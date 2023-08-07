Эхо урагана: кто ответит за гибель людей на Яльчике?

Новые обстоятельства трагедии в Марий Эл, спецреп из зоны СВО и о ком забыли застройщики: события недели в программе «7 дней»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Этим летом о спокойном отдыхе лучше забыть», — открывая новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век», заявил с экрана ее ведущий Тимур Бикмурзин. И пояснил: «мир штормит, и в политическом, и в информационном, и в самом буквальном смысле слова». В буквальном — это про недавний ураган, прошедший волной по территориям Марий Эл и Татарстана, унеся 10 жизней. Еще 76 человек получили ранения и травмы. О том, как такое могло произойти и чья в этом вина, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

Синоптики стабильности не обещают

Погодные качели стали привычной деталью окружающей среды этим летом: жара и зной сменяются шквалистым ветром почти с тропическими ливнями и градом, а им на смену снова приходит жара. Синоптики не обещают никакой стабильности в обозримой перспективе.

Хорошо, если капризы природы обходятся без жертв и разрушений. Но, увы, так бывает далеко не всегда. Последствия урагана спецслужбы устраняют до сих пор. 10 человек, в том числе 14-летняя девочка в Боровом Матюшино и 8 человек на оз. Яльчик, что в Марий Эл, из которых трое — дети, погибли — были раздавлены падающим деревьями.

Трагедию можно списать на погоду, мол, никто не застрахован от переменчивости настроения климата. Однако возбуждено уголовное дело и у следователей накопилось немало вопросов к тем, кто курирует деятельность национального парка «Марий Чодра». Как оказалось, в республике объявлен особый противопожарный режим. Плюс в самом парке имеется распоряжение об ограничении отдыха на территории в связи с санитарно-оздоровительными мероприятиями в лесопосадке в период с 1 июня и по 31 октября. Иными словами, там ведется работа по вырубке сухостойных и аварийных деревьев. Тех самых, что могут легко рухнуть во время сильного ветра. И тем не менее сотни людей в тот роковой день оказались на берегах озер Большой и Малый Яльчик. Причем легально, так как въезд на территорию национального парка — не свободный и подлежит оплате. И вот кто вопреки противопожарному режиму и во время санитарно-оздоровительной вырубки решил закрыть глаза на запреты и ограничения, сейчас выясняет следствие. А наши коллеги из программы «7 дней» попытались узнать — есть ли вообще правила и регламент действий в тех случаях, когда природа «не в настроении», и если есть, то доводятся ли они до отдыхающих.

Возбуждено уголовное дело и у следователей накопилось немало вопросов к тем, кто курирует деятельность национального парка «Марий Чодра». realnoevremya.ru (архив)

20 татарстанцев, пострадавших от урагана во время отдыха на Яльчике, и сегодня находятся в больницах. Восьмерым, в том числе троим детям, самой младшей из которых не было и года, уже никто не поможет. Похороны состоялись в Казани, на Высокой Горе, в Зеленодольске и Пестречинском районе.

11-летняя девочка уцелела чудом. Сразу три дерева упали на палатку, невероятным образом обойдя ребенка. А вот ее отец — Айрат Хаялеев — погиб. Погибла и 32-летняя женщина из Куюков. Упавшее дерево унесло жизни ее и обеих ее дочерей. Муж и отец в больнице и на момент подготовки материала еще не знал о том, что самых близких и дорогих ему людей больше нет, и он даже не имел возможности с ними проститься.

Проезд на территорию парка — 250 рублей. Что обещают за эти деньги? Место для того, чтобы поставить машину и палатку, право пользования мангалом и туалетом. Все остальное — зона ответственности самих «дикарей» — туристов.

Лейсан Залялиева вместе с семьей впервые отдыхала в турзоне на Яльчике. Возможно, что и последний. Впечатлений хватит надолго: и то, как, пытаясь собственным весом ее удержать, висела с мужем на пытающейся улететь палатке, и то, как на ее глазах на хрупкий «домик» из ткани рухнули сразу три сосны. Им повезло — остались живы, целы и даже машина на ходу. Но кто ответит за жизни и здоровье тех, кому удачи не досталось?

В Татарстане по всем детским лагерям и турбазам сейчас идут проверки. Детей и взрослых инструктируют по правилам безопасности. И одно из ключевых, причем дошедших до наших дней сквозь года и десятилетия: установка палаток в лесном массиве — запрещена. Запрещено их ставить и на урезе воды. Следят ли за соблюдением этих правил? На Яльчике — точно нет. Вот только цена за то, чтобы в этом удостовериться, оказалась слишком высока.

realnoevremya.ru

Год батальону «Тимер»

Одному из именных добровольческих батальонов, сформированных в Татарстане, в августе исполняется ровно год. На позициях, где сегодня несут службу бойцы «железного батальона», побывала съемочная группа программы «7 дней». Наши коллеги попали как раз на один из боевых выходов. Позже была возможность пообщаться с защитниками Отечества в спокойной обстановке.

О чем думают и мечтают солдаты? О доме, о мире и мирной жизни. Почему здесь? Чтобы приблизить эти самые мирные дни. Боец с позывным Рыбак — родом из Казани. В зоне СВО с первых дней — с сентября прошлого года. С нетерпением ждет отпуска: дома девушка, на которой планирует жениться.

Только ли из Татарстана сегодня воины в именном батальоне? Нет. «Тимер» на деле доказал и показал и боевую доблесть, и слаженность коллектива. Служить в нем почетно. Лекс из Подмосковья сегодня часть этого братства. Раньше работал строителем. Когда операция закончится, планирует вернуться к этой мирной профессии. На передовой оказался добровольцем. Почему? «Не мог смотреть лежа на диване на то, что здесь происходит. Решил поучаствовать», — пояснил он.

Еще один воин с позывным Проха мог остаться дома — работал на предприятии, где ему была предоставлена бронь. Отказался от нее сам: «Стоять в стороне — неприемлемо. Я так воспитан. Поэтому решил уехать», — поделился он с журналистом программы «7 дней».

Как отмечают сами бойцы — они горды, что призывались из Татарстана. И тем, что республика с каждым днем наращивает поддержку земляков, несущих службу здесь — в зоне специальной военной операции.

На вопрос о том, что стало самыми сильными впечатлениями здесь, ответить у бойцов сразу не получается. Каждый день ярок. И обстрелами, и атаками дронов. А позже пришли к выводу, что самое сильное — это рассказы местных жителей — тех, кто настрадался от украинских нацистов до начала СВО. Про то, что в казалось бы мирное время людям приходилось жить в подвалах, прячась от прилетов блуждающих минометов и артиллерии.

Встретили наши коллеги в «Тимере» и журналиста — и по гражданской профессии, и по позывному. Он в батальоне недавно — с апреля 2023-го, но уже втянулся в ритмы и особенности службы в реальных боевых условиях. А в планах — книга. Потом. Когда все закончится и нынешние солдаты и офицеры вернутся домой с победой.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Уют без комфорта, или О чем забывают застройщики?

Татарстан — один из регионов-лидеров в России по объемам и темпам строительства жилья. Начиная с 2021 года ежегодные объемы по вводу в эксплуатацию новых квадратных метров не опускаются ниже отметки в 3 млн. «Хорошо это? Хорошо — ответите вы, и мы согласно кивнем. Но…» — отмечает ведущий программы «7 дней».

Почему «но»? Проблема в инфраструктуре. Обещая уют, рассрочки и даже кешбэк, застройщики забывают о том, что новые районы и дома, как правило, заселяются молодыми же семьями. В молодых семьях рождаются дети. А вот о своевременном строительстве детских садов и школ, учреждений детского досуга и дополнительного образования застройщики отчего-то не думают.

Итог? Школы, к примеру, рассчитанные изначально на работу в одну смену и готовые принимать условно 400 учеников, начинают работать в три смены и принимают уже 1200. Выход? Как сказать. Как долго, пусть даже за дополнительную плату, выдержат возросшую втрое нагрузку учителя или те же сотрудники детских садов. И только одна проблема. Как уместить в тех же по площади группах стремительно растущее число воспитанников в детсадах? И как отбиваться руководству ДОУ от по факту справедливых нападок родителей, возмущенных тем, что их чадо не может попасть в детсад по прописке? Группы-то не растягиваются. Детей просто некуда посадить на занятиях и на прием пищи, некуда уложить спать в тихий час. Требования по нормативам никто не отменял.

Подробнее обо всем этом, а также о том, что объединяет ТАИФ и СИБУР, о том, почему в Татарстане выросли тарифы на парковку, и о татарстанцах в финале международного фестиваля короткометражного кино «Время вспомнить», можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.