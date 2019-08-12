7 дней: спальные районы уходят в прошлое

2 045 предложений от населения по улучшению столицы Татарстана — об этом и не только в обзоре минувшей недели от программы «7 дней»

Менее двух недель остается до старта в Казани мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019, напомнили в самом начале нового выпуска журналисты программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». И высока вероятность того, что церемонии открытия и закрытия олимпиады мастеров посетят президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Казань практически готова к приему многочисленных участников и гостей соревнований. Но не только в периоды крупных международных событий хорошеет мегаполис. Работа над тем, чтобы один из самых притягательных для жизни и посещения туристами со всех краев земного шара городов становился еще красивее и удобнее, идет постоянно, и сами татарстанцы принимают в этом непосредственное участие, высказывая пожелания и замечания, которые анализируются и включаются в главный документ развития столицы — генеральный план города Казани.

Спальные районы уходят в прошлое

Понятно, что сразу полностью преобразовать такой большой город, как Казань, в безупречно прекрасный — невозможно. Тем более что нужно учитывать богатую историю столицы Татарстана, обилие архитектурных памятников, в том числе и мирового значения. Но процесс идет. И даже самый заядлый скептик будет вынужден с этим согласиться.

Градостроительные процессы не терпят хаоса и импровизаций, а потому есть четкий план — градостроительный план города Казани, на годы вперед определяющий, где и какие объекты должны появиться: зеленые зоны, жилые массивы, территории для отдыха и занятий спортом, творчеством, места для развлечений, новые дороги и трассы и многое другое. Каким казанцы видят свой город, чего в нем не хватает или где назрела необходимость перемен — обо всем этом каждый неравнодушный мог сообщить в период с 29 июля по 1 августа в рамках общественных слушаний. Многие отправили свои предложения и замечания в электронном виде (76%), те, кто не имел такой возможности, могли прийти со своими замечаниями в районные администрации и Управление архитектуры и градостроительства.

За три дня поступило более 2 тыс. предложений, и главный вывод, который можно сделать, — понятие «спальные районы» уходит в прошлое. Люди больше не хотят иметь квартиры, пригодные лишь для того, чтобы прийти и переночевать, а голосуют за микрорайоны и кварталы, где хочется именно жить: иметь возможность заниматься любимым хобби — творить, постигать новые умения, добиваться спортивных достижений, развлекаться, отдыхать. То есть получить все то, что делает современный город по-настоящему комфортным. В том числе речь идет и о создании новых общественных пространств, строительстве новых школ и детских садов, прокладке новых и приведении в надлежащее состояние имеющихся дорог, оборудовании парковочных мест и т. д.

Предложения от горожан собраны, проект генерального плана — доработан с учетом всех замечаний казанцев. Сейчас идут общественные обсуждения, в которых принимают участие как представители власти, так и профессиональные архитекторы и градостроители.

О том, каким должно стать образование будущего, на минувшей неделе шла речь в Елабуге — на 10-м международном фестивале школьных учителей. Фото tatarstan.ru

Образование будущего

Система образования в последние годы претерпела значительные изменения. Во многом они связаны с реализуемым в России с 2005 года национальным проектом «Образование». Строятся новые школы, обновляется материально-техническая база уже существующих, ведется масштабная работа по расширению кадрового состава и повышению качества образования. Об этом и о том, каким должно стать образование будущего, на минувшей неделе шла речь в Елабуге — на 10-м международном фестивале школьных учителей.

А съемочная группа программы «7 дней» не только выслушала, о чем говорили лучшие представители профессии, но и побывала в образовательных учреждениях, где программа успешно реализуется. Так, Танайская средняя школа в этом году в рамках проекта «Образование» получит более полумиллиона рублей на капитальный ремонт и втрое большую сумму — на обновление материально-технической базы.

По всей стране и только в этом году на реализацию программы будет выделено порядка 800 млрд рублей. В Татарстане благодаря этому до конца 2019-го будут построены 29 детских садов, а это — 6 220 мест для дошколят. Программа «Современная школа» подразумевает строительство двух новых школ в Казани и обновление материально-технической базы еще 97 сельских школ, в образовательных учреждениях Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кайбицкого и Нурлатского районов будут отремонтированы спортивные залы.

Полным ходом идет строительство шести новых комплексов полилингвального образования. Два из них откроются в Казани и по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Проект получил поддержку на государственном уровне и финансируется на паритетных началах из республиканского и федерального бюджетов. Общая сумма на его реализацию — 600 млн рублей. Система образования продолжает претерпевать изменения, и сегодня уже многие поддерживают мнение, что именно за такими полилингвальными образовательными центрами — будущее.

Оснащенные современным медицинским оборудованием четыре «Автопоезда здоровья», которые доставят в районы врачей ведущих медицинских центров Татарстана, уже отправились в путь. Фото пресс-службы «Единой России»

Мобильные поликлиники

Изменения коснулись не только системы образования, но и многих других областей. В целом до 2021 года на реализацию национальных проектов в Татарстане будет направлено 52 млрд рублей (34 млрд предоставит федеральный центр, 18 — республиканский бюджет). В том числе речь идет о таких проектах, как «Демография» и «Здравоохранение». В рамках этих проектов республика уже начала реализовывать такое начинание, как «Мобильная поликлиника», чтобы дать жителям удаленных от райцентров деревень и сел возможность пройти полную диспансеризацию.

Оснащенные современным медицинским оборудованием четыре «Автопоезда здоровья», которые доставят в районы врачей ведущих медицинских центров Татарстана, уже отправились в путь. Первый из них на прошлой неделе побывал в селе Баркчи Тетюшского района РТ. И вызвал настоящий ажиотаж. Образовалась целая очередь из местных жителей, желающих проверить свое здоровье.

Ключевая задача проекта — обеспечить современными медуслугами все 100% населения республики. Цель — ранняя диагностика заболеваний и оказание своевременной помощи тем, кто в ней нуждается.

В рамках проекта «Демография» в ближайшее время в республике будут закуплены 42 автомобиля «Лада Ларгус». На них из отдаленных сел в райцентры на прием к врачам узких специальностей будут доставлять пациентов-колясочников и пенсионеров.

На минувшей неделе кандидаты на выборы в Госсовет Татарстана приступили к активной агитации и приняли участие в нескольких жеребьевках. Фото Александра Артемьева

Выборы-2019: время активной агитации

На минувшей неделе кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана приступили к активной агитации и приняли участие в нескольких жеребьевках. Так, между зарегистрированными кандидатами и партиями разыграли бесплатное и платное эфирное время на телеканалах (дебаты стартуют на этой неделе) и площади в газетах. Разыграли также номера в избирательных бюллетенях, а ЦИК согласовал то, как бюллетень будет выглядеть с размещенными согласно полученным номерам партиями и именами кандидатов-одномандатников.

К дебатам и публичным выступлениям кандидаты и партии готовятся активно. Обещают, что эти выборы будут жаркими.

К 100-летию ТАССР

В этом выпуске программы «7 дней» журналисты решили сделать не подборку событий и дат, связанных с различными этапами истории республики, а посвятили материал всего одному, но очень значимому событию, случившемуся в 1995 году. Речь идет о гуманитарной акции, состоявшейся по инициативе благотворительного фонда Родиона Нахапетова и правительства Татарстана. Тогда удалось убедить нескольких ведущих специалистов-кардиологов Стэнфорда (США) приехать в Казань, чтобы в прямом смысле этих слов спасать детей от неминуемой смерти. Тяжелейшие пороки сердца, за которые не могли, просто не смели и не умели взяться татарстанские хирурги, не оставляли детям шанса. Почти. Взяв у себя на родине отпуска, 26 американских медиков приобрели современное на тот момент оборудование (несколько тонн) и приехали в Татарстан.

Шестая горбольница Казани (сегодня — клиника КФУ) стала центром новых надежд. Более 30 детей, считавшихся безнадежными, были прооперированы. Сегодня они уже взрослые люди. Еще десятки детей были обследованы и получили рекомендации.

Все привезенное оборудование американские хирурги оставили в Казани в дар коллегам. А еще бесценные знания и практический опыт. Те самые, что не просто позволили кардиохирургии и медицине республики в целом шагнуть на новый уровень, дающий возможность и сегодня считаться одной из лучших в стране. Речь идет о знаниях, позволяющих спасать сотни жизней.

Телеканал «Новый век» сохранил видеохронику тех лет — фильм, снятый американской студией в ходе беспрецедентной и по сегодняшним меркам благотворительной акции. И у зрителей программы «7 дней» есть уникальная возможность увидеть некоторые кадры, которым исполняется ровно 25 лет.

200 километров на велосипедах.Фото Максима Платонова

Веломарафон «Болгар FM»

200 километров на велосипедах. А на остановках — песни и танцы. На прошлой неделе исполнилось ровно 5 лет интересной традиции от «Болгар FM»: ведущие популярного радио и известные артисты отправляются на велосипедах из Казани в Болгар.

В этом году вместе с коллегами крутить педали отправились сотрудники ТНВ, телеканала «Майдан» и детского «Шаян ТВ».

Велосипедистов узнавали в каждом поселке по пути . Встречали с радостью, а в подарок получали концерт. Куюки, Никольское… Финишная точка — Болгар. О том, как это было, — в сюжете программы «7 дней».

Курбан-байрам — гостеприимство и радушие

Три дня длится один из самых важных и значимых для каждого мусульманина праздников — Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. Он символизирует завершение хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Само слово «курбан» в мусульманской традиции означает — приближение. Приближение к Богу. И по традиции в дни праздника истинно верующие мусульмане приносят в жертву барана или другой рогатый скот. Треть жертвенного мяса правоверный оставляет себе, треть — отдает родным, еще треть — бедным и нуждающимся. Несмотря на то, какой веры тот, кому нужна поддержка.

В Татарстане мечетями и муфтиятом будет роздано более 5 тонн мяса как отдельным семьям, так и школам-интернатам, хоспису им. Анжелы Вавиловой, центрам реабилитации инвалидов и др.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 12 августа, в 13.00, в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.