних и внутренних факторов, политическая напряженность… Все это постепенно формирует атмосферу, в которой людям сложно строить долгосрочные планы и сохранять внутреннюю устойчивость. Цифры статистики: 35% россиян испытывают социальное истощение и предпочитают пребывать в одиночестве. Каждый второй сотрудник практически в любой отрасли находится в стадии эмоционального выгорания. Такие результаты показали исследования рынка труда.

Обилие счетов, сервисов, приложений и уведомлений — все это мир, в котором мы живем. К чему может привести эмоциональное выгорание? И можно ли это изменить? Об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 августа, в 13:00, или на сайте телеканала.