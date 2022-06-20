35 встреч и 14 соглашений: итоги ПМЭФ-2022 для Татарстана

В чем республика, по мнению Путина, пример для подражания, стройка М-12 и 30 лет ВКТ — обзор ключевых событий недели от программы «7 дней» на ТНВ

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге завершила свою работу одна из ключевых международных экономических площадок России — XXV Питерский международный экономический форум. Татарстан — традиционно был одним из его активных участников. О том, какими событиями был насыщен ПМЭФ-2022, с какими результатами вернулась домой делегация от республики и почему президент России трижды упомянул Татарстан, а также о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», в обзоре от «Реального времени».

Татарстан — второй по инвестпривлекательности в России

По этому показателю республика уступает только Москве. На 3-м месте в этом национальном рейтинге — Московская область. И именно растущую инвестиционную привлекательность Татарстана как пример для подражания другим регионам Владимир Путин упомянул первой в своем выступлении.

Республика уже 7 лет в тройке лидеров среди регионов страны. Все это — результат эффективной работы как руководства Татарстана в целом, так и властей на местах. Недаром и экономические показатели региона растут, и все больше выходцев из республики занимают высокие посты в правительстве России.

Второе упоминание Татарстана в выступлении президента России прозвучало в контексте необходимости развития меценатства и благотворительности в масштабах страны. И здесь у республики немало и опыта, и наработок, и достижений. Впрочем, к чему стремиться в этом вопросе есть и самому Татарстану. За примерами далеко ходить не нужно — достаточно вспомнить известных меценатов прошлого: Акчуриных, Апанаевых и многих других великих сынов и дочерей татарского народа.

Фото: kremlin.ru

И в третий раз Путин привел Татарстан в качестве примера, когда заговорил об импортозамещении. И ярким образцом того, как можно и нужно работать в новых реалиях назвал автогигант КАМАЗ, где в самые сжатые сроки сумели наладить производство и поставки комплектующих для производства грузовиков нового поколения.

Говорил лидер государства о еще более масштабных моментах. В частности о том, что именно сейчас старый мир претерпевает исторические преобразования и возврат к прежнему уже невозможен. В формировании нового миропорядка именно тысячелетней России отводится существенная роль. Нашей стране суждено стать одним из центров силы. И чтобы реализовать все планы, государству требуется сильная экономика, основанная на открытости, опоре на предпринимательские свободы, ответственности и сбалансированности макроэкономической политики, социальной справедливости внутри страны, опережающем развитии инфраструктуры и настоящем технологическом суверенитете.

Татарстану, как одному из регионов-лидеров государства, в реализации поставленных задач отводится значительная роль. В дни Петербургского экономического форума делегация республики, возглавляемая президентом Рустамом Миннихановым, работала в крайне напряженном графике. Итогом трех дней для Татарстана стали 35 проведенных президентом республики встреч (в том числе с президентом Казахстана Жомартом Токаевым) и 14 подписанных им соглашений, еще шесть соглашений подписали в присутствии Рустама Минниханова. Итоги участия в форуме были подведены уже по возвращении, в субботу. Подробный материал по итогам ПМЭФ-2022, можно увидеть на телеканале ТНВ.

Движение по М-12 откроют в конце 2022-го

Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Как уже отмечалось выше, опережающее развитие инфраструктуры — один из столпов развития экономики страны. Об этом на площадке ПМЭФ-2022 говорил президент России Владимир Путин. Мост через Волгу и трасса М-12 — часть масштабного инфраструктурного проекта в масштабах страны. Уже к концу текущего года добраться из Казани в Москву на личном автомобиле можно будет всего за 6 часов. А кроме того — в Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Республику Чувашия. Сама трасса — часть международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», что открывает огромные возможности для выстраивания деловых связей и упрощает логистические процессы, в том числе и для татарстанского бизнеса.

Работа на объекте сегодня кипит круглосуточно. И в этом убедилась съемочная группа программы «7 дней» на примере участка, проходящего через территорию Татарстана.

Седьмой этап трассы связывает Татарстан с соседней Чувашской Республикой. Протяженность отрезка — 82 километра. База строителей, опутанная временными подъездными путями, складами и хранилищами мастериалов, с асфальтобетонным заводом и четким управлением — фактически новый городок под райцентром Большие Кайбицы. Интересный момент: все это богатое наследство по завершении строительства, Кайбицкий район получит в свое распоряжение: огромную, готовую, многофункциональную зону, которую при умелом и вдумчивом управлении, легко можно превратить в точку роста для района.

К слову, уже сегодня немалая часть жителей района трудится на объектах огромной стройки. А она поражает своим размахом: на 82 километра только путепроводов — 35. И в основном они для местных. И не только людей, но и для диких обитателей леса. Чтобы скоростная трасса не мешала естественному укладу жизни зверья, для них тоже предусмотрены и уже оборудованы, или оборудуются пути миграций — экодуки: максимально мимикрированные под окружающий пейзаж перемычки, соединяющие участки леса по обе стороны автострады.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Для того, чтобы максимально удобным было перемещение местных жителей, путепроводы расположены там, где всю жизнь ходило и ездило здешнее население. Правда, сами дороги становятся удобнее, надежнее, лучше.

В строительстве участка трассы ежесуточно задействованы сотни единиц специальной техники и почти полторы тысячи человек. Работа идет в две смены — и днем, и ночью. На отдельных отрезках уже выстилается первый слой асфальта, где-то еще укладывается «подушка» под основу будущей магистрали. Этакий слоеный «пирог», где у каждого — своя задача в обеспечении прочности, надежности, долговечности единого целого — современной высокоскоростной трассы.

Восьмой этап — Лаишевский район, Орловское сельское поселение. Участок от трассы на Ульяновск и до пересечения с трассой Шали — Бавлы. Он меньше седьмого, но здесь один из главнейших объектов: более чем трехкилометровый мост, в четыре полосы связывающий берега Волги. На этом этапе тоже круглосуточно работают почти девять сотен единиц техники. После ввода моста в эксплуатацию, путь от берега до берега, занимающий сегодня в объезд более двух часов, превратится в минутное дело. К слову, на этом участке магистрали мост будет не единственным. Еще один проляжет через реку Мешу. Длинной, правда, эта переправа будет всего около 300 метров, но играть ей предстоит не менее важную роль.

Кипит работа. Магистраль обретает формы и очертания. И все выше уверенность: уже скоро по ней пойдет не только строительная техника.

Фото: Михаил Козловский

30 лет Всемирному конгрессу татар

19 июня 1992 года указом президента Республики Татарстан в Казани был созван первый съезд Всемирного конгресса татар, собравший делегатов как со всех регионов России, так и из ближнего и дальнего зарубежья. И именно на нем было принято решение о создании общественной организации ВКТ и ее исполнительного комитета. Главной своей целью и задачей конгресс ставит служение татарскому народу, сбережение культурных и национальных культурных и духовных ценностей, сохранение национальной идентичности и поддержку национального образования по всей России.

Тем временем организованный за 3 года до этого «Татарский общественный центр», позже переименованный во Всетатарский общественный центр, недавно решением суда был признан экстремистской организацией и подлежит ликвидации. Признаки экстремизма прокуратура Татарстана усмотрела в выступлениях активистов организации в День памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного, в уставе ВТОЦ. Иск прокуратуры о признании ВТОЦ экстремистской организацией, поданный еще в январе 2021 года, был поддержан управлением ФСБ по республике, МВД РФ по РТ и Минюстом Татарстана. Решение о ликвидации Всетатарского общественного центра за осуществление экстремистской деятельности, было принято Верховным судом Татарстана 10 июня 2022 года.

Фото: chelny-biz.ru

Дело могильщиков

6 июля в Набережных Челнах состоится судебное заседание по уголовному делу Ришата Шайхуллова. Как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», возбуждено оно по семи эпизодам, где фигурируют в том числе и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, превышение должностных полномочий. Все это похоже на сценарий к криминальному боевику или шпионскому роману, но речь идет о реальных событиях, получивших в народе название «разборки между фирмами по оказанию ритуальных услуг» и длящихся в автограде как минимум с 2015 года. Представитель муниципального учреждения «Дирекция городского хозяйства» Шайхуллов, по мнению его оппонентов — представителей ритуального агентства «Память», фактически монополизировал право на захоронение в Набережных Челнах, назначая цены на копку могил и решая, кому есть доступ в этот бизнес, а кто может быть свободен.

Драки у могил, мат, алчность — все это сложно соотносится с похоронной деятельностью и присущей этим событиям скорбью. Тем не менее все это имело место быть. Скорбь — чужая, а вот выгода...

Точку в деле о том, кто имеет право копать могилы, а кто слишком много на себя берет, должен поставить суд.

Обо всем этом подробнее, а также о встрече съемочной группы с генеральным директором Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (одной из жемчужин Татарстана) Гульзадой Руденко, недавно ставшей лауреатом государственной премии «За вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России», и о том, как республика отпраздновала Сабантуй, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 июня в 13.00, или на сайте телеканала.

