«7 дней»: Россия — на первом месте в мире по суточной смертности от коронавируса

Борьба сторонников вакцинации и антиваксеров: в современном обществе происходит процесс ковидного межевания

Фото: Ринат Назметдинов

Только за один день, пятницу 15 октября, в России зарегистрировали 999 погибших от новой коронавирусной инфекции. По данным специалистов, что приводят наши коллеги в новом выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», Россия вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19. Следом идут Мексика, Украина, Филиппины, Таиланд. Об этом, а также других ключевых событиях недели, которые попали в объективы наших коллег, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Сажать в тюрьму за нарушение карантина

К столь жестким мерам готов прибегнуть президент Филиппин Дутере — сообщает ведущий программы «7 дней». Сейчас политик ищет подходящий закон, который позволил бы не только отправить за решетку тех, кто игнорирует требования по соблюдению карантина, но и даст возможность обвинить в убийстве каждого, кто своим безответственным поведением привел к заражению других людей.

Тем временем в России, чем сложнее ситуация с эпидемией, тем большую активность проявляют антиваксеры. Активность, граничащую с агрессией. Ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век» и депутат Госсовета РТ отмечает, что в обществе прогрессирует «процесс ковидного размежевания. Вместо классовой борьбы в России, как и во многих других странах, теперь идет борьба сторонников вакцинации и антиваксеров».

Известный своим оппозиционным настроем к существующей власти Андрей Макаревич — лидер групп «Машина времени» тем не менее в вопросах необходимости вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих родных, с руководством страны согласен. Как и многие татарстанские артисты. О том, почему они сами решились вакцинироваться и уверены, что это стоит сделать и другим, съемочной группе программы «7 дней» рассказали народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов, заслуженный артист РТ Рустам Гильфанов и еще пятеро коллег по Государственному ансамблю. Гульшат Шакирова — заслуженная артистка Республики Татарстан в своей семье на прививку отправилась последней. Долго взвешивала все «за» и «против». «За» оказалось больше. Значительно.

Вместо классовой борьбы в России, как и во многих других странах, теперь идет борьба сторонников вакцинации и антиваксеров». Фото: Максим Платонов

Актеры Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина — Рамиль и Сакина Минхановы подготовку к новому сезону начали с вакцинации. Сделали прививку еще летом. Как признались журналистам, решились после того, как в семью пришла беда — от коронавируса умерла родственница. Директор Тинчуринского Фанис Мусагитов успел не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться. Уверен — его поддерживает и весь коллектив. Не только ради собственной безопасности, но и ради зрителей. Рисковать здоровьем тех, кто сидит в зале, и тех, кто находится рядом на сцене, — безнравственно и безответственно — считают актеры.

Народному поэту Татарстана Ренату Харису вакцина спасла жизнь. Прививку он сделал еще в начале года, вместе с друзьями-единомышленниками. А спустя 4 месяца оказался в компании, где один из них оказался инфицирован. Супруга болезнь перенесла легко. Сам поэт оказался в реанимации. Выжил, по словам врачей, только благодаря тому, что вовремя получил вакцину.

Народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева на вакцинацию отправилась еще в апреле. В компании почти 30 человек — друзей, коллег, родственников. «У нас должно быть единство. Девиз: «Один за всех и все за одного», только тогда мы победим эту болезнь. Если мы живем в такой дружной, дружной республике, надо идти вместе, не бояться», — поделилась она своим видением с журналистами.

Певица Ильсия Бадрединова сообщила съемочной группе программы «7 дней», что решение привиться уже приняла и на днях отправится на первый укол вместе с коллегами. Она подчеркнула, что никого не убеждает и не заставляет следовать ее примеру. Каждый сам выбирает — позаботиться о себе, родных, близких и друзьях, или просто плыть по течению с надеждой на «авось». Она свой выбор — сделала.

С 11 октября ограничения ввел и Татарстан. Фото: Максим Платонов

QR-коды

На днях о необходимости вакцинации и четкого соблюдения требований Роспоребнадзора заявил и мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава федерального ведомства Анна Попова в своем докладе, больше похожем на сводку с фронта, сообщила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается уже в 77 (из 85) регионах России. Допустимый эпидпорог по ОРВИ превышен в 62 регионах.

Решения об обязательной вакцинации от COVID-19 граждан, работающих в отраслях и сферах, предполагающих контакт с другими людьми, приняты в 38 регионах. Без QR-кодов не попасть на культурно-развлекательные мероприятия в 26 областях, краях и республиках страны, в 22 регионах нет хода на объекты системы общепита для тех, у кого нет электронного подтверждения о сделанной вакцине, перенесенной болезни или свежем чистом ПЦР-тесте. В 25 регионах страны без QR-кода не попасть на спортивные мероприятия, а в 13 регионах таких не пустят и на порог гостиницы. Вновь ограничена заполняемость залов на предприятиях общепита, театров, киноцентров, фитнесс- и спорт объектов. Часть регионов готовится перевести на удаленный режим работы до трети персонала. В ряде регионов разрешили временно отстранять от работы непривитых сотрудников.

С 11 октября ограничения ввел и Татарстан.

Казань на 5 дней стала центром подготовки ВОЗ

В мире множество болезней не менее опасных, чем COVID-19. Оперативно реагировать на возникающие угрозы, вовремя оказаться там, где особенно нужна помощь, быть полностью готовыми к тому, чтобы уметь выявлять и противостоять угрозе распространения вирусов, — именно этой цели служили международные учения, собравшие в столице Татарстана 120 человек — медиков и ученых из 11 стран.

Современные передвижные лаборатории — комплексы, разработанные российскими специалистами и уже успешно зарекомендовавшие себя в самых горячих «больных» точках мира.

Еще одна разработка, причем совсем свежая (создана Роспотребнадзором в 2021 году — прим. ред.), — пневмокаркасная лаборатория. Легко умещается в обычном чемодане. Разворачивается за считанные минуты в любом месте и не пропускает ни вредных излучений, ни опасные инфекции или вирусы. В такой лаборатории можно безопасно работать с любой опасной заразой. Специальный шлюз надежно отсекает «красную зону» от остального мира. «Материал» для изучения помещается в специальные боксы. А требования к специалистам по соблюдению мер индивидуальной защиты ничем не отличаются от тех, что предъявляются в профильных учреждениях по всему миру.

Уметь выявлять и противостоять угрозе распространения вирусов, — именно этой цели служили международные учения, собравшие в столице Татарстана 120 человек. Фото: Максим Платонов

Возможность быстрого перепрофилирования. Фактически — принцип «лего», где конечная конфигурация мобильной лаборатории зависит от характера и объемов ставящихся задач. Сегодня в одной точке мира идентифицируется холера или чума. Завтра в другой — коронавирус. Послезавтра — новая точка на карте мира и другая болезнь.

Передвижные полноформатные лаборатории сегодня, пожалуй, есть только у России. Этим можно гордиться. Точно также как можно гордиться востребованностью и мастерством персонала этих лабораторий. Огромные машины загружаются в самолет и отправляются на передовую борьбы с новой напастью в самые сжатые сроки. Они работали в Ливане и Бейруте, в Гвинее и множестве других стран, просивших Россию о помощи. Полная автономность — вплоть до источников выработки электрической и тепловой энергии, надежная система вентиляции, самое современное оборудование, позволяющее выполнять сотни анализов и тестов в сутки.

К слову, в таком масштабе и формате учения были организованы впервые в истории. Казань стала местом их проведения не случайно. Международный аэропорт соседствует с просторными и удобными помещениями «Казань Экспо», что позволило доставить и оперативно развернуть все необходимое для проведения мероприятия. Учения мало чем отличались от работы в реальных условиях. Разве что, вместо реальных активных вирусов использовались сертифицированные «пустышки» — пробы, не содержащие живые микроорганизмы.

«Проведение этих учений очень кстати, потому что мы продолжаем борьбу с ковидом. Пандемия не станет последней. Поэтому мы должны быть готовы», — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов



«Текущая пандемия заставляет нас извлекать уроки и готовиться к возможным серьезным осложнениям», — отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Не успев набрать высоту для маневра, самолет ушел в занос, перевернулся и рухнул на землю. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Крушение в Мензелинске: расследование продолжается

На прошлой неделе в Мензелинске, Муслюмово, Ижевске, Уфе и Санкт-Петербурге простились с жертвами крушения самолета L-410. В последний путь проводили 14 спортсменов и двоих летчиков. Шестеро человек сумели выжить в авиакатастрофе. В больнице — в Набережных Челнах, в состоянии средней степени тяжести остается один пострадавший.

Дело о крушении, возбужденное по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», ведут в Москве — в центральном аппарате Следственного комитета России. И, как показывает практика, расследование продлится не менее полугода. Регламент позволяет продолжать следственную работу до года, тщательно проверяя и перепроверяя все возможные данные и гипотезы.

А версий с момента катастрофы было выдвинуто много. Одна из первых — попадание птицы в двигатель — была отметена почти сразу. Конструкция машины делает это невозможным. Перегруз — тоже под большим вопросом: L-410 рассчитан на 19 пассажиров и 2 членов экипажа. То есть 21 человека. На борту в тот день находилось 22. Но, как смогли выяснить наши коллеги из программы «7 дней», базовые расчеты учитывали вес кресел. А так как прыжковый полет не предполагает долгого нахождения людей на борту самолета, кресел в нем — не было. Впрочем, общий вес парашютистов и их снаряжения сейчас рассчитать довольно сложно, но следственный комитет эту работу ведет. Дочь пилота Михаила Беляева опубликовала в сети обращение о том, что отец говорил ей о регулярном отказе двигателей. Это подтверждает и первичная расшифровка самописцев, которая позволяет сделать «вывод о неисправности левого двигателя. Из-за нестабильной работы силовой установки самолету не хватило тяги при совершении аварийной посадки» — цитируют наши коллеги данные информагентств, которые в свою очередь ссылаются на информированный источник.

Сам полет продлился всего около двух минут. Не успев набрать высоту для маневра, самолет ушел в занос, перевернулся и рухнул на землю. Кадры падения самолета попали на камеру наружного наблюдения и тоже приобщены к делу.

300 литров керосина могли уничтожить все — и остатки самолета, и тела погибших, и тех, кто оставался жив. Оперативно сработали спасатели. Выжить смогли лишь те, кто находился в хвостовой части. На кабину и центр крылатой машины пришлась вся сила удара. Эксперты уверены: на такой высоте и скорости шансов выровнять самолет у экипажа, даже такого опытного, как тот, что находился в кабине в тот день — не было.

Обо всем этом, а также о том, как республика прощалась с ярким политиком и общественным деятелем, настоящим патриотом — Фандасом Сафиуллиным, а также о появлении в российском календаре нового праздника — Дня отца и о том, как в республике прошел международный День белой трости и что это за день, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 17 октября ровно в 13:00 или на сайте телеканала.

