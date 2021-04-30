Дебют «татарского Netflix»: деньги «Татнефти», межнациональная семья и «цементирующая» ее бабушка

ТНВ снимает сериал о проблемах русско-татарской семьи в городе. Сначала диалоги будут в основном на русском языке, затем — на татарском

Как стало известно «Реальному времени», телеканал ТНВ, недавно анонсировавший создание собственной кинокомпании «Татарстан-XXI век», приступил к съемкам первого оригинального 30-серийного сериала о проблемах межнациональной семьи в большом городе. Главный замысел создателей — подчеркнуть важность сохранения татарского языка в первую очередь среди жителей мегаполисов. В новый проект вложится «Татнефть», но бюджет картины, как и ее название и главную сюжетную интригу пока держат в секрете. Премьера запланирована на осень. Каким образом авторы картины будут решать языковую проблему для аудитории и в самом сериале о русско-татарской семье — подробнее в нашем материале.

ТНВ и «Татнефть» снимут сериал о русско-татарской семье

Инвестором производства нового сериала станет сама телерадиокомпания ТНВ при поддержке благотворительного фонда «Татнефти», бюджет пока не раскрывается. Планы по съемке картины «Реальному времени» подтвердил замгендиректора ТНВ Ильшат Сафиуллин.



Зрителям предложат 30-серийную мелодраму о взаимоотношениях в современной межнациональной семье, которая живет в большом городе: жена — русская, муж — татарин, дети — школьник старших классов и дочка-студентка младших курсов вуза. Всего несколько сюжетных линий, и главная интрига, которую авторы сериала пока держат в секрете. О подготовке к съемкам нашему изданию рассказали заместитель гендиректора ТНВ по киновещанию Леонард Давлетшин и главный режиссер канала и сериала Алмаз Акберов.

Инвестором производства нового сериала станет сама телерадиокомпания ТНВ при поддержке благотворительного фонда «Татнефти». Фото: realnoevremya.ru

О планах создания собственной кинокомпании и стримингового сервиса ТНВ объявил в начале февраля гендиректор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов, получив поддержку руководителя аппарата президента республики Асгата Сафарова. Тогда же команда сообщила, что готовится снять татарский сериал, который будет не хуже турецких и казахских аналогов, и покажет его в своем онлайн-кинотеатре: «У нас пока нет представлений по объемам работ, которые мы должны освоить. Но в настоящий момент занимаемся подготовкой сериалов. В первую очередь, конечно, татарского сериала», — сообщил тогда Акберов.

«Сериал будет на русском и татарском языке»

— Это уже совершенно городская семья, жена — домохозяйка, муж — средней руки бизнесмен. Сам сериал будет построен на взаимоотношениях этой семьи. К ним в какой-то момент приезжает из деревни бабушка, что сыграет важную роль в развитии сюжета, — говорит Давлетшин. — В итоге все должно закончиться тем, что семья, наконец-то, становится крепкой, дружной. Причем цементирующим семью элементом станет бабушка, которая укажет на национальные традиции татарской культуры и обычаи.

Но главное — сериал должен сподвигнуть аудиторию к изучению татарского языка, считают авторы, поскольку городские жители, в особенности дети, общаются в семье только на русском языке: «Через решение всех проблем, через прикосновение к культурным и языковым традициям они приходят к выводу, что знание татарского языка просто необходимо».



— Сериал будет на русском и татарском языке, потому что в начале практически все в семье (за исключением бабушки и ее сына) говорят по-русски, а в итоге все приходит к тому, что и остальные приобщаются к богатому татарскому языку, — объясняет Давлетшин.

Главные герои перейдут с русского на татарский



Как следствие, авторам сериала придется решать языковую проблему как для персонажей, так и для зрителей. Алмаз Акберов рассказал «Реальному времени», что и сам сериал в языковом плане будет развиваться. Если поначалу диалогов на русском будет 70%, на татарском — 30%, то ближе к концу это соотношение поменяется. Отсюда одна из задач: постепенно вводить в сериал узнаваемые татарские слова, «их будут визуализировать какими-то действиями актеров, но не как на уроке — вот «алма», это яблоко, и мы его показываем». Будут ли в таком случае сам сериал снабжать субтитрами?

— Это хороший вопрос! Наверное, да. Потому что все равно у нас двуязычие. Но думаю, те, кто разговаривает по-татарски, все равно понимают по-русски. А вот понимают ли по-татарски разговаривающие по-русски — большой вопрос. Но мы не используем какие-то уж очень сложные татарские слова, скорее они будут простого бытового уровня. Цель — чтобы они зрителю запомнились и использовались потом в разговорной речи, — объясняет режиссер.



«Из серии как в «Маугли»: «Мы с тобой одной крови»

Авторы сериала уверены, что пандемия коронавируса и ограничения не помешают съемкам — все артисты или переболели, или привились. Поэтому съемочный процесс планируют завершить еще до конца августа. Премьера в начале осени состоится на двух каналах ТНВ: «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Позднее, когда у компании появится свой стриминговый канал, сериал появится и там. Создатели ленты пока не хотят озвучивать ее название (тем более, оно еще рабочее), известно лишь, что оно на татарском.

— Оно звучит по-татарски, это татарское словосочетание, которое подходит под разные жизненные обстоятельства. И если его перевести на русский, оно может опять же звучать по-разному. Буквального перевода нет, — говорит Алмаз Акберов. — Иногда его употребляют в том смысле, мол, «будь очень аккуратен», «как бы чего-нибудь не случилось». Так говорят, и когда имеют в виду две родственные души: про парня с девушкой, например, имея в виду «у них одна душа». Это татарское словосочетание используют в разных ситуациях, но в первую очередь в качестве выражения сопереживания, ярких душевных эмоций. Его никогда не используют для юмора, смеха или ругательства. Эти слова звучат только между очень близкими людьми, когда один сопереживает другому. Из серии как в «Маугли»: «Мы с тобой одной крови».

Авторы сериала уверены, что пандемия коронавируса и ограничения не помешают съемкам. Фото: tnv.ru

Все актеры «в очень экспериментальном образе»

Продюсером по работе с актерами стал актер и режиссер театра им. Камала Радик Бариев. Состав уже известен, однако создатели и здесь сохраняют интригу. Иначе есть опасения, что критики еще до выхода сериала будут сомневаться в правильности выбора, считает Акберов. Тем более, что все актеры, отобранные для сериала, — «в очень экспериментальном образе». Авторы рассчитывают на аудиторию «12+» и уверены, что детям старше этого возраста сериал будет интересен (отчасти для этого и введен герой-старшеклассник).

— У всех нас жизнь имеет вид некоторой параболы: в ней есть и радости, и печали. Самое страшное, это когда с тобой что-то происходит — а ты в это время чувствуешь себя одиноким в решении каких-то проблем. И зритель будущего сериала, мы надеемся, сможет узнать себя в некоторых сюжетных ситуациях, посмотрев со стороны. Это сериал про нас, про наши проблемы, о которых некоторые стесняются говорить, а некоторые наоборот активно сплетничают и по-своему «искривляют» ту же самую правду. Часто, во время конфликта, ссоры, все происходит на эмоциях, а внутри человек на самом деле может быть другим. Фильм как хорошая подруга или друг, который может визуально показать, как из той или иной сложной ситуации выходить, — резюмировал Алмаз Акберов.