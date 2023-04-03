«Татар сүзе»: ТНВ подвело итоги международного конкурса татарской словесности

«Татарское слово» впервые в телеформате, лингвистическое импортозамещение, почему в России тормозит исламский банкинг: главные события недели от программы «7 дней»

Интересный момент: свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней», что выходит в эфир телеканала «Новый век», на этой неделе стартовал сразу с двух материалов, посвященных языковому вопросу. Первый рассказывает об итогах международного конкурса «Татар сүзе» — «Татарское слово», второй — о необходимости защиты от иностранных заимствований государственного русского языка в масштабах страны. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«В их руки не страшно отдать будущее нации»

Этими словами ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов охарактеризовал свои личные впечатления о самом конкурсе и его участниках.

«Татар сүзе» стартовал в июле прошлого, 2022 года. Впервые этот международный конкурс проходил в телевизионном формате и собрал 3200 претендентов на призы со всей России и из-за рубежа. Профессиональная принадлежность, возраст, пол — не имели значения. Главное требование: любить родной татарский язык, поэзию, прозу и артистичность. Причем ограничений в том, что именно и на какую тему будут декламировать участники «Татарского слова», — тоже не было: это могли быть и произведения классиков, а могли быть и собственные — авторские сочинения.

Организатором конкурса выступил телеканал «Новый век», совместно с детским каналом «Шаян» и при поддержке руководителя комиссии при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марата Ахметова. Цель конкурса — пропаганда, развитие и сохранение татарского языка, литературного наследия, популяризация произведений татарских классиков, пробуждение интереса к татарской литературе и культуре.

Фото: Максим Платонов

Выбрать победителей из такого числа старательных, ярких участников строгому жюри было очень непросто. Еще хорошо, что призовое место не было одним. Но и так отобрать 30 лучших из лучших было сложно.

Победители разделили между собой призовой фонд общей стоимостью в миллион рублей. Но проигравших в конкурсе — нет. Знакомство, общение, понимание важности повседневного использования родного языка, в том числе и его сохранения. А еще осознание самих себя как части народа. Большого, сильного, обладающего богатой историей и культурой. Народа, являющегося неотъемлемой и важной частью огромной страны — России.

Запретить и заменить

Чистота государственного языка, защита от многочисленных иностранных заимствований, от ситуаций, когда разговор двух специалистов со стороны воспринимается как шифровка. Понять радетелей отечественных лексом можно и, наверное, даже нужно.

Но есть момент: заместить иностранщину в родном языке там, где это возможно, — это одно. А запретить полностью — это уже перебор. Хотя бы потому, что очень многие слова пришли очень давно, прочно вошли в русский язык и замены, на 100% достоверно передающей смысл понятия, — просто не имеют.

Примеры? Сколько угодно: «театр» и почти все, что с ним связано. Даже «кухня» — заимствование из немецкого. Латинские корни имеет слово «солдат». И «бутерброд» — тоже далеко не русское слово. «Школа» — взято из древнегреческого... Продолжать можно долго. Но вот нужно ли следовать за требованиями, например, депутата ярославского муниципалитета Александра Симона, обратившегося в суд с требованием о запрете на такие иностранные слова, как «мэр», «мэрия», «муниципалитет», и пожеланием «заменить их на отечественные аналоги»? К слову, знал ли он, что и любимое им слово «аналог» — тоже иностранное? Заимствовано из древнегреческого. А «депутат» пришло из польского, куда в свою очередь в видоизмененной форме, перекочевало из немецкого.

Фото realnoevremya.ru

Исламский банкинг в России

Одна из основных специфик исламского банкинга (о которой знает большинство людей во всем мире) — это то, что брать деньги, равно как и давать их в кредит под проценты, для мусульман — грех. При этом исламский банкинг имеет место, он развивается, он предлагает широкий спектр всевозможных продуктов, в том числе финансирование проектов, ипотеку и многое другое.

На прошлой неделе на ифтаре для журналистов тему исламского банкинга затронул муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. К слову, Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект об исламском банкинге в России, где по факту идет речь о необходимости старта в нашей стране эксперимента по организации партнерского финансирования на основе исламского банкинга в четырех регионах РФ: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане.

По факту, эксперимент планировалось запустить еще в феврале. Но… На дворе апрель, а явных подвижек в вопросе пока нет. В чем сложности старта и как можно сблизить интересы банкиров и предпринимателей-мусульман на территории России, и чем в решении этого вопроса могут помочь богословы — узнавали наши коллеги из программы «7 дней».

Из прорывов в вопросе: в Казани открыт первый в масштабах страны офис крупнейшего федерального банка, работающего по правилам и нормам исламского финансирования. Было это почти полгода назад и событие прошло масштабно: с участием раиса республики Рустама Минниханова, руководства банка. И клиенты уже есть — предприниматели-мусульмане, как и ожидалось, как и было задумано.

Но сказать, что за миновавшее время удалось добиться значительного размаха, — сложно. Эксперимент на то и эксперимент, что требует отработки и обкатки «в полевых» условиях. Сбер ведет диалог с Шариатским консультационным советом. Чего не хватает процессам, так это экспертизы не только от зарубежных муфтиев, но еще и от российских и татарстанских богословов. Об этом и шла речь во время круглого стола в Казани.

Фото rais.tatarstan.ru

Дача, сад или огород?

Еще в 2019-м понятие «дача» из законодательства РФ исчезло. Есть садовые и огороднические хозяйства. И на территории садовых хозяйств можно строить капитальные садовые дома и хозяйственные постройки и прописываться в них.

Но есть моменты: в марте 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 17 февраля прошлого года, теперь такое строение нельзя оформить в качестве жилого, если земельный участок находится в зоне вероятного затопления или подтопления. Кроме того, дачный домик не может стать жильем, если в нем нет отопления, электричества, горячего и холодного водоснабжения, оборудованной канализации и газа (если район — газифицирован). А в Казани есть и иные моменты, причем существуют они с августа 2021 года, когда депутатами Казгордумы были приняты «Правила землепользования и застройки», исключающие возможность строительства жилого дома на территории садовых обществ. При этом здешние народные избранники апеллируют к федеральному же законодательству, оставляющему местным властям определять зоны, где жилое строительство допускается, а где — нет.

Наши коллеги из программы «7 дней» попробовали разобраться в запутанной истории и понять: что делать людям, которые построиться успели, а вот по факту обзавестись жильем — не смогли.

Одни из героев — многодетная семья Саттаровых: муж, жена и пятеро детей. Ютились все вместе в однушке. Решили, что пора обзавестись достойным жильем. По федеральному законодательству — можно. Заняли денег, взяли кредит, построили свой дом мечты, подвели все коммуникации и… оказалось, что зарегистрировать его не могут. Теперь в доме прописаться — нельзя, так как по факту он есть, а по документам — отсутствует. Соответственно, продать однокомнатную квартиру, чтобы рассчитаться с долгами — нельзя. Официально она — единственное жилье. По мнению юристов, ситуация и вовсе может завершиться плачевно: дом на садовое строение не похож, потому исполком вполне может вынести постановление о сносе. И в исполкоме подчеркивают: муниципалитетам оставлено право самим решать, где можно строить жилье, а где нет. А для садовых строений есть определенные нормы: метраж, ширина дорог и прочее. Кстати, метраж не может превышать 50 квадратов.

Фото realnoevremya.ru

Попытка семьи Саттаровых хоть как-то узаконить строение опять-таки споткнулась о закон: строение больше положенных для садового домика 50 квадратных метров. И вообще оказалось, что построено в общественно-деловой зоне, что вовсе запрещает любое строительство, так как территория вскоре может пойти под многоэтажную застройку.

К чести городских властей, к проблеме Саттаровых там отнеслись с пониманием и сочувствием. Было собрано отдельное совещание, подключились Росреестр, мэрия, депутаты. Вроде бы выход найден.

Но это — один, частный случай. По соседству идет еще одна стройка: Андрей Поярков приобрел участок. Сам — опытный риелтор, знает, что нужно смотреть и проверять по документам. Все было чисто. Пока строился, зона была переведена в ОД. Оказывается, муниципалитет такое право имеет. Что делать людям? Ответа — нет.

Подробнее обо всем этом, а также о еще одном объекте архитектурного и исторического наследия республики, который мы рискуем потерять, — доме купца Бакирова, что в селе Большой Менгер Атнинского района РТ, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.