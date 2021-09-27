COVID-19: четвертая волна уже в России

На уровне беднейших стран мира — по уровню вакцинации мы безнадежно отстаем от Европы, антиваксеры празднуют победу, а в госпиталях не хватает мест— итоги недели в программе «7 дней»

Более 800 смертей в день — в России фиксируют новые антирекорды по числу заболевших и умерших от новой коронавирусной инфекции. Но люди продолжают слушать приверженцев теории глобального заговора, свято верящих во всеобщую насильственную чипизацию, предсказания старцев и сарафанное радио, что, как известно, как правило, работает по принципу игры в «испорченный телефон». Уровень вакцинирования в стране едва перешагнул отметку в четверть населения. О коллективном иммунитете говорить не приходится. О пандемийной ситуации, четвертой волне, нехватке мест в ковидных госпиталях и других ключевых событиях недели, которые попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Уровень вакцинации — 28,6%

Именно такова часть населения России, что задумалась о безопасности своей и своих близких. Ровно столько, или 41 млн человек, прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Впрочем, назвать новой инфекцией COVID-19 уже сложно. Почти два года мир живет с этой напастью, пытаясь ей противостоять. За это время в странах с развитой системой здравоохранения созданы десятки вариантов вакцин, а сам ковид мутировал и создал ряд штаммов, каждый из которых коварнее и опаснее предшественников.

Страны, где нет своей вакцины, активно приобретают их у других. В том числе в России. Не жалеют ни средств, ни времени, ни сил на то, чтобы обезопасить население от заразы. В Индии уже привили 216 млн человек. В США вакцинированы 56% населения. В Бразилии — 229 млн, или 40%. В Германии 53 млн человек прошли полный курс вакцинации, почти 64% населения. Столько же вакцинировалось во Франции, 67% — в Великобритании. Россия в этом списке близка к первым позициям, вот только с конца списка. Здесь предпочитают верить во все, что угодно: святых старцев, предсказания, глобальную чипизацию, мнение антиваксеров и соседки по даче, бредни в соцсетях и многое другое. Но только не в отечественную науку и медицину. Точнее предпочитают не верить до тех пор, пока сами не окажутся на больничной койке. И в последнее время свободных коек в ковидных госпиталях остается все меньше. Точнее даже не так: все больше отделений медучреждений закрывают привычную деятельность и снова переводятся в красный режим — перепрофилируются в новые отделения и палаты системы ковидных госпиталей. Четвертая волна уже не предположения или миф. Она — реальность. И она не где-то далеко, а здесь.

41 млн человек прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Фото: Максим Платонов

Почти четверть миллиарда населения планеты переболели коронавирусом с начала пандемии. Более чем 4,5 миллиона человек в этой борьбе проиграли. В России с начала эпидемии зафиксировано почти 7,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Погибли почти 204 тысячи. И эти цифры продолжают расти пугающими темпами: только за последние сутки в стране подтверждено почти 22,5 тысячи новых случаев заболевания. Умерли 805 человек, в том числе трое — в Татарстане. Съемочная группа программы «7 дней» на всем протяжении эпидемии рассказывает и показывает ситуацию в ковидных госпиталях республики. На этот раз наши коллеги оказались в 7-й казанской горбольнице, где неделю назад число пациентов перевалило за 400 человек. Если быть совсем точными, то, как отмечают наши коллеги, обращений только в этот ковидный госпиталь сейчас по 200 в день! Принимают примерно по 70. Тех, что нетяжелые, вынуждены отправлять на домашнее лечение. Мест не хватает. Даже с учетом того, что госпиталь снова расширился и половина отделения кардиологии отдана под пациентов с положительным ПЦР. На 400 койко-мест в день работы съемочной группы ТНВ было 425 пациентов. В палаты превращены все служебные и вспомогательные помещения. Они не приспособлены, но это исправляют: линии жизни — подачу кислорода на ИВЛ — прокладывали прямо в присутствии телевизионщиков.

Еще хуже ситуация в РКБ, где на 250 койко-мест ковидного отделения уже сейчас почти 400 больных. В новом корпусе инфекционной больницы на 360 коек тоже больше 400 пациентов. И это число растет. Обращений — по 300 в день. Две трети — те, кто болен, но не сильно, отправляются лечиться по домам. 100 остаются. Потому что без помощи медиков для них все может закончиться очень плохо.

Пока не пик. Пока еще медики не падают от усталости, как это было в первую волну. Пока еще есть места хотя бы в коридорах ковидных госпиталей. Пока еще… Все могло бы быть гораздо проще, эффективнее и безопасне. Могло бы быть меньше заболевших или по крайней мере тех, кто оказывается в тяжелом состоянии в реанимации, могло бы быть меньше смертей… Могло бы… Но мы продолжаем слушать тех, кто «знает все», и верить им, а не собственным глазам.

Явка на участках в Татарстане была на этот раз даже, пусть немного, выше, чем в 2016-м: 78,9% против 78,79% 5 лет назад. Фото: Максим Платонов

Итоги выборов

Итоги голосования — 2021 вполне предсказуемы: лидирует «Единая Россия». Однако не обошлось и без неожиданностей: Татарстан на федеральном уровне теперь будет представлять депутат от Коммунистической партии — Артем Прокофьев, а в российском парламенте стало на одну партию больше. Теперь их пять. Причем пробиться смогла самая молодая из политических сил страны, образованная лишь в 2020 году, — «Новые люди».

Явка на участках в Татарстане была на этот раз даже, пусть немного, выше, чем в 2016-м: 78,9% против 78,79% 5 лет назад.

Подсчет голосов показал, что «Единая Россия» немного сдала позиции. Ее представители набрали чуть более 79% голосов против 85,27% в 2016-м. КПРФ набрали 9,64%. Остальные партии до заветного рубежа в 5% в республике дотянуть не смогли.

В целом по стране явка составила порядка 52%. За «Единую Россию» голоса отдала почти половина избирателей.

Количество представителей Татарстана в Госдуме РФ осталось прежним — 15 человек. По спискам от «Единой России» в парламент избраны 8 человек (5 лет назад было 9), в том числе три действующих депутата: Айрат Фаррахов, Ирек Богуславский и Елена Ямпольская. Еще два кандидата будут представлять Татарстан от федерального центра: экс-министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин и замдиректора Фонда развития территорий Руслан Гаджиев. В числе новичков в статусе депутатов зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. К ним присоединяются коллеги по партии, победившие в одномандатных округах: Олег Морозов, Ильдар Гильмутдинов и Альфия Когогина (действующие депутаты Госдумы), а также депутаты Госсовета РТ Илья Вольфсон и Марат Нуриев. Кроме того, замгендиректора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров. От оппозиции впервые на федеральный уровень прорвался коммунист Артем Прокофьев.

Уже менее чем через 3 недели стартует перепись населения. Фото: molgvardia.ru

Большой национальный форум

За масштабными событиями последних нескольких недель как-то подзабылось о том, что уже менее чем через 3 недели стартует перепись населения. Ее проводят раз в 10 лет. В этом году она дважды откладывалась.

Татарстан включится в кампанию с 15 октября. Именно по результатам переписи, цель которой — ответить на вопросы, сколько нас, кто мы, как мы живем, социологи, этнологи, политики будут выстраивать целостную картину общества страны.

Согласно данным предыдущей переписи, в России проживают 190 народов и этносов. Как татарскому народу не раствориться в потоке глобализации и сохранить национальную идентичность и единство второго по численности народа России, обсуждали на прошлой неделе участники большого национального форума Миллет жыены.

В прошлый раз национальное собрание проходило в августе 2020-го. Тогда обсуждалась стратегия развития татарского народа. И проходило собрание в жарких дискуссиях. Одна из ключевых задач, стоявших перед представителями общин из различных регионов огромной страны, — подготовиться к Всероссийской переписи. С каждой переписью с пугающей закономерностью вторая по численности в России нация редеет.

В 2010-м в России проживало 5 млн 300 тыс. татар. 2 млн — в самом Татарстане, 1 млн — в соседнем Башкортостане. Еще 2 млн 300 тыс. — по всей территории России. В сравнении с предыдущей переписью во многих регионах отмечалось значительное снижение: в Ульяновской области, например, на 20 тыс. (до 150 тыс. с прежних 170 тыс.), в Удмуртии стало на 12 тыс. меньше татар (98 тыс. вместо прежних 110 тыс.). Еще на 15 тыс. человек сократилась община в Свердловской области (143 тыс. против 158 тыс.). На 25 тыс. меньше татар выявлено переписью в Челябинской области (было 205 тыс., а осталось 180 тыс.). Причина — глобализация. Люди по большей части не покинули этот мир. Ассимиляция. Смешанные браки. Естественные процессы, в которых теряется национальное осознание.

Федеральный центр должен был отслеживать, какие народы и в каком объеме выбирают родной язык для изучения. Фото: Максим Платонов

С момента принятия закона о родных языках миновало уже 3 года. Одна из задач, которая перед ним стояла, — сбор статистики: федеральный центр должен был отслеживать, какие народы и в каком объеме выбирают родной язык для изучения. Однако мониторинг как таковой не проводится, работа над сохранением языкового многообразия пока в основном существует лишь на бумаге.

Что покажет предстоящая перепись? Очередное сокращение? Еще больше людей просто будут не знать, кто они, к какому народу принадлежат? Что значит их имя в переводе с родного языка? Какие корни у его рода и народа? И это общая беда всех народов огромной страны.

ТАИФ и СИБУР: определены окончательные условия объединения

В минувшую пятницу Казань встречала, пожалуй, самый представительный десант руководства крупнейшей нефтехимической компании страны — ПАО «СИБУР Холдинг». Председатель совета директоров Леонид Михельсон, член совета директоров Геннадий Тимченко, заместитель председателя совета директоров Александр Дюков, председатель правления Дмитрий Конов посетили действующий и новый офисные центры АО «ТАИФ», приняли участие в ряде совещаний с руководством ТАИФа.

Позже в Казанском кремле состоялась встреча руководства двух ведущих компаний нефтехимической отрасли страны с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Итогом этой встречи стало подписание двух соглашений. Рустам Минниханов и Леонид Михельсон скрепили подписями соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг». А Альберт Шигабутдинов и Дмитрий Конов поставили свои подписи под соглашением об окончательных условиях завершения сделки по объединению нефтехимических и энергетических активов и создании объединенной компании, претендующей на место в пятерке ведущих отраслевых концернов мира.

Подробнее об этом событии, о трагедии в Перми и о том, что нужно делать для того, чтобы подобное не повторилось, о цифровой трансформации в современном обществе и экономике, о том, как наводят мосты между Санкт-Петербургом и Татарстаном, и многом другом можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 27 сентября ровно в 13.00 или на сайте телеканала.

