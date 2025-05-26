Татарстан с размахом отметил День химика

Праздник в столице нефтехимии, «нихау!» — в Казани прошло заседание совета «Волга-Янцзы», опасные питбайки — события недели от программы «7 дней»

. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

25 мая страна встретила один из любимых профессиональных праздников, особенно значимых для Татарстана: День химика. Главные торжества в республике проходили в Нижнекамске. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

Двойное торжество

Профессиональный праздник нефтехимиков в этом году совпал с юбилеем одной из крупнейших нефтегазохимических компаний мира — СИБУРа. Поэтому торжество приобрело особый размах и значение.

Поздравить нижнекамцев приехали раис республики Рустам Минниханов и Михаил Карисалов — генеральный директор СИБУРа. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Нижнекамцев по случаю праздника приехали поздравить раис республики Рустам Минниханов и Михаил Карисалов, генеральный директор СИБУРа. Сами торжества стартовали на нескольких площадках. Основная концертно-развлекательная программа развернулась на площадке Парка нефтехимиков.



Основная концертно-развлекательная программа развернулась на площадке Парка нефтехимиков. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее Рустам Минниханов и Михаил Карисалов, при участии председателя правления АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и генерального директора головной компании Группы ТАИФ Тимура Шигабутдинова, ввели в эксплуатацию новейший учебный центр — Центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК».

Больше 3 тысяч квадратных метров площадей оснащены самым современным оборудованием, передовыми лабораториями, тренажерами, позволяющими проходить обучение и тестировать разработки в условиях, максимально приближенных к производственных реалиям. Полигон и 52 стенда позволяют в безопасном, но практически реальном режиме воплотить любую рабочую ситуацию.

К профессиональному празднику и юбилею СИБУРа, в Нижнекамске открылся Центр развития инженерно-технический экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В год Центр способен обеспечить качественное обучение и переподготовку для 17 тыс. специалистов. В том числе не будут обделены вниманием студенты профильных вузов и ссузов, а также ученики местных школ. Для них предусмотрена квота порядка 3,5 тыс. человек в год.

Инвестиции СИБУРа в реализацию этого проекта приблизились к 1,8 млрд рублей. Всего же за три года активной деятельности в Татарстане, СИБУР вложил в экономику республики порядка 196 млрд рублей. Речь идет как о развитии собственных производств, так и об инвестициях в развитие и поддержку социальных проектов.

Больше 3 тыс. квадратных метров площадей оснащены самым современным оборудованием и способны обеспечить подготовку и переподготовку 17 тыс. специалистов в год. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Я очень люблю фразеологизм, который использует часто наш первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, здесь он будет к месту: инвестиции СИБУРа в Татарстане — это как раз-таки «в коня корм». В том смысле, что, конечно, мы отдаем должное и амбициям, и новаторским подходам СИБУРа, но именно в республике, благодаря деятельной роли нашего раиса Рустама Минниханова, все задуманное стало возможным и даже с лихвой. И учебный центр СИБУРИНТЕХ-НК, и строительство крупнейшего олефинового комплекса ЭП-600 на площадке «Нижнекамскнефтехима», и практически уже завершение строительства установки по производству гексена там же, и проекты не менее масштабные, пусть и с более отдаленной, но такой же реальной перспективой, как возведение уже в Казани, на площадке рядом с «Казаньоргсинтезом», нового НИОКР-центра СИБУРа полного цикла, который станет ведущим научным институтом нефтегазохимической отрасли России, будущего строительства фабрики катализаторов там же в Казани и т. д.», — подчеркнул ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

«Волга-Янцзы»

Казань стала местом, где, пусть и фигурально, слились воедино две крупнейшие реки мира: самая большая по водности, площади бассейна и длине река в Европе — Волга и самая длинная и многоводная река Евразии — Янцзы, протекающая по территории Китая. Представители 14 российских и шести китайских регионов, где проживает более 400 миллионов человек, собрались на этой неделе на пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Казань форум принимала впервые.

Казань впервые приняла заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Китайское приветствие — «нихау» звучит почти как татарское — «нихэл» — «как дела». Словом, Казань — то самое место, которое вполне подходит, чтобы здесь встречались давние друзья. Тем более для проведения форума «Волга-Янцзы», потому как стоит на Волге», — отмечает журналист программы «7 дней» Зуфар Давлетшин, работавший на площадке Российско-Китайского форума.



Причем, если форум «Волга-Янцзы» в Казань приехал впервые, то событий подобного масштаба и направленности столица Татарстана провела уже немало. И китайские друзья и партнеры с татарстанским чак-чаком, что традиционно подается в паре с хлебом-солью, знакомы и по форуму «РосТКи» (Россия-Татарстан-Китай), который состоялся в ноябре прошлого года и по саммиту БРИКС.

Китайские друзья и партнеры с татарстанским чак-чаком знакомы не по наслышке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сказать по-правде, и к созданию формата «Волга-Янцзы» Казань имеет непосредственное отношение. Как отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров: «именно здесь в мае 2012-го обсудили новые механизмы сотрудничества России и Китая и в 2013 году создан новый формат — «Волга-Янцзы».

Да и деловые взаимоотношения в Поднебесной Татарстан выстраивает активно. Делегации из Китая в республике частые гости, так как здесь успешно и далеко не первый год работают заводы, производящие технику китайских брендов. Ответные визиты из Татарстана в Поднебесную — тоже явление нередкое. Только в прошлом году и только руководство республики побывало в Китае трижды! В апреле уже 2025-го Рустам Минниханов, к примеру, знакомился с достижениями китайской промышленности. А гости из Поднебесной отмечают, что на дорогах России, и Татарстана в частности, видят все больше знакомых им по родине автомобильных брендов.

Делегации из Китая в республике частые гости, нередки и ответные визиты из Татарстана в Поднебесную. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть что предложить Поднебесной и Татарстану. Например, продукцию агрокомплекса. План совместных мероприятий на период до 2027 года расписан и скреплен подписями. Есть в нем место и образовательным процессам. Татарстан, в частности КФУ, интересен китайским товарищам и качеством подготовки, и тем, что здесь можно присесть за парту, за которой, пусть и недолго, учился Владимир Ленин. А еще русский писатель Лев Толстой, который в Поднебесной также очень популярен.

«Китай вырос из общесоветской логики, и его ментальность близка советским людям — общие взгляды и парадигма — это базис развития и укрепления отношений между Россией и Китаем», — уверен доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Роман Пеньковцев.

Итоги 2024 года: 8 погибших, 552 получивших травмы

«Россия столкнулась с тревожным парадоксом: за рулем по всей стране оказываются несовершеннолетние водители. Не на автомобилях, не на мотоциклах, а на спортивном инвентаре — питбайках. Причем подростки садятся за руль — не имея ни прав, ни навыков. Они чувствуют скорость, но не чувствуют границ, не понимают всей ответственности», — акцентировал внимание на проблеме ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Россия столкнулась с тревожным парадоксом: за рулем по всей стране оказываются несовершеннолетние водители. Реальное время / realnoevremya.ru

Неумолимая статистика: по всей России в минувшем году подростки на питбайках стали участниками 549 ДТП. Восемь человек — погибли, еще 552 получили травмы различной степени тяжести.

Текущий весенне-летний сезон в Татарстане демонстрирует, что проблема не становится менее острой. Всего за месяц и только в РТ один ребенок погиб и пятеро пострадали. 8 апреля десятиклассник с 17-летней пассажиркой столкнулся с автомобилем «Лада». Автомобилист нарушил правила, а на больничной койке с тяжелыми травмами оказались подростки. 10 апреля в Кукморском районе двое 16-летних парней вылетели на питбайке в кювет. Выжили, но получили тяжелые травмы. 20 апреля в Пестречинском районе 15-летняя девочка на квадроцикле столкнулась с автомобилем. Девочка получила травмы, а ее пассажир — брат — погиб…

Эксперты уверены: питбайки стали настоящей проблемой: «…смертельной гонкой, которую надо остановить» и призывают ужесточить ответственность для родителей, которые дарят своим детям — по факту — билет на тот свет, на управление которым не нужно прав. Еще одно предложение: ограничить или вовсе запретить продажу подобной техники до тех пор, пока не будет приведено в порядок законодательство, надежно регулирующее обращение с подобными транспортными средствами. Пока же оно пестрит пробелами. Так, федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196 разрешает ребенку управлять мототранспортным средством по достижении 16-летнего возраста. Но! Только после того, как он отучится в автошколе и получит водительское удостоверение соответствующей категории. При этом мощность мотоцикла ограничена объемом в 125 «кубиков». И вот тут начинаются нюансы: мотоциклом считается транспортное средство, прошедшее сертификацию в качестве транспортного средства, зарегистрированное в ГАИ и получившее госномер. А питбайки по своей классификации — не транспорт, а «средство для увеселительной езды для детей». То есть спортинвентарь. Вроде велосипеда, лыж или коньков. Не каждый питбайк даже снабжен световыми приборами, поворотниками и местами для крепления госномера. Такое устройство, опять-таки по закону, на дороги общего пользования выезжать не должно. Их удел — специально отведенные площадки. Но дети не слушают увещеваний. А, возможно, родители, вручившую опасную игрушку, и сами не в курсе, где имеет право кататься их чадо. И, как результат, очередное ДТП, в котором виноват кто угодно, но только не подросток, сидевший за рулем питбайка, и не его родители, вручившие ребенку опасную игрушку, но не рассказавшие как и где ей можно пользоваться.

Понимая неэффективность попыток воздействовать словом, в Высокогорском районе решили: «если не можешь повлиять на процессы — возглавь их» и взялись за создание центров, где подростки могут, не неся угрозу для других участников движения и без риска для собственных жизни и здоровья накататься вдосталь. Пятнадцать гектаров экстремального ландшафта получили имя «Каньон Биек Тау». Прежний промышленный беспорядок превратили в трек со множеством препятствий: бревна, крутые подъемы и спуски, вертикальные бетонные стены учат ездить небыстро, а аккуратно, не выкручивать рукоятку газа, а думать над тем, как максимально эффективно и красиво пройти трассу, вызывая восторг зрителей и зависть друзей по увлечению. Результат: родители повели своих юных гонщиков туда, где интересно. И наглядный пример: Эмиль Фатихов до августа прошлого года соревновался с друзьями в том, сколько правил дорожного движения удастся нарушить. Сегодня он — призер соревнований в дисциплине «Эндуро».

Необходимо помочь подросткам научиться безопасной езде и выпустить энергию в правильное русло в режиме соревновательности. Реальное время / realnoevremya.ru

Рузалю Галиеву мотоцикл приобрел отец. Мама не возражала против технического воспитания сына, но поставила условие: гонять не по улицам, а учиться правильной езде в «Каньоне». И таких историй уже десятки.

В клубе действует одно жесткое правило: решил вступить — мотоцикл остается на хранение в клубе. Чтобы не было соблазна полихачить на дорогах общего пользования. Приходишь в «Каньон» в определенные дни — и езжай. Андрей Куприянов, вице-президент мотоциклетной федерации РТ, отмечает, что были и споры, когда подростки всячески сопротивлялись ограничению свобод. Но тут на сторону клуба уже вставали даже родители юных гонщиков.

В Зеленодольском районе — в «Драйв-парке» у поселка Васильево, правила помягче. Байк оставляют на хранение по желанию. Предприниматель Айдар Галиев уже 4 года занимающийся развитием объекта, считает, что запретами делу не всегда поможешь. Тут больше вопрос к родителям. Кто-то может донести до ребенка необходимость ответственно относиться к ПДД, а кто-то закрывает глаза на нарушения, пока не случится беда. И вот, чтобы беды не случилось, нужно воспитывать самих родителей. Увеличить штрафы. На подавляющее большинство взрослых людей, воздействие через кошелек действует безотказно. А такие места, как «Драйв-парк», помогают самим подросткам научиться безопасной езде и выпустить энергию в правильное русло в режиме соревновательности с другими, не менее увлеченными одноклубниками.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 26 мая в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, как живет и восстанавливается «44-й район Татарстана» — подшефные республике города ЛНР, Лисичанск и Рубежное, о том, чем на это раз покоряет Нуриевский фестиваль и сколько коллективов собрал уже 33-й по счету фестиваль русской народной культуры «Каравон».