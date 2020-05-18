Послабление ограничений, потери в экономике и антикризисные меры: каковы последствия COVID-19?

Обзор главных событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Фото: Илья Репин

Минувшая неделя ознаменована началом поэтапного выхода страны из режима жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Отменена система пропусков на выход и передвижение, вновь заработали детские сады и небольшие магазины, начали оказываться услуги, запущены пригородные поезда. Как восприняли послабления жители Татарстана, остановлена ли опасная болезнь и какие еще проблемы, кроме угрозы здоровью принес COVID-19 — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Ура — свобода?

Именно так, отмечает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана VI созыва Ильшат Аминов, восприняла значительная часть населения не только республики, но и всей страны объявленное послабление ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Люди, решив, что все опасности позади, не глядя на статистику (которая день ото дня демонстрирует неуклонный рост числа заболевших), высыпали на улицы, пытаются прорваться в общественный транспорт, торговые точки, детские учреждения без масок и перчаток, кучкуются в парках и скверах, совершенно забыв о том, что такое «социальная дистанция».

Работникам детсадов — двойная головная боль: родителей — не пустить даже в холл, детей принимать по справкам, исключить коллективные игры. Как уговорить дошколят не устраивать шумные хороводы и совместные веселья — отдельная тема. Спать в тихий час укладывать на расстоянии — через одно спальное место. И постоянный контроль температуры и в целом состояния здоровья как каждого ребенка, так и всего персонала.

Вновь заработали парикмахерские, салоны красоты и магазины одежды. Вот только пускают в них по одному клиенту за раз. И просят не обижаться, что и потом остальным приходится немного подождать, пока будет проведена дезинфекция.

Людям старше 65 лет по-прежнему рекомендовано оставаться дома. Остальным — держаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга и не расставаться со средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Отсутствие маски — угроза для окружающих, и именно так воспринимают людей без СИЗ сотрудники правоохранительных органов, в обязанности которых входит защита жизни и здоровья добропорядочных граждан.

Вновь заработали парикмахерские, салоны красоты и магазины одежды. Фото Ильи Репина

В качестве примера в эфире программы «7 дней» привели эпизод, где полицейские выводят молодых людей без масок из автобуса, следовавшего по маршруту из Зеленодольска в Волжск. В ответ на бурю возмущения, вспыхнувшую в соцсетях, рекомендуют вспомнить, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов, где по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация, режим самоизоляции сохранен в полном объеме. Право вернуться к жестким требованиям оставлено за руководством всех регионов, если ситуация ухудшится. В Татарстане на сегодня выявлено более 2 тыс. случаев COVID-19 и ежедневно фиксируется по 80—90 новых заболевших. Среди 85 субъектов Российской Федерации республика — на 13-м месте по числу инфицированных. Об этом стоит задуматься, уверены журналисты. Как и о том, чем и насколько рискуют люди, отрицающие необходимость самозащиты.

Госпиталь РКБ — красная зона

Инфекционный госпиталь РКБ. Именно сюда поступают пациенты с тяжелой формой нового коронавируса. И в нем постоянно без права на выход за пределы медучреждения находятся 114 человек — врачи и другой медперсонал. Все — медики, дезинфекторы, санитарки, буфетчицы, слесари обязаны на протяжении всей рабочей смены — до санобработки и выходы в «чистую зону», постоянно находиться в противочумных костюмах. По много часов в день.

В «красной зоне», где одни люди борются за здоровье других, где каждый день и каждую минуту разворачивается битва, цена которой — жизнь, побывала съемочная бригада программы «7 дней».

Из приемного покоя, куда поступают все, у кого подозревают COVID-19, так как диагноз еще не точен, всех прибывших максимально рассредоточивают. Далее — компьютерный томограф, затем — отделение интенсивной терапии. Когда будут готовы результаты анализов, тех, у кого диагноз не подтвержден, отправляют в другую больницу, а инфицированных — на верхние этажи. Свободных мест там почти не осталось. Число ИВЛ — аппаратов для искусственной вентиляции легких — при необходимости здесь можно довести до 72 единиц. Если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. Уже сейчас все непросто. Самым тяжелым — тем, кто уже не способен дышать самостоятельно, приходится делать трахеостому — разрез в горле, через который человек подключается к аппарату искусственного дыхания, и вводить в медикаментозный сон, потому как не каждый пациент способен вынести такую операцию, будучи в сознании.

На следующей неделе в программе «7 дней» выйдет продолжение материала о том, как татарстанские медики ведут борьбу со смертельно опасной болезнью.

Перед бизнесом стоит сегодня вопрос уже даже не заработка, а выживания. Фото Ильи Репина

Потери российской экономики из-за COVID-19 — 100 млрд рублей в день

Такую цифру назвал глава федерального Минэкономразвития Максим Решетников. До начала пандемии Центральный банк РФ ожидал роста экономики на уровне 1,5—2%, сейчас прогнозирует падение от 4 до 6%.

Сильнее всего пострадали малый и средний бизнес. Досталось всей индустрии гостеприимства, системе общественного питания. Причем простой продолжается и сейчас — в разгар высокого сезона. Перед бизнесом стоит сегодня вопрос уже даже не заработка, а выживания. Даже если открыть гостиницы прямо сейчас, сезон спасти уже не получится — многие туристы тоже опасаются коронавируса и, скорее всего, поездки в отпуск отложат. Вся надежда — на меры поддержки, обещанные президентом России.

Но система выдачи льготных кредитов хромает: часто банки ищут формальные причины и либо отказывают, либо затягивают решение. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отмечает, что и кредитным организациям сейчас сложно в связи с возросшей нагрузкой из-за большого потока заявок в рамках мер поддержки. И важно не обвинять друг друга в противодействии, а совместно выявлять и устранять слабые места.

Свои меры поддержки бизнесу есть и на региональном уровне. Так, руководство республики и городов Татарстана регулярно встречаются с представителями бизнеса. Казань, например, готова освободить кафе от арендной платы за летние веранды. В планах создать республиканский портал-агрегатор для организации доставки еды клиентам на дом. Реальной помощью гостиницам, по мнению отельеров, может стать временное освобождение их от земельного и имущественного налогов. В других регионах на это уже пошли. В Татарстане — пока нет. Бизнес ждет от властей положительных сигналов. В конечном итоге от этого выиграют все: бизнес сможет пережить сложное время и, когда все нормализуется, ответит сторицей на заботу — налоговыми отчислениями.

Правительством России готовится новый пакет антикризисных мер, должных способствовать перезапуску экономики страны и оказать реальную поддержку российским семьям. Фото Ильи Репина

Поддержка семей

Правительством России готовится новый пакет антикризисных мер, должных способствовать перезапуску экономики страны и оказать реальную поддержку российским семьям. Все российские семьи, проживающие на территории страны и имеющие гражданство, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, вне зависимости от того, есть у них право на маткапитал или нет. Такую поддержку пообещал президент России Владимир Путин.

Родители детей в возрасте до 3 лет могут рассчитывать на выплаты по 5 тыс. на каждого ребенка, причем сразу за 3 месяца: апрель, май и июнь. И тоже вне зависимости от наличия права на получение маткапитала.

Все выплаты начнут осуществляться после подачи соответствующего заявления через портал госуслуг, с 1 июня.

Поддержку получат и люди старше 65 лет, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. Их в республике больше 16 тыс. Кроме того, на помощь Татарстана могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Таким гражданам нужно обратиться в администрацию по месту жительства или органы местного самоуправления. Можно просто позвонить на телефон горячей линии общественного движения «Помощь рядом! Ярдем янеше!», и четыре раза в течение 2 месяцев им будут доставлены продуктовые наборы.

Стремясь сохранить максимум рабочих мест, государство и республика готовы оказать помощь тем, кто все-таки потерял работу. Размер пособия по безработице увеличен в полтора раза и теперь составляет более 12 тыс. рублей. Но уже сейчас отмечается некоторое оживление на рынке труда. В республике более 32 тыс. вакансий.

Узнать больше об этих событиях, вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» побывать на предприятии «Нэфис Косметикс», где, несмотря на кризис и пандемию, стремятся к дальнейшему развитию, а также вспомнить богатую на события 114-летнюю историю Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала можно 18 мая ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

