Послушайте картину дня. «Реальное время» — людям с особенностями зрения

Ключевые события информационной повестки Татарстана голосами ведущих ТНВ

Фото: Олег Тихонов

Сегодня Международный день слепых. День, когда надо говорить о том, что сегодня делают для них общество и государство? В Татарстане сделано многое — пандусами, специальными лифтами, тактильной плиткой, звуковыми светофорами и другими элементами доступной среды оборудовали сотни зданий здравоохранения, образования, учреждений соцзащиты и культуры, спорткомплексов, станций метро. Тем не менее этого недостаточно. Для людей с особенностями зрения все еще остаются за пределами досягаемости самые простые человеческие радости, например, визуальное познание мира, в том числе и посредством интернета. Чтобы исправить эту несправедливость, интернет-газета «Реальное время» озвучила ключевые материалы своей картины дня. Помогли нам в этом наши коллеги с ТНВ — ведущие утренней программы «Здравствуйте» Рустем Каримуллин и Ассоль Мухаметзянова.

Совместно с нашими коллегами с ТНВ мы желаем людям с особенностями зрения только хороших новостей. А также семейного благополучия, любви и гармонии в ваших домах. Всех читателей «Реальное время» призывает обратить внимание на проблему поддержки слепых и слабовидящих. Создавая условия для их всестороннего участия в жизни общества, расширяя возможности для получения знаний и информации, мы сможем улучшить образ жизни этих людей, а мир сделаем чуточку добрее.