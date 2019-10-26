События недели: коллективный иск против мечети, рост цен на соципотеку и проблемы «Егозы»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Казани подали один из первых в стране коллективных исков — он касается строительства мечети во дворе. Стоимость жилья по соципотеке тем временем выросла — Госжилфонд РТ внял просьбам застройщиков. Госсовет принял в первом чтении бюджет республики, открытие казанского зоопарка вновь откладывается, а нижнекамский ветеринар ославила Татарстан на всю страну, оставив сбитую собаку умирать на пороге клиники. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Спортплощадка или мечеть

Жители Авиастроительного района Казани выступили против строительства мечети рядом с их домами. Для этого они решили использовать новый для России инструмент — коллективный иск. Местные активисты надеялись увидеть спортплощадку на месте возведения культового объекта.



Удорожание соципотеки

Стоимость жилья по программе соципотеки в Татарстане выросла. Для конечного покупателя 1 кв. м теперь обойдется в 42,5 тысячи рублей. Повышения добились подрядчики Госжилфонда при президенте РТ.



Ветеринарный скандал в Нижнекамске

В Нижнекамске разгорелся скандал после того, как ветеринар клиники Cats&Dogs отказалась принять сбитую на дороге собаку, оставив ее умирать на пороге. Ролик с плачущим владельцем пса мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал резонанс федерального масштаба.



Ветеринар клиники Cats&Dogs отказалась принять сбитую на дороге собаку, оставив ее умирать на пороге. Фото yandex.ru

Бюджетные чтения

Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики на 2020 год. Ожидается, что дефицит бюджета составит 3,14 млрд рублей. Министр финансов Радик Гайзатуллин пояснил, что покрыть его можно из остатков на начало года.



Тухлое мясо «Даль-Камы»

В Зелендольске наконец начались работы по вывозу 80 тонн протухшей курятины, закопанной на берегу Волги возле мясокомбината «Даль-Кама». При этом оплата работ по утилизации мяса легла на одного из кредиторов предприятия — ЧОП «Кеннард».



Открытие зоопарка в Казани снова отложено

В очередной раз Казанский зооботсад не успеет открыться к назначенному ранее сроку. Переселить африканских животных в «Реку Замбези» руководство рассчитывает в ноябре, а само открытие зоопарка ожидается в новогодние каникулы.



Открытие зоопарка ожидается в новогодние каникулы. Фото Ильи Репина

Монополия в переходах

Право размещать киоски в подземных переходах Казани скупает одна компания. Как выяснило «Реальное время», уже в двух торгах победителем стало ООО «Фестрал». Его владельцем является Ильдар Равилов, а гендиректором — Руслан Ибрагимов.



Мемориальное кладбище

Часть работ на месте Мемориального сквера возле Арского кладбища уже проведена, территория разбита на зоны. Однако определенности с датой его открытия нет. В казанском Кремле рассказали, что в Татарстане создадут специальную группу, которая будет определять, кто достоин захоронения на кладбище для выдающихся деятелей республики.



«Егоза» и «Сувар-Казань»

Многолетнее противостояние Центра образования «Егоза» и компании «Сувар-Казань» вышло в публичную плоскость, когда застройщик выселил детский сад из здания. Теперь директор и совладелица «Егозы» обвиняет неустановленных менеджеров «Сувара» в мошенничестве. Однако застройщик считает, что это сеть частных детсадов «играет» с нарушениями.



Многолетнее противостояние Центра образования «Егоза» и компании «Сувар-Казань» вышло в публичную плоскость. Фото 2gis.ru

Ключевая ставка

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку. На этот раз регулятор опустил ее сразу на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых. Аналитики ожидают, что ставки по ипотеке упадут в связи с этим до 9,2—9,5%. В то же время ожидается и снижение ставок по вкладам, они опустятся до 6,25%.

