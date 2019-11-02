События недели: забайкальский стрелок консультировался в Казани, обновление «Корстона» и УНИКС в Турции

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе выяснились новые обстоятельства вокруг расстрела военных в Забайкалье. Казанский юрист сообщил «Реальному времени», что общался с Рамилем Шамсутдиновым и заметил у того признаки психических отклонений. «Корстон» намерен провести масштабное обновление с расширением фуд-корта и кинотеатром на крыше. УНИКС одержал неожиданную победу в Турции. ВС РТ рассматривает апелляцию по делу о пожаре в «Адмирале». На слушаниях упоминался сын замглавы МЧС по РТ, занимавшийся устранением нарушений пожарной безопасности в комплексе. Подробнее об этих событиях — в обзоре «Реального времени».

Забайкальский стрелок приходил к казанскому юристу

Юрист из Казани Юрий Кулагин рассказал «Реальному времени», что застреливший 8 сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов обращался к нему за консультацией. Специалист по легальному уходу от призыва заметил признаки психического отклонения уже тогда. Он считает, что в трагедии, случившейся в Горном, виноваты и те, кто взял юношу на службу.

Напомним, утром 25 октября Рамиль Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. По официальной версии Минобороны, причиной стал «межличностный конфликт» с офицером. Однако по слухам, командир роты чуть ли не лично окунул солдата головой в унитаз.



«Корстон» расширит фуд-молл и построит кинотеатр на крыше

Владельцы «Корстона» планируют масштабные изменения в казанском комплексе. Ради создания масштабного фуд-молла все магазины будут перенесены на второй этаж, так как 55 корнеров (кухонь) появятся на первом. На крыше гостинично-развлекательного комплекса смонтируют кинотеатр на 600 мест.



Фото Максима Платонова

УНИКС в Стамбуле

Баскетбольный УНИКС одержал в Турции победу над «Дарушшафакой», в которую мало кто верил. Казанский клуб показал, что способен переломить ход игры почти на финальном свистке. Также команда сократила зависимость от результативности лидеров.

Таким образом, на Кубке Европы УНИКС выдал уже четыре победы подряд.



Процесс по пожару в «Адмирале»

В Верховном суде Татарстана подходит к концу процесс по делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал». На слушаниях всплыли показания сына первого замглавы МЧС Татарстана Тависа Каримуллина. Он руководил компанией «Спутник безопасности», которая устраняла нарушения требований пожарной безопасности.

«Реальному времени» удалось выяснить подробности показаний Каримуллина-младшего.



Фото Ирины Плотниковой

Дороги Казани

Власти Казани отчитались о ремонте дорог в городе. В 2019 году в эту сферу вложено на 1 млрд рублей больше, чем в 2018-м. В общей сложности на дорожные работы направили более 7,2 млрд рублей. Соотношение финансирования со стороны республики и Москвы составило 5 к 1.

На эти деньги в городе уложили полмиллиона тонн асфальтобетона на дорогах площадью 1,8 млн кв. метров. Отремонтировали 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара. За работы отвечали пять крупных подрядчиков.



Дело экс-главы Бугульмы

В Бугульме передано в суд дело бывшего главы города Ильдуса Касымова. Он обвиняется в получении взятки от поставщицы фонтанного оборудования Русалины Усубовой. Последней вменяется хищение средств до двум госконтрактам.



Ильдус Касымов. Фото Инны Серовой

Долги перед «Газпромом»

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов первое большое интервью дал «Реальному времени». Он рассказал о достижениях за первые 100 дней, что он возглавляет компанию. Поделился своим видением перспектив развития предприятия и впечатлениями от Казани.

Усманов отметил, что вопрос долгов за газ является отдельной проблемой «Газпрома», но Татарстан имеет минимальные показатели: низкий объем долга и маленькая просрочка.



АСВ объявило скидки на штаб-квартиру «ИнтехБанка»

Главный офис обанкротившегося «ИнтехБанка» резко подешевел. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сократило цены в объявлениях сразу на треть: со 155,3 до 108,7 млн рублей. Такие изменения произошли в объявлениях на Avito. Согласно графику торгов, цена исторического здания опустится до указанной отметки только в декабре.

В то же время эксперты уверены: стоимость здания опустится еще ниже. Как объект культурного наследия оно имеет обременение и не является привлекательным для инвесторов.



Фото Лины Саримовой

Крупнейшие аптечные сети Татарстана

Аналитическая служба «Реального времени» провела исследование крупнейших аптечных и медицинских компаний Татарстана за 2018 год. Совокупная прибыль 100 крупнейших игроков выросла на 6%, до 14,2 млрд рублей.

Почти половина этой суммы сосредоточена в трех крупнейших компаниях. За год они заработали 6,21 млрд рублей. А среди них абсолютным лидером является группа юрлиц, составляющих сеть «Вита». Крупнейшая на татарстанском аптечном рынке сеть заработала 2,45 млрд рублей.



Новый музей бывшего мэра Архангельска

В Казани открылся очередной проект экс-мэра Архангельска Александра Донского. Он выкупил бывший офис «Татфондбанка» на улице Баумана. Сначала там размещался музей «Веришь или нет», а теперь он преобразован в музей эмоций Fun Box.

Компания Александра Донского развила на Баумана уже целую сеть музеев-аттрационов: «Дом вверх дном», «Зеркальный лабиринт», «Музей иллюзий» и прочие.



Ветхий дом и офис АИР РТ

Агентство инвестиционного развития РТ смогло решить проблему со стоящим рядом ветхим деревянным домом, отпугивавшим инвесторов. Столетнее развалившееся здание снесли. Но в мэрии и других инстанциях не знают, кто взял на себя ответственность.

Ликвидировать дом собирались давно, но на собрании собственников не удалось договориться со всеми. Поэтому остов расселенного дома стоял возле нового здания ведомства Талии Минуллиной. Один из совладельцев обратился в исполком, но там о сносе ничего не знали. Другой совладелец подал в полицию заявление «об исчезновении дома».



Обратная сторона ЕГЭ

Преподаватель и психолог Наталья Борисенко написала для «Реального времени» колонку о проблемах ЕГЭ. Она отметила, что система имеет как плюсы, так и минусы. Однако в вузах часто жалуются на низкий уровень подготовки абитуриентов, сдавших тесты с высокими показателями.

Борисенко отдельно остановилась на проблеме загруженности учителей. Педагог считает, что проверка учеников и учителей идет постоянно и это мешает им заняться учебой.

