О чем говорят итоги переписи 2021 года?

Что стоит за цифрами недавней Всероссийской переписи, врачи на СВО и хоккей по канонам ислама: события недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

По результатам Всероссийской переписи населения, в стране стало больше на 4,3 млн человек, а вот татар стало меньше. Причем намного: минус почти 600 тысяч человек. О чем еще сообщают цифры? Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Благодаря присоединенным регионам

В целом Всероссийская перепись населения, состоявшаяся из-за пандемии с опозданием на год, показала положительную динамику. Население России выросло на 4,3 миллиона человек. Но с оговоркой: половина прироста обеспечены благодаря вернувшимся в 2014-м в состав России регионам — Крыму и Севастополю, где в сумме проживают свыше 2 млн человек.

Самую высокую положительную динамику продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург, а также примыкающие к ним области, неплохо прирос населением Краснодарский край и республики Кавказа. Татарстан — тоже в числе регионов, где за последние 11 лет население выросло.

При этом ПФО в целом, демонстрирует устойчивый минус: население округа сократилось на миллион человек. Исключение лишь Татарстан и Башкортостан. Остальные регионы показали естественную убыль. Динамика под знаком «минус» отмечается в Центральной и Северной России, на Дальнем Востоке, в Сибири (с единственным исключением — Ханты-Мансийский автономный округ).

Всероссийская перепись населения, состоявшаяся из-за пандемии с опозданием на год, показала положительную динамику. Фото: Ринат Назметдинов

Не смотря на то, что Татарстан населением прирос, самих татар, как сообщают цифры, стало меньше почти на 597 тыс. человек. И, если взглянуть в динамику трех последних переписей, то это — устойчивая динамика: в период с 2002 по 2010-й численность татар в России сократилась на 240 тыс. человек, сейчас еще без малого на 600 тыс. (5 млн 311 тыс. — в 2010-м и 4 млн 714 тыс. — в 2021-м). И если в 2010-м на пространстве страны насчитывалось 10 регионов, где проживало свыше 100 тыс. татар, то сегодня таких осталось лишь 6: Татарстан (2 млн 91 тыс.), Башкортостан (974,5 тыс.), а также Тюменская, Челябинская, Оренбургская и Ульяновская области. Из списка выбыли Свердловская (минус 50 тыс. татар), Самарская (минус 32 тыс.), Пермский край (минус 24 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (минус 29 тыс. татар). Да и там, где живет более 100 тыс. представителей татарского народа, динамика не радует.

Не менее печальная статистика и в части сохранения национальной культуры татарского народа, основой которой является язык. На миллион за тот же период — между двумя переписями населения, сократилось и число носителей языка: с прежних почти 4 млн 281 тыс. в 2010-м до 3 млн 261 тыс. в 2021-м. Причем в повседневной жизни татарская речь звучит и вовсе лишь у чуть менее чем 3 млн человек.

Понятно, что пандемия позволила переписчикам дойти не до каждого. Ясно и то, что не все ответили на вопрос о национальной принадлежности (таковых в общих результатах переписи порядка 16 млн человек). Сокращение численности населения показали, разумеется, не только татары, но и многие иные национальности в стране.

«О чем еще важно сказать, чтобы быть полностью объективным и честным, это вопрос к нам самим: к Всемирному Конгрессу татар, Татарской национальной автономии, другим общественным институциям: а все ли мы сделали, и все ли сделали правильно, чтобы татары не только идентифицировали себя татарами, но имели все возможности для изучения родных языков, не только в Татарстане, но и во всех других регионах России», — подчеркивает с экрана ведущий программы — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. Над чем работать — есть. И делать это нужно было еще вчера. Или хотя бы начинать активно избавляться от собственных недоработок сегодня, не откладывая эти важнейшие вопросы на потом.

Одно из решений вопроса доступности изучения языков — полилингвальная система обучения. Фото: realnoevremya.ru

К слову, об образовании

«Одна из явных причин снижения показателей численности народов, все же лежит на поверхности. В эпоху глобализации, без должного внимания, без поддержки государства сложно сохранять родные языки. Если они изучаются по выбору, в определенных временных рамках (не более 3 часов в неделю — это вообще возможный максимум), если в учебных программах не отведено время на изучение национальной литературы, истории народов — если сокращается количество национальных школ, а родные языки отправляют на задворки современной образовательной системы. О каком развитии тогда мы можем говорить?», — задается вопросом Ильшат Аминов.

Примеров, мягко говоря, странного отношения к национальной системе образования — множество: уже долгие годы Татарстан никак не может пробиться через бюрократические препоны, пытаясь сертифицировать переводные учебники (то есть на 100 процентов совпадающие с уже прошедшими сертификацию русскоязычными, с единственным отличием: они переведены на татарский язык), национальный телеканал не вошел в пакет бесплатного цифрового телевидения. Причем причин дискриминации — так и не объяснили. «Там есть двадцать бесплатных каналов, детский, православный, музыкальный, спортивный, а национальным места не нашлось. Сегодня фактически национальное телевидение в России стало платным, надо либо приобретать спутниковую тарелку, либо пользоваться услугами кабельного оператора, которые, увы, не везде доступны, особенно в сельской местности», — сетует ведущий программы «7 дней». Вроде бы и выход предложили: 5 часов вещания на цифровой волне ОТР, вот только… исключительно на русском языке.

Одно из решений вопроса доступности изучения языков — полилингвальная система обучения. В Татарстане это направление развивается уже давно. К примеру, частный детский центр в Казани, куда детей принимают с раннего возраста (первые шаги в многоязычном мире, ребенок делает вместе с мамой). Уроки английского, татарского, русского… Многоязычие открывает перед ребенком массу новых перспектив в жизни. Полилингвальные дети лучше и быстрее усваивают иную информацию, включая все большее число новых языков. Это факт, доказанный еще в стародавние времена. Как и то, что активная загрузка мозга продлевает его молодость. А начинать лучше именно с детства. И чем раньше — тем лучше. Детский мозг — более пластичен, а с возрастом способность к более высокому восприятию информации — закрепляется.

На прошлой неделе герои-врачи собрались на общую встречу. Фото: gossov.tatarstan.ru

Врачи на СВО

Неделю назад в программе «7 дней» вышел материал о татарстанских медиках, работавших с августа прошлого года в зоне проведения Специальной военной операции. Всего за это время в зоне СВО врачебную помощь местным жителям и бойцам оказывали 79 медработников (терапевты, педиатры и другие — узкие специалисты) из 18 медучреждений Татарстана. Мобильные медицинские комплексы позволяли охватить максимальные площади, а постоянная поддержка Татарстана, обеспечить достаточным количеством медикаментов, чтобы бесплатно снабжать ими нуждающееся в лекарствах население. Ежедневный охват каждым мобильным комплексом составлял до 160 человек.

По поручению Минздрава РТ, было сформировано также звено судебно-медицинской экспертизы. В Донецкой Народной Республике специалисты из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска и Бавлов помогали следственно-оперативным бригадам в сборе и обработке доказательств военных преступлений СВУ, а также в опознании останков погибших.

В Луганской Народной Республике также с августа работала мобильная медицинская бригада из Татарстана.

На прошлой неделе герои-врачи, по инициативе депутата Госдумы РФ от Татарстана Татьяны Ларионовой (тоже побывавшей в ЛНР), собрались на общую встречу. В ней также приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Минздрава республики Марат Садыков, председатель профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева, депутаты федерального и республиканского парламентов, благотворители и др.

Не все медики, участвовавшие в СВО смогли прибыть на встречу. Кто-то еще находится в зоне, где грохочут взрывы — там сейчас работает обновленный состав бригады из 19 человек. Кто-то несет непростую вахту, спасая здоровье и жизни на своем постоянном боевом посту — в Татарстане. С теми, кто все-таки смог приехать, встретилась и съемочная группа программы «7 дней», всего лишь несколько недель назад вернувшяся из зоны СВО.

На прошлой неделе в Казани прошел хоккейный турнир стран исламского сотрудничества. Фото: Динар Фатыхов

Товарищеские матчи

В таком формате прошел на прошлой неделе хоккейный турнир стран исламского сотрудничества. «И в этом спортивном определении заложен и смысл первого такого масштабного мероприятия и его вероятные последствия. В условиях, когда наши команды и спортсмены подверглись политическим санкциям, давлению, даже остракизму, изгнанию из мировой спортивной жизни», — подчеркнул ведущий программы Ильшат Аминов.

Именно в Казани создана штаб-квартира новой мировой организации — «Ассоциация развития хоккея исламских стран». С новыми традициями. Одна из которых — сура из Корана перед вбросом первой шайбы.

«Мы очень рады, что у нас в Татарстане впервые проходит такой важный турнир и что так много команд из 12 стран увидят нашу республику, познакомятся с нашими людьми, с нашей культурой. Цель турнира — укрепить связи России и стран Организации исламского сотрудничества в области спорта, в частности хоккея», — в приветственном слове подчеркнул президент Федерации хоккея РТ — генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Хоккею покорны все возраста и веры, с одинаковым, а может и большим, чем мужчины, с азартом гоняют шайбу женщины. Среди приверженцев коньков и клюшки в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иране и Бахрейне все больше представительниц прекрасной половины человечества. На турнир они выставили свои — женские команды. Впрочем, приехали они в Казань не столько за наградами, сколько за опытом России, где история этого вида спорта перевалила за восьмой десяток лет, есть чем поделиться и в стратегии, и в методиках подготовки спортсменов, медиков, создании вертикали выращивания игроков.

Именно в Казани создана штаб-квартира новой мировой организации — «Ассоциация развития хоккея исламских стран». Фото: Динар Фатыхов

На последний момент особое внимание обратил менеджер национальной команды ОАЭ Халид Аль-Кубейси: «Мне нравится система юношеского хоккея, построенная в Татарстане. Очень много юношеских команд, хотелось бы перенести этот опыт и в нашу страну. Главная наша цель — поддержать страны участники, а они в свою очередь поддерживают нас в развитии ледового хоккея в нашей стране, чтобы мы вышли на более высокий уровень этого вида спорта».

Сам турнир, как и идея создания Ассоциации, зародился на площадке международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» в мае прошлого года. Тогда идею называли и экзотической, и фантастической. Но в условиях, когда спорт — становится инструментом политики, вспоминают и о «дипломатии пинг-понга», когда обмен игроками между США и Китаем в настольный теннис привел к подписанию Шанхайского коммюнике и изменил геополитическую расстановку сил между США, Китаем и СССР.

Возглавил новую Ассоциацию Наиль Маганов. Два вице-президента займутся развитием каждый своего секторов: стран арабского мира и Азии.

«В прошлом году мы отмечали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. 11 веков назад наши предки стали неотъемлемой частью мусульманского народа. Сегодня мы остаемся верны заветам наших предков. Учитывая наши богатые хоккейные традиции, мы рады, что появилась еще одна спортивная площадка, которая объединяет страны исламского сотрудничества. Уверен, этот турнир даст импульс развитию хоккея в исламских странах, станет яркой страницей в истории исламского спортивного мира», — подчеркнул с трибуны президент Татарстана Рустам Минниханов.

Подробнее об этом, а также о том, как поздравил с днем рождения Минтимера Шаймиева хоккейный клуб «АкБарс», о том, как в республике проходит Специальная Олимпиада и о том, что такое — карлинская астроблема, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 23 января, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.