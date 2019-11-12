Татарстан перешел на «цифру»: ТНВ будет вещать в эфире ОТР

Итоги перехода республики на цифровое телевещание

Фото: Максим Платонов

Сегодня депутаты Татарстана заслушали доклад главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина о переходе на цифровое телевидение. Как выяснилось, к картинке в «цифре» доступ получили 99,3% населения республики, что выше установленного российским правительством показателя в 95% для регионов. Примечательно, что Казань первой в России начала вещание в цифровом стандарте DVB-T2 еще семь лет назад. Тогда в татарстанской столице запустили цифровой эфир десяти каналов первого мультиплекса. Как сетью нового формата телевещания охватили всю республику, выяснило «Реальное время».

Доступ к цифровому эфиру имеют 99,3% жителей РТ

Устаревшее аналоговое телевещание в Татарстане отключили месяц назад — 14 октября. Этому предшествовала десятилетняя работа по строительству цифровой сети наземного эфирного вещания. К концу 2018 года на территории республики построили 87 объектов сети. Работа велась за счет средств федерального бюджета. Цифровым сигналом удалось охватить 99,3% жителей РТ, что выше 95-процентного целевого показателя, определенного правительством России для регионов. Прием цифрового сигнала из-за особенностей рельефа оказался затруднен или невозможен в 157 населенных пунктах Татарстана. Там двадцатку бесплатных каналов можно принимать только через спутниковую тарелку.

Стоит отметить, что Казань начала вещание в цифровом стандарте DVB-T2 первой в России. Это произошло в марте 2012 года, когда в столице республики запустили цифровой эфир десяти каналов первого мультиплекса. А в июне 2013-го, перед всемирной Универсиадой, в городе началось цифровое вещание еще 10 каналов второго мультиплекса.

К отключению «аналога» готовились с помощью волонтеров

Однако задача, стоящая перед властями накануне 14 октября, была, пожалуй, сложнее, ведь привычное для людей аналоговое вещание предстояло отключить полностью. Те, кто заблаговременно не перенастроился на «цифру», оставались без доступа к федеральным каналам.

— Изучив опыт других субъектов, мы понимали, что основные проблемы будут возникать у жителей крупных городов, — говорит Айрат Хайруллин. — Были запланированы мероприятия по информационно-разъяснительной работе среди населения, разработана программа оказания материальной помощи социально незащищенным категориям граждан, а также подготовлены волонтеры, которые помогали людям настраивать телевизоры и приставки.

Телевизоры, выпущенные после 2012 года, настраивались на нужный стандарт вещания автоматически, а вот более старые модели требовали покупки, подключения и настройки специальной приставки.

По словам Хайруллина, при подготовке к отключению аналогового вещания был проведен подомовой обход 1 миллиона 200 тысяч домохозяйств. Разъяснительную работу вели на сходах граждан, информационные сообщения с подробными рекомендациями о переходе на «цифру» разместили на досках объявлений, в социальных учреждениях и почтовых отделениях. Даже в школах во время классных часов организовали тематические уроки для школьников.

— На горячую линию 8-800-222-87-16 (она работает до сих пор) поступило 19656 звонков, 8873 из них — заявки на помощь волонтеров в настройке оборудования, — продолжает Хайруллин. — Для помощи гражданам мы обучили 2630 волонтеров, для их перевозки было выделено 685 единиц автотранспорта. Основная масса звонков — более 15 тысяч — поступила из Казани.

На приставки и антенны нуждающимся раздали 7 миллионов из бюджета

Чтобы не допустить спекулятивного роста цен на приставки, власти организовали их продажу во всех отделениях «Почты России». Производился ежедневный мониторинг цен и спроса на приставки и телевизоры. Известно, что за последние полгода в Татарстане куплено 65 тысяч приставок и 19 тысяч новых телевизоров. Социально незащищенные слои граждан (одинокие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума) получили право на компенсацию затрат на приобретение приставок и при необходимости антенн и даже спутниковых тарелок (в недоступных для эфирного ТВ населенных пунктах). Выплаты получили 6748 льготников на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Деньги были выделены из республиканского бюджета.

От кабельного можно отказаться

Несмотря на то, что по закону каждый россиянин имеет право бесплатного доступа к 20 федеральным телеканалам, в Татарстане насчитывается 1,277 миллиона абонентов сети платного телеприема. Об этом Айрат Хайруллин также сообщил в ходе доклада. Половина из этого числа — абоненты кабельных сетей, еще 400 тысяч пользуются услугами спутникового телевидения, и 190 тысяч — IPTV.

— В свое время, когда аналоговое ТВ было некачественным, кабельные операторы были востребованы и быстро развивались, — пояснил министр. — Сейчас все те, кто до сих пользуется кабельным телевидением и платит за него 150 рублей в месяц, имеют возможность отказаться от этой услуги и бесплатно смотреть 20 каналов.

ТНВ готовится к пятичасовым врезкам в ОТР

Стоит отметить, что отключение аналогового сигнала коснулось только федеральных каналов. Местные «Сфера», ТНВ и «Татарстан-24» аналоговое вещание сохранили: у них для этого есть собственная инфраструктура.

Кроме того, с 29 ноября в эфире федерального канала ОТР появятся врезки регионального ТНВ на русском языке. 18—19 ноября в РТРС будут проводиться соответствующие работы по перенастройке сети.

Местные новости на ОТР можно будет смотреть в течение пяти часов в день двумя блоками: с 6 до 9 часов утром и с 17 до 19 часов вечером.

Радиофобия против мобильной связи

Айрат Хайруллин рассказал депутатам Госсовета не только об итогах перехода на цифровое ТВ, но и о планах работы своего ведомства, которое, напомним, в сентябре было переформатировано из Министерства информатизации и связи в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Планы заключаются в дальнейшем развитии системы оказания государственных и муниципальных услуг через интернет и сеть МФЦ.

— Уже сейчас каждые три секунды на портале государственных услуг происходит оплата за ЖКУ, каждая четвертая семья оплачивает ЖКУ через смартфон или личный кабинет портала государственных услуг, 75% записей к врачу происходит в электронном виде, — рассказал Хайруллин.

Депутаты Госсовета РТ обратились к министру с вопросами. Их, в частности, интересовали перспективы ликвидации зон, в которых недоступна сотовая связь. Белые пятна, где нет сигнала того или иного оператора, есть, в частности, на трассе М-7, а в 22 населенных пунктах Татарстана до сих пор нет вообще никакой сотовой связи.

— Даже в центре Казани, в районе ТЦ «Кольцо» или «Гранд Отеля», сигнал довольно слабый. Это связано с запретом строить объекты связи в историческом центре Казани, — пояснил Хайруллин. — Мы совместно с операторами сотовой связи ищем варианты решения для каждого конкретного случая. Либо выделяем муниципальную землю для строительства базовых станций, либо договариваемся с муниципальными и республиканскими учреждениями о размещении базовых станций на крыше их зданий. Но здесь тоже сталкиваемся с проблемами. Например, Минобразования России требует убрать оборудование одного из операторов с Казанского архитектурно-строительного университета. Там будет провал. Это серьезная проблема, у людей радиофобия. Мы получаем много обращений от жителей многоквартирных домов с требованием убрать базовые станции: они боятся, что их здоровью будет причинен вред, хотя все базовые станции строятся только при условии положительного заключения Роспотребнадзора.