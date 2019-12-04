«По-настоящему народная награда»: в Казани назовут имена лауреатов премии «Болгар радиосы»

Среди лауреатов седьмого сезона музыкального конкурса — Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова и Гульназ Асаева

Фото: Максим Платонов

Сегодня организаторы VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» рассказали о церемонии награждения новых лауреатов, которая состоится 14 декабря в казанском КРК «Пирамида». Победители определены в 36 номинациях. Самые яркие представители татарской эстрады, выбранные в ходе зрительских и народных голосований, получат заветные статуэтки «Алтын Йолдыз». О «демократичных» ценах на входные билеты и главных интригах премии «Болгар радиосы» — в материале «Реального времени».

На премию номинированы исполнители из первых строк проекта «Кайнар хит»

Премия «Болгар радиосы» — специальный проект телерадиокомпании «Новый век», учрежденный в 2013 году. Это единственная «по-настоящему народная» музыкальная премия для представителей татарской эстрады, которую вручают по результатам народных и зрительских голосований, не организуя заседаний худсовета или коллегии профессионального жюри, подчеркнул главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов, открывая пресс-конференцию в преддверии торжественной церемонии в КРК «Пирамида».

— У нашего радио есть проект «Кайнар хит» — музыкальный хит-парад. Каждый месяц в течение всего года слушатели путем бесплатного голосования по телефону выбирают победителей, их объявляют во время прямого эфира по субботам. Победитель месяца автоматически становится лауреатом премии «Болгар радиосы», — рассказал «Реальному времени» Ильфар Каримов.

Это единственная «по-настоящему народная» музыкальная премия для представителей татарской эстрады, которую вручают по результатам народных и зрительских голосований, подчеркнул Ильфар Каримов

В числе лауреатов премии, покоривших слушателей «Кайнар хит» в этом году: Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Раяз Фасихов, Марат Шайбаков, Марат Файрушин, ИльСаф, Рузиля Хаертдинова, Сирина Зайнетдинова, Разиль Камалов и Гульназ Асаева. Помимо постоянных «обитателей» верхних строк хит-парадов «Болгар радиосы», статуэтки «Алтын Йолдыз» получат исполнители самых популярных песен, чьи имена чаще других назывались диджеями радио в музыкальных программах «по заявкам». Полный список лауреатов оргкоманда проекта будет держать в секрете вплоть до самой церемонии.

«Болгар радиосы» в этом году вручат в 36 номинациях

В 2019 году премия «Болгар радиосы» будет вручена в 36 номинациях, причем седьмая по счету премия отметит не только самых значимых представителей мира татарский эстрады — самих исполнителей, но и авторов произведений — композиторов, поэтов и аранжировщиков. Традиционно пройдут награждения в номинациях «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Семейный дуэт года» и «Народная любовь».

И конечно, одним из самых ожидаемых станет награждение в номинации «Легенда татарской эстрады». В предыдущие годы этой награды удостаивались прославленные певицы, народные артистки Татарстана Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова. Имена номинантов этого года пока держатся в секрете, но это будет тоже «один из наших уважаемых певцов», заметила исполнительный директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова.

«В этом году на церемонии будет задействовано большое количество светового оборудования. Я думаю, можно сказать, что это будет большое световое шоу», — заявил режиссер «Болгар радиосы» Алмаз Акберов

«Демократичные» цены на билеты и большое световое шоу

Программа премии откроется для гостей церемонии еще в фойе: меломанов будет встречать ансамбль баянистов и несколько фотографов, они помогут сделать эффектные снимки и моментально распечатать их на фотомагнитах, которые можно будет забрать с праздника в качестве подарка. Каждый год все гости церемонии получают небольшую брошь в форме звезды — символ премии, этот сезон также не станет исключением.

— Не секрет, что каждая песня — это маленькая жизнь, маленькая история. Вот и мы с помощью технических приемов и оборудования каждый раз хотим рассказать историю, индивидуально подходя к каждому номеру. В этом году на церемонии будет задействовано большое количество светового оборудования. Я думаю, можно сказать, что это будет большое световое шоу, — заявил режиссер «Болгар радиосы» Алмаз Акберов.

По словам хореографа-постановщика церемонии Ирины Алешиной, еще одной особенностью церемонии этого года станет обилие интерактива со зрителями, широко используемого в номерах артистов.

Бюджет церемонии премии «Болгар радиосы» в этом году организаторы не разглашают. Входной билет обойдется поклонникам творчества звезд татарской эстрады минимум в полторы тысячи рублей. Как и в прошлые годы, самый бюджетный вариант — кресло в амфитеатре, чуть дороже — на балконе, а самые дорогие места, до трех тысяч рублей, традиционно находятся в партере.

По словам хореографа-постановщика церемонии Ирины Алешиной, еще одной особенностью церемонии этого года станет обилие интерактива со зрителями, широко используемого в номерах артистов

— По сравнению с другими фестивалями и премиями такого уровня у нас очень мягкая ценовая политика, — подчеркнул Ильфар Каримов в беседе с «Реальным временем». — Мы рассчитываем на то, чтобы каждый мог их себе позволить, а поклонники «Болгар радиосы» могли насладиться музыкой.