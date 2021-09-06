$140 триллионов — цена «зеленой сделки» для мировой экономики, а что ждет Россию?

1 сентября в условиях пандемии, школы будущего в Челнах и Актаныше, потери России на пути к углеродной нейтральности: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Одно из ключевых событий минувшей недели — старт нового учебного года. Число первоклашек в Татарстане за последние 10 лет выросло в 1,5 раза — до 57 тысяч, а всего за школьные парты республики первого сентября сели свыше полумиллиона человек. С какими достижениями и какими до сих пор не разрешенными вопросами мы входим в новый учебный год, а также о том, какие еще ключевые события недели попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Школы будущего пришли в Челны и Актаныш

За ходом реализации инициированного первым президентом Татарстана, Государственным советником республики Минтимером Шаймиевым масштабного проекта в системе образования Татарстана — полилингвальными школами «Адымнар», следят не только в самой республике, но и во всей России. Пока это единственный подобный проект в стране, который, вполне возможно, уже скоро начнет транслироваться и на другие регионы.

Полилингвальные — значит многоязыковые. Русский, татарский, иностранные языки здесь изучаются в комплексе, в единой образовательной программе. Что это дает ребенку, сформулировал в своей монографии профессор кафедры языковых технологий КФУ Фарит Ялалов: «Главная задача не в том, чтобы знать языки, главная задача- формировать мышление. Каждый язык — это новая форма мышления. Человек, обладающий тремя языками, обладает тремя типами мышления».

Человек, получающий такое образование — новое, более обширное и емкое, учится быстрее воспринимать и обрабатывать информацию, и не просто оперативнее принимать решения, но и делать это более эффективно. Точнее — творчески, достигая лучшего результата. Это повышает конкурентность, а если быть точнее — успешность этих мальчишек и девчонок в будущем: при выборе профессии, поступлении в вузы, карьерном росте.

В этом году к открывшимся первыми полилингвальным центрам в Казани и Елабуге присоединились гимназии в Набережных Челнах и Актаныше. Фото tatarstan.ru

А чтобы науки постигались легче и интереснее, в школах системы «Адымнар» создаются максимально комфортные условия и для занятий, и для отдыха.

В этом году к открывшимся первыми полилингвальным центрам в Казани и Елабуге присоединились гимназии в Набережных Челнах и Актаныше. В начале следующего учебного года торжественные открытия таких же школ состоятся в Альметьевске и Нижнекамске. Планировалось, что на этом первый этап реализации проекта будет завершен, но в 2023 году будет введен в эксплуатацию еще один полилингвальный центр — в поселке Усады Лаишевского района — месте, которое уже сейчас называют точкой роста, а еще связующей нитью между районом и столицей республики — Казанью.

Только в первый день нового учебного года в республике открыли свои двери 7 новых школ. Одна из них — в деревне Куюки. Впрочем, можно ли называть деревней населенный пункт, где как грибы после дождя растут многоэтажки, а вновь построенная школа, рассчитанная на 1224 ученика, уже приняла 1400 школьников, а поток желающих сесть в ней за парты, не иссяк и с началом учебного года. Только первых классов здесь — 10!

В жилом комплексе «Салават купере» первое сентября тоже стало двойным праздником. Раньше, чтобы их ребенок был зачислен в единственный на огромный микрорайон лицей, родителям приходилось в буквальном смысле, жить в очередях. В 2021-м здесь открылся многопрофильный лицей «Бионика», где пока за парты сядут 680 учеников, с перспективой увеличения числа учащихся вдвое.

Лицей «Унбер», открывшийся в Казани — самый большой в столице республики. Он рассчитан на 1,5 тысячи человек. Благодаря ему вздохнули с облегчением учителя соседних школ, где дети были вынуждены учиться в две смены. Но даже не это главное, а то, что и у этого учебного учреждения есть своя «изюминка». Здесь будут давать углубленные знания и точных наук, и гуманитарных.



Фото: edu54.ru

Учебники, или пособия?

Современная система образования требует и соответствующих учебников. Каждый год встает вопрос: по каким книгам будут учиться наши дети. И с самыми большими сложностями сталкивается национальная система образования — школы, с родным языком обучения.

С 2014 года в России утвержден федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в школах. Иными словами, именно на этот список и должны ориентироваться школы, формируя заказ на учебную литературу. В этом перечне есть 43 учебника для изучения татарского языка, что охватывают в основном лишь такие предметы как татарский язык и литература. А вот что касается переводных учебников по другим предметам, то ситуация здесь — плачевная. Они, с юридической точки зрения, учебниками не являются и считаются лишь пособиями.

Уже несколько лет республика, пока безрезультатно, пытается переломить ситуацию. Каждая книга, по каждому предмету и для каждой следующей ступени обучения обязана пройти сертификацию. Контролирующие органы отказываются принимать во внимание то, что это те же самые учебники, что и уже сертифицированные экземпляры на русском языке, просто переведены (дословно!) на татарский. Нет учебника в реестре — значит это и не учебник вовсе. И такая книга не имеет права быть использована на уроке в качестве основного учебного материала. Более того, на приобретение таких «пособий» средства из бюджета не выделяются.

Три долгих года ни одна из национальных республик России не могла начать процедуру включения в федеральный список учебной литературы на родных языках. У Москвы не было четкого руководства к действию и даже механизма этой самой сертификации. Наконец он, во многом благодаря настойчивости Татарстана появился, но условия оказались такими, что сначала нужно попытаться их понять, а потом еще и умудриться реализовать на практике. Простой пример: есть учебник, например, по алгебре для старших классов. Чтобы начать процедуру сертификации, сначала предстоит забыть все, что было сделано ранее и снова перевести учебник с русского на татарский. Причем перевод должен осуществить специалист, имеющий подтвержденную квалификацию как переводчика, так и математика. Переведенный материал редактируется, верстается в книгу и издается. Отдельным изданием оформляется книга для учителя. Еще потребуется интерактивная версия издания.

Экспертиза роходпит в Российском книжном союзе, Российской академии наук, министерстве просвещения России. Фото ug.ru

Но это — даже не полпути. Далее сама экспертиза. Она проходит в Российском книжном союзе, Российской академии наук, министерстве просвещения России и министерстве просвещения республики Татарстан. Предполагается, что в каждой из структур должны быть специалисты, которые в совершенстве владеют татарским языком (а также языками других национальных республик России) и способны провести грамотную экспертизу.

После того, как положительные решения всех ведомств получены, проводится финальное заседание экспертной комиссии. Для чего каждый учебник нужно распечатать в 10 экземплярах, приложить по 10 книг для учителя и цифровых копий. Все это (по каждому предмету для каждого класса) нужно доставить в Москву в центр креативной индустрии.

Во что обойдется такая процедура республикам сложно даже подсчитать, так как только печать книг сверхмалыми тиражами — это сотни тысяч, если не миллионы рублей. А пока суд да дело, школы вынуждены оправдываться перед прокурорскими проверками, ученики национальных классов, носят в школы по два учебника по каждому предмету, а такая нагрузка не лучшим образом сказывается на неокрепших детских спинах. Стонут без учебной литературы на родных языках многочисленные диаспоры в российских регионах. Это — граждане многонациональной России, люди, которые горды общей историей огромного государства и многовековой историей своего народа. Люди, которые стремятся сохранить историю, культуру и традиции, что невозможно без сохранения и бережного обращения с родным языком.

Пандемия: спад или мнимое затишье?

Официальная статистика демонстрирует позитивную картину: число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране — неуклонно снижается, меньше фиксируется погибших. Но так ли это? — задаются вопросом наши коллеги из программы «7 дней». И, следуя поговорке «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», отправляются на этот раз на Юго-Восток республики, где вопреки статистике, ковидные госпитали не сворачивают свою деятельность, а расширяют возможности приемных покоев.

Бавлинская инфекционная больница. Точнее, в условиях пандемии — госпиталь. 43 ковидные койки. 47 пациентов. Исторический максимум. Еще совсем недавно госпиталь планировали закрывать, а медицинских специалистов, наконец, вернуть к привычной работе, к заждавшимся их некоронавирусным пациентам. Не судьба.

Ковидные госпитали не сворачивают свою деятельность, а расширяют возможности приемных покоев. Фото: Илья Репин

За год эти больничные койки пропустили через себя почти 500 пациентов. Лишь шестеро из них — те, кто прошел полный курс вакцинации. Они быстро выздоровели и покинули эти стены. Остальные 490 — вновь те, кто «не думал», «не знал», «не успел». Кто-то уже никогда не успеет.

Бугульминский госпиталь всего в нескольких километрах от Бавлинского. Город больше. Госпиталь больше. Ситуация — хуже. На 90 коек 120 пациентов. Раскладушки в коридорах. И не только здесь, но еще и во втором, недавно открытом на базе кардиологического, недавно перепрофилированного в инфекционное отделения. Рассчитанное всего на 40 койко-мест, оно в день (!) принимает по 10-15. В палаты превратили все служебные помещения, а персоналу почему-то кажется, что и в коридорах скоро мест хватать не будет. Ведь тех, кто «не думал», «не знал», «не успел» — по-прежнему много. И ошибочность такой своей позиции они начинают понимать, лишь оказавшись на больничной койке, подключенными к аппарату ИВЛ. Если, конечно, успевают понять. Но так везет не всем.

«Зеленые тренды» в нефтехимии

«Политика есть концентрированное выражение экономики». Ленинское выражение с годами не теряет актуальности. Разве что иной раз начинаешь теряться чего и в чем больше — политики в экономике, или экономики в политике. Эксперты, например, все чаще приходят ко мнению, что энергопереход и «зеленая сделка», активно продвигаемая на Западе — один из экономических рычагов давления на Россию с целью ослабления нефтегазового сектора. Герман Греф — глава Сбера и сам активный подвижник «зеленых идей» озвучил на днях результаты работы аналитиков Сбербанка по суммам, в которые обойдется мировой и российской экономикам достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В глобальном масштабе сумма достигнет $140 трлн, что эквивалентно 3% мирового ВВП. Падение энергетического экспорта России за этот период оценивается в $192 млрд. Но это еще не все: производство нефти и газового конденсата может упасть на 72% к нынешним показателям, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%. Потери бюджета страны к 2035 году могут достигнуть 5 трлн рублей, а доходы населения могут упасть на 14%.

Но, это если не обращать внимания на мировые тренды и не менять технологии. Не стремиться к снижению углеродного следа и нагрузки на окружающую среду в целом. Как воспринимать прогнозы? Точно не паниковать, а прилагать все усилия для реализации «зеленой повестки». Наработки и планы в этом направлении — есть. И о них в том числе, говорили на завершившемся на днях Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Татарстанский нефтегазохимический форум даже в условиях пандемии поражает размахом и готовностью адаптироваться. Фото: Ринат Назметдинов

Традиционная площадка для встреч давних партнеров, завязывания новых деловых знакомств и даже заключения договоров и контрактов. Татарстанский нефтегазохимический форум даже в условиях пандемии поражает размахом и готовностью адаптироваться. Уже второй год подряд площадка работает сразу в двух форматах: оффлайн и онлайн. И эти два потока то пересекаются в отдельных точках, то обретают самостоятельность, успевая всего за три дня поднять и обсудить важнейшие темы развития нефтедобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии, энергетики, экологическую повестку, вопросы развития смежных и потребляющих отраслей, а также многое другое. Дискуссии, споры, обсуждения за круглыми столами и продолжение тем узким кругом и, так сказать, в прикладном формате — лишь часть форума. Вторая — выставка достижений, предложений и новинок отраслей. Пожалуй, одним из самых ярких и привлекающих внимание по традиции был объединенный стенд Группы ТАИФ: ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16».

Подробнее о том, что услышали и увидели посетители форума и выставки, о том, с какими программами идут на выборы в Госдуму кандидаты в депутаты, и как в республике встретили один из главных праздников Татарстана: День нефтяника, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 6 сентября ровно в 13.00 или на сайте телеканала.

