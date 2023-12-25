Трасса М-12 — открыта, цифровизация в медицине и Дед Мороз со Снегурочкой на ТНВ

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минувшая неделя ознаменована вводом в эксплуатацию одного из главных инфраструктурных проектов страны: с участием президента России Владимира Путина было пущено движение по скоростной трассе М-12 от Казани до Москвы. Подробнее об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый Век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

На 7 месяцев раньше срока

«Главное событие в жизни огромной страны. Самый масштабный инфраструктурный проект России. Мощный стимул для развития экономики и новый уровень комфорта граждан!» — на яркие характеристики для трассы М-12 в этот день не скупились ни участвовавшие в церемонии открытия чиновники, ни многочисленные журналисты, собравшиеся, чтобы осветить событие, действительно того заслуживающее.

Строители дороги, работая круглосуточно без выходных и праздников, совершили настоящий подвиг — построили дорогу за три года. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ежедневно на строительстве дороги были задействованы порядка 30 тыс. специалистов и 8 тыс. единиц техники. Строители дороги, работая круглосуточно без выходных и праздников, совершили настоящий подвиг: за три года — то есть с опережением оговоренных сроков на 7 месяцев — построили не просто современную высокоскоростную трассу протяженностью 810 км, но и создали сложнейшую инфраструктуру. 142 км проходят по Татарстану, с многофункциональными зонами через каждые 50—80 км (с перспективой увеличения их числа). Десятки развязок и подъездных путей, 343 искусственных сооружения. Путь от Казани до Москвы вместо прежних 12 часов теперь будет занимать около 7 часов при разрешенной скорости в 110 км/ч, а в перспективе с увеличением разрешенной скорости до 130 км/ч — за 6,5 часа. Стоимость реализации проекта на его нынешнем этапе составила почти 900 млрд рублей.

Значимость события подтвердил и президент России Владимир Путин, в формате видео-конференц-связи принявший участие в церемонии пуска движения по новой магистрали. Также прибыли главы регионов, через которые проходит трасса. Что символично, многие приехали как раз по новой трассе, успев оценить ее удобство.

«С Богом!» — дал старт движению по магистрали Владимир Путин. А позже отметил: «Поездки на этом направлении станут более удобными и безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Трасса проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородские области, республики Чувашия и Татарстан. Безусловно, М-12 повысит инвестиционную привлекательность данных регионов, будет способствовать развитию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и сфере услуг».

Что будет дальше? Работа над трассой продолжается, но теперь уже в другом направлении: путь проляжет дальше, на Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Следующий этап планируют сдать в конце уже 2024 года.

Марат Хуснуллин: «Уже в середине следующего года будет запущен участок 150 километров, который даст возможность с трассы М-5 переехать на М-7». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Не остановятся работы по совершенствованию логистических артерий и в Татарстане. Об этом рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин: «Татарстан выступил с инициативой связать трассы М-5 и М-7. У нас М-5 — одна из самых загруженных. Уже в середине следующего года будет запущен участок 150 километров, который даст возможность с трассы М-5 переехать на М-7. При этом деньги на 30% региональные, на 30% —инвестиционные и на 30% — федеральные. Это хороший пример государственно-частного партнерства», — подчеркнул он. К слову, Марат Хуснуллин — один из тех, кто в день открытия трассы отправился в автопробег по новой магистрали от Кремля до Кремля — из Москвы до Казани.

«Такой дороги я не видел. Это другое понимание. Все службы сервиса, и покушать, и заправиться — все успел. Система автоматического снятия денег тоже работает», — поделился впечатлениями раис Татарстана Рустам Минниханов, одним из первых опробовавший удобство новой трассы.

Рустам Минниханов: «Такой дороги я не видел». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Система оплаты, о которой упомянул Рустам Минниханов, специально придумана для платных дорог: специальные рамки фиксируют госномера проезжающих машин автоматически, стоимость проезда рассчитывается тоже автоматически. Все, что нужно сделать автовладельцу потом, — зайти в личный кабинет и заплатить.

Многих волнует вопрос стоимости: для легковушки поездка от Казани до Москвы обойдется в 4,5 тыс. рублей, до Нижнего Новгорода — в 1 660 рублей. Но бывают и скидки — до 15%.

Лисичанск и Рубежное

Два подшефных Татарстану города в Луганской Народной Республике. Их, пострадавших от обстрелов и бесчинств укронацистов, сейчас помогают восстанавливать татарстанские специалисты.

На прошлой неделе руководители и Лисичанска, и Рубежного побывали в Татарстане. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

На прошлой неделе руководители и Лисичанска, и Рубежного побывали в Татарстане. Они приезжали на съезд Совета муниципальных образований РТ. Мэр Лисичанска Эдуард Сахненко и мэр Рубежного Сергей Хортив встретились с Рустамом Миннихановым и поблагодарили Татарстан за помощь в восстановлении объектов коммунальной и социальной инфраструктуры — школ и больниц. Сейчас эти объекты предстоит укомплектовать мебелью.

Большая работа проведена по восстановлению многофункциональных центров. Кроме того, очень важно было обеспечить и соцобъекты, и жилые дома теплом и электричеством.

Представители Татарстана работают в ЛНР 500 дней. 17 июля прошлого года, спустя 2 недели после освобождения населенного пункта, команда из республики во главе с заместителем премьер-министра РТ Евгением Варакиным впервые побывала в Лисичанске. А в декабре 2022-го впервые в Лисичанск приехала съемочная группа программы «7 дней».

IT в медицине

«Нейросеть» — слово 2023 года. Таково мнение экспертов института им. А.С. Пушкина. По условиям отбора слова-претенденты должны были недавно появиться, а в 2023-м стать особенно популярными. И уже из них выбирались наиболее значимые.

Многие из слов-претендентов, кстати, относятся к цифровизации и IT, теме, активно обсуждаемой в том числе на уровне президента России. Как цифровые технологии работают на благо людей, можно видеть и в Татарстане, в частности, в медицине, на площадке РКБ.

Дата-центр связал оборудование всех поликлиник региона в единую систему с аналитическими центрами в Казани и Набережных Челнах. realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В момент приезда съемочной группы ТНВ врач-рентгенолог Руслан Сафин как раз изучал снимок, присланный из Мамадыша. Пациент — после ДТП. Подозрение на перелом ребер. От пациента до специалиста — 200 километров, но через 20 минут уже известен диагноз, и местным врачам летят рекомендации. И это не единичный случай. Связь с главной больницей республики есть практически у всех медучреждений Татарстана. В Казань поступают не только рентген-снимки, но и данные МРТ, КТ-снимки. В сутки специалисты РКБ принимают и обрабатывают данные по более чем 400 исследованиям. Работа кипит круглосуточно.

Дата-центр как идея в Татарстане появился несколько лет назад. Хорошее оборудование есть сегодня практически в каждом районе, а вот со специалистами, способными прочитать результаты исследования, сложно. В итоге страдали люди. Иной раз важен не то что каждый день — счет идет на минуты, и чтобы их не терять, дата-центр связал оборудование всех поликлиник региона в единую систему с аналитическими центрами в Казани и Набережных Челнах.

Работа дата-центра обеспечивается сложнейшей инфраструктурной системой, бесперебойным высокоскоростным интернетом, мощной компьютерной техникой и надежным программным обеспечением, и искусственный интеллект — надежный помощник медиков. Его эффективность врачи оценили еще в период пандемии. Причем IT постоянно «учится» на основе тех данных, что ежедневно поступают, обрабатываются и копятся в базе. Плюс созданный одним из первых в стране архив снимков медицинских изображений. В год в него вносится до 5 млн результатов исследований.

Осмотр выставки, посвященной революционному развитию технологий искусственного интеллект. взято realnoevremya.ru/kremlin.ru

Что касается эффективности работы дата-центра, то результаты говорят сами за себя: сроки описания снимков сокращены на 40%, пациенты в 5 раз меньше ждут результатов исследований, радиологическая служба вдвое увеличила пропускную способность. А еще система удостоена национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта».

Для одних — праздник, для других — работа

Пока новогодний ажиотаж на улицах Казани не заметен. Главные герои торжества, Дед Мороз со Снегурочкой, не встречаются, но уже сейчас можно уверенно говорить: торжества обойдутся дороже, чем на рубеже 2022—23 годов. В среднем ценник аниматоров подрос на четверть, а в саму новогоднюю ночь в любом населенном пункте республики и страны выложить придется как минимум вдвое больше, чем в предшествующие дни. А что поделать: пока одни отдыхают, другие работают.

В эти новогодние праздники в среднем ценник аниматоров подрос на четверть. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наши коллеги пригласили Деда Мороза и Снегурочку на телеканал. Но не в гости, а чтобы узнать — легко ли дается хлеб аниматорам. Как оказалось, миссия непростая: один только костюм Деда Мороза весит 8 кг. Ладно хоть грима немного: открытых участков лица лишь чуть-чуть: щеки — красные, брови — белые. Остальное скроет борода и парик.

Снегурочке сложнее: несколько юбок, меховая опушка, кокошник вроде и кажется легким, а, как признается героиня, к вечеру шея сильно устает. Есть и еще момент: многое зависит от того, что за костюм. Те, что попроще, и на улице используют. Профессиональный комплект требует бережного отношения, а то одна только химчистка в десятки тысяч рублей обойдется. С учетом того, что поздравление от Дедушки Мороза в Казани сегодня в среднем стоит чуть более 2 тыс. рублей, может новогодних гонораров и не хватить…

Если вы хотите встретиться с Кыш Бабаем беспрепятственно, дождитесь Нового года — и выйдите на центральные улицы города. realnoevremya.ru (архив)

Но не все так грустно: «Если вы хотите встретиться с Кыш Бабаем беспрепятственно, дождитесь Нового года — и выйдите на центральные улицы города. Загадать желание и прикоснуться к чуду можно будет абсолютно бесплатно», — советуют наши коллеги с телеканала «Новый Век».

Обо всем этом подробнее, а также о героях именных татарстанских добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер» и о том, что за новации внедряют специалисты «Сетевой компании», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.