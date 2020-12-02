Организаторы премии «Болгар радиосы»: «Пандемия улучшила качество песен»

Премия «Болгар радиосы» впервые пройдет онлайн

Фото: Илья Репин

Благодаря пандемии качество песен, присылаемых в ротацию, улучшилось, утверждают организаторы Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы», которая в этом году пройдет 12 декабря восьмой раз, причем в формате онлайн. На церемонии выступят многие звезды татарской эстрады со своими версиями лучших песен за этот год.

Среди ведущих — сабинская модель

Церемонию награждения можно будет наблюдать по телеканалу «Татарстан — Новый век» и послушать на «Болгар радиосы». А также, разумеется, посмотреть в интернете (возрастное ограничение — 6+). Как рассказал сегодня журналистам главный редактор-продюсер Ильфар Каримов, на церемонии «Болгар радиосы» покажет свою версию лучших песен татарской эстрады за год, в концерте примут участие артисты, выигравшие в проходившем в течение 2020-го музыкальном проекте «Кайнар хит».

Среди них — Венера Ганиева, Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина, Динара Ряхимова, Ришат Фазлияхметов, Зайнаб Фархетдинова, Винарис Ильегет, Раяз Фасихов, Анастасия Макарова, Азат и Алсу Фазлыевы, Ризат и Зинира Рамазановы и другие. Число номинаций — более 30, среди них — «Самая лиричная песня», «Бессмертный хит», «Семейный дуэт года» и другие. По традиции будет вручена и награда «Татар эстрадасы легендасы» («Легенда татарской эстрады»), ее ранее получали Хамдуна Тимергалиева, Рафаэль Ильясов.

Как рассказал сегодня журналистам главный редактор-продюсер Ильфар Каримов, на церемонии «Болгар радиосы» покажет свою версию лучших песен татарской эстрады за год

Режиссером вечера стал Алмаз Акбаров, который не в первый раз занимает эту должность. Организаторы указали, что им лучше работать с человеком, знающим местную «кухню», чем для «крутизны» приглашать заезжего. За сценарий отвечает телеавтор, Альберт Шакиров, сейчас активно работающий и в сфере кино.

Мужской дуэт ведущих (Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин) разбавит в этом году Зульфия Шарафиева, «Мисс Татарстан — 2017», уроженка Сабинского района, ныне работающая моделью в Москве. По словам организаторов, идея выбрать ее соведущей появилась случайно и показалась удачной — девушка не «засвечена» в эстрадном бизнесе, при этом хорошо говорит по-татарски. Как отметила сама Шарафиева в видеопослании журналистам: «Казалось бы, где я уже не выступала, но дома, на татарском языке — это особенно почетно». Московская татарка приедет в Казань заранее, чтобы отрепетировать роль и подтянуть татарский.



Азат Абитов с удовольствием рассказал, как впервые получил награду в 22 года, причем в Кремлевском дворце, после чего ему написали немало писем

«Песен стало больше»

Сегодня с журналистами пообщались и молодые исполнители-лауреаты. И если Ришат Фазлияхметов смущенно вспомнил, что для него это всего лишь вторая церемония, то Азат Абитов с удовольствием рассказал, как впервые получил награду в 22 года, причем в Кремлевском дворце, после чего ему написали немало писем: «Да и подписчиков в «Инстаграме» прибавилось».

Тут же лауреат Вагаповского фестиваля выдал один из секретов успеха — оказывается, за него активно голосует его дядя: «У него дома на подоконнике лежали симки, причем с каждой можно было отправлять до 100 СМС. Я его отговаривал, а он продолжал». Теперь тот же дядя голосует и за его жену, Гульсирень Абдуллину.



В целом, говорит Каримов, пандемия хорошо повлияла на уровень контента, присылаемого на радио

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов еженедельно проводит встречи по поводу церемонии, рассказал Ильфар Каримов: «Более того, когда мы думали, стоит ли проводить вручение в этом году, именно он настоял, чтобы церемония была организована».

В целом, говорит Каримов, пандемия хорошо повлияла на уровень контента, присылаемого на радио: «Раньше артисты сначала выступали на новогодних корпоративах, потом на других мероприятиях, так что они только летом выдавали по две-три песни. В этом году песен стало больше и качество их улучшилось». Оценить, насколько, можно будет 12 декабря.



1 / 15 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин